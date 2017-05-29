Убираем живот и делаем талию — главные лайфхаки

Тонкая талия и плоский живот — это мечта любой девушки. Хорошо, если от природы у вас быстрый обмен веществ и тонкая кость. В такой ситуации вы можете кушать практически все что угодно и при этом сохранять узкую талию круглый год. Но что, если это не так? Неужели вам придется расстаться с мечтой об идеальной фигуре?

Ни в коем случае! Конечно, я не обещаю, что у каждой будет талия, как у Людмилы Гурченко, но любая девушка, я подчеркиваю, любая может уменьшить обхват своей талии на 2-4 см за месяц!

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Скажите «НЕТ» скручиваниям!

Если вы хотите иметь максимально узкую талию, то перво-наперво вам необходимо избегать такие упражнения, где в работу активно включаются косые мышцы пресса. К таким упражнениям как раз и относятся скручивания! При регулярном выполнении данного упражнения и постепенном наращивании нагрузки косые мышцы живота, как и любые другие мышцы на человеческом теле, будут увеличиваться в размере — а это непременно отразится на вашей талии!

Бойтесь жиров!

В последнее время очень популярными стали низкоуглеводные, но высокожировые диеты. Увы, но такая диета еще больше отдалит вас от цели. Пищевые жиры легче откладываются в подкожный жир, нежели углеводы. Чтобы поправиться от высокоуглеводной пищи, нужно очень сильно постараться. Я знаю, как женщины любят кондитерские изделия, поэтому своим клиенткам я советую заменять жирные сладости, вроде шоколада и пирожных, на нежирные — вроде зефира и мармелада.

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Да здравствует вакуум!

Хотите уже в первый месяц, без всяких диет и специализированных тренировок, существенно уменьшить обхват своей талии? Начните регулярно делать вакуум! Это упражнение поистине волшебное для вашей талии за счет того, что при его выполнении основная нагрузка ложится на поперечные мышцы живота, которые мало задействованы в повседневной жизни. Но именно целенаправленная тренировка этих мышц может помочь сузить вашу талию на добрых 2-4 см.

Техника выполнения:

1. Лягте на твердую поверхность, согните ноги в коленях, стопы поставьте на пол.

2. Начните активно выдыхать воздух через рот, одновременно втягивая живот под ребра.

3. Задержитесь в таком положении 10-15 секунд.

4. Расслабьте снова живот и восстановите нормальный ритм дыхания.

4. Повторите это упражнение 5 раз.

Вакуум нужно выполнять утром натощак либо через 3 часа после еды. Не расстраивайтесь, если с первого раза у вас не получится сильно втянуть живот. Все придет с опытом!

Прыгай, пока есть силы!

Прыжки со скакалкой — это великолепное упражнение, которое способно за пару недель существенно ускорить метаболизм и запустить процессы жиросжигания.

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Поначалу я советую начинать с обычных прыжков, набирая за тренировку 50-100 раз в комфортном количестве подходов и повторов. По мере роста выносливости количество подходов необходимо сокращать, одновременно увеличивая количество прыжков в самих подходах.

Как только вы выйдете на уровень 200 прыжков со скакалкой в одном подходе или сможете набрать до 1000 раз за одну тренировку в 5 подходах, то вы уже находитесь на весьма высоком уровне развития. Одновременно с этим ваша талия уменьшится еще как минимум на 2 см.

Но если вам и этого результата мало, то у меня для вас есть один маленький сюрприз. Все, наверное, слышали про методики интервального тренинга. Так вот, сейчас я вам расскажу про один из вариантов этой методики.

В чем ее суть? Вы должны в течение 30 секунд сделать максимально возможное количество прыжков. Это будет первый подход. Затем отдохните 2 минуты и выполните второй подход по такой же схеме. Всего вам нужно будет сделать 5 таких подходов за тренировку. Следите за дыханием. Оно должно восстанавливаться за 2 минуты. Если оно не успевает восстановиться, значит, вы взяли слишком высокий темп — уменьшайте нагрузку!

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Важно: прибавляйте нагрузку очень плавно и осторожно. Не спешите! Тренировка выносливости требует упорства. Помните, что первый не тот, кто на старте, а тот, кто на финише!

Немного математики

Знаю, что не все любят считать калории, но если вы научитесь это делать, то вы сможете точно предсказать, к какому числу и на сколько сантиметров уменьшится ваша талия. Помните: цель — это мечта, выраженная числом. Открою маленький секрет.

1 см в талии = 1 кг жира

Это простая формула, с помощью которой вы легко сможете понять, насколько близка или далека ваша цель. Напомню, что 1 кг жира содержит в себе 7000-9000 ккал. Таким образом, чтобы уменьшить талию на 2 см за 1 месяц, нужно иметь ежедневный отрицательный баланс в 500 ккал. Это 10 км пешей прогулки или одна плитка шоколада.

Финишная прямая

Перед началом программы обязательно купите себе платье того размера, о котором вы всегда мечтали. Такая визуализация цели будет придавать вам силы в особо сложные моменты на пути к вашей мечте. Ну что, вы готовы к работе? Обещаю, скучно не будет!