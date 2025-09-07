Что такое Grandmillennial в интерьере и где тонкая грань между уютом и "бабушатником"

Grandmillennial — это стиль, который дает возможность сделать дом теплым и личным, сохранив при этом актуальность.

Соцсети в этом сезоне пестрят фотографиями с ситцевыми скатертями, фарфоровой посудой и диванами в "юбочках". Все это – часть нового тренда Grandmillennial, который уже уверенно вытесняет стерильный минимализм. Разберемся, почему "бабушкин уют" снова актуален и как сделать так, чтобы он выглядел современно.

От минимализма к "бабушкиному шику"

Фото: unsplash.com

После десятилетия белых стен и гладких поверхностей миллениалы решили: "Хватит". Минимализм утомил стерильностью, и на смену ему пришел Grandmillennial Style – эстетика, в которой уют детства соединяется с современной дизайнерской подачей.

Здесь важна не сама "старость" вещей, а то, как они сочетаются. Классическая мебель, текстиль с цветочным принтом, абажуры и вышивка вдруг перестали казаться скучными, если добавить к ним правильный свет и современные детали.

Чем отличается Grandmillennial от "бабушатника"

Фото: unsplash.com
Главное правило – баланс.

  • Да: кресло с пестрым чехлом, которое напоминает о доме твоей бабушки.

  • Нет: полностью копировать квартиру 80-х без изменений.

Grandmillennial работает только тогда, когда "винтаж" вписан в современный интерьер. Это может быть старинный комод рядом с лаконичным диваном, антикварная ваза с полевыми цветами на фоне свежей краски или кружевная скатерть в компании яркой дизайнерской посуды.

Для кого этот стиль

Фото: unsplash.com

Grandmillennial выбирают те, кто устал от стерильности и хочет добавить дому индивидуальности. Это не про музей старья, а про жизнь: ужины с друзьями за круглым столом, свечи в подсвечниках, уютные кресла для чтения.

И да, молодежь точно не "просто балуется". Этот тренд поддержали ведущие дизайнеры США и Европы, а на Pinterest и TikTok запросы по Grandmillennial растут каждый месяц.

Как внедрить стиль в интерьер

Фото: unsplash.com

  • Начать с текстиля: шторы, подушки, покрывала с мягким рисунком.

  • Добавить один винтажный предмет – комод, лампу или зеркало в резной раме.

  • Смешивать с современными элементами – например, кресло с цветочным принтом и строгий журнальный столик.

  • Работать с цветом: пастель, беж, синий и зеленый оттенки отлично дружат с классикой.

