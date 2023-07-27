Askona впервые представляет линейку ортопедических матрасов Ortho

По данным ВОЗ ⅔ населения Земли страдают от болей спины различной интенсивности. Болезненные ощущения в спине испытывают более половины взрослых людей и около трети подростков и детей. Ежедневно многие люди сталкиваются с факторами, которые могут привести к заболеваниям спины или дискомфорту, среди них: сидячий образ жизни, продолжительное нахождение за рулем автомобиля, стресс, растяжения, ушибы, искривление позвоночника, возрастные изменения, неправильное спальное место и другие.

Askona представляет новинку - линейку ортопедических матрасов Ortho.

Ортопедические матрасы Askona Ortho имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора и являются медицинскими изделиями. Терапевтическая эффективность серии подтверждена клиническими испытаниями в Первом клиническом медицинском центре. Матрасы этой серии разработаны совместно со специалистами в области ортопедии, физиотерапии, хирургии и мануальной терапии.

Матрас подойдет тем, кто испытывает болевые ощущения или дискомфорт в области пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, головные боли и боли в шейном отделе, тем, у кого нарушен сон, либо тем, кто испытывает трудности с засыпанием, знаком не понаслышке с синдромом “беспокойных ног” либо испытывает неудобства при остеохондрозе. Всё это - весомые причины для приобретения специального ортопедического матраса, который поможет сделать вашу жизнь комфортнее, благодаря поддержке правильного положения спины во время ночного отдыха и повышению качества сна.

В основе матраса - уникальная пружинная система Professional Support 150 9-zone. Каждая из 9 зон обеспечивает правильную поддержку всех частей тела: голова, шея, плечи, спина, поясница, бедра, ноги, голени, ступни. Разная степень жесткости достигается путем использования в зонах проволоки различного диаметра. Это задает правильное положение позвоночнику и скелету, оказывает терапевтический эффект, оптимально подстраивается под положение тела во сне. Пружины имеют не только разную толщину проволоки, но и разную высоту. Таким образом создается разная степень упругости в каждой из 9 зон матраса. В таких матрасах нет «эффекта волны», когда движение на одном краю матраса чувствуются на другом краю.

Комфортные слои матраса состоят из сочетания пен OmniFlex и Omnitemp. Это инновационные материалы, которые не имеют аналогов. Пена OmniFlex наиболее точно подстраивается к анатомии тела, обеспечивает идеальную поддержку позвоночника и гарантирует сбалансированный микроклимат сна. Пена становится более упругой с повышением температуры, быстро реагирует на движения, создает буферную зону между партнерами, активируя область под телом, которая поглощает вибрации.

Пена Omnitemp при нагревании материала теплом человеческого тела становится очень эластичной. Матрас принимает форму, идеально повторяющую очертания фигуры, снимает нагрузку и предотвращает обратное давление. Пена отлично сохраняет свои свойства в широком температурном режиме, поддерживая мягкое и комфортное ощущение в любой фазе сна.

Матрасы Askona Ortho имеют 3 степени жесткости: Soft, Medium, Hard.

Askona Ortho Hard

Подходит для детей с 3-х лет и подростков в период активного роста организма (до 25 лет), людям с увеличенной массой тела от 90 кг, в комплексной терапии восстановления осанки у подростков, в том числе сколиоза, для лечения болевого синдрома грудного и шейного отдела позвоночника, которые вызван воспалительными процессами, при воспалении плечевого сустава.

Askona Ortho Medium

Рекомендован при нарушения сна и трудности с засыпанием, дискомфорте и болевых ощущениях в области пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, остеохондрозе позвоночника, профилактике возникновения болей в спине и в комплексном лечении болевых синдромов при остеохондрозе, нарушении осанки, сколиозе, головных болях и боли в шейном отделе позвоночника, связанных с нарушением кровообращения и мышечным гипертонусом, синдроме “беспокойных ног”.

Askona Ortho Soft

Подходит для пожилых людей и людей с малым весом (до 50 кг), подходит при дегенеративно-дистрофических нарушениях позвоночника с ограничением подвижности, деформирующей дорсопатии, в том числе остеохондрозе позвоночника, артрозах крупных суставов, в том числе плечевого и тазобедренного сустава, нарушениях сна, трудностях с засыпанием неясной этиологии.

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Жесткость матраса можно менять в зависимости от потребностей и назначений врача. Не меняя матрас полностью, возможна замена тонкого матраса (топпера), который крепится к основному при помощи резинок. Это удобная опция при беременности или после операций. Топперы улучшают качество текущего спального места (особенно это актуально для тех, что спит на диване), сглаживают стыки и неровности, способствуют нормализации тонуса в мышцах и поясничном поясе, способствуют профилактике искривления позвоночника и склиоза.

Ознакомиться с техническими характеристиками матраса Askona Ortho можно на сайте Askona. Стоимость новинки от 20 890 рублей. Сейчас на всю линейку действуют скидки до 60%.