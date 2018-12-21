Лучшие фильмы для новогоднего и рождественского настроения

Новогодние праздники у всех ассоциируются с отдыхом, когда приходят гости, и с нанесением ответного визита. Кроме того, принято накрывать на стол, веселиться, гулять и развлекаться. Ну и, конечно же, не обходится без просмотра любимых фильмов про Новый год и Рождество. Каждый найдет что-то интересное для себя из огромного списка русских комедий.

Современные Новогодние русские комедии

Подборка лучших русских новогодних фильмов, поможет интересно провести досуг. Выбрав интересующий новогодний фильм из списка, и окунувшись в просмотр, вы зарядитесь положительными эмоциями, получив истинное наслаждение.

Тариф Новогодний

Сюжет о том, как друзья по сложившейся у них традиции, набирают неизвестный номер в Новогоднюю ночь и поздравляют с праздником. Так произошло и в этот раз. Андрей, главный герой картины, находясь в компании товарищей на Красной площади, наугад набирает цифры на своем мобильном и попадает на девушку. В ходе общения выясняется, что зовут ее Алена.

Но самое интересное в том, что парень поздравляет незнакомку с 2009 годом, тогда как у нее только что наступил 2008. То есть, между ними разница во времени в один год. Чтобы во всем разобраться, Андрей едет к незнакомке домой и обнаруживает, что она погибла в автокатастрофе накануне праздника.

Но, так как молодой человек живет в 2009, а девушка – в 2008, его главной целью является предотвратить трагедию. Изменить течение времени совсем не просто. Как парням удается справиться со всеми трудностями, зритель узнает, досмотрев комедию до конца.

Среди звездного актерского состава, в котором значатся такие имена как: Валерий Меладзе, Татьяна Орлова, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Мария Аронова, Татьяна Васильева и многие другие, главные роли сыграли:

Валерия Ланская – Алена Сергеева;

Максим Матвеев – Андрей.

Елки

Этот фильм настолько понравился зрителям, что после выхода на экраны было решено снять продолжение. В итоге российская комедия состоит из 8 частей. Работа над последней закончена в 2018 году.

И так:

Первая часть повествует о жизни детдомовской девочки, которая сказала что ее папа президент. Дети потребовали доказать это. Иначе ее выставят на посмешище. Глава правительства должен произнести фразу-пароль. Тогда, на помощь Варе приходит друг, предлагая теорию шести рукопожатий. Остается проверить, сработает ли план детей. Вторая часть о Борисе, потерявшем память накануне праздника. Все что есть у парня – надпись на руке. Теперь ему вместе с другом предстоит разгадать ее смысл. Третья часть о том, что добро не всегда возвращается. Однако, именно в Новый год хочется верить в чудеса. Это самое подходящее время для запуска бумеранга хороших поступков. Часть четвертая переносит зрителей на сто лет назад. В то время было принято праздновать Рождество, а не Новый год. Люди устраивали массовые праздничные гуляния на улицах, веря в лучшее. Елки лохматые. У Насти на попечении две замечательные собаки, Йоко и Пират. Но ей нужно поехать с бабушкой в Питер. На время своего отсутствия, девушка оставляет четвероногих друзей в отеле для животных. Однако собаки считают поступок хозяйки предательством и сбегают. Они едят вдоволь, спят на кроватях хозяев, словом, делают все что хотят. Однажды в дом пробираются воры, не подозревающие о том, что в жилище кто-то есть. Похоже, злоумышленникам точно не поздоровится, так как Йоко и Пират дают им отпор. В очередной части Елок, с героями по-прежнему случаются чудеса. Несмотря на то, что они стали взрослее. В Новых Елках, парень и девушка поссорились так сильно, что казалось примирение невозможно. Другая пара мечтает оказаться в объятьях друг друга. Уроженец Тюмени отправляется в лес за елкой. Каждому из них предстоят непростые испытания, но они их наверняка преодолеют. В последних елках, зрителям еще раз предстоит встретиться с любимыми героями. Став свидетелями еще пяти замечательных добрых историй.

В ролях:

Иван Ургант – бизнесмен;

Сергей Светлаков – актер Якутского театра;

Сергей Гармаш – капитан милиции;

Борис Хвошнянский – продюсер;

Мария Порошина – Юлия.

Ирония судьбы. Продолжение

Евгений Лукашин, решает изменить традиции и отправляет в баню вместо себя своего сына. Парень на дух не переносит алкоголь, но выпив пару рюмок под напором товарищей, теряет голову и отключается. Очнувшись не понимает, где он и почему какая-то совершенно незнакомая девушка кричит на него. В ходе долгих разбирательств, оказывается, что это дочка давней приятельницы его отца.

