Стильные стрижки для женщин после 50 лет

Как бы ни была женщина молода душой, внешний облик должен соответствовать ее годам. Мудрая, спокойная, уверенная, знающая себе цену, это признаки настоящей леди. В таком возрасте можно не бояться пробовать меняться, найти в себе, что-то новое и необычное.

Ведущие стилисты рекомендуют роскошные стрижки для женщин после 50 лет, которые помогут визуально сделать даму моложе. На страницах модных журналов можно увидеть фото с названиями причесок, не требующих укладки.

Выбор формы и цвета

Особенно актуальны стрижки, выполненные на коротких и волосах средней длины, мало того, что они значительно омолаживают, к тому же еще и не требуют постоянного ухода. Такая длина позволяет стильно выглядеть в быту и на празднике. Логичнее будет обратиться к профессионалу, который даст грамотный совет по выбору формы и цвета волос.

Чаще всего после 50 женщина имеет седину, которая никоим образом не украшает ее. Идеальным вариантом будет цветовая гамма, приближенная к естественной. Все-таки природа не просто так позаботилась о нас.

Если женщина готова на эксперименты, то рыжие и шоколадные оттенки подчеркнут ее изящность. Мелирование, благодаря бликам, делает волосы более объемными и живыми.

Боб-каре

Прекрасный выбор стрижки для женщин после 50 лет, эта прическа довольно функциональна, она гармонично смотрится на хрупких и ломких волосах, и не требует повседневной укладки. На фото с названиями, можно выбрать модель, которая больше понравилась.

Различают несколько вариантов боб-каре:

короткий, с объемом на затылочной части;

удлиненный, пышный за счет градуирования;

многослойный;

асимметричный, прячет дефекты лица и шеи;

с челкой или без нее, но с удлинениями по бокам.

Выбрав такую модель, женщина станет стильной, ухоженной и помолодеет.

Пикси

Богиня – это вовсе не обязательно юная дева с косами по пояс. Гениальный Видал Сассун, когда сделал одной немолодой клиентке задорную стрижку из коротких прядей, назвал ее goddess, что в переводе с английского означает богиня или обожаемая женщина.

Пикси, укладка для уверенных и свободных особ, ее секрет в беспорядочной или осознанной смене филированных прядей различной длины. Благодаря этому, можно создать объем именно там, где требуется.

Такая прическа отлично выглядит и на прямых, и на вьющихся волосах, а придать ей форму с помощью мусса, довольно легко самостоятельно.

Гарсон

Изначально, стрижка считалась мужской, что следует даже из ее названия, на французском языке, это «мальчик». Но со временем «гарсон» сильно изменился и приобрел формы изящной укладки. Мальчишеская женственность достигается путем постепенного перехода от длинных волос к коротким.

Такая прическа не требует особой опеки, и уложить ее может, любая модница, к тому же есть простор для фантазии.

Каре

Стильная и элегантная стрижка, не имеет возраста. Различают несколько техник ее исполнения, каждая из которых выбирается исходя из внешнего облика дамы и возраста. Альтернативная стрижка для женщин после 50 лет, наличие глубоких складок на лбу спрячет челка, а морщины на шее можно закрыть, выбрав градуированное каре до плеч.

Не стоит останавливаться на слишком короткой длине волос, а также избегать ровных и четких контуров. Такая прическа не требует дополнительной укладки, выбрать подходящую модель можно, посмотрев фото с названиями.

Стрижка поможет женщинам с прямоугольной формой лица, уравнять верх за счет объемной макушки и плавных прядей по бокам.

Паж

Вроде бы мужская прическа, со временем приобрела свою женственность, раньше так стригли юных придворных. Укладка в форме шапочки, с подкрученными вовнутрь волосами, придает немолодой женщине шикарный вид. Звездная певица Мирей Матье, всю жизнь осталась верна этому образу.

Такая стрижка скрывает многие дефекты женского лица, например, темные пятна, которые тяжело замазать тональным кремом.

Каскад

Градуированные прически уменьшают вытянутое лицо. Их смысл заключается в том, что волосы обрезаются под углом, с применением техники ступеней. Солидным дамам не стоит бояться подобных изменений, такая стрижка создает объемность, благодаря разной длине, тонкие волосы становятся податливыми и легко укладываются.

