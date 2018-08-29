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Модный маникюр 2018: фото, идеи, что актуально

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Модные идеи маникюра всегда должны сочетаться с трендами в гардеробе, чтобы самые стильные ногти в 2018 году выглядели красиво. Поэтому девушки, желающие удивлять и вызывать восхищение не только у подруг, но и у окружающих, должны изучить, что актуально для определенного сезона. Важно, чтобы маникюр гармонично сочетался с общим стилем модницы и тем образом, которого она придерживается.

Многообразие палитры оттенков

В 2018 году американский институт цвета Pantone вывел Топ-10 оттенков, которые ведущие мастера мира моды дополнили пятеркой базовых. Именно они украсят ногти в завершающих сезонах, воплощая самые смелые идеи художников, воплотивших все то, что актуально на показах известных дизайнеров:

  1. Необычные сочетания красного воплотятся в двух трендах. Это теплый, с глубоким бархатисто-бордовым подтоном оттенок под названием "Красная груша" и его прототип "Доблестный мак" – очень смелый и насыщенный цвет. И если первый гармонично подходит для дождливого сезона, навевая мысли о камине с переливами теплого огня, то второй оттенок кричаще врывается в осенние будни. В данном случае красный цвет не только хит сезона, но и привычная классика.
  2. Оттенок ультрафиолет назван цветом года, но если яркий оттенок кажется довольно броским, можно сделать акценты в воплощении модных идей в ногтях 2018 года с помощью его прототипа под названием "Лепесток крокуса". Ультрафиолет не стоит просто наносить на ногти. Его можно подчеркнуть плотными текстурами, выбрав бархатисто-матовый или бликовый гель-лак. Его прототип лучше объединить с чем-то искрящимся и перламутровым.
  3. Без желтого цвета сложно представить осенний маникюр. Поэтому было выведено два абсолютно разных оттенка. Им стали пикантный пряный и очень размеренный "Цейлонский желтый". Противоположность ему — это оттенок с чудесным названием "Оливки для мартини", натуральный, сложный и согревающий как крепкие напитки цвет.
  4. Насыщенный оранжевый и нежно-желтый идеально подойдут для тех, кто не хочет убирать из осеннего маникюра яркие краски. Оттенки гель-лака "Рыжий апельсин" и "Свет рампы" могли бы характеризовать пожелтевшую листву и уходящие теплые дни, но созданы для того, чтобы значительно освежить базовые модные идеи на ногтях 2018 года. Выбирая, что актуально из сочных оттенков, можно смело остановиться на них.
  5. Сине-зеленая цветовая палитра также будет очень популярной. Оттенок "Туманно-синий" будет самым теплым и привлекательным. А вот зеленый цвет приобрел фееричную многогранность в переливах, где будут сочетаться синева и свежая зелень.

В 2018 году с помощью основных оттенков гель-лака мастера смогут раскрасить ногти в яркие и нежные цвета, воплощая в жизнь модные идеи и основываясь на то, что актуально для холодного сезона.

Базовые оттенки

Для того чтобы ногти в 2018 году не выглядели слишком ярко и броско, были выделены еще базовые оттенки. Они разработаны, чтобы модные идеи украсили маникюр и привычной пастельно-нежной классике:

  1. Синий под названием "Саргассово море” наиболее эффектно смотрящийся на ногтях в виде магнитного матового с использованием фигурных замысловатых отпечатков.
  2. Коричневато-молочный ореховый оттенок наиболее эффектно воплотится в маникюре с перламутровыми переливами или втиркой в гель-лак разноцветных блесток.
  3. Цвета "Тофу" и "Тихий серый" будут смотреться на ногтях невероятно красиво в полупрозрачной нежной нотке. Мастера именуют их не иначе как фарфоровыми из-за возможности использования теплого карамельного подтона топленого молока до холодного синевато-опалового с полупрозрачным отливом или плотным пигментом.
  4. Коричневато-золотистый "Сурикат" считается самым сложным цветом для маникюра. Лучше всего он подходит для дизайнов с этническими узорами или создания маникюра в стиле "бохо".

  • А какой маникюр предпочитаете вы?
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Форма ногтевой пластины

Здесь мода лояльна как никогда ранее, поэтому любительницам определенной формы ногтей можно не переживать по поводу того, в тренде она или нет.

Выделяются самые популярные формы ногтевой пластины:

  • квадратные;
  • овальные;
  • миндальные;
  • короткие;
  • средней длины.

Самой популярной будет именно миндалевидная форма ногтей. Ее можно увидеть во всем разнообразии оформления ногтей гель-лаком при помощи различных текстур и декора в маникюре.

Актуальные рисунки и горячие тренды

Самым топовым заслуженно считается покрытие ногтей однотонным матовым, перламутровым или другим гель-лаком с вкраплением легкого шифонового блеска или магнитными узорами. Именно он чаще всего появляется на показах новых коллекций от модных домов в Милане.

Поэтому все мастера стремятся не перегружать маникюр дополнительными узорами, ставя такие варианты и воплощения на первое место. А для тех, кто не любит простоты в решениях, подойдут самые “горячие” тренды сезона:

  1. Моно-дизайн с интересным бликом будет отлично смотреться в темных оттенках. Для декора ногтей можно использовать стразы, геометрически или рельефно распределенные блестки.
  2. Выделение одного или двух ногтей кнопками или кольцами, крупными инкрустациями подчеркнет любой изящный образ.
  3. Буквы стали актуальными в этом сезоне. Они могут располагаться как на одном или нескольких ногтевых пластинах, так и складываться в слова.
  4. Нюд и леопардовый маникюр подойдут для любителей классики.
  5. Художественные рисунки до сих пор в тренде и не выходят из моды.

Ведущие мастера мира моды просят оставить классический лунный и французский маникюр, в котором сочетаются оттенки из представленного списка с цветами и другие варианты маникюра из прошлых сезонов.

В корзину самого неактуального маникюра также нужно отправить все оттенки металлик и гель-лаки с вкраплением крупных блесток. Какому маникюру отдать предпочтение, решать каждой девушке самостоятельно. Ведь многие не хотят расставаться с привычными образами и идут на поводу у ложных трендов.

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29.08.2018
Теги: ногти 2018 что актуально модные идеи

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  • ((( / 29.08.18 22:05
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    Уважаемый автор, если хвалите свою статью под тремя разными никами, то делайте это более умно что ли ...
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  • Ольга / 29.08.18 03:44
    -
    0
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    Интересные идеи и очень неожиданные. Действительно лунный и французский надоели. Только и мелькают из года в год. На красный маникюр намного приятнее смотреть. Вот это да, классика! А рисунки можно какие угодно нарисовать.
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  • Марина / 29.08.18 03:43
    -
    0
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    С тату и крупными инкрустациями очень клевые варианты! Очень хочу попробовать! Особенно на днюху если отправляться или вечеринку по другому случаю. Обязательно удивлю себя и окружающих)))
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  • Маргарита / 29.08.18 03:42
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    0
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    Удивительная палитра оттенков. Хочется скупить все 15 лаков в ближайшем “Рив Гош”, но боюсь, что муж из дома выгонит. Я так себе уже прикупила отдельную коробочку под лаки, чтобы кот их со столика не сбивал и не гонял по всему дому вместо мячика.
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