Главные герои первой части – Надя и Женя снова встречаются, похоже, история повторяется, но уже с их детьми.

В ролях:

Константин Хабенский – талантливый врач, сын Лукашина;

Елизавета Боярская – Надя;

Сергей Безруков – менеджер сотовой компании Ираклий, жених Нади;

Барбара Брыльска – мать Нади;

Андрей Мягков – отец Кости.

Как правило, повседневные дела и заботы отнимают много времени. Порой не хватает сил на просмотр любимых фильмов. Череда зимних праздников, самый подходящий момент восполнить этот пробел.

Советские Новогодние и Рождественские фильмы

Советские фильмы про Новый год любят все – от мало до велика. Их с удовольствием смотрят. Взгляните на список русских комедий, каждая из них достойна вашего внимания.

Чародеи

Алена Санина, работающая в институте необыкновенных услуг изобретает волшебную палочку. Это событие имеет огромный резонанс в коллективе, порождая множество сплетен и слухов. К девушке применяют колдовство, и она становится злой и надменной. Но самое страшное, что она забывает и не узнает своего возлюбленного. Ивану предстоит сильно постараться, чтобы исправить ситуацию и отогреть сердце Алены.

В ролях:

Александра Яковлева – Алена;

Александр Абдулов – Иван;

Семен Фарада – южный гость;

Екатерина Васильева – доктор магических наук Кира Анатольевна.

Снегурочку вызывали

Накануне праздника, в разгар детских утренников, актер, выполняющий роль Деда Мороза, уходит на больничный. Его заменить вызывается водитель автобуса. По счастливому стечению обстоятельств, между мужчиной и женщиной, играющей Снегурочку, завязываются романтические отношения.

В ролях:

Ирина Алферова – Снегурочка;

Владимир Меньшов – Дед Мороз, он же водитель.

Карнавальная ночь

Среди фильмов про Новый год и Рождество, безусловно, это один из любимых. В разгар новогодних репетиций по случаю праздничного концерта, происходит непредвиденное. У старомодного начальника иное видение и он во что бы то ни стало желает настоять на своем. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если в дело не вмешались молодые активисты. Благодаря их слаженным действиям, довольны остались все.

В ролях:

Людмила Гурченко – Лена Крылова;

Юрий Белов – электрик Гриша Кольцов;

Игорь Ильинский – директор ДК Серафим Иванович Огурцов.

Джентльмены удачи

Смешная и добрая история повествует о поиске золотого шлема. О его местонахождении известно лишь бандиту по кличке Доцент. Но он отбывает наказание в тюрьме и отказывается говорить, где спрятал драгоценный предмет. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, сотрудники правоохранительных органов разрабатывают хитроумный план, подсылая к подельникам двойника главаря банды. На эту роль выбирают очень похожего на преступника человека. Им оказывается заведующий детским садом.

План, чуть было не сорвался, так как подельники не в курсе, где спрятан шлем. Пока идут разборки, из тюрьмы совершает побег настоящий Доцент, с этого момента начинается самое интересное.

В ролях:

Евгений Леонов – Доцент и заведующий детсадом;

Георгий Вицин – подельник Доцента;

Савелий Крамаров – соучастник Доцента;

Раднэр Муратов – мелкий уголовник;

Эраст Гарин – профессор в области археологии.

Новогоднее похищение

К Новогоднему торжеству готовятся все без исключения, включая пожарную часть. Активисты, участвующие в художественной самодеятельности, принимают решение, что без профессионалов им не обойтись. И крадут артистов. Капитану милиции приходится бросить все силы на поиски пропавших людей. От их коллег поступило соответствующее заявление, на которое просто необходимо отреагировать.

В ролях:

Михаил Пуговкин – старший лейтенант милиции;

Олег Анофриев – активист;

Савелий Крамаров – пожарный;

Евгений Стеблов – активист художественной самодеятельности.

Ирония судьбы или с легким паром!

По сложившейся новогодней традиции, четверо друзей отправляются в баню 31 декабря. Однако все напиваются настолько, что забывают, кто из них должен лететь в Ленинград. В итоге отправляют Лукашина. Мужчине не сразу удается понять где он, так как дом такой же, как его, находящийся в Москве. Да и адрес полностью совпадает. Благодаря путанице, мужчина встречает свою настоящую любовь.

В ролях:

Андрей Мягков – Московский гость;

Барбара Брыльска – Надя;

Юрий Яковлев – жених Нади.

Список комедий отечественного производства можно продолжать бесконечно. Каждая картина заслуживает внимания. Новый год самое время для того, чтобы еще раз окунуться в добрую атмосферу волшебства. Приятного просмотра.