А если у женщины непокорные кудри, то благодаря прореживанию, локоны станут менее густыми и будут выглядеть более ухоженно.

Игривая челка

Некоторые считают, что челка, это удел молодых, однако, респектабельных дам она не только украшает, но и скрывает морщины на лбу. Отлично подойдет косая или набок, а вот прямого среза нужно избегать.

Гаврош

Такая стрижка имеет строгое разделение, короткий верх, длинный низ и для женщин после 50 лет может сыграть злую шутку, создав образ, молодящейся бабули. Но профессиональный стилист в состоянии учесть все эти нюансы и, постригая, даму солидного возраста, оставит длину прядей одинаковой, применяя многократную филировку.

Эта прическа прекрасно смотрится на любом типе лица и не требует укладки. Небольшой минус стрижки, ее не стоит делать женщинам с проблемной шеей.

Все взгляды будут прикованы к морщинам и пигментным пятнам, а не к модной прическе. На фото глянцевых журналов с названиями можно выбрать модель, которая украсит и сделает моложе.

Аврора

Многоступенчатая стрижка с челкой, моделируется в зависимости от формы лица. Для дам за 50 обычно создают среднюю длину волос, чуть ниже подбородка. По бокам пряди обрамляют лицо, немного сужаясь к низу.

Объем создается при помощи плавного перехода от длинных локонов, к более коротким. Гораздо эффектней выглядит челка, начинающаяся почти от макушки.

Советы стилистов

Соблюдая эти нехитрые правила, можно и после 50 лет выглядеть элегантной и ухоженной:

Найти своего мастера, настоящий профессионал, создавая прическу, учтет все физиологические особенности лица и выберет оптимальный вариант. Окрашивать волосы следует в более спокойные оттенки, яркие и кричащие цвета будут выдавать возраст. Каштановые или медные волосы создадут образ стильной и уверенной в себе женщины. Обладательницам седины необходимо внимательно следить за корнями и вовремя их подкрашивать. Если возникла потребность уложить волосы, то используйте мягкие, щадящие средства, а вот от лака лучше отказаться вовсе. Не стремитесь выглядеть на 20 лет, избегайте вульгаризма. Старайтесь реже пользоваться плойкой или феном, так волосы дольше сохранят свой здоровый вид. Необходимо периодически менять прическу, особенно если ощущается усталость от будничной рутины.

Стрижки для разных типов лица

Выбирая прическу необходимо принимать во внимание не только возраст женщины, но и форму ее лица, например, идеальным считается овальное.

К нему подойдут практически любые укладки, а вот с другими типами намного сложнее, необходимо выбрать такую стрижку, которая скроет все изъяны и подчеркнет достоинства.

Советы, которые поспособствуют выбору:

Квадрат – асимметричные прически смягчат угловатые черты, это может быть, боб-каре, каскад. Акцент стоит сделать на пышности макушки, а челку выполнить в несколько слоев. Удлиненные стрижки, прикрывающие уши помогут визуально сузить лицо. Вытянутый овал – основные признаки, это высокий лоб и круглый подбородок. Челка до бровей, наоборот, сделает короче вытянутое лицо, а пикси или градуированный боб, добавят объема и воздушности. Круг – на длинные волосы стоит выбрать каскад с косой челкой. Каре с ниспадающими локонами по бокам, зрительно сузит лицо. Если хочется подстричься коротко, то оставьте длинную челку на левую или правую сторону. Ромб – недостатки такой формы лица скроют многоступенчатые стрижки. А вот прически с объемом в области щек и короткой челкой, наоборот, подчеркнут все его изъяны. Прямой пробор увеличит и так широкий лоб. Сердце – хорошо подойдут легкие локоны в нижней части лица. Ни в коем случае не стоит делать косую челку. Трапеция – недостаток этого типа лица является тяжелый, массивный подбородок, следовательно, от коротких стрижек следует отказаться. Подойдут объемные и воздушные. Груша – это перевернутое сердце, посему здесь действуем от противного, увеличиваем верхнюю часть лица при помощи объема и кудрей, не стоит открывать уши.

Правильный выбор стрижки позволяет значительно уменьшить возраст и выглядеть современной, красивой и ухоженной.