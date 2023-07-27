Нежный осенний маникюр 2023: модные идеи и советы по уходу

Наступление прохладной погоды – не повод отказываться от стильных и красивых образов. Поможет достичь желаемого эффекта осенний маникюр 2023 года, который выступит органичным дополнением предметов гардероба и создаст яркие акцентные нотки. Стилисты предлагают разнообразные дизайны, среди которых любая модница подберет свой вариант. Нейл-арт может быть максимально лаконичным или обыгрываться с помощью оригинальных декоративных элементов, неординарных рисунков.

Тренды осеннего маникюра 2023

Мастера нейл-сервиса готовы удивить модниц сложными и замысловатыми решениями. В тренде будет осенний маникюр, представленный следующими тенденциями:

Любительницы романтичности оценят дизайн, украшенный сердечками. Рисунки наносятся на светлый фон, выполненный в нежных пастельных или кофейных оттенках. Поверх изображаются сердечки, которые прорисовываются лаком, выкладываются блёстками либо стразами, выполняются в объёмном виде с помощью техники лепки.

Чрезвычайно актуальными становятся фольгированные элементы, с помощью которых наносятся хаотичные разводы потали. Декор предлагается использовать в золотистом, серебристом или ярком насыщенном исполнении. В качестве фона служит белоснежный, чёрный, нюдовый лак.

К популярным трендам относится дизайн, содержащий рисунок «перепелиное яйцо». Узор выглядит как мелкие контрастные точки, наносящиеся на фон, отличающийся по оттенку. Это необходимо, чтобы узор чётко выделялся на покрытии.

При создании френча предлагается обратиться к мятной, зелёной, изумрудной, синей цветовой гамме. «Улыбка» создаётся традиционной закруглённой формы либо делается в скошенном, двойном варианте.

Оригинально смотрится абстракция, нанесённая на ногти в виде извилистых тонких линий и хаотичных мазков лаком. Альтернативное решение – прибегнуть к блестящей потали, с помощью которой создаются разводы. Абстрактный дизайн разрешается дополнить оригинальными надписями.

Актуальным трендом станет маникюр с рисунком на осеннюю тематику. На пластинах допускается прорисовать листья, рябину, лису. Невероятно красочно и интересно смотрится комбинация из листьев, создаваемых в жёлтом, оранжевом и красном цвете.

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Цветовые решения для осеннего маникюра

Нейл-арт получится максимально гармоничным, если удачно подобрать оттенки для его создания. Особенности выбора цветовых решений для осеннего маникюра заключаются в следующем:

Подбирая тональность нейл-арта, стоит учитывать тематическую направленность. Вне конкуренции будут жёлтые, оранжевые и красные оттенки, ассоциирующиеся с осенними листьями.

Трендовыми считаются кофейные цвета, представленные в гамме, варьирующейся от бежевого до темно-коричневого тона. Допускается сделать омбре, плавно переходящее из одного цвета в оттенок сходной тональности.

Освежающие нотки в образ привнесёт зелёный маникюр. Его разрешается сделать в блестящем варианте «кошачий глаз», окрасив ногти тёмным изумрудным лаком. Другой вариант – сделать френч, совместив нюдовую основу с яркой зелёной «улыбкой».

Неповторимый образ помогут создать оригинальные сочетания цветов. В тренде разноцветный осенний маникюр, при создании которого ногтевые пластины закрашиваются лаками разных оттенков. Допускается сделать ногти жёлтого, голубого, бирюзового, розового, фиолетового цветов.

Оригинальным решением станет нанесение на ногти принта, имитирующего расцветку леопарда или зебры. Для создания такого маникюра прибегают к подбору естественных тонов или ярким неоновым цветовым решениям.

Маникюр с рисунком

Сделать дизайн неповторимым поможет удачный подбор тематических изображений. Пользуются популярностью следующие вариации оформления:

Беспроигрышное решение – нанести на ногти изображение осенних листьев жёлтого, красного, коричневого, оранжевого оттенка. Узоры будут гармонично смотреться на белой, нюдовой, прозрачной основе.

Допускается изобразить на ногтевых пластинах грозди рябины, которые прорисовываются лаком или выкладываются красными стразами.

Востребованным становится осенний маникюр с изображением мордочки лисы. Подобный нейл-арт гармонично вписывается в молодёжные образы.

Простое, но эффектное решение – прибегнуть к абстракции в виде мазков-разводов, нанесённых на разные пальцы.

Трендовым остаётся мраморный узор, воплощающий имитацию камня и привносящий в нейл-арт нотки роскоши.

Остаётся актуальным ажурный узор «паутинка». Рисунку можно придать блеск с помощью декорирования мелкими блёстками или стразами.

При создании офисного осеннего маникюра беспроигрышным вариантом будет изобразить на ногтях геометрические фигуры. Они создаются в виде ромбов, квадратов, кругов, полос, заполняются лаком, блёстками либо камифубуки. Разрешается сделать рисунок путём обозначения тонкими контурными линиями, складывающимися в определённые фигуры.

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Уход за ногтями осенью

С наступлением прохладного времени года требуется особенно тщательный уход за ногтями осенью. Основные правила заключаются в следующем:

При обработке кутикулы стоит уделять внимание её увлажнению. В осенний период руки и ногти подвергаются обветриванию и пересыханию, поэтому требуется периодически обрабатывать их кремом.

Ногтевые пластины можно уберечь от негативного воздействия окружающей среды с помощью использования дополнительного защитного покрытия.

При выходе на улицу рекомендуется защищать ногти и руки с помощью перчаток.

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Подведем итог

Осенний маникюр 2023 года представлен лаконичными или яркими вариантами. Стилисты предлагают создавать эффектный дизайн с помощью неординарных решений, выражающихся в подборе цветовой гаммы и сочетании оттенков, дополнения красивыми рисунками, блестящими украшениями, неординарными элементами декора. Любая модница сможет подобрать для себя вариант, идеально соответствующий её предпочтениям.

Фото Клео.ру