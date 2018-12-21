Рождественская и новогодняя пора – самое чудесное время в году, не существует более любимых, ожидаемых и популярных праздников. Эта потрясающая атмосфера, царящая вокруг, наполненная ароматами хвойных веток и мандарин, предоставляет возможность поверить в настоящее чудо и надеяться на исполнение самых заветных желаний. Рождественский мир – это подарки, любовь, семья, и, безусловно, фильмы. Мы составили для вас список лучших фильмов про Новый год и Рождество.

Список фильмов про Новый год содержит множество мелодрам, комедий, настраивающих на романтический лад, а также приключений и фэнтези, ведь когда еще могут происходить необъяснимые вещи, если не в Новый год. Уютный семейный вечер в 2019 году за просмотром доброго рождественского фильма – идеальный вариант для проведения праздничных каникул.

Эти картины дают возможность насладиться увлекательным и интересным сюжетом, смешными моментами, расслабиться и поверить в лучшее.

Список лучших зарубежных фильмов про Новый год и Рождество включает в себя как старые, семейные фильмы, так и веселые новинки, которые выйдут в прокат в 2019 году.

Один дома (1990)

Один из списка старых Рождественских фильмов, настраивающих на отличное настроение.

Режиссер: Крис Коламбус.

В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниэл Стерн, Кэтрин О’Хара, Джош Херд.

Случалось ли с вами такое, что вы забывали нечто важное перед поездкой? Если да, то ваши оплошности не могут сравниться с просчетом семьи МакКалистеров родом из Чикаго. Семья в полном составе решает отправиться на новогодние каникулы в Европу. Пребывая в суете, сборах и полной неразберихе, рассеянные родители забывают дома одного из своих детей.

Однако предприимчивый школьник не теряется и доказывает и себе, и окружающим, что он «крепкий орешек».

В основу сюжета зарубежного фильма про Новый год и Рождество ложится история маленького мальчика Кевина, оставшегося в полном одиночестве в огромном особняке. Интерес к происходящему подогревается тем, что «пустующий» богатый дом планирует ограбить парочка грабителей. Во избежание ограбления, восьмилетний главный герой решает самостоятельно обороняться от неожиданных врагов до приезда родителей.

Комичность кроется в том, что взрослые неуклюжие бандиты никак не могут обойти ловушки сообразительного мальца. Фильм стал одним из рождественских символом, который повторяют по телевидению из года в год в канун Нового года.

Один дома – 2 (1992)

Режиссер: Крис Коламбус.

В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниэл Стерн, Кэтрин О’Хара, Тим Карри.

Зарубежный фильм про Новый год и Рождество стал великолепным продолжением нашумевшей первой части про сообразительного школьника. В раз Кевин теряется в одном из самых крупных мегаполисов мира – Большом Яблоке – Нью-Йорке. Вот только на этот раз он не один дома, а в огромном городе с достаточным количеством денег и кредиток своего отца.

Заманивающий ослепительными огнями город становится своеобразной площадкой для детских игр! Однако наслаждаться свободой и богатой самостоятельной жизнью мальчику суждено совсем недолго: его давние приятели Гарри и Марв сбегают из тюремного заключения, куда они загремели благодаря Кевину.

На этот раз парнишка предотвращает ограбление полюбившегося ему магазина игрушек, а это значит, что его новое приключение начинается, а горе-бандитов ждут очередные ловушки и незаурядные ситуации.

Реальная любовь (2003)

Режиссер: Ричард Кертис.

В главных ролях: Хью Грант, Билл Найй, Кира Найтли, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт.

Любовь – это незабываемое и недосягаемое чувство, бьющая в самое сердце, иногда неудобная и необъяснимая, но такая желанная и чудесная.С приходом Рождества в Англии начинают происходить необъяснимые интересные события: кто-то влюбляется, кто-то расходится, некоторые пребывают в отчаянии из-за собственного одиночества, ища кого-то особенного. Эта история о восьми разных парах, которые двигаются по зову своего сердца и показывают зрителям, что же такое настоящая любовь.

Люди разного возраста, принадлежащие к разным социальным слоям, – все подвластны этому прекрасному чувству, ведь оглядевшись вокруг себя, можно понять, что любовь и романтика везде, она живет в каждом из нас.

Отпуск по обмену (2006)

Режиссер: Нэнси Майерс.

В главных ролях: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

В центре сюжета две главные героини: Айрис Симпкинс – автор весьма популярной свадебной колонки в модном журнале, и Аманда Вудс – обладатель развивающегося рекламного агентства, который создает небольшие ролики для фильмов. Девушки живут абсолютно разными жизнями в разных местах: одна в уютном коттедже провинциальной Англии, а вторая в Южной Калифорнии. Айрис влюблена в мужчину, которому до нее нет никакого дела, а Аманда неожиданно узнает о том, что мужчина обманывает ее.

