Что такое Grandmillennial в интерьере и где тонкая грань между уютом и "бабушатником"

Соцсети в этом сезоне пестрят фотографиями с ситцевыми скатертями, фарфоровой посудой и диванами в "юбочках". Все это – часть нового тренда Grandmillennial, который уже уверенно вытесняет стерильный минимализм. Разберемся, почему "бабушкин уют" снова актуален и как сделать так, чтобы он выглядел современно.

От минимализма к "бабушкиному шику"





После десятилетия белых стен и гладких поверхностей миллениалы решили: "Хватит". Минимализм утомил стерильностью, и на смену ему пришел Grandmillennial Style – эстетика, в которой уют детства соединяется с современной дизайнерской подачей.

Здесь важна не сама "старость" вещей, а то, как они сочетаются. Классическая мебель, текстиль с цветочным принтом, абажуры и вышивка вдруг перестали казаться скучными, если добавить к ним правильный свет и современные детали.

Чем отличается Grandmillennial от "бабушатника"



Главное правило – баланс.



Да: кресло с пестрым чехлом, которое напоминает о доме твоей бабушки.

Нет: полностью копировать квартиру 80-х без изменений.

Grandmillennial работает только тогда, когда "винтаж" вписан в современный интерьер. Это может быть старинный комод рядом с лаконичным диваном, антикварная ваза с полевыми цветами на фоне свежей краски или кружевная скатерть в компании яркой дизайнерской посуды.

Для кого этот стиль





Grandmillennial выбирают те, кто устал от стерильности и хочет добавить дому индивидуальности. Это не про музей старья, а про жизнь: ужины с друзьями за круглым столом, свечи в подсвечниках, уютные кресла для чтения.

И да, молодежь точно не "просто балуется". Этот тренд поддержали ведущие дизайнеры США и Европы, а на Pinterest и TikTok запросы по Grandmillennial растут каждый месяц.

Как внедрить стиль в интерьер



