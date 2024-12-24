Если елку ставить некуда: стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Большая елка – классика, но давайте честно: не у всех есть место или желание на нее. Зато создать праздничное настроение можно и без нее. Венки, мини-елочки и композиции – идеальный выход для маленьких квартир или тех, кто хочет чего-то нового.

Большой еловый венок с шарами

"Громкий" декор, который точно не останется незамеченным. Смешайте разные хвойные ветки, добавьте крупные шары – и получите стильный акцент. Не ограничивайтесь дверью: повесьте его на стену, над камином или поставьте на стол в центре.



Новогодняя композиция из кипариса



Ветки кипариса – минималистичный, но очень эффектный вариант. Можно добавить золотые шары или гирлянду, чтобы поймать новогодний вайб. Отлично смотрится на подоконниках, консольных столах или рядом с диваном.



Неклассический венок



Забудьте про скучную классику. Венок из дождика и серебряных шаров выглядит дерзко и современно. Идеально для интерьеров в стиле лофт или минимализм. Разместите его над кроватью, на стене или даже на полке.



Мини-елочки из хвои



Хит сезона – маленькие елочки из разных хвойных веток. Бонус: банты вместо традиционных игрушек. Это главный тренд Нового года 2025, который уже захватил Pinterest. Поставьте их на рабочий стол, тумбу или прикроватную полку.



"Снежный" венок



Белый венок с жемчугом – для тех кто устал от классических еловых веток. Такой декор добавляет роскоши и делает новогодний интерьер чуточку нежным. Повесить его можно не только на входную дверь, но и на зеркало, например.



Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как украсить двор и сад к Новому году.