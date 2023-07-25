Дизайн ногтей 2023 — модные новинки маникюра

Каждая девушка стремится быть привлекательной и красивой, но стильной одежды и прически иногда бывает недостаточно. Трендовый нейл-арт всегда поможет дополнить образ и сделать его ярче. Рассмотрим модные тренды и узнаем, какой дизайн ногтей выбрать в 2023 году.

Модные дизайны ногтей 2023

Новинки нейл-арта в 2023 году приятно удивят каждую модницу. Мастера маникюра уже подготовили фото с самыми креативными дизайнами и поделились ими в интернете. Можно будет выбрать оформление для любой длины и формы ногтей. Все будет зависеть только от ваших предпочтений.

Фаворитом года стал матовый маникюр. Он смотрится впечатляюще в любом цвете, а матовая текстура придает женским рукам более элегантный вид. Его можно сочетать с различными элементами декора. Это могут быть бусинки, камифубуки, глиттер или наклейки. Также интересно будет выглядеть сочетание с другими техниками: мрамор, лунный дизайн, паутинка.

В список главных трендов попал и животный принт. Такой дизайн обычно выбирают яркие девушки, он смотрится эффектно и всегда привлекает к себе взгляды прохожих. С ним вы не останетесь без внимания ни на одном мероприятии. Рекомендуется выбирать рисунки с имитацией кожи зебры, черепахи, тигра, леопарда и коровы.

Любительницам минимализма подойдет маникюр с геометрией. Этот дизайн считается одним из самых стильных в 2023 году. Раньше в этом оформлении обычно использовали рисунки только геометрических фигур, сегодня можно наблюдать различные формы, наложенные друг на друга. Дизайн смотрится очень необычно и моментально бросается в глаза.

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Наиболее актуальные рисунки:

зигзаги;

прямые линии с точками;

цветные прямоугольники;

ромбы и квадраты;

маленькие кружочки.

Не выходит из моды и абстракция — такие мотивы предпочитают выбирать творческие личности. Особенность этого маникюра в том, что рисунки невозможно повторить с точностью. Ваш дизайн будет особенным и уникальным. Оформление можно подобрать под любой образ — от делового до повседневного.

Утонченные натуры могут украсить свои ноготки рисунками с цветами — флористика в моде всегда, поскольку выглядит эстетично и женственно. Это могут быть веточки, цветки, бутоны или листочки. Попробуйте сделать необычный вариант: нарисуйте на ногтях графический цветок и дополните его хаотичными узорами.

В новинки 2023 года вошел маникюр в стиле «negative space». Это стильный вариант дизайна ногтей, который придает рукам непринужденности и легкости. В данном случае ногтевая пластина покрывается прозрачным лаком или близким по тону к цвету кожи, а сверху наносится узор. С таким оформлением ногтей можно отправляться как на бизнес-встречу, так и на свидание.

Крутые идеи для маникюра 2023

В образе девушки важна каждая деталь, и без крутого маникюра здесь не обойтись. Домохозяйка, студентка или бизнес-леди — в любом случае ваши ногти должны быть красивыми. Новинки 2023 года в мире нейл-индустрии дают такую возможность.

Весной в моде будет дизайн с веточками, цветами и птичками. Такой маникюр всегда выглядит свежо и естественно. Здесь лучше выбирать светлую палитру. Это может быть бежевый, светло-розовый или белый. Очень женственно будут смотреться васильки на белом фоне или пионы в сочетании с френчем.

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Если у вас появилось желание сделать яркий дизайн, следует обратить внимание на нейл-арт в виде силуэтов лиц. Это новомодный тренд 2023 года. Обычно такие иллюстрации дополняются абстрактными рисунками. Из-за этого оформление ногтей приобретает очень стильный вид.

Лето 2023 года должно сопровождаться ярким маникюром. Полагайтесь на свою фантазию и создавайте самый необычный дизайн. Попробуйте добавить наклейки с героями мультфильмов — такое оформление будет смотреться забавно. Девушки любят выбирать Микки Мауса, диснеевских принцесс, свинку Пеппу, Алису из Страны Чудес и Чеширского Кота.

Если вы не любите выделяться, стоит отдать предпочтение нежным оттенкам лака. Всегда моде в нюдовая палитра, такой дизайн можно выбирать на любой случай жизни. Ваши ногти будут отлично сочетаться как с элегантным платьем, так и с джинсами и футболкой.

Еще один трендовый дизайн на лето 2023 года — разноцветный маникюр. Он давно стал популярным на просторах Instagram. Здесь нет ограничений в выборе цвета — вы можете выбрать нюд, а можете сделать «радужный» вариант. В любом случае такой дизайн сделает образ крутым!

Осенью рекомендуются сдержанные и насыщенные тона. Если вам нравится однотонный маникюр, лучше предпочесть кофейный, ягодный, бордовый или темно-зеленый цвет. Также в этом сезоне актуален французский маникюр, но его лучше выполнить в необычном оформлении. Попробуйте новый вариант линии «улыбки» — в виде треугольника. Это поможет создать более креативный дизайн.

Не выходит из моды рисунок в виде паутинки, в данном случае лучше наносить белые полосы на черный фон. Такой дизайн придаст вашему образу «изюминку». Также актуален градиент — красивые переходы оттенков всегда смотрятся впечатляюще. Для создания броского дизайна можно добавить хлопья Юки или бусинки. Они помогут добавить нотку праздника в ваш образ.

