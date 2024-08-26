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Как создать универсальный гардероб: 7 базовых вещей для мужчины

Как создать универсальный гардероб: 7 базовых вещей для мужчины

Универсальный гардероб должен быть функциональным и стильным.

Базовые предметы одежды тоже стоит выбирать правильно, чтобы выглядеть уместно как на деловой встрече, так и на вечеринке. Редакция "Клео.ру" предлагает рассмотреть семь ключевых элементов универсального гардероба мужчины.

1. Белая рубашка. Она является основой любого мужского гардероба. Она подходит и для официальных мероприятий, и для повседневного образа, хорошо сочетается как с костюмом, так и с джинсами. Чтобы подчеркнуть свою фигуру, необходимо выбирать рубашки простого кроя. Также обращайте внимание на материал – нужен качественный хлопок. 

Фото: Freepik.com

2. Темно-синие джинсы. Еще один предмет одежды для универсального гардероба мужчины. Джинсы прямого кроя хорошо сочетаются и с футболками, и свитерами, и с рубашками, и даже с пиджаками. Они не должны иметь излишних декоративных элементов.

Фото: Freepik.com

3. Серый или темно-синий костюм. Он обязан быть в гардеробе, так как деловые встречи и официальные мероприятия бывают в жизни любого человека. Упомянутые цвета входят в число наиболее универсальных вариантов. При покупке костюма обращайте внимание на качество ткани и посадку. Он должен идеально сидеть по фигуре.

Фото: Freepik.com / @halayalex

4. Кожаные оксфорды. Такая обувь тоже может быть уместна при любом случае. Главное – подобрать оксфорды нейтрального цвета: черного или коричневого. Они подойдут и к костюму, и к джинсам.

Фото: Freepik.com

5. Однотонный свитер. Если такой предмет одежды имеет темно-синий, серый или бежевый цвет, то в таком случае его также можно назвать частью универсального гардероба. Свитер хорошо сочетается с джинсами и брюками, а также может быть надет поверх рубашки.

Фото: Freepik.com / @Racool_studio

6. Темное пальто. В прохладную погоду можно надеть пальто темного цвета: черного, темно-синего, серого. Оно будет отлично смотреться с деловым костюмом и casual образом. 

Фото: Freepik.com

7. Белая футболка. Куда ж без нее. Разумеется, это незаменимая вещь в универсальном гардеробе. Белую футболку можно надеть и с джинсами, и с пиджаком или под свитер. 

Фото: Freepik.com / @cookie_studio

Еще раз – не стоит забывать о качестве материала, которое куда важнее количества. Лучше иметь меньше вещей высокого качества, нежели много, но низкого. Также помните о важности аксессуаров. Перечисленные выше предметы одежды порой нуждаются в дополнениях, таких как ремень, часы, солнцезащитные очки. Все это отлично дополнит образ. 

Универсальный гардероб – это основа, которую вы можете дополнять и персонализировать в соответствии с вашим личным стилем и предпочтениями.

26 августа 2024, 20:03
Фото: Freepik.com / @halayalex
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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