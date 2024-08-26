Секса не будет: мужчинам назвали болезни, которые ведут к эректильной дисфункции

Когда речь заходит о мужском здоровье, все привыкли думать о тестостероне и половой системе, но проблема может скрываться гораздо глубже. Многие заболевания, не связанные напрямую с половой сферой, могут стать причиной эректильной дисфункции (ЭД). Уролог-андролог Батор Гончиков рассказал, какие именно недуги могут отразиться на мужской силе и почему это так важно.

Сахарный диабет: сладкая жизнь с горькими последствиями





Сахарный диабет – это не просто про сладости. Это хроническое заболевание может серьезно ударить по вашему сексуальному здоровью. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервы и сосуды, что в итоге приводит к ЭД. Так что регулярный контроль уровня сахара – это не просто забота о здоровье, но и о мужской силе.

Сосудистые заболевания: кровь не туда, куда надо

Артериосклероз, или закупорка сосудов, – ещё один скрытый враг вашей сексуальной жизни. Если кровь не может свободно поступать к пенису, то и эрекции ждать не приходится. Сердечные проблемы часто идут рука об руку с проблемами в постели, так что следите за своим сердцем, если хотите сохранить сексуальную активность.

Низкий уровень тестостерона: когда гормоны играют против вас





Тестостерон – главный мужской гормон, и его уровень напрямую влияет на сексуальное желание и потенцию. Но с возрастом его количество в организме снижается, что может привести к проблемам с эрекцией. Если вы замечаете, что желание угасает, возможно, стоит проверить уровень этого гормона.

Другие угрозы: депрессия, стресс и хронические заболевания

Не стоит забывать и о таких проблемах, как депрессия, тревожность и стресс – они тоже могут негативно сказаться на вашей сексуальной жизни. Алкоголизм, болезни лёгких и почек, а также расстройства нервной системы, такие как болезнь Паркинсона, также могут быть виновниками эректильной дисфункции. К тому же, приём некоторых лекарственных препаратов может вызвать аналогичные проблемы.

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