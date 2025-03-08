Беж — новый серый? Нейтральные оттенки снова в тренде, но уже другие

Еще недавно серый был универсальным ответом на все интерьерные вопросы. Стены? Серые. Диван? Серый. Кухня? Конечно, серо-матовая! Но теперь на смену холодной сдержанности пришли теплые, нюдовые оттенки. Дизайнеры говорят о "новой нейтральности", которая делает пространство уютным, но при этом стильным. Разбираемся, какие цвета теперь в моде и как их использовать.

От холодного к теплому: какие оттенки актуальны?

Нейтральная гамма в 2025 году больше не про монохромную серость, а про теплые, природные тона. В топе:

Теплый беж – не желтый и не серый, а тот самый оттенок дорогого трикотажа или миндального латте.

Грибной оттенок – смесь серого и коричневого, мягкий и сложный.

Песочно-карамельный – спокойный и теплый, идеально подходит для стен.

Оливково-бежевый – мягкий, природный, хорошо смотрится в текстиле и мебели.

Глиняный терракот – не яркий, но придает интерьеру глубину.

Как интегрировать новые нюдовые оттенки?





Стены и большие поверхности

Если раньше стены чаще красили в серый, то теперь бежевые, песочные и оливковые оттенки стали главными базовыми цветами. Они создают мягкую, обволакивающую атмосферу. Мебель

Нейтральный диван – это классика, но теперь вместо серого выбирают сложные теплые оттенки: песочный, карамельный, ореховый. Текстиль и аксессуары

Шторы цвета топленого молока, ковер оттенка какао или подушки в карамельных тонах – простые детали, которые делают интерьер уютным. Комбинируем с акцентами

Чтобы интерьер не выглядел слишком однотонным, дизайнеры советуют добавлять темные и глубокие цвета: шоколадный, графитовый, насыщенно-зеленый.

Нескучный уют

Бежевые оттенки больше не выглядят банально. Их новая версия – это мягкие природные цвета, которые делают интерьер теплым и стильным. Главное – правильно сочетать их между собой и не бояться добавить контраста.

Ранее женский журнал Клео.ру рассказывал, как подобрать цвет стен под фактуру пола и мебели.