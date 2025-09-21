5 главных ошибок в дизайне интерьера при открытой планировке

Открытая планировка ценится за простор и свет, но без продуманного подхода она легко превращается в хаос. Часто при отказе от стен дизайнеры забывают о ключевом моменте – зонировании, в результате квартира становится похожа на один гигантский коридор.

1. Отсутствие зонирования

Именно поэтому первым пунктом стоит выделить четкое зонирование: отделяйте гостиную от кухни или столовой с помощью ковра, дивана или светильников. При этом сам пол лучше сделать единым – одинаковое покрытие свяжет зоны воедино.

Разбейте пространство на условные зоны: добавьте разные ковры, цветовые акценты или мебельные группы, чтобы обозначить зоны отдыха, приема пищи и готовки.

на условные зоны: добавьте разные ковры, цветовые акценты или мебельные группы, чтобы обозначить зоны отдыха, приема пищи и готовки. Не упирайте мебель в стены: ставьте диван "спиной к стене" новой зоны или перпендикулярно ей, чтобы разделить пространство. Так гостиная не будет казаться пустой.





2. Непродуманное освещение

Вторая распространенная ошибка – одинаковое освещение по всей квартире. В открытой планировке каждой зоне нужен свой свет. Если повесить одну люстру на всю кухню–столовую–гостиную, она создаст ровный, но "плоский" свет. Специалисты советуют планировать освещение сразу при проектировании: использовать подвесные светильники над столом и кухонной зоной, потолочные споты в гостиной и настольные или напольные лампы у дивана.

Группируйте свет по зонам : в каждой функциональной области предусматривать отдельные включаемые светильники – люстру, бра, торшер и другие источники.

: в каждой функциональной области предусматривать отдельные включаемые светильники – люстру, бра, торшер и другие источники. Используйте диммеры: регулировка яркости поможет создать разные атмосферы – от яркого рабочего до уютного вечернего света.

3. Неправильная мебель

Третья ошибка – мебели либо слишком много, либо она неправильно расставлена. Громоздкий диван или шкаф могут перегородить проходы, а привычная расстановка вдоль стен в открытой планировке наоборот ухудшает интерьер. Дизайнеры обращают внимание: оптимальный ход – поставить диван перпендикулярно стене или вообще в центр, тем самым отделив зону гостиной. Это не только разграничит пространство, но и позволит свободно перемещаться. Кроме того, между крупными предметами должно оставаться 80–100 см для прохода.





Оставляйте проходы : не загромождайте проходы тяжелой мебелью. Нормальное расстояние между предметами – не менее 0,8 м.

: не загромождайте проходы тяжелой мебелью. Нормальное расстояние между предметами – не менее 0,8 м. Компактные альтернативы: вместо огромного секционного дивана возьмите пару кресел или небольшой диванчик – интерьер станет легче, а общение комфортнее.

4. Пестрая отделка и стили

Четвертая ошибка – разнородный стиль и отделка. В открытом пространстве несочетающаяся мебель и декор буквально соревнуются за внимание. Если в кухне и гостиной слишком разные материалы, цветовые акценты или напольные покрытия, пространство перестает быть цельным. Иностранные эксперты подчеркивают: лучше использовать единый пол по всему пространству – одинаковые доски или плитка создадут ощущение связности. То же и с цветами: повторяйте один-два основных оттенка в разных зонах.

Единая цветовая гамма : выбирайте несколько цветов, которые проходят через все зоны. Повторы в отделке и мебели придают интерьеру целостность.

: выбирайте несколько цветов, которые проходят через все зоны. Повторы в отделке и мебели придают интерьеру целостность. Придерживайтесь одного стиля: определитесь с общим направлением (сканди, классика, лофт и т.д.) и интегрируйте детали так, чтобы разные зоны были связаны между собой.





5. Отсутствие уютных уголков

Наконец, не забывайте о личном пространстве. Полная открытость без укромных уголков – тоже ошибка. В большой комнате нужны уютные зоны для уединения: кресло с торшером, небольшой рабочий столик или просто книжный стеллаж, который поделит пространство. Это поможет избежать ощущения гостиного зала, где нет ни капли уединения.

Уютный нишевой уголок: организуйте небольшую лаунж-зону или мини-кабинет в стороне – так общая зона не сольется в бесконечный зал.

Баланс общедоступного и личного: открытая планировка хороша для общения, но людям важно иметь возможность отойти в уединенный уголок.

Во всех случаях ключ к успеху – продуманное планирование и соблюдение целостности пространства. Тогда открытая планировка будет действительно комфортной и стильной.