8 новых интерьерных акцентов, которые заменят скандинавский минимализм

Если скандинавский минимализм уже не вызывает эмоций, значит, интерьеру не хватает свежести. Бежевые стены, простые формы и нейтральный текстиль до сих пор остаются безопасной классикой, но сейчас все чаще хочется добавить в пространство больше индивидуальности и визуального ритма. Новые интерьерные акценты – это не про визуальный шум, а про тонкий баланс между характером и уютом. Мы собрали восемь деталей, которые помогут обновить интерьер, не меняя его кардинально.

Стекло нестандартной формы

Вазы, подсвечники и даже столешницы из стекла снова в центре внимания – но не простого, а с рельефом, изгибами и асимметрией. Это не просто украшение, а элемент, который ловит свет и добавляет глубины пространству.

Цветные свечи





Тонкие скрученные, фигурные, пастельные и кислотные – свечи теперь полноценный элемент декора. Их можно ставить не только на стол, но и на подоконники, комоды и полки. Важный нюанс – не подбирать их под интерьер, а наоборот, выбирать как акцент.

Керамика ручной работы

Неровная форма, фактура, следы глазури – все это добавляет предмету характер. Ручная керамика хорошо смотрится в нейтральной обстановке, потому что создает ощущение "живого" пространства. Особенно актуальны кофейные чашки, сервировочные тарелки и небольшие кашпо.

Журнальные столики-скульптуры



Забудьте о традиционных прямоугольных или круглых моделях. В моде столики из камня, металла или акрила необычной формы – словно арт-объект. Один такой предмет способен задать настроение всей комнате.



Тканевые панно

Постеры и репродукции постепенно вытесняются объемным текстилем. Панно из хлопка, льна или шерсти добавляют тактильности и делают пространство визуально теплее. Особенно хорошо смотрятся над кроватью или в зоне гостиной.

Состаренный металл



Блестящие поверхности постепенно уходят в фон, уступая место матовому металлу с потертостями и налетом времени. Такой декор придает интерьеру глубину – особенно если он используется в светильниках, ручках, рамах зеркал или ножках мебели.



Лампы со скульптурной базой

Освещение теперь не только про свет, но и про эстетику. Настольные и напольные лампы с нестандартными основаниями – например, в виде шара, цилиндра или волны – становятся самостоятельными акцентами. При этом они легко интегрируются даже в спокойный интерьер.

Один нестандартный предмет вместо комплекта





Если раньше к дивану покупали "все в комплекте" – кресло, столик, ковер, – то теперь в центре внимания один предмет, который нарушает привычную симметрию. Это может быть винтажное зеркало, дизайнерская ваза или необычный пуф. Он притягивает взгляд и делает интерьер живым.