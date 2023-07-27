Строгие деловые и дерзкие брутальные образы: какой будет мужская мода осенью-зимой 2023-2024 года

Мужская мода на осень-зиму 2023-2024. Основные тренды тенденции, новинки с фото. Рекомендации по правильному сочетанию вещей в гардеробе.
Мужчины не меньше, чем женщины хотят выглядеть стильно и интересуются актуальными новинками дизайнерских коллекций. В прохладный сезон для них предлагаются вещи, которыми представлена мужская мода на осень-зиму 2023-2024 года. Гардероб может быть создан в классическом строгом варианте или подчеркнуто мужественном брутальном исполнении.
Новинки мужской моды
Составить стильный базовый гардероб удастся с помощью удачно подобранных вещей. Дизайнеры пополнили коллекции актуальными трендами, предназначенными для прохладного сезона. Составить представление о стильных новинках помогут фото, на которых запечатлены топовые образы. Модный мужской лук создаётся с помощью следующих вещей:
- Неизменным фаворитом коллекций остаётся пальто, подходящее как для повседневной носки, так и для похода в офис. Изделие имеет классический прямой крой или пошито в свободном варианте оверсайз. Трендом современной моды, который гармонично впишется в стиль кэжуал, станет фасон дафлкот, характеризующийся крупными пуговицами с навесными петлями. Пользуется популярностью двубортная модель с английским воротником.
- Для воплощения стильного неформального лука станет находкой бомбер. Вещь выполняется из трикотажной или кожаной ткани. Характерными деталями являются резинки в области воротника, манжетов и низа. Они создаются как в монохромном варианте, так и украшаются полосками. Бомбер допускается сочетать как со спортивными штанами, так и с классическими прямыми брюками.
- В деловой демисезонный образ органично впишется тренч. Вещь предлагается в нейтральных светлых либо тёмных оттенках. Модной тенденцией продолжает оставаться тренч с английским воротником, выполненный в двубортном крое. Вещь зачастую набрасывают поверх традиционного брючного костюма. Неформальные нотки приобретает тренч, дополненный накладными карманами или имеющий свободный покрой оверсайз.
- Для поздней осени станет находкой дублёнка, имеющая контрастную меховую отделку. Верхнюю одежду комбинируют с джинсами, водолазками или свитерами под горло.
- При необходимости пополнить деловой гардероб обратите внимание на классический костюм. Комплект имеет традиционный прямой покрой либо делается свободным оверсайз. Встречаются как «двойки», состоящие из брюк и пиджака, так и «тройки», дополненные жилеткой. При выборе расцветок предпочтение отдаётся спокойным монохромным вариантам. Приветствуется дополнение тонкой, едва заметной полоской, имеющей продольное направление.
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- Брюки являются практичным востребованным предметом гардероба. При выборе стилистики популярными направлениями будут спорт шик и кэжуал. Штанины брюк делают классическими прямыми или слегка зауженными книзу. Для делового лука подойдут модели, дополненные стрелками. В повседневный городской образ впишутся фасоны, оснащенные отворотами внизу штанин. Привнести в лук разнообразие удастся с помощью выбора принтованной клетчатой или полосатой расцветки.
- Универсальным решением для повседневной носки станут джинсы. Пользуются популярностью как лаконичные модели, так и дополненные дерзкими рваными деталями или эффектом потёртости. Джинсы гармонично сочетаются с бомберами, дублёнками, пуховиками, пальто. В качестве обуви допускается подобрать как грубые армейские берцы, так и приближенные к классике челси. Спортивный лук предполагает сочетание с кроссовками на массивной подошве.
- Сделать образ гармоничным и завершённым помогут аксессуары, подобранные в единой стилистике. Для холодной погоды станут находкой шапка и шарф, представленные в нейтральной или яркой тональности.
- В зависимости от выбранной стилистики подбирают перчатки, представленные в вязаном или кожаном варианте.
- Худи с капюшоном предлагается совмещать с аналогично оформленными трикотажными спортивными штанами. Другой вариант – сочетание с прямыми брюками и классическим пальто.
- Водолазка под горло станет базовым предметом гардероба. Вещь комбинируют с брюками, оснащёнными стрелками, лаконичными либо рваными джинсами.
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Модная обувь для мужчин
Гармоничным завершением любого образа выступят тщательно подобранные модели. Фото стильных новинок подскажут, какие фасоны будут актуальными:
- Ботинки-оксфорды на шнуровке подойдут для дополнения делового костюма или нейтральных голубых либо синих джинсов.
- Воплощением стиля кэжуал станут однотонные кеды или кеды converse. Последние предлагают сочетание белого и красного или чёрного оттенка. Шнуровка и подошва контрастны по отношению к верху обуви.
- Встречаются кеды с клетчатым принтом. Модели с интересным дизайном допускается совместить со рваными джинсами и кожаной курткой-косухой.
- Для любителей спортивного стиля беспроигрышным вариантом станут кроссовки. Модели дополняются утолщённой массивной подошвой — ровной или тракторной.
- С элегантной классикой ассоциируются ботинки-челси, дополненные эластичными вставками в боковых частях.
- В строгий деловой лук впишутся ботинки, выполненные из замши, оснащённые шнуровкой, на тонкой подошве.
- Для создания неформального городского образа станут находкой массивные ботинки. Обувь характеризуется наличием утолщённой подошвы и шнуровки.
- Смелым экспериментом станут армейские берцы с высоким голенищем. Обувь сочетают с джинсами или спортивными штанами. Оригинальной тенденцией современной моды стала комбинация берцев с классическим костюмом.
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Подведем итог
Мужская мода на осень-зиму 2023-2024 года представлена актуальными фасонами одежды. Предметы гардероба помогут создать строгий деловой образ, подойдут для повседневной городской носки, воплотят лук в стиле спорт-шик, придадут нотки брутальности. Гармоничным дополнением выступит удачно подобранная обувь в классическом или дерзком неформальном стиле.