Френч 2018: модные тенденции, фото

Модные тенденции маникюра френч в 2018 году заслуживают особенного внимания. Многие девушки могут выбирать интересные варианты оформления ногтей, которые основаны на модных трендах и классике. Френч становится все более стильным и привлекательным.

Актуальные расцветки

Френч должен выполняться в привлекательных цветах и оттенках. Правильный выбор расцветок играет важную роль.

Нежный французский маникюр по-прежнему актуален. Допускается использование цветов пастельной гаммы. Практически любые узоры будут смотреться безупречно в таких цветах, как белый, розовый и голубой. Такие мягкие оттенки заслуживают внимания модниц, которые мечтают о стильном и практичном маникюре. Популярными также являются фиолетовые и синие цвета. Они идеально подходят для создания градиентного маникюра. Градиент предусматривает совмещение нескольких цветов. Перетекание оттенков отличается плавностью. Фиолетово-синний градиентный маникюр можно сделать при помощи губки. Французский маникюр в светлом цвете. Край ноготка красят в белый цвет, а большая часть ногтя будет окрашена в персиковый или телесный цвет. Подобный вариант выглядит естественно и обворожительно. Для подчеркивания красоты ногтей используют блестки, небольшие камушки. Однако рисунки, по-прежнему, нежелательны. Неоновый лак отличается яркими оттенками. Неудивительно, что он подойдет для юных барышень. При этом неоновый френч идеально сочетается с яркими вещами. Актуальными неоновыми оттенками являются желтый, оранжевый, малиновый, синий. Стилисты отмечают, что такие цвета самые лучшие для теплого времени года и создания весенне-летних образов.

Выбор лака с учетом его цвета и оттенка предполагает внимательное изучение многочисленных вариантов. При желании можно создать безупречный маникюр френч.

Модные детали для французского маникюра

Маникюр френч 2018 года можно создавать по-разному. Стилисты рекомендуют различные модные детали для интересной реализации разного дизайна ногтей.

Французский маникюр является универсальным и классическим, но декор видоизменяет облик ногтей:

Французский маникюр с рисунком остается актуальным. Рисунки выполняются в разных стилях, но в любом случае они заслуживают внимания. Дополнительно используются стразы. При желании можно сочетать декоративные элементы, ведь от этого зависит результат маникюра. Предполагается создание стильного маникюра с учетом актуальных трендов. Многие девушки могут украсить ногти интересными рисунками с учетом своих пожеланий. При желании можно воспользоваться обычной скотч-лентой. Она позволит покрасить кончики ноготков и нанести оригинальный рисунок. Для этого из скотча аккуратно вырезают узор и наклеивают его на ноготь, прокрашивают лаком. По такой схеме можно рисовать различные геометрические фигуры. Для украшения маникюра порой используют специальную скотч-ленту, которая отличается шириной и цветовым исполнением. Успешное использование скотч-ленты гарантирует создание аккуратного и привлекательного маникюра. Полоски идеально сочетаются с френч маникюром. Для нанесения полосок используют скотч-ленту или специальную кисточку. Любые неровности удается подправлять ватной палочкой. Французский маникюр идеально смотрится с украшением в виде точек. Для исполнения дизайна используют специальные дотсы. Желательно использовать дотсы разной ширины. При отсутствии специальных инструментов используют зубочистку, иголку. Рамки порой преображают френч маникюр. Специальная рамка создается с помощью лака и нужных инструментов. Полоской обрамляется ногтевая пластина по периметру. Желательно использовать более основной темный лак. Сделать подобный маникюр можно тоненькой кисточкой. Желательно осторожно обводить ноготь, так как линия должна быть прямой. Слайдеры позволяют создавать безупречный френч маникюр. Результат будет удивительным, несмотря на легкость проведения процедуры. Для крепления слайдеры смачивают в воде и аккуратно наносят на ноготь. Любые складки и неровности крайне нежелательны. Сверху слайдер покрывается бесцветным лаком.

Если следовать модным тенденциям 2018 года, то в маникюре нужно использовать оригинальный декор.

Использование геля-лака для френч маникюра

Гель-лак преображает ногти с учетом современных стандартов. Гель-лак подходит обладательницам слабых и тонких ногтей. Используя качественный шеллак, можно укрепить ногтевую пластину и предотвратить ломкость ногтей. Успешно нанесенный гель-лак будет держаться примерно месяц, причем ногти и руки порадуют ухоженным состоянием.

