Нежный осенний маникюр 2023: модные идеи и советы по уходу

Узнайте о последних тенденциях осеннего маникюра 2023 года и получите идеи для создания стильного и модного образа на этот сезон.
Наступление прохладной погоды – не повод отказываться от стильных и красивых образов. Поможет достичь желаемого эффекта осенний маникюр 2023 года, который выступит органичным дополнением предметов гардероба и создаст яркие акцентные нотки. Стилисты предлагают разнообразные дизайны, среди которых любая модница подберет свой вариант. Нейл-арт может быть максимально лаконичным или обыгрываться с помощью оригинальных декоративных элементов, неординарных рисунков.
Тренды осеннего маникюра 2023
Мастера нейл-сервиса готовы удивить модниц сложными и замысловатыми решениями. В тренде будет осенний маникюр, представленный следующими тенденциями:
- Любительницы романтичности оценят дизайн, украшенный сердечками. Рисунки наносятся на светлый фон, выполненный в нежных пастельных или кофейных оттенках. Поверх изображаются сердечки, которые прорисовываются лаком, выкладываются блёстками либо стразами, выполняются в объёмном виде с помощью техники лепки.
- Чрезвычайно актуальными становятся фольгированные элементы, с помощью которых наносятся хаотичные разводы потали. Декор предлагается использовать в золотистом, серебристом или ярком насыщенном исполнении. В качестве фона служит белоснежный, чёрный, нюдовый лак.
- К популярным трендам относится дизайн, содержащий рисунок «перепелиное яйцо». Узор выглядит как мелкие контрастные точки, наносящиеся на фон, отличающийся по оттенку. Это необходимо, чтобы узор чётко выделялся на покрытии.
- При создании френча предлагается обратиться к мятной, зелёной, изумрудной, синей цветовой гамме. «Улыбка» создаётся традиционной закруглённой формы либо делается в скошенном, двойном варианте.
- Оригинально смотрится абстракция, нанесённая на ногти в виде извилистых тонких линий и хаотичных мазков лаком. Альтернативное решение – прибегнуть к блестящей потали, с помощью которой создаются разводы. Абстрактный дизайн разрешается дополнить оригинальными надписями.
- Актуальным трендом станет маникюр с рисунком на осеннюю тематику. На пластинах допускается прорисовать листья, рябину, лису. Невероятно красочно и интересно смотрится комбинация из листьев, создаваемых в жёлтом, оранжевом и красном цвете.
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Цветовые решения для осеннего маникюра
Нейл-арт получится максимально гармоничным, если удачно подобрать оттенки для его создания. Особенности выбора цветовых решений для осеннего маникюра заключаются в следующем:
- Подбирая тональность нейл-арта, стоит учитывать тематическую направленность. Вне конкуренции будут жёлтые, оранжевые и красные оттенки, ассоциирующиеся с осенними листьями.
- Трендовыми считаются кофейные цвета, представленные в гамме, варьирующейся от бежевого до темно-коричневого тона. Допускается сделать омбре, плавно переходящее из одного цвета в оттенок сходной тональности.
- Освежающие нотки в образ привнесёт зелёный маникюр. Его разрешается сделать в блестящем варианте «кошачий глаз», окрасив ногти тёмным изумрудным лаком. Другой вариант – сделать френч, совместив нюдовую основу с яркой зелёной «улыбкой».
- Неповторимый образ помогут создать оригинальные сочетания цветов. В тренде разноцветный осенний маникюр, при создании которого ногтевые пластины закрашиваются лаками разных оттенков. Допускается сделать ногти жёлтого, голубого, бирюзового, розового, фиолетового цветов.
- Оригинальным решением станет нанесение на ногти принта, имитирующего расцветку леопарда или зебры. Для создания такого маникюра прибегают к подбору естественных тонов или ярким неоновым цветовым решениям.
Маникюр с рисунком
Сделать дизайн неповторимым поможет удачный подбор тематических изображений. Пользуются популярностью следующие вариации оформления:
- Беспроигрышное решение – нанести на ногти изображение осенних листьев жёлтого, красного, коричневого, оранжевого оттенка. Узоры будут гармонично смотреться на белой, нюдовой, прозрачной основе.
- Допускается изобразить на ногтевых пластинах грозди рябины, которые прорисовываются лаком или выкладываются красными стразами.
- Востребованным становится осенний маникюр с изображением мордочки лисы. Подобный нейл-арт гармонично вписывается в молодёжные образы.
- Простое, но эффектное решение – прибегнуть к абстракции в виде мазков-разводов, нанесённых на разные пальцы.
- Трендовым остаётся мраморный узор, воплощающий имитацию камня и привносящий в нейл-арт нотки роскоши.
- Остаётся актуальным ажурный узор «паутинка». Рисунку можно придать блеск с помощью декорирования мелкими блёстками или стразами.
- При создании офисного осеннего маникюра беспроигрышным вариантом будет изобразить на ногтях геометрические фигуры. Они создаются в виде ромбов, квадратов, кругов, полос, заполняются лаком, блёстками либо камифубуки. Разрешается сделать рисунок путём обозначения тонкими контурными линиями, складывающимися в определённые фигуры.
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Уход за ногтями осенью
С наступлением прохладного времени года требуется особенно тщательный уход за ногтями осенью. Основные правила заключаются в следующем:
- При обработке кутикулы стоит уделять внимание её увлажнению. В осенний период руки и ногти подвергаются обветриванию и пересыханию, поэтому требуется периодически обрабатывать их кремом.
- Ногтевые пластины можно уберечь от негативного воздействия окружающей среды с помощью использования дополнительного защитного покрытия.
- При выходе на улицу рекомендуется защищать ногти и руки с помощью перчаток.
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Подведем итог
Осенний маникюр 2023 года представлен лаконичными или яркими вариантами. Стилисты предлагают создавать эффектный дизайн с помощью неординарных решений, выражающихся в подборе цветовой гаммы и сочетании оттенков, дополнения красивыми рисунками, блестящими украшениями, неординарными элементами декора. Любая модница сможет подобрать для себя вариант, идеально соответствующий её предпочтениям.
Фото Клео.ру