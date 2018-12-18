Кира Найтли рассказала, что ее часто критиковали

Кира Найтли говорит, что она прошла через период, когда мир казался ей совершенно безумным. Речь идет о временах, когда средства массовой информации активно критиковали ее тело и актерскую игру.

Актриса рассказывает, что она получала множество контрактов на работу модели и при этом слышала отовсюду, что она выглядит отвратительно. И несмотря на то, что некоторые из фильмов с ее участием были номинированы на различные награды, жестокой критике подвергались и ее актерские способности.

Обсуждая свою карьеру на мероприятии Bafta: A Life In Pictures, актриса сказала, что она всегда много работала и появлялась на съемочной площадке вовремя. Но когда ей был 21 год, ее раскритиковали за фильм «Пираты Карибского моря-2», в то же время появились нелестные высказывания и о ее худощавой фигуре.

«Было очень забавно, когда я снималась в фильмах, которые номинировались на «Оскар» и которые считались превосходными, а также снималась в коммерчески успешных фильмах и все равно считалась плохой актрисой, - говорит она. - Я подписывала контракты как модель, и мне говорили, что я красивая, но в то же время в газетах появлялись слова о том, что мне нужно обратить внимание на здоровье, что я больна, выгляжу как анорексичка, то есть отвратительно и так, что других людей от меня тошнит».

Кира говорит, что соседствовали заявления о том, что у нее красивое лицо, и уверения в том, что ее лицо отвратительно, а на ее рот страшно смотреть. Ей был всего 21 год, и она оказалась в центре этого чудовищного водоворота. Ввиду возраста у нее не получалось не обращать внимания на всю эту критику. «Если вы звезда высокого уровня, девушка, которой говорили, что она должна быть совершенством, то вы хотите быть приятной для всех. Но невозможно быть одновременно тоньше и толще», - отмечает Кира.