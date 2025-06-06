Как скрыть залысины: советы по выбору стрижки

Многие мужчины сталкиваются с залысинами, но поначалу не придают этому особого значения. Они игнорируют изменения в линии роста волос, а когда это становится более заметно окружающим, скрыть залысины становится сложнее. Но чем раньше вы начнете обращать внимание на состояние волос и предпринимать меры, тем выше шансы сохранить объем и замедлить процесс выпадения. Подробнее об этом рассказывает эксперт по мужскому стилю Евгений Туаев.





Причина появления залысин и как с этим бороться

Залысины чаще всего появляются по генетическим причинам. У меня они начали формироваться примерно в 18 лет. Чтобы замедлить процесс, важно отслеживать состояние волос и регулярно сдавать анализы, в том числе на уровень дигидротестостерона. Делать это нужно совместно с трихологом.

Минимум, что можно сделать, – раз в полгода или хотя бы раз в год пересматривать свои фотографии и следить за линией роста волос. Если вы замечаете, что она начала отступать, появилась асимметрия или углубления – это повод обратиться к трихологу.

Полностью остановить процесс невозможно, а вернуть утраченное получится только с помощью пересадки волос, однако есть возможность замедлить их выпадение. Этим занимается врач, он подбирает индивидуальную терапию. Кому-то будет достаточно лосьонов или спреев, в других случаях могут потребоваться инъекции или медикаментозное лечение.

Важно понимать, что как только вы прекращаете поддерживающую терапию, процесс выпадения снова запускается. Поэтому наиболее эффективным решением остается пересадка волос – после того как процесс стабилизируется и залысины достигнут определенной степени. Пересадка – это не панацея, она работает не в 100% случаев и не дает 100% результата.

Удачные стрижки при залысинах

Менять стрижку стоит в тот момент, когда залысины начинают доставлять вам дискомфорт. Если вы уже понимаете, что вам не нравится свое отражение в зеркале, что залысины заметны и портят внешний вид, – пора действовать.





На начальных стадиях хорошо работают стрижки с приподнятой челкой. Парадоксально, но такие варианты, как классический сайд-партс с укладкой набок, отвлекают внимание от залысин. Также отличным решением станут короткие стрижки вроде "Цезаря" или "Кропа" – они визуально уравновешивают пропорции лба и не акцентируют внимание на редеющих участках.

Посмотрите, к примеру, на Джуда Лоу, у которого залысины становились все заметнее с возрастом и он мастерски скрывал их с помощью удачных стрижек. Сначала он носил прически средней длины, затем перешел на более короткие, адаптируя стиль к изменениям.

Хороший вариант – текстурная, немного небрежная стрижка. Она не должна быть прилизанной, легкая неформальность и нарочитая "хулиганская" небрежность способны отвлечь внимание и добавить образу уверенности.

Неудачные примеры стрижек и приемов

Залысины лучше маскируются короткими волосами, чем длинными. Попытки "перечесать" волосы или скрыть лоб длинной челкой как, например, делает Дональд Трамп, чаще выглядят неестественно и лишь подчеркивают проблему. Многие мужчины пытаются отрастить длинную челку или пряди и зачесывать их на залысины. Это почти всегда выглядит хуже, чем просто аккуратная стрижка средней длины, которая слегка прикрывает проблемные зоны.

На ранних стадиях залысины еще можно скрыть при помощи правильной укладки или челки, но чаще всего мужчины упускают момент, когда маскировка уже становится очевидной. А когда это заметно – выглядит это хуже, чем открытые залысины на лбу или затылке.





Асимметрия скроет только одну зону, поэтому такой вариант не подходит. Исключением может быть стрижка а-ля помпадур, но каждый случай залысин уникален. У кого-то они идут более широкие, у кого-то более узкие.

Окрашивание волос в яркий цвет или кардинальная смена оттенка могут только сильнее привлечь внимание к залысинам или участкам с редкими волосами. В целом окрашивание для мужчин – довольно спорный шаг. Если вы не готовы регулярно подкрашивать корни, как минимум раз в 2–3 недели, результат быстро теряет ухоженность.

Лайфхак по увеличению объема волос

Растрепанная укладка или укладка с использованием пудры – отличный способ визуально увеличить объем волос, благодаря этому внимание смещается от зоны с выпадением. Пудра приподнимает волосы у корней и создает эффект большей густоты, за счет чего залысины становятся менее заметными. Именно такие текстурные, слегка небрежные укладки хорошо работают в подобных случаях, помогая создать визуально гармоничный образ.

Важность регулярного ухода за волосами

С тонкими и ослабленными волосами не нужно бороться, нужно просто понимать их особенности. Все, что мы можем сделать в этом случае, – поддерживать их с помощью ухаживающих и питательных масок, использовать флюиды, а также пудру для создания объема. Все эти средства помогают визуально уплотнить волосы и сделать их гуще на вид.

Однако важно понимать, что чуда не произойдет. Если у вас, условно, миллион волос, то ни одно средство не сделает их в два раза больше. Да, с помощью силиконов и ухода они могут выглядеть более плотными и здоровыми, но пышную гриву, как у льва, получить не удастся ни при каком варианте. Это просто физически невозможно, и с этим нужно смириться.





Существуют современные стимулирующие лосьоны на основе пептидов – это эффективные средства нового поколения, которые активизируют рост волос. Обычно они входят в состав комплексных программ и вместе с лосьоном вы приобретаете сыворотку или другие ухаживающие средства. При регулярном применении уже через 2–3 месяца можно заметить первые результаты. Если в проблемной зоне сохраняется пушковый волос (а он есть практически на всей поверхности тела), то новые волосы начинают расти именно из него. Примерно через полгода использования эффект становится очевидным.