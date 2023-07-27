Стильные и модные идеи зимнего маникюра в 2023-2024 году

Представительницы прекрасного пола хотят выглядеть стильно и красиво не только в тёплое, но и в прохладное время года. Поможет справиться с задачей и достичь желаемого эффекта зимний маникюр 2023-2024 года, который представлен красивыми и оригинальными дизайнами. Стилисты провели смелые эксперименты с оформлением, предлагая модницам максимально лаконичный нейл-арт или варианты, выполненные в ярких оттенках, дополненные блестящими декоративными элементами. Гармонично подобранный маникюр станет стильным завершением образа или выступит его броским акцентом.

Тренды зимнего маникюра 2023-2024 года

Мастера нейл-сервиса предлагают вниманию модниц разнообразные решения при создании зимнего дизайна. Девушки смогут составить представление о неординарных идеях дизайнов, ознакомившись с фото, на которых запечатлены стильные образы. В тренде маникюр, представленный следующими вариациями оформления:

Приветствуется нейл-арт, созданный в холодных тонах, соответствующих времени года. При оформлении маникюра обращаются к голубым, белым графитовым, чёрным, тёмно-синим оттенкам. Разбавить сдержанность покрытия удастся с помощью дополнения мелкими блёстками или крупными камифубуки. Деталями допускается полностью покрыть несколько пальцев или выложить их в виде полосок, геометрических фигур, заполнить ими области лунки или «улыбки».

Трендовым становится маникюр 2023-2024 года, дополненный фольгированным декором. Пользуется популярностью оформление с помощью потали, которая наносится на ногти в виде хаотичных разводов. Другая тенденция – выкладывание чётких фольгированных полосок, расположенных в продольном, поперечном, диагональном направлении. Роскоши привнесёт дизайн с имитацией крупного блестящего камня, выложенного с помощью кусочков фольги.

Настоящим украшением образа станет зимний маникюр, содержащий вязаные узоры. Декор выполняется с помощью техники лепки, создающей объёмные элементы.

Не утрачивает актуальность омбре, создающееся с помощью плавных переходов одного оттенка в другой. Приветствуется сочетание белого и нежно-розового либо голубого цвета. Оригинальные нотки привнесёт дополнение мерцающей пудрой, стразами, флоком.

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Идеи для зимнего маникюра

Nail art выйдет максимально стильным и креативным с помощью подбора оригинального дизайна. Стилисты предлагают вниманию модниц следующие тренды маникюра:

Приветствуется нанесение контурных рисунков на белоснежную основу. Распространены узоры в виде Дедов Морозов, оленей, снеговиков. Некоторые детали рисунка разрешается заполнить золотистыми или серебристыми блёстками. Трендовыми остаются узоры в виде снежинок, которые наносятся с помощью техники лепки, придающей объём. Альтернативное решение – сделать морозные узоры, выполнив их тонкими линиями, выложенными блёстками.

Любительницы неординарных образов оценят зимний маникюр, выполненный в абстрактном варианте. Ногти покрываются разноцветными лаками, с помощью которых создаются хаотичные мазки. Поверх допускается нанести рисунок в виде ажурной паутинки.

При желании привлечь к нейл-арту максимальное внимание разрешается нанести оригинальные рисунки на соседние пальцы. На одной из пластин можно изобразить мордочку оленя, на другой сделать имитацию красно-белого леденца.

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Любительницы романтичного нейл-арта смогут воплотить его и в зимнее время. Для этого нужно покрыть ногти лаками нежных пастельных оттенков и изобразить поверх основного покрытия объёмные сердечки.

Матовое благородное покрытие станет находкой для создания офисного строгого маникюра. Пластины покрываются лаком чёрного, графитового, тёмно-синего цвета. Разбавить строгость поможет декор в виде фольги, изображающей абстрактную каплю на одном из пальцев.

Одним из самых трендовых решений в зимний сезон станет дизайн, на котором изображены ажурные морозные узоры. Ногти разрешается покрыть блестящей втиркой белоснежного цвета, поверх которой можно изобразить тонко прорисованный рисунок с помощью серебристых блёсток.

Максимально привлечёт внимание к ногтям дизайн, сделанный в варианте «кошачий глаз». При выборе покрытия рекомендуется отдавать предпочтение глубоким тёмным тонам: фиолетовому, синему, изумрудному, чёрному.

Остаётся трендовым маникюр с узором, известным под названием «перепелиное яйцо». Декор будет органично смотреться на сдержанном матовом покрытии. Рисунок выглядит, как россыпь мелких точек, создающих характерный узор.

При желании сделать маникюр максимально роскошным прибегают к акцентированию одного пальца крупными стразами. Камни можно взять в традиционном прозрачном варианте либо блестящем золотистом или разноцветном исполнении.

Уход за ногтями в зимнее время

В зимний сезон необходимо особенно тщательно следить за маникюром, так как холодный и сухой воздух может привести к ломкости ногтевых пластин. Рекомендации по уходу за ногтями в этот период заключаются в следующем:

Увлажнение. В результате нахождения на холодном воздухе кожа рук и ногти могут обветриваться, поэтому старайтесь использовать увлажняющие кремы и лосьоны. Наносите средства на пластины и кутикулу после каждого мытья рук и перед сном.

Защита от переохлаждения. Обязательно носите перчатки, когда выходите на улицу или занимаетесь домашними работами, которые могут повредить ногти.

При создании маникюра рекомендуется нанести поверх основного лака дополнительный слой защитного покрытия.

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Подведем итог

Стилисты максимально проявили фантазию, разрабатывая идеи, в которых представлен зимний маникюр 2023-2024 года. Модницы смогут подобрать для себя сдержанный лаконичный нейл-арт или дизайн, дополненный яркими декоративными элементами, оригинальными рисунками, создающийся с помощью фактурных материалов.

Фото Клео.ру