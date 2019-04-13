Модные женские барсетки на пояс
Модные дизайнеры не устают предлагать милым модницам новые аксессуары, которые органично сочетают в себе оригинальный внешний вид и функциональность. Одной из таких новинок стала женская барсетка, которую можно носить не только на поясе, но и на груди.
Новое – это хорошо забытое старое
Модельеры предлагают женщинам не только носить сумки в виде рюкзака на спине, но и спереди, вводя в моду один из самых старых видов сумок, которые археологи находят в раскопках средневековых исторических объектов.
Барсетку на поясе носили в давние времена как мужчины, так и женщины. Тогда она называлась поясным кошельком. В ней обычно хранили монеты. Дамы же еще в нее клали то, что сегодня называют косметикой. Такие аксессуары были в моде во времена Ренессанса.
В тот период времени женская сумка на пояс шилась только из дорогих материалов и обильно украшалась декором в виде дорого меха и драгоценных камней.
Интересно! Купальники 2019 года - модные тренды
Прошло с тех пор очень много времени, прежде чем женская барсетка снова стала актуальной вещицей. Ее на поясе стали носить снова в 90-е годы прошлого века. В 2019 году эта мода опять вернулась. Модельеры и дизайнеры предлагают модницам модели, которые отличаются:
- формой;
- размером;
- цветом;
- дизайном.
Сегодня модную женскую барсетку можно носить не только на поясе. В 2019 году актуальны такие сумки в форме мешка, которые носятся на груди. Небольшой обзор моделей поможет правильно подобрать такой модный и стильный аксессуар.
Форма
Современные модные тенденции предлагают женщинам барсетки разной формы:
- круглые;
- овальные;
- прямоугольные;
- в форме банана;
- в виде мешка.
Впервые с овальными барсетками на подиум вышли в этом году дизайнеры Дома моды Гуччи. Такая поясная сумка хорошо смотрится с разными стилями. Она довольно вместительна и отличается разнообразием цветов и дизайнов. Ее можно носить и с рваными джинсами, и с модным тренчем.
Прямоугольная барсетка в форме конверта также находится на пике популярности. В ней отлично размещается мобильный телефон и пластиковые карты.
Еще одной новинкой стала модная женская сумка на пояс в виде кисета, которую носят перекинув через плечо на груди. Такие барсетки шьют из мягких материалов:
- замши;
- бархата;
- мягкой кожи.
Снова актуальной стала барсетка из 90-х, которая имеет форму банана. Ее шьют из ткани, и по-прежнему носят на поясе.
Стоит заметить, что такая поясная сумка может иметь любую другую форму. Дизайнеры не устают удивлять модниц новыми оригинальными решениями.
Размеры модной женской барсетки в 2019 году
Следует быть готовым к тому, что в такую сумочку не войдет все то, что многие женщины привыкли носить с собой в течение дня.
На фото модных журналов видно, что это небольшие по объему аксессуары, в которые может войти только необходимый минимум. В этом контексте особенно интересны поясные миниатюрные кошельки, рассчитанные только на пластиковые карточки.
Интересно! Какие кроссовки сейчас в моде 2019 года
Размеры таких новинок разные, но в целом тренд такой, что набивать битком такую сумку не получится, так как она сразу же испортит внешний вид женщины. Стилисты рекомендуют использовать вместо клатчей – поясные маленькие барсетки во время коктейлей и вечерних приемов. В них можно поместить все самое необходимое.
Для повседневной носки больше подходит кисет или сумка-банан. В них войдет смартфон, карточки и необходимая косметика.
Как носить женскую барсетку в 2019 году
На фото видно, что такой дамский аксессуар сочетается с различными стилями за счет того, что сумку такого типа можно носить по-разному:
- на талии;
- на бедрах;
- на груди.
Она подходит даже для торжественных вечерних раутов. Для этих целей существуют специальные миниатюрные новинки в виде крохотных сумочек на цепочке, которые крепятся к талии.
Интересно! Женские брюки 2019 года - новинки
Для классического строго стиля следует выбирать барсетки в форме плоских конвертов. Для повседневного ношения отлично подходят мешки-кисеты, которые носят, перекинув через плечо, на груди.
Сумка барсетка может выполнять также функции ремня. Ее можно продергивать в шлевки брюк или юбки. Также она будет хорошо смотреться на бедрах. Такой тип ношения поможет придать женственности силуэту.
Новой формой ношения стало перекидывание сумки-банана через плечо с последующим размещением на груди. Это позволяет создать новый модный лук.
Носить поясные модные барсетки в 2019 году можно не только с летней, но и с верхней одеждой:
- курткой;
- пальто;
- плащом.
Сумка, фиксирующаяся на поясе, оптимально вписалась в актуальный стиль оверсайз. В этом случае верхнюю одежду не застегивают, а ее полы фиксируют поясной барсеткой.
Разнообразие вариантов форм и дизайнов, а также способов ношения, позволяет каждой женщине выбрать вид актуального и удобного модного аксессуара.