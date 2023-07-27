Стильные и модные идеи зимнего маникюра в 2023-2024 году

Узнайте о последних тенденциях зимнего маникюра 2023-2024 года и получите вдохновение для создания современного и стильного образа. В нашей статье вы найдете все, что нужно знать о зимнем маникюре, от лаков и дизайна до ухода за ногтями.
Представительницы прекрасного пола хотят выглядеть стильно и красиво не только в тёплое, но и в прохладное время года. Поможет справиться с задачей и достичь желаемого эффекта зимний маникюр 2023-2024 года, который представлен красивыми и оригинальными дизайнами. Стилисты провели смелые эксперименты с оформлением, предлагая модницам максимально лаконичный нейл-арт или варианты, выполненные в ярких оттенках, дополненные блестящими декоративными элементами. Гармонично подобранный маникюр станет стильным завершением образа или выступит его броским акцентом.
Тренды зимнего маникюра 2023-2024 года
Мастера нейл-сервиса предлагают вниманию модниц разнообразные решения при создании зимнего дизайна. Девушки смогут составить представление о неординарных идеях дизайнов, ознакомившись с фото, на которых запечатлены стильные образы. В тренде маникюр, представленный следующими вариациями оформления:
- Приветствуется нейл-арт, созданный в холодных тонах, соответствующих времени года. При оформлении маникюра обращаются к голубым, белым графитовым, чёрным, тёмно-синим оттенкам. Разбавить сдержанность покрытия удастся с помощью дополнения мелкими блёстками или крупными камифубуки. Деталями допускается полностью покрыть несколько пальцев или выложить их в виде полосок, геометрических фигур, заполнить ими области лунки или «улыбки».
- Трендовым становится маникюр 2023-2024 года, дополненный фольгированным декором. Пользуется популярностью оформление с помощью потали, которая наносится на ногти в виде хаотичных разводов. Другая тенденция – выкладывание чётких фольгированных полосок, расположенных в продольном, поперечном, диагональном направлении. Роскоши привнесёт дизайн с имитацией крупного блестящего камня, выложенного с помощью кусочков фольги.
- Настоящим украшением образа станет зимний маникюр, содержащий вязаные узоры. Декор выполняется с помощью техники лепки, создающей объёмные элементы.
- Не утрачивает актуальность омбре, создающееся с помощью плавных переходов одного оттенка в другой. Приветствуется сочетание белого и нежно-розового либо голубого цвета. Оригинальные нотки привнесёт дополнение мерцающей пудрой, стразами, флоком.
Читайте также: Дизайн ногтей 2023 — модные новинки маникюра
Идеи для зимнего маникюра
Nail art выйдет максимально стильным и креативным с помощью подбора оригинального дизайна. Стилисты предлагают вниманию модниц следующие тренды маникюра:
- Приветствуется нанесение контурных рисунков на белоснежную основу. Распространены узоры в виде Дедов Морозов, оленей, снеговиков. Некоторые детали рисунка разрешается заполнить золотистыми или серебристыми блёстками. Трендовыми остаются узоры в виде снежинок, которые наносятся с помощью техники лепки, придающей объём. Альтернативное решение – сделать морозные узоры, выполнив их тонкими линиями, выложенными блёстками.
- Любительницы неординарных образов оценят зимний маникюр, выполненный в абстрактном варианте. Ногти покрываются разноцветными лаками, с помощью которых создаются хаотичные мазки. Поверх допускается нанести рисунок в виде ажурной паутинки.
- При желании привлечь к нейл-арту максимальное внимание разрешается нанести оригинальные рисунки на соседние пальцы. На одной из пластин можно изобразить мордочку оленя, на другой сделать имитацию красно-белого леденца.
Читайте также: Миниатюрные или массивные: какие женские наручные часы будут модными в 2024 году
- Любительницы романтичного нейл-арта смогут воплотить его и в зимнее время. Для этого нужно покрыть ногти лаками нежных пастельных оттенков и изобразить поверх основного покрытия объёмные сердечки.
- Матовое благородное покрытие станет находкой для создания офисного строгого маникюра. Пластины покрываются лаком чёрного, графитового, тёмно-синего цвета. Разбавить строгость поможет декор в виде фольги, изображающей абстрактную каплю на одном из пальцев.
- Одним из самых трендовых решений в зимний сезон станет дизайн, на котором изображены ажурные морозные узоры. Ногти разрешается покрыть блестящей втиркой белоснежного цвета, поверх которой можно изобразить тонко прорисованный рисунок с помощью серебристых блёсток.
- Максимально привлечёт внимание к ногтям дизайн, сделанный в варианте «кошачий глаз». При выборе покрытия рекомендуется отдавать предпочтение глубоким тёмным тонам: фиолетовому, синему, изумрудному, чёрному.
- Остаётся трендовым маникюр с узором, известным под названием «перепелиное яйцо». Декор будет органично смотреться на сдержанном матовом покрытии. Рисунок выглядит, как россыпь мелких точек, создающих характерный узор.
- При желании сделать маникюр максимально роскошным прибегают к акцентированию одного пальца крупными стразами. Камни можно взять в традиционном прозрачном варианте либо блестящем золотистом или разноцветном исполнении.
Уход за ногтями в зимнее время
В зимний сезон необходимо особенно тщательно следить за маникюром, так как холодный и сухой воздух может привести к ломкости ногтевых пластин. Рекомендации по уходу за ногтями в этот период заключаются в следующем:
- Увлажнение. В результате нахождения на холодном воздухе кожа рук и ногти могут обветриваться, поэтому старайтесь использовать увлажняющие кремы и лосьоны. Наносите средства на пластины и кутикулу после каждого мытья рук и перед сном.
- Защита от переохлаждения. Обязательно носите перчатки, когда выходите на улицу или занимаетесь домашними работами, которые могут повредить ногти.
- При создании маникюра рекомендуется нанести поверх основного лака дополнительный слой защитного покрытия.
Читайте также: Ослепительные тренды: самые актуальные вечерние платья 2024 года
Подведем итог
Стилисты максимально проявили фантазию, разрабатывая идеи, в которых представлен зимний маникюр 2023-2024 года. Модницы смогут подобрать для себя сдержанный лаконичный нейл-арт или дизайн, дополненный яркими декоративными элементами, оригинальными рисунками, создающийся с помощью фактурных материалов.
Фото Клео.ру