Без ремонта и с минимумом затрат: как превратить съемную квартиру в уютное стильное пространство

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Съемная квартира может стать уютной и стильной, если наполнить ее своей индивидуальностью. Здесь не нужны масштабные переделки или большие вложения.

Съемные квартиры – это всегда компромисс. Даже если ремонт приличный, часто кажется, что ты живешь не дома, а где-то "на время". Холодные стены, нейтральные цвета, минимум деталей – все это делает пространство безликим и чужим. Но даже в такой квартире можно создать уют, добавив немного тепла и стиля. И главное – без глобальных затрат.

Текстиль: простой способ добавить уюта

Первое, что спасает любую съемную квартиру, – текстиль. Красивые шторы, уютный плед, декоративные подушки с интересной текстурой или принтом способны буквально преобразить пространство. Главное – выбрать что-то, что вам нравится, а не то, что "будет сочетаться". Это теперь ваш дом, и он должен отражать вашу индивидуальность.

Освещение

Замените холодный потолочный свет на мягкий и теплый. Настольные лампы, гирлянды или напольные светильники создадут атмосферу и сделают комнату визуально уютнее. И бонус: их легко забрать с собой, если вы решите переехать.

Декор

Фото: соцсети/@ emmamelins
Картины, постеры, свечи, вазочки и даже зеркала могут оживить любой интерьер. Используйте съемные крепления или специальные клейкие крючки – они не оставляют следов, и вы не поссоритесь с хозяевами. А еще попробуйте расставить несколько книг на видное место: они добавят пространства тепла и намека на интеллектуальность.

Растения

Даже одно большое растение в красивом горшке добавит комнате свежести. А если вы не готовы к ответственности за полив, попробуйте искусственные – сегодня они выглядят так натурально, что никто и не заметит подвоха.

Ковры 

Ковры не только скрывают недостатки пола, но и делают комнату визуально теплее. Маленькие или большие, с узорами или однотонные – выберите то, что подходит вам.

Личные детали для завершенности

Фото: соцсети/@ kristin_rodin

Организуйте пространство так, чтобы оно стало "вашим". Добавьте личные вещи – фотографии, любимую чашку на видное место, свой аромат для дома. Это кажется мелочью, но именно эти детали делают жилье родным.

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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