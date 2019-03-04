Модные цвета в одежде 2019 года

Для того, чтобы определиться с обновками на грядущий сезон, в первую очередь необходимо знать, какие модные цвета в одежде будут популярны в 2019 году. Грамотно подобранная цветовая палитра – это ключевой нюанс, который дает шанс преобразить любой лук, сделать его более стильным, трендовым, запоминающимся.

Палитра модных оттенков видоизменяется из года в год, из сезона в сезон. На пике популярности остаются лишь самые «стойкие», непоколебимые тона. Дополнить же их могут абсолютно новые, оригинальные колеры, поражающие глубиной фактуры.

Модные оттенки цветовой палитры Pantone

Институт оттенков «Pantone» – арена, на которой возникают самые трендовые цветовые решения. Специалисты, трудящиеся в центре, актуализируя данные, приходят к выводу о том, какие цветовые аспекты необходимы модному обществу на данный момент. Модные цвета 2019 года в одежде также как и в предыдущих сезонах, не остались без внимания сотрудников «Pantone».

Именно на эти колеры впоследствии обращают свое внимание знаменитые дизайнеры и модельеры.

Ключевой цвет года выбирается из нескольких предложенных вариантов, отобранных ранее. Выбранная палитра самых модных цветов на весну-лето 2019 года в одежде «Pantone» неимоверно теплая, нежная и уютная. Алые, ярко-оранжевые, изумрудные, лимонные оттенки лягут в основу сотен сочных, свежих и гармоничных ансамблей.

Наиболее модные цвета 2019 года в одежде Пантон олицетворяют в одно и то же время и естественность, и нейтральность. Наряды, выполненные в кварцевых, сиреневых, фиолетовых, нюдовых, перламутровых тонах, упустили прежнюю актуальность и модный шик.

Им на смену в модный мир ворвались неоднородные, слегка тусклый, но при этом более дерзкие и фактурные колеры.

Весенне-летняя мода

На период весны-лета 2019 года в одежде институт Пантон выбрал следующие ключевые модные цвета: шесть палитр красного, две зеленого, две желтого, одна синего и одна коричневого:

фиеста (красно-оранжевый);

алый;

куркума;

переливающийся, живой коралл;

малиновый;

стебель перца (благородный изумрудный);

золотистый;

величественный синий;

тоффи;

манговое мохито (лимонно-рыжий);

чарующий зеленый – один из наиболее модных цветов весны 2019 в одежде;

приторная сирень.

Ультрамодным цветом 2019 года признали «живой коралл». Согласно взглядам экспертов, он колоритный, позитивный, яркий и теплый, а также заботливый и одухотворяющий.

Помимо первостепенной палитры, стоит отметить следующие базовые колеры:

соя – нежно-бежевый;

сахарная кукуруза – молочный;

затмение – сапфировый;

коричневатый гранит.

Исходя из фото с модных подиумов, модные цвета 2019 прекрасно гармонируют друг с другом. Ключевой коралловый цвет образует превосходные ансамбли с:

золотистым и серебристым;

янтарным и медным;

насыщенным и холодным розовым – один из самых модных цветов лета 2019 в одежде;

сапфировым;

белоснежным;

бежевым и коричневым.

Осенне-зимний сезон

Для более прохладного времени 2019 года будут характерны самые модные цвета в одежде:

Винная груша. Этот насыщенно-бордовый оттенок больше всего подойдет представительницам прекрасного пола средних лет для воплощения в жизнь изысканного, роскошного образа. В качестве верхней одежды подобной цветовой гаммы можно выбрать пальто классического кроя с мехом, пуховики приталенного силуэта или стеганые куртки. Несмотря на то, что модные кутюрье предлагают комбинировать подобные изделия с обувью и аксессуарами аналогичного цвета, их материал должен быть другим. Например, драповое пальто в сочетании с кожаной сумкой и ботильонами.

Величественный мак. В этом колере совсем нет ничего агрессивного и воинственного, а скорее наоборот – он завораживает, очаровывает благодаря своей насыщенности. Наилучшее его применение – спорт-шик, костюмы, пари, сапоги.

Умопомрачительный синий. Незначительная синева прекрасно гармонирует с теплыми цветами, вот почему использовать изделия туманно-сапфирового оттенка в композиции с оранжевым и красным цветом целесообразно. Верхняя одежда подобной цветовой гаммы смотрится весьма ярко и вызывающе, поэтому сочетать ее стоит с оранжевыми или красными аксессуарами.

Цейлонский лимонный. Этот один из лидеров среди самых модных цветов 2019 года в женской одежде. Теплый желтый оттенок, подобный летнему солнышку, лучше всего подойдет для осенне-зимнего периода. Он может быть использован для создания пуловеров и кардиганов, пиджаков, юбок и платьев из трикотажа.

Пленительный оливковый. Стиль милитари с радостью принял этот колер наряду с хаки и «обычным» оливковым: рубашки, плащи, платья, парки, все эти изделия в данном цвете кажутся импозантными и естественными.

Солнечный апельсин. Весьма интересный цвет, подкупающий своей «нагрузкой». Самым выигрышным ансамблем станет его комбинирование с черными изделиями. Будь то пальто, парка, куртка – все эти вещи смогут поднять настроение. Лучше всего будет смотреться короткая или средняя длина.

Ультрафиолет. Это цветовая гамма дерзких, уверенных в себе и с громкостью заявляющих о себе девушек. Однозначно, что стильных нарядов в подобном цвете огромное множество – от туфель до нижнего белья. Верхняя одежда в фиолетовой гамме выглядит весьма неординарно.

Лепесток крокуса. Женственный и нежный цвет, предназначенный для любительниц светлых и спокойных тонов, который стал истинным прорывом в модной палитре: облегченные пальто, ветровки, изящные шубки – способны воссоздать образ настоящей и утонченной леди.

Свет софитов. Это еще один оттенок желтого – смелый, дерзкий, эффектный. Подобный цвет подойдет решительным, уверенным в себе представительницам прекрасного пола, которые горазды совершать великие поступки. В одежде цвет больше всего располагает для юбок, платьев, блузок и костюмов, а для зимы – для укороченных курток. Цвет лучше всего сочетается со смуглой или загорелой кожей.

Изумрудный кетцаль. Данный цвет походит на оперение птиц (он не кристально зеленый, а плавно переходящий в синий). Модные кутюрье создали множество костюмов и платьев в подобной гамме, однако верхняя одежда встречается в таком цвете совсем не часто.

Aurora Red

Одной из ключевых модных неожиданностей нынешнего сезона стал ультрастильный глубокий оттенок «красная заря». Этот весьма насыщенный, глубокий алый тон, который весьма богат на переливы и отличается от других своей нетипичностью, яркостью, огнем, провокационной сексуальностью.

«Алая заря», согласно заявлениям модельеров, олицетворяет истинную женскую натуру, чувственную и притягательную, наполненную необузданным очарованием. Как правило, наряды в подобной гамме предпочитают серьезные и амбициозные молодые особы, которые склонны к авантюризму и стремятся выделиться из толпы.

Каким бы ни казался эффектный акцент, стильное ярко-красное пальто, выполненное в стиле оверсайз или помада аналогичного цвета однозначно не смотут оставить девушку не замеченной в толпе. Оттенок «алая заря» – ключевой модный инструмент в борьбе за индивидуальность.