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Четверг 22 августа

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Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота

Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота

Даже 10 минут в день могут привести к значительным изменениям, если вы будете последовательны в своих усилиях

При загруженном графике весьма сложно найти время на полноценные тренировки, а если и появляется долгожданное свободное время, то хочется потратить его на ленивый отдых на диване. Однако сидячий образ жизни и неправильное питание приводит к образованию большого живота, поэтому без физических нагрузок для здоровья никак не обойтись. Даже 10 минут ежедневных упражнений могут помочь избавиться от лишнего жира, в том числе на животе, и улучшить общую физическую форму.

Предлагаем вам эффективный план тренировок. 

1. Разминка (1 минута): прыжки на месте и круговые движения руками

2. Основной комплекс (8 минут): выполняйте каждое упражнение по 30 секунд, затем отдыхайте 10 секунд перед переходом к следующему. Повторите цикл 4 раза.

  •   Планка
  •   Скручивания
  •   Берпи
  •   Русские скручивания

3. Заминка (1 минута): глубокие вдохи и выдохи и легкие потягивания.

Советы для максимальной эффективности тренировок:

Во-первых, будьте постоянными. Выполняйте данный комплекс упражнений каждый день. Даже при большой загруженности наверняка можно выделить 10 минут. Во-вторых, старайтесь выполнять упражнения с максимальной отдачей в течение 30 секунд.

Конечно же, необходимо пересмотреть свое питание, если в нем было немало сахара и обработанных продуктов. Не забывайте регулярно пить воду. Старайтесь тратить на сон семь-восемь часов. Это необходимо для оптимального восстановления и метаболизма. 

Если хотите более быстрых результатов, увеличивайте время занятий, корректируйте план тренировок. Отличным решением станет добавление к тренировкам ходьбы или подъема по лестнице в течение дня.

22 августа 2024, 22:10
Фото: Pixabay.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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