Зимой 2023 года в списке главных трендов остается «вязаный» маникюр. Он впечатляюще смотрится в тандеме с теплыми свитерами и шарфами. Это идеальный вариант для тонких натур. Девушки любят сочетать его с рисунками в виде снежинок, елочек или мишек. Лучшие цвета лака для такого дизайна:

кофейный;

серый;

белый;

розовый;

бежевый.

Новогодний маникюр должен быть взрывным и фееричным. В тренде будут сверкающие и яркие дизайны. Здесь стоит обратить внимание на технику «кошачий глаз», хлопья Юки, фольгу, шиммер и слюду. Можно попробовать сделать длинные ногти — это большое полотно для воплощения в реальность самых крутых идей. Вы сможете нанести броские рисунки, добавить бульонки и даже сделать 3D-маникюр.

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Модные цвета маникюра 2023

Выбрать подходящий цвет лака для ногтей бывает непросто, но в 2023 году в моде практически все тона. Каждый смотрится великолепно как в однотонном варианте, так и с различными рисунками.

Если хочется чего-то нежного, подойдет бежевый лак. За счет универсальности его любят многие дамы — такой маникюр можно увидеть на руках как школьниц, так и взрослых женщин. Дополнить его можно горошком, геометрией, фольгой или наклейками. Каждый вариант будет смотреться интересно.

Максимально девичий вариант — розовый маникюр. Он актуален в любое время года, но летом лучше отдавать предпочтение ярким оттенкам, а зимой можно выбрать более приглушенные тона. Здесь актуален декор в виде блесток, пайеток и страз, но их лучше наносить на один или несколько пальцев, иначе ваш дизайн может показаться вульгарным.

Тем, кто хочет создать яркий маникюр летом, отлично пойдет желтый лак для ногтей. Добавьте тематические рисунки, и вы создадите настоящий шедевр. В приоритете иллюстрации с фруктами, милыми зверушками и мультяшными героями. В другие времена года желтый не менее актуален, но покрывать ногти рекомендуется более спокойными тонами.

Вы определённо не прогадаете, если сделаете синий маникюр. Холодный оттенок без дизайна будет смотреться самодостаточно и дорого. Украсить его можно глиттером или серебристой фольгой. Также прекрасной идеей станет сочетание с другими лаками:

розовым;

бежевым;

молочным;

бирюзовым;

серебристым.

Ничто не сравнится с черным маникюром — он всегда будет на пике популярности. С ним даже короткие ногти выглядят восхитительно. Здесь в качестве украшений актуальны наклейки с геометрическими формами, абстракция, серебро и блестки. Отдельное внимание следует уделить матовому дизайну. Такое оформление ногтей всегда выглядит невероятно шикарно.

Еще один любимчик женского пола — красный лак. Это настоящая классика, которая будет вечно в моде, и для нее есть множество идей оформления. Попробуйте добавить золотую фольгу, так вы создадите элегантный и в то же время сдержанный дизайн. Если вам хочется чего-то яркого, можно добавить стразы, только не слишком большие. Новинкой в 2023 году станет красный лунный маникюр. Это отличная идея для тех, кто хочет отойти от привычного френча.

Дизайн ногтей 2023 для светлого маникюра

Маникюр в светлых тонах дамы выбирают вне зависимости от времени года. Он актуален всегда, с ним вы можете смело отправляться на свадьбу, в офис или даже в спортзал. Его можно сделать в однотонном выполнении, тогда это будет смотреться лаконично. Если добавить рисунки, получится более стильный дизайн.

Обратите внимание, что в 2023 году будут модными следующие цвета:

белый;

лиловый;

молочный;

бежевый;

цвет слоновой кости;

кремовый;

нюд;

пастель.

Светлый маникюр интересен в сочетании с различными принтами и наклейками. Особенно актуальна техника стемпинг, когда рисунки на ногти наносят за несколько секунд при помощи специального трафарета. Это могут быть узоры, полоски, цветы, буквы — все, что вы захотите.

На коротких ногтях рисунки и любые элементы декора будут смотреться более выразительно, поэтому здесь нужно очень внимательно подходить к выбору цвета. Также стилисты рекомендуют выбирать украшения небольшого размера. На длинных ногтях очень круто будет смотреться абстракция, леопардовый принт и надписи. Эти варианты занимают лидирующие позиции в списке модных трендов.

Очень популярен дизайн ногтей «разные ручки». Это несомненный фаворит 2023 года. Одна рука может быть выполнена в светлом однотонном покрытии, а другую могут украшать рисунки с цветочными мотивами или геометрия.

Придать нотку утонченности своему образу можно при помощи техники омбре в светлых тонах. Любой ваш наряд будет смотреться просто восхитительно с таким дизайном ногтей. Для получения красивого эффекта рекомендуется использовать 2-3 цвета, а если хотите сделать оригинальный маникюр, можете добавить глиттер или фольгу.

В 2023 году в нейл-индустрии появится много новинок, перед которыми сложно будет устоять. Выбирайте одну из них и поражайте окружающих красотой своих ногтей. Не бойтесь экспериментов, воплощайте в реальность свои самые необычные идеи и создавайте новые шедевры.