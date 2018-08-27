Модное удлиненное каре с челкой 2018 года

Удлиненное каре с челкой - уникальное решение, ставшее хитом в 2018 году. Модные тенденции в этой прическе привели к тому, что фото девушек, выбравших данную стрижку, активно обсуждаются модницами со всего света.

Этот тренд идеально подходит для преображения образа и придания ему дерзких и игривых ноток. Важно помнить, чтобы прическа идеально гармонировала с контуром носа и подходила под иные определенные черты лица обладательницы.

В чем секрет удлиненного каре

Феномен данной стрижки довольно прост - она непросто стильно выглядит, визуально удлиняет шею и подчеркивает правильные черты лица. Прическа позволяет современным женщинам, которые не хотят много времени тратить на уход за волосами. Но при этом желают выглядеть стильно и ухоженно, затрачивая на укладку минимум усилий.

В 2018 году модные тенденции учитывают, что у людей остается мало времени на уход за собой. Поэтому, изучая популярные фото уникальных стрижек, женщины все чаще выбирают в качестве удобной и модной прически удлиненное каре с челкой. Виртуозное сочетание легкости и комфорта, стиля и красоты - гармоничная формула ультрапопулярной стрижки.

Самая эффектная деталь 2018 года в таком удлиненном каре с челкой - это, естественно, сама челка. Не меняя прическу и ссылаясь на самые модные тенденции и топовые фото, можно легко продумать новый образ только благодаря изменениям прядей на лбу.

Как выглядит такой вид стрижки

Удлиненное каре - это усовершенствованный классический вариант. Отличие от стандартной классики в том, что при удлинении волосы чаще всего опускаются ниже подбородка или даже касаются верхней линии плеч.

Модные тенденции и фото удлиненного каре с челкой нынешнего 2018 года свидетельствуют о том, что самый оригинальный выбор - это короткий срез сзади, открывающий затылок и удлинение спереди.

Больше всего такая стрижка подходит девушкам, которые от природы имеют густые здоровые и гладкие волосы. Но обладательницам волнистых или даже кудрявых локонов не стоит расстраиваться. В случае неровных прядей понадобится частая укладка, которая более затратна по времени, чем вариант с прямыми волосами. Но конечный эффект стоит потраченных минут.

Однако не стоит чрезмерно увлекаться взаимодействием с феном и утюжком. Помните, что частое тепловое воздействие повреждает волосы механически, и это может испортить даже самую искусную прическу.

Модные тенденции и трендовые фото удлиненного каре с челкой в 2018 году говорят о следующих хитовых вариантах:

удлиненная челка;

прямая челка;

косая челка;

рваная челка;

короткая челка.

Модель с удлиненной челкой

Если у девушки необычная форма лица - круглая или слегка треугольная, то данная стрижка легко поможет скорректировать форму и придать лицу очаровывающее выражение. Для тех, кто хочет скорректировать слишком широкое лицо, стоит удлиненную челку сделать косой.

Длина челки может быть любой - доходить до глаз или подбородка. Челка неприхотлива и, отрастая, не доставит никаких хлопот с бесконечным подравниванием.

Ее можно зачесывать при помощи укладки назад, если хочется на время открыть лоб. Удобство и практичность, присущие данной челки - большая редкость. Именно за это данный вариант удлиненного каре так ценится.

Вариант с прямой челкой

Несравненная классика бьет все рекорды и не желает уходить с модных подмостков. Строгая прямая челка идеально сочетается с вытянутой формой лица и густыми волосами. Формула красоты проста: чем длинней челка, тем оригинальней и продуманный образ. Строгость и очарование гармоничны в своем женственном переплетении.

Внимательно следите за пробором. Он должен либо, вообще, отсутствовать, либо быть исключительно прямым и ровным.

Каре с косой челкой

Неровные пряди станут идеальным сочетанием с косой челкой. Это добавляет образу девушки томной загадочности и одновременно игривой дерзости. Больше всего косая челка сочетается с квадратной формой лица и укроет чересчур широкую линию скул.

Стрижка с рваной челкой

Веселая и яркая рваная челка добавляет небрежности и привлекательности абсолютно любому типу лица. Это уникальная стрижка, которая одинаково хорошо смотрится на самых разных барышнях.

Нюанс в том, что обладательницам широкого лица следует остановить свой выбор на более коротком варианте в то время, как девушки с вытянутой формой предпочитают вариант челки, доходящий до скул.

Прическа с короткой челкой

Короткая челка довольно привередлива. Она гармонична лишь в своем сочетании с некрупными и исключительно правильными чертами лица. Подходит короткий вариант девушкам с густыми волосами, овальным или треугольным типом лица.

Челку целесообразно зачесывать набок, если хочется привнести еще больше оригинальности и обворожительности в повседневный образ.

Преимущества культовой стрижки

Свой тип прически сможет подобрать любая девушка. Правильно подобранная длина и стрижка помогут скорректировать как узкую вытянутую, так и овальную форму лица:

Данной стрижке покорны все годы. Грамотные пропорции позволяют выбирать свой уникальный вариант удлиненного каре как совсем юным девушкам, так и женщинам.

Каре не требует тщательного ухода и неприхотливо в укладке. Однако не стоит забывать о своевременном посещении парикмахера.

Прическе не нужны специальные шампуни и профессиональные средства. Вполне подойдет обычный шампунь и пара недорогих расчесок для ежедневного использования. Быстрый рост волос не страшен для данного вида стрижки.

Она лишь слегка поменяет форму без ущерба для общей красоты.

Следуя нехитрым советам и полагаясь на собственный вкус в создании неповторимого образа, можно выбрать идеальную прическу, которая будет радовать вас новизной и свежим видом по утрам в зеркале еще долгое время. Помните о соблюдении строгих пропорций, внимательно изучайте тенденции и всегда в итоге ориентируйтесь на собственные ощущения при выборе своей ошеломляющей стрижки. Конечное решение точно будет ультрастильным и мегакрасивым.