В этот момент две совершенно разные, незнакомые друг другу женщины, живущие на расстоянии в десять тысяч километров друг от друга, оказываются в аналогичной ситуации. Случайности неслучайны: девушки в один момент решают воспользоваться сайтом по обмену жильем на уикенд и находят друг друга.

В самый канун Рождества Аманда и Айрис принимают решение сменить обстановку: отдохнуть от насущных проблем, пойдя на уговор по обмену домами. Так начинаются две удивительные истории, кардинальным образом перевернувшие жизнь обеих совершенно в другое русло.

Гринч – похититель Рождества (2000)

Список зарубежных фильмов про Новый год и Рождество с достоинством дополняет «Гринч», который вышел, как в 2000 году, так и в 2018.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор, Кристин Барански.

События фильма происходят в сказочном городе под названием Ктоград. Здесь в канун Рождества все жители ведут активную подготовку к празднику: наряжают елки и улицы мегаполиса, украшают свои дома, приобретают подарки для близких людей, в частности, детишкам. Всю гармонию чудесной подготовки нарушает таинственный сказочный персонаж по имени Гринч.

Это мохнатое существо зеленого цвета вызывает у людей лишь презрение и отвращение: его никто не любит, да и сам он весьма недружелюбен.

Однажды Гринч стал отшельником, отдалившись от всех, он ушел на большую гору, поселившись в отдаленной пещере. Затаив обиду и злобу на всех жителей города, он все дни и ночи напролет разрабатывал план того, как можно сильнее напакостить своим недругам. Помимо ктовичей, главный герой всем своим злым существом ненавидит Рождество: то, как горожане, в особенности подрастающее поколение, радуются приходу светлого долгожданного праздника.

Именно в преддверии праздничной суматохи Гринч и решает похитить у горожан волшебный праздник. Сможет ли он осуществить свой коварный план? Или добро победит, растопив холодное сердце сказочного существа?

Привет семье! (2005)

Режиссер: Томас Безуча

В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Клэр Дэйнс, Дайан Китон, Рэйчел МакАдамс.

Большое семейство Стоунов очень дружное. Из года в год они все вместе собираются на Рождество, однако, в этот раз привычное течение событий нарушается. У главы семьи Келли Стоуна и его жены Сибил пять детей. В рождественские праздники старший сын Эверет привозит в гости свою спутницу Меридит для знакомства с семьей: родителями, сестрами, братьями.

В планах у главного героя предложить своей любимой девушке выйти за него замуж. Вот только оказывается так, что с первых секунд знакомства красивая и успешная героиня не располагает к себе, а наоборот, вызывает неприязнь и раздражение всех членов семьи без исключения.

Сможет ли девушка сделать так, чтобы родные ее любимого человека посмотрели на нее другими глазами и смогли принять в свою семью?

Старый Новый год (2011)

Режиссер: Гэрри Маршалл.

В главных ролях: Холли Берри, Джессика Бил, Джош Бон Джови, Эбигейл Бреслин.

Сюжет фильма разворачивается в крупнейшем мегаполисе – Нью-Йорке в канун Нового года. По уже устоявшейся традиции в один из самых любимых праздником горожан на Таймс-сквер в небо должен подняться громадный светящийся шар, который станет символом предстоящего года. После того, как куранты пробьют двенадцать ударов, он полетит вниз, становясь причиной потрясающего зрелища, на которое собирается множество жителей города.

Вот только в этом году шар опаздывает, что становится удивительной причиной для цепной реакции множества событий, в ходе которых абсолютно разные люди смогут поверить в самое настоящее новогоднее чудо…

Счастливого Рождества (2005)

Режиссер: Кристиан Карион.

В главных ролях: Диана Крюгер, Бенно Фюрманн, Гийом Кане, Гарри Льюис.

В канун Рождества 1914, четверка становится участниками незабываемых событий. Священник из Шотландии, французский лейтенант, немецкий тенор и его любимая девушка оказываются в эпицентре спонтанного братства, которое образовывается между немецкими, английскими и французскими траншеями.

Ружья остаются на дне окопов, а солдаты и доблестные офицеры выходят навстречу друг к другу для обмена сигаретами, шоколадом и фразой: «Счастливого Рождества!».

Четыре рождества (2008)

Режиссер: Сет Гордон.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Винс Вон, Роберт Дювалл, Сисси Спейсек, Джон Войт.

