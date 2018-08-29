Модный маникюр 2018: фото, идеи, что актуально

Модные идеи маникюра всегда должны сочетаться с трендами в гардеробе, чтобы самые стильные ногти в 2018 году выглядели красиво. Поэтому девушки, желающие удивлять и вызывать восхищение не только у подруг, но и у окружающих, должны изучить, что актуально для определенного сезона. Важно, чтобы маникюр гармонично сочетался с общим стилем модницы и тем образом, которого она придерживается.

Многообразие палитры оттенков

В 2018 году американский институт цвета Pantone вывел Топ-10 оттенков, которые ведущие мастера мира моды дополнили пятеркой базовых. Именно они украсят ногти в завершающих сезонах, воплощая самые смелые идеи художников, воплотивших все то, что актуально на показах известных дизайнеров:

Необычные сочетания красного воплотятся в двух трендах. Это теплый, с глубоким бархатисто-бордовым подтоном оттенок под названием "Красная груша" и его прототип "Доблестный мак" – очень смелый и насыщенный цвет. И если первый гармонично подходит для дождливого сезона, навевая мысли о камине с переливами теплого огня, то второй оттенок кричаще врывается в осенние будни. В данном случае красный цвет не только хит сезона, но и привычная классика. Оттенок ультрафиолет назван цветом года, но если яркий оттенок кажется довольно броским, можно сделать акценты в воплощении модных идей в ногтях 2018 года с помощью его прототипа под названием "Лепесток крокуса". Ультрафиолет не стоит просто наносить на ногти. Его можно подчеркнуть плотными текстурами, выбрав бархатисто-матовый или бликовый гель-лак. Его прототип лучше объединить с чем-то искрящимся и перламутровым. Без желтого цвета сложно представить осенний маникюр. Поэтому было выведено два абсолютно разных оттенка. Им стали пикантный пряный и очень размеренный "Цейлонский желтый". Противоположность ему — это оттенок с чудесным названием "Оливки для мартини", натуральный, сложный и согревающий как крепкие напитки цвет. Насыщенный оранжевый и нежно-желтый идеально подойдут для тех, кто не хочет убирать из осеннего маникюра яркие краски. Оттенки гель-лака "Рыжий апельсин" и "Свет рампы" могли бы характеризовать пожелтевшую листву и уходящие теплые дни, но созданы для того, чтобы значительно освежить базовые модные идеи на ногтях 2018 года. Выбирая, что актуально из сочных оттенков, можно смело остановиться на них. Сине-зеленая цветовая палитра также будет очень популярной. Оттенок "Туманно-синий" будет самым теплым и привлекательным. А вот зеленый цвет приобрел фееричную многогранность в переливах, где будут сочетаться синева и свежая зелень.

В 2018 году с помощью основных оттенков гель-лака мастера смогут раскрасить ногти в яркие и нежные цвета, воплощая в жизнь модные идеи и основываясь на то, что актуально для холодного сезона.

Базовые оттенки

Для того чтобы ногти в 2018 году не выглядели слишком ярко и броско, были выделены еще базовые оттенки. Они разработаны, чтобы модные идеи украсили маникюр и привычной пастельно-нежной классике:

Синий под названием "Саргассово море” наиболее эффектно смотрящийся на ногтях в виде магнитного матового с использованием фигурных замысловатых отпечатков. Коричневато-молочный ореховый оттенок наиболее эффектно воплотится в маникюре с перламутровыми переливами или втиркой в гель-лак разноцветных блесток. Цвета "Тофу" и "Тихий серый" будут смотреться на ногтях невероятно красиво в полупрозрачной нежной нотке. Мастера именуют их не иначе как фарфоровыми из-за возможности использования теплого карамельного подтона топленого молока до холодного синевато-опалового с полупрозрачным отливом или плотным пигментом. Коричневато-золотистый "Сурикат" считается самым сложным цветом для маникюра. Лучше всего он подходит для дизайнов с этническими узорами или создания маникюра в стиле "бохо".

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Форма ногтевой пластины

Здесь мода лояльна как никогда ранее, поэтому любительницам определенной формы ногтей можно не переживать по поводу того, в тренде она или нет.

Выделяются самые популярные формы ногтевой пластины:

квадратные;

овальные;

миндальные;

короткие;

средней длины.

Самой популярной будет именно миндалевидная форма ногтей. Ее можно увидеть во всем разнообразии оформления ногтей гель-лаком при помощи различных текстур и декора в маникюре.

Актуальные рисунки и горячие тренды

Самым топовым заслуженно считается покрытие ногтей однотонным матовым, перламутровым или другим гель-лаком с вкраплением легкого шифонового блеска или магнитными узорами. Именно он чаще всего появляется на показах новых коллекций от модных домов в Милане.

Поэтому все мастера стремятся не перегружать маникюр дополнительными узорами, ставя такие варианты и воплощения на первое место. А для тех, кто не любит простоты в решениях, подойдут самые “горячие” тренды сезона:

Моно-дизайн с интересным бликом будет отлично смотреться в темных оттенках. Для декора ногтей можно использовать стразы, геометрически или рельефно распределенные блестки. Выделение одного или двух ногтей кнопками или кольцами, крупными инкрустациями подчеркнет любой изящный образ. Буквы стали актуальными в этом сезоне. Они могут располагаться как на одном или нескольких ногтевых пластинах, так и складываться в слова. Нюд и леопардовый маникюр подойдут для любителей классики. Художественные рисунки до сих пор в тренде и не выходят из моды.

Ведущие мастера мира моды просят оставить классический лунный и французский маникюр, в котором сочетаются оттенки из представленного списка с цветами и другие варианты маникюра из прошлых сезонов.

В корзину самого неактуального маникюра также нужно отправить все оттенки металлик и гель-лаки с вкраплением крупных блесток. Какому маникюру отдать предпочтение, решать каждой девушке самостоятельно. Ведь многие не хотят расставаться с привычными образами и идут на поводу у ложных трендов.