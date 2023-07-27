Строгие деловые и дерзкие брутальные образы: какой будет мужская мода осенью-зимой 2023-2024 года

Мужчины не меньше, чем женщины хотят выглядеть стильно и интересуются актуальными новинками дизайнерских коллекций. В прохладный сезон для них предлагаются вещи, которыми представлена мужская мода на осень-зиму 2023-2024 года. Гардероб может быть создан в классическом строгом варианте или подчеркнуто мужественном брутальном исполнении.

Новинки мужской моды

Составить стильный базовый гардероб удастся с помощью удачно подобранных вещей. Дизайнеры пополнили коллекции актуальными трендами, предназначенными для прохладного сезона. Составить представление о стильных новинках помогут фото, на которых запечатлены топовые образы. Модный мужской лук создаётся с помощью следующих вещей:

Неизменным фаворитом коллекций остаётся пальто, подходящее как для повседневной носки, так и для похода в офис. Изделие имеет классический прямой крой или пошито в свободном варианте оверсайз. Трендом современной моды, который гармонично впишется в стиль кэжуал, станет фасон дафлкот, характеризующийся крупными пуговицами с навесными петлями. Пользуется популярностью двубортная модель с английским воротником.

Для воплощения стильного неформального лука станет находкой бомбер. Вещь выполняется из трикотажной или кожаной ткани. Характерными деталями являются резинки в области воротника, манжетов и низа. Они создаются как в монохромном варианте, так и украшаются полосками. Бомбер допускается сочетать как со спортивными штанами, так и с классическими прямыми брюками.

В деловой демисезонный образ органично впишется тренч. Вещь предлагается в нейтральных светлых либо тёмных оттенках. Модной тенденцией продолжает оставаться тренч с английским воротником, выполненный в двубортном крое. Вещь зачастую набрасывают поверх традиционного брючного костюма. Неформальные нотки приобретает тренч, дополненный накладными карманами или имеющий свободный покрой оверсайз.

Для поздней осени станет находкой дублёнка, имеющая контрастную меховую отделку. Верхнюю одежду комбинируют с джинсами, водолазками или свитерами под горло.

При необходимости пополнить деловой гардероб обратите внимание на классический костюм. Комплект имеет традиционный прямой покрой либо делается свободным оверсайз. Встречаются как «двойки», состоящие из брюк и пиджака, так и «тройки», дополненные жилеткой. При выборе расцветок предпочтение отдаётся спокойным монохромным вариантам. Приветствуется дополнение тонкой, едва заметной полоской, имеющей продольное направление.

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Брюки являются практичным востребованным предметом гардероба. При выборе стилистики популярными направлениями будут спорт шик и кэжуал. Штанины брюк делают классическими прямыми или слегка зауженными книзу. Для делового лука подойдут модели, дополненные стрелками. В повседневный городской образ впишутся фасоны, оснащенные отворотами внизу штанин. Привнести в лук разнообразие удастся с помощью выбора принтованной клетчатой или полосатой расцветки.

Универсальным решением для повседневной носки станут джинсы. Пользуются популярностью как лаконичные модели, так и дополненные дерзкими рваными деталями или эффектом потёртости. Джинсы гармонично сочетаются с бомберами, дублёнками, пуховиками, пальто. В качестве обуви допускается подобрать как грубые армейские берцы, так и приближенные к классике челси. Спортивный лук предполагает сочетание с кроссовками на массивной подошве.

Сделать образ гармоничным и завершённым помогут аксессуары, подобранные в единой стилистике. Для холодной погоды станут находкой шапка и шарф, представленные в нейтральной или яркой тональности.

В зависимости от выбранной стилистики подбирают перчатки, представленные в вязаном или кожаном варианте.

Худи с капюшоном предлагается совмещать с аналогично оформленными трикотажными спортивными штанами. Другой вариант – сочетание с прямыми брюками и классическим пальто.

Водолазка под горло станет базовым предметом гардероба. Вещь комбинируют с брюками, оснащёнными стрелками, лаконичными либо рваными джинсами.

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Модная обувь для мужчин

Гармоничным завершением любого образа выступят тщательно подобранные модели. Фото стильных новинок подскажут, какие фасоны будут актуальными:

Ботинки-оксфорды на шнуровке подойдут для дополнения делового костюма или нейтральных голубых либо синих джинсов.

Воплощением стиля кэжуал станут однотонные кеды или кеды converse. Последние предлагают сочетание белого и красного или чёрного оттенка. Шнуровка и подошва контрастны по отношению к верху обуви.

Встречаются кеды с клетчатым принтом. Модели с интересным дизайном допускается совместить со рваными джинсами и кожаной курткой-косухой.

Для любителей спортивного стиля беспроигрышным вариантом станут кроссовки. Модели дополняются утолщённой массивной подошвой — ровной или тракторной.

С элегантной классикой ассоциируются ботинки-челси, дополненные эластичными вставками в боковых частях.

В строгий деловой лук впишутся ботинки, выполненные из замши, оснащённые шнуровкой, на тонкой подошве.

Для создания неформального городского образа станут находкой массивные ботинки. Обувь характеризуется наличием утолщённой подошвы и шнуровки.

Смелым экспериментом станут армейские берцы с высоким голенищем. Обувь сочетают с джинсами или спортивными штанами. Оригинальной тенденцией современной моды стала комбинация берцев с классическим костюмом.

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Подведем итог

Мужская мода на осень-зиму 2023-2024 года представлена актуальными фасонами одежды. Предметы гардероба помогут создать строгий деловой образ, подойдут для повседневной городской носки, воплотят лук в стиле спорт-шик, придадут нотки брутальности. Гармоничным дополнением выступит удачно подобранная обувь в классическом или дерзком неформальном стиле.