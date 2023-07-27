Классические, облегающие или оверсайз: какими будут модные женские брюки зимой 2023-2024 года

С наступлением прохладной погоды модницы стремятся обзавестись функциональными и теплыми предметами гардероба. Одним из самых практичных вариантов являются женские брюки на зиму 2023-2024 года. Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожелания предстательниц прекрасного пола и разнообразили свои коллекции актуальными фасонами.

Какие брюки будут в моде

Стилисты проводят эксперименты с оформлением фасонов, предлагая модели, отличающиеся по фактуре, покрою и цветовому оформлению. Составить представление об актуальных трендах помогут фото стильных образов. Модницам рекомендуется обращать внимание на следующие варианты:

Удлинённый фасон станет находкой для девушек, предпочитающих носить обувь на каблуке или высокой танкетке. В моде брюки классического, прямого или широкого покроя. В последнем случае эффектно смотрится дополнение штанин разрезами в передней или боковой части.

Укороченная модель поможет продемонстрировать красивые щиколотки. Зачастую дизайнеры прибегают к покрою, сужающемуся книзу. Брюки гармонично смотрятся с изящными ботильонами, имеющими высокое голенище.

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Широкие модели станут удачным выбором для девушек, которым необходимо скрыть несовершенную форму ног. В тренде фасон палаццо, выполненный в свободном дизайне или дополненный строгими стрелками.

Кюлоты предлагаются в широком покрое и укороченной версии. Модель органично смотрится с высокими сапогами, голенище которых скрывается под штанинами.

Сходство со стилем ретро придаст фасон клёш. Дизайнеры предлагают варианты, расширяющиеся от колена или от бедра. Брюки гармонично смотрятся с верхом в виде облегающей водолазки или свободного свитера, заправленного внутрь в передней части.

Для любительниц спортивного стиля станут находкой джоггеры, комбинирующиеся со свитшотами, худи, толстовками с капюшоном.

Непринуждённый дерзкий стиль удастся воплотить с помощью модели карго, которая характеризуется наличием крупных карманов, расположенных в боковой части. Детали украшаются молниями или металлическими заклёпками.

Воплощением стиля ретро станут «бананы», характеризующиеся наличием защипов в области пояса. Дизайн придаёт объём в области бёдер, поэтому данную особенность стоит учитывать обладательницам пышных форм.

Асимметричные детали помогут воплотить неординарный образ. Примером оригинального дизайна служит дополнение широких брюк запахом, оформленным с помощью плиссировки.

При желании сделать образ максимально привлекающим внимание стоит подобрать кожаные модели брюк. В тренде как облегающие варианты, напоминающие леггинсы, так и брюки прямого или широкого покроя.

Вне конкуренции продолжает оставаться классика прямого силуэта. Брюки могут быть со средней посадкой и дополнены стрелками.

Фасон с завышенной посадкой станет находкой при необходимости скорректировать фигуру. Покрой придаёт визуальную стройность в области талии. Приветствуется дополнение широким поясом, складками или защипами.

Трикотажные брюки станут отличным решением, чтобы создать теплый гардероб. При создании моделей прибегают к однородной или фактурной вязке. Приветствуются расклешённые силуэты, подходящие для создания свободных аутфитов.

Эффектный вечерний лук помогут воплотить блестящие брюки. Для вечеринки подойдут изделия, выполненные из лакированной кожи или металлизированных расцветок.

В зимнем сезоне приветствуются эксперименты с фактурой, например, брюки из бархатной ткани. Вещь придаст роскошные нотки образу и выступит его акцентной деталью.

Интересным решением станут принтованные брюки. Пользуются популярностью анималистические, цветочные орнаменты, традиционная клетка или полоска. Последнюю предпочтительно выбирать в продольном исполнении, зрительно вытягивающем силуэт.

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С чем носить брюки

В зависимости от индивидуальных предпочтений модницы смогут создать элегантный, свободный городской, спортивный образ. Креативный лук составляется с помощью брюк определённых фасонов:

Широкие штаны оверсайз будут гармонично смотреться с массивными кроссовками и свитшотом либо толстовкой с капюшоном.

Элегантную модель со стрелками рекомендуется сочетать с классическим прямым либо приталенным пальто. Гармоничным дополнением станут сапоги или ботильоны на устойчивом каблуке.

Кожаные брюки зачастую выступают акцентом образа, поэтому требуют дополнения вещами, оформленными в нейтральном дизайне. Подойдёт пальто либо куртка и обувь в сдержанных спокойных расцветках.

При выборе моделей карго их рекомендуется сочетать с дутыми куртками либо пуховиками, ботинками на шнуровке или челси на массивной подошве.

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Подведем итог

Женские брюки на зиму 2023-2024 года представлены разнообразными фасонами, среди которых любая модница подберет вариант на свой вкус. Дизайнеры предлагают варианты в классическом элегантном исполнении, непринужденные широкие модели, дерзкие карго с карманами, ретро-бананы. В зависимости от индивидуальных предпочтений можно подобрать брюки для дополнения образов в разных стилях.