Главные герои Брэд и Кейт вместе на протяжении уже нескольких лет, они очень любят друг друга, вот только категорически отказываются жениться и заводить детей. Однажды Рождественским утром пара собирается в уикенд на Фиджи для того, чтобы избежать встречи с семьей и массы вопросов.

Родители Брэда и Кейт развелись и уже успели обзавестись новыми вторыми половинами, вот почему молодые люди не хотят встречать Рождество четыре раза. Однако по чистой случайности именно этим и придется им заняться. Сможет ли пара сберечь свои отношения, преодолев испытание на прочность?

Идеальное Рождество (2016)

Режиссер: Брайан К. Робертс.

В главных ролях: Сьюзи Абромейт, Диллон Кэйси, Эрин Грей, Нил Кроун, Рендал Эдвардс.

Главная героиня медленно, но верно, начинает забывать, что это такое – нравиться настоящим мужчинам. Серые будни пролетают на работе, поэтому и на уход за собой остается совсем немного времени.

Лишь иногда Нэнси может позволить себе излить душу лучшей подруге, рассказывая о своей нелегкой доле, и что ей очень хочется пожить для себя. Один из подобных разговоров подслушивает младшая дочка Эмилия.

Накануне Рождества девочка вместе с мамой отправляется в поход по магазинам. В одном из торговых центров она забирается на колеи к Санта Клаусу и просит подарить своей маме заботу о внешности. Невольным свидетелем детского желания становится сотрудник супермаркета Майкл. Увидев Нэнси, он без памяти влюбляется в нее и решает сделать жизнь молодой мамы немного легче: исполнив загаданное девочкой желание. Он посчитал, что столь милая и самоотверженная женщина должна быть удостоена более лучшей доли, ведь в Рождество все желания должны сбываться.

Ноэль (2004)

Режиссер: Чазз Пальминтери.

В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Пол Уокер, Пенелопа Крус, Маркус Томас.

В Рождественском Нью-Йорке воцаряется атмосфера праздничной суеты и веселья. Сотни огней зажглись по городу, елки украсили площади. Главная героиня Нина, пребывая в предвкушении чудес, готовится к Рождеству, которое планирует отметить со своим будущим женихом: Майком – сотрудником полиции. Вот только все срывается после того, как молодой человек в порыве ревности сильно избивает друга Нины. Героиня приходит к решению, что больше не может продолжать эти отношения.

Вернувшись к родителям, она встречает удивительную женщину – издателя Розу, которая заставляет невольно задуматься о том, чего именно она хочет от жизни, и смогут ли ее мечты осуществиться под Рождество…

12 Рождественских свиданий (2011)

Режиссер: Джеймс Хейман.

В главных ролях: Эми Смарт, Марк-Пол Госселаар, Джо Маклеод, Лаура Мията

Сюжет разворачивается в канун Рождественских праздников в Нью-Йорке. Главная героиня Кейт располагает грандиозными планами на праздники: встретиться с бывшим молодым человеком Джеком, чтобы вернуть его назад, а еще у нее свидание вслепую с неким Майлзом. В итоге девушка портит свидание с новым ухажером ради Джека, вот только тот уже нашел новую любовь и планирует сделать ей предложение.

Лишившись и Джека, и Майлза, который даже понравился Кейт, девушке подворачивается невероятный и чудесный шанс все исправить. Ровно в двенадцать часов ночи время стремительно начинает бежать назад и Кейт возвращается к Сочельнику вновь… Сможет ли девушка правильно воспользоваться своим шансом?

Санта-Клаус (1994)

Режиссер: Джош Пасквин

В главных ролях: Тим Аллен, Ожадж Райнхолд, Венди Крюсон, Эрик Ллойд, Дэвид Крамхолц.

В один прекрасный день разведенный Скотт Кэлвин узнает о том, что его бывшая жена вместе с новым мужем пыталась рассказать их ребенку Чарли о том, что Санта Клаус нереальный. Скотт оказался весьма недоволен этим фактором. В скором времени, накануне Рождества, у Скотта на крыше появляется нежданный гость в костюме Санты.

Главный герой пугается и сваливается с крыши. Однако на землю падает только костюм, а его обладатель бесследно исчезает. Помимо всего прочего, Скотт и его сынишка замечают неподалеку сани с запряженными оленями.

В кармане же костюма мужчина обнаруживает письмо с просьбой надеть этот костюм в том случае, если с его обладателем что-либо произойдет. После этого для Скотта начинается череда невероятных рождественских приключений.

В 2019 году выйдет несколько интересных Рождественских новинок, рекомендованных для семейного просмотра.

Список зарубежных фильмов про Новый год и Рождество 2018 включает в себя следующие: