Модный образ на каждый день: зима 2018-2019

Чтобы всегда оставаться в тренде, необходимо следить за модными образами и тенденциями каждый сезон. До зимы осталось совсем немного времени, поэтому пришла пора узнать какие аутфиты будут актуальны в 2018-2019 году.

На подиумах представлены работы дизайнеров, которые невозможно носить в повседневной жизни, поэтому нужно концентрироваться на демонстрируемых деталях. Практически любой лук для женщин с их применением будет модным на каждый день.

Основные модные тенденции в женских образах на каждый день

В этом сезоне в тренде открытость и смелая демонстрация своих идей. На пике популярности сегодня выражение своей индивидуальности и уникальности. Благодаря широкому выбору оригинальных деталей, внести частичку себя в модный образ становится проще. В тренде огромное разнообразие как декоративных элементов и форм, так и покроя и фактуры.

Всем модницам в этом сезоне просто необходимо осмелиться и одеться не так, как все, а индивидуально, подчеркивая свою уникальность оригинальными луками. Дизайнеры предлагают женщинам самим подбирать все детали образа, в котором они почувствуют себя гармонично.

В фэшн-показах были продемонстрированы модели из разряда «все новое – это давно забытое старое». Дизайнеры вдохнули новую жизнь устаревшим вещам, привнеся в них долю современности.

Самыми модными цветами станут все оттенки, имитирующие драгоценные металлы и камни:

серебро и золото;

аметист;

изумруд;

рубин.

Приобретение вещи такого оттенка можно назвать одновременно и шикарным, и экономичным – ведь это всегда в тренде. Черный цвет дизайнеры призывают заменить на темные благородные оттенки марсала, синего, сливового, баклажанового и чернильного.

А также для базового гардероба идеально подойдут осенние лесные оттенки:

желто-коричневый;

багровый;

зеленый табачный;

бежевый.

Не выходит из моды и урбанистическая палитра, которая отлично смотрится на андрогенной одежде. А вот такие яркие и насыщенные цвета как синий, алый и апельсиновый в любые холода и непогоду будут поднимать настроение, и заряжать энергией на весь день. Обувь в этом сезоне дизайнеры декорируют лакированной кожей, замшей, металлизированным материалом.

А для одежды они выбрали:

бархат;

деним;

кашемир;

твид;

вельвет;

ткань с пайетками.

Чтобы зимой 2018-2019 года образ был индивидуальным и модным, стоит дополнить его вещами и аксессуарами для женщин с примечательными принтами или мотивами. Клетка и полоска в любых вариациях всегда на пике популярности.

Снова в тренде принты с цветами, горохами, звериными мотивами. Такие варианты можно надевать как на дружескую вечеринку, так и на каждый день.

В этом холодном сезоне будут, как никогда актуальны, по-домашнему уютные плюшевые пуловеры, свитшоты укороченного фасона и объемные свитера с крупной вязкой. В тренде остались шубы и пальто. Все эти модные фишки помогут создать свои неповторимые аутфиты и быть всегда в тренде.

Верхняя одежда зимнего сезона

Осенью и зимой главным элементом гардероба является верхняя одежда, с помощью которой можно добиться желаемых результатов. Просто облачиться в самое стильное платье – мало, ведь оно будет спрятано под теплыми вещами. Вследствие чего и необходимо тщательно подбирать верхнее одеяние.

Натуральная шуба – это всегда утонченный вкус, высокий статус и уверенность в себе. В тренде любые фасоны в натуральных цветах.

Фишкой образа станет объемная вязаная шапка современного стиля. Для тех, кто не носит шапок, модельеры продемонстрировали огромное количество элегантных и изящных палантинов и шарфиков.

Пальто можно дополнить шляпой или платком с оригинальным рисунком. Здесь главным моментом является сочетание цветов. Аксессуары должны отличаться от основной вещи на несколько тонов.

Зимние платья

Самыми трендовыми в этом сезоне будут следующие образы с теплыми платьями:

Модель из вязаного полотна на тоненьких бретельках в сочетании с трикотажным свитером такого же оттенка. Этот лук будет комфортным и по-домашнему уютным. Примерив его на себя, сразу же захочется выбраться в кино или погулять, чтобы продемонстрировать его окружающим. Кожаное платье лучше сочетать со свитерами или кардиганами из вязаного полотна контрастных оттенков. А дополнив образ грубыми ботинками, аутфит будет смелым и дерзким. Для офиса такой наряд не подойдет, а для прогулки или похода в кино будет отличным вариантом. Бархатное платье с V-вырезом идеально сочетается с длинноносыми ботинками и туфлями. Такую одежду можно носить не только в торжественных случаях, но и на работу. Очаровательно и оригинально смотрятся и платья с прозрачными вставками. Конечно же, они не такие теплые, однако, накинув элегантное пальто или натуральную шубку, холод даже не почувствуется. Актуальны в этом сезоне платья с воланами, рюшами и мехом. С таким декором даже одежда самого обычного кроя смотрится роскошно и оригинально.

Зимние юбки

Юбки с длиной немного ниже колен считаются самыми универсальными. С помощью них можно создавать образы в различных стилях.

На пике популярности в этом сезоне:

Непревзойденная юбка-карандаш. Ее можно носить не только с блузками, но и с водолазками, а также свитерами оверсайз. Чтобы сделать образ более выразительным, верхнюю часть необходимо подбирать в ярких красках с интересными элементами и шикарными фактурами. Чтобы сохранить правильные пропорции тела и подчеркнуть стройность фигуры, в этом случае обязательна обувь на каблуке. Плиссированная юбка. Лучше всего ее скомбинировать с жакетом удлиненного кроя без рукавов и водолазкой. Юбка с силуэтом «А» выглядит всегда романтично и женственно. Такую модель с принтом в клетку лучше всего дополнит темный гольф.

Модель юбки нужно выбирать в соответствии со своей фигурой, чтобы подчеркнуть все свои достоинства и скрыть недостатки.

Брюки

Осенью и зимой 2018-2019 года брюки для женщин будут незаменимой частью гардероба, ведь в них тепло и комфортно. Такие образы на каждый день можно сделать очень интересными, модными и стильными:

В моде брюки с высокой посадкой. Их можно скомбинировать с блузкой нежного фасона, а в качестве декоративного элемента использовать пояс. В тренде брюки мешковатого покроя в сочетании с грубой обувью. Такой образ выглядит свободным и открытым. Колготки под брюками будут совершенно незаметны, если последние будут в стиле палаццо. А вот обувь здесь подойдет абсолютно любая, ведь под широкими штанинами виден лишь носик. Брюки, расклешенные книзу, отлично смотрятся с ботфортами из замши и свитером спокойных тонов.

С помощью брюк, которые идеально сидят на фигуре и подчеркивают все ее достоинства, можно выглядеть даже лучше чем в нарядном платьице.

Зимние образы со свитером

Неотъемлемой частью зимнего гардероба для женщин на каждый день является свитер. Дизайнеры каждый год удивляют модниц новинками, которые так завораживают представительниц прекрасного пола. Свитер оверсайз, как всегда, в тренде.

Чтобы он не прибавлял фигуре лишнего веса, его рекомендуется сочетать с облегающим низом. Это могут быть джинсы скинни и незаменимая юбка-карандаш. Такой модный образ в 2018-2019 году будет популярным у девушек, придерживающихся уличного стиля.

Гипертрофированные рукава свитера будут выглядеть оригинально и роскошно с платьем прямого покроя.

В моде и свитера с меховыми элементами декора. Их можно носить с любой одеждой. Актуальный аутфит с таким свитером дополняется плиссированной юбкой и сапогами с широким каблуком.

В этом сезоне в тренде очень много разнообразных свитеров, поэтому каждая модница найдет свой идеальный образ.

Дизайнеры уже продемонстрировали все свои творения для женщин, которые будут модными зимой 2018-2019 года. Просмотрев их показы, можно выбрать для себя самые подходящие стильные луки на каждый день. В период смены теплого сезона на холодный, необходимо тщательно перебрать свой гардероб. Приобрести вещи, которых не хватает для стильного модного образа.