Шеллак отличается глянцевым блеском и бликами. Неудивительно, что он используется для создания разнообразных рисунков. К тому же полоска, являющаяся классикой для френч маникюра, идеально подойдет для преображения ногтей.

Гель-лак позволяет создавать аккуратный французский маникюр в стиле минимализма. Наличие ярких и блестящих элементов нежелательно. В противном случае ногти будут выглядеть безвкусно. Даже классический маникюр с сочетанием двух разных цветов, бежевого и белого, считается более привлекательным.

При желании можно сочетать черный френч маникюр с белой или пастельной полоской. При желании ноготь указательного пальца украшают блестками, стразами.

Еще одно интересное направление – это омбре. Такой переход цвета выглядит интересно. Правильный переход оттенков одного цвета удивляет многих модниц.

Обратный френч заслуживает внимания. В этом случае линию рисуют у основания ногтевой пластины. Перевернутый френч считается ярким и оригинальным. К тому же линия может быть выполнена в золотом или серебристом цвете.

Цветной французский маникюр

Цветной френч маникюр остается актуальным. Он выглядит утонченно и подчеркивает красоту женских рук.

Черный френч заслуживает отдельного внимания. Он может оказать сильную конкуренцию классическому белому. Так как сочетание черного цвета с другими цветами всегда выглядит очень стильно актуально. Сочетание черного с красным полюбилось всем модницам и такой маникюр стал неизменным атрибутом стильного и смелого образа.

Фан-френч

Такой маникюр подойдет смелым модницам. Основное отличие – это богатый декор. Для украшения ногтей используются стразы, блестки и другие элементы.

Особенности французского маникюра

Французский маникюр подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. Правильное создание френча предполагает учет длины ноготков.

Короткие ногти

Мода на короткие ногти сохраняется в 2018 году. Французский маникюр подчеркивает красоту и грацию ноготков. Разрешается выполнять маникюр в белом и цветном варианте.

Самый популярный вариант предполагает создание пару полосок, которые визуально удлиняют ноготь. Такой дизайн заслуживает особого внимания.

Длинные ногти

Маникюр френч идеально подходит на длинные ногти. Фото модных тенденций маникюра френч в красных тонах позволяют убедиться в том, что создание привлекательного дизайна становится возможным.

Для френч маникюра в этом случае подходят разные декоративные элементы. При желании можно создать безупречный и оригинальный по своей красоте маникюр.

Основные тенденции френч маникюра в 2018 году

В 2018 году французский маникюр может быть естественным или ярким. В любом случае нужно подчеркнуть красоту ногтевой пластины:

Классический френч возвращает прежние позиции. Порой можно отказаться от декора. Классика предусматривает использование базовых пастельных оттенков и молочно-белой улыбки. Дизайн ногтей должен отличаться минимализмом и натуральным исполнением. В последнее время подчеркивание линии улыбки становится актуальным. При желании используют френч маникюр с оригинальной формой края, разноцветными крупными уголками, мазками по боковым краям. Актуальными становятся полоски на ногтях. Промежутки между ними заполняются мерцающими покрытиями. Рамочная графика становится востребованной. Рамка прорисовывает края ногтей со всех сторон. Предусматривается возможность использования ярких и темных оттенков. Привлекательным считается французский маникюр с линией улыбки в виде точек одинакового или разного размера. Точки создаются контрастными или близкими оттенками. Фан-френч становится актуальным. Основная задача – это подчеркивание красоты отросшей части длинных ногтей. Фан-френч отличается богатым декором. Омбре остается популярным. К тому же техника совершенствуется. Лунный обратный френч остается востребованным. Стилисты предлагают интересные новинки подобного дизайна. Самое важное – это создать утонченный дизайн ноготков. Лунный обратный френч выполняется с учетом классики, но при этом предусматривается реализация дизайна «наоборот». Френч в миндалевидной форме подойдет для наращенных ногтей. Вытянутая форма ногтей является универсальной. Миндалевидные ногти, которые выполнены в соответствии со стандартами френч маникюра, подойдут даже для пухленьких коротких пальцев. При этом реализуется даже сложные и оригинальные варианты декорирования. В 2018 году французский маникюр может быть глянцевым и матовым. Допускается использование глянцевой и матовой поверхности по отдельности и в сочетании друг с другом.

В любом случае такой дизайн порадует изысканным исполнением.

В 2018 году френч маникюр продолжает развиваться. Такой дизайн ноготков идеально подходит настоящим барышням, которые знают толк в красоте маникюра.