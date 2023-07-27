Многоцветье и классика: модная мужская обувь 2023 года с фото

Обувь для мужчины — важный элемент его завершенного образа, показатель стиля и характера. Мода 2023 года в этом направлении будет настолько разнообразной и демократичной, что позволит подобрать для себя пару и выглядеть как уверенно, так и романтично. При этом эксперименты только приветствуются!

Главные акценты мужской обуви на 2023 год

Итак, в мужской обуви 2023 года будут особенно приветствоваться смелость и креативность.

Не бойтесь ярких цветов - красного, желтого, оранжевого, фиолетового. Очень интересно будут смотреться на вас туфли, выполненные в теплых тонах, на первый взгляд, не типичных для мужчин: лайм, мандарин или манго. Если же вы не готовы пока к таким цветовым экспериментам, то можете выбрать какой-либо оттенок синего, зеленого или бордо. Для консерваторов разработаны линии обуви следующих легких цветов: кремового, бежевого, бирюзового, теплого коричневого.

Кстати, пиком модных тенденций в мужской обуви будет светло-коричневый или песочный цвет. Это в одно и то же время и авангард, и классика, идеальный акцент в стильном образе.

Не теряют своих позиций и лоферы, подача которых будет самой разной и очень интересной. Эти красавцы могут быть как спокойными, классическими, элегантными, так и смелыми, и небрежными. Выбор за вами! Важно отметить, что здесь также огромную роль играют цвета. Приветствуется контраст.

Также вы будете выглядеть стильно и модно, если приобретете для себя удобные трекинговые ботинки. В моде и массивная или высокая подошва, которая будет превосходно смотреться даже на классической обуви, а также на кроссовках и прочих спортивных моделях.

Наконец, модная тенденция в модной мужской обуви 2023 года — это яркие вставки и детали типа объемной шнуровки, дополнение в виде пестрых материалов, надписей, геометрии. Одним словом, не бойтесь быть смелыми!

Самыми популярными в 2023 году будут такие материалы, как замша, кожа рептилий и текстурная кожа.

Как правильно сочетать обувь с одеждой

Если раньше все старались подобрать одежду и обувь в одном стиле, то в следующем году модно будет совмещать в образе разные стили.

Не бойтесь разных цветов, перехода стиля из классики в спорт. Главное — чтобы это было гармонично и комфортно для вас. Ведь прежде всего нужно чувствовать себя уверенно, выйдя на улицу.

Также очень даже уместны вариации фактур. Пусть у вас будут, например, кожаные туфли, вельветовые брюки и мягкая толстовка.

Интересным будет ваш образ, если вы заправите брюки в ботинки с острым носком — образ ковбоя.

Лоферы лучше носить с простыми джинсами, брюками-дудочками, брюками спокойных цветов и из ровной ткани.

К замшевым кедам можно смело подбирать брюки-карго или легкие деловые костюмы. Однако не утяжеляйте образ сложно пошитыми формами.

Со спортивными бутсами будут лучше всего сочетаться широкие брюки или джинсы.

Интересно смотрится спортивная обувь с классическими брюками. Спортивный элемент в классическом образе? Почему бы и нет?

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Особенное внимание спортивной обуви

Речь идет о кедах, высоких кедах, кроссовках. В 2023 году их главные акценты — контрастные шнуровки, сложный пошив, более округленный носок и массивная подошва.

Если говорить о трекинговых ботинках, то они также могут напоминать классические спортивные модели. Модной будет такая обувь со вставками из резины, силуэтом и шнурками. А может быть и без вставок и шнурков, но выполнена в ярком цвете, например, бирюзовом.

Если вы решитесь быть и вовсе мегамодным, то выбирайте гиперболизированные мультяшные кеды — что-то среднее между кроссовками и унтами.

Не удивляйтесь, если увидите трекинговые ботинки, похожие в одно и то же время на классические и спортивные: со сложной выпуклой подошвой, ярко выраженным каблуком, округлым носком и контрастной шнуровкой. Такую модель лучше всего надеть под бежевые брюки, белую рубашку поло и верхнюю серую рубашку.

Актуальная классика

Какими бы смелыми и интересными ни были все другие стили и направления в модной мужской обуви 2023 года, классика не уйдет никогда! Поэтому если вам удобно в оксфордах, брогах или челси, смело носите их и, вместе с тем, вы будете выглядеть очень модно.

В этом в деловом стиле будут уместны оксфорды, в стрит-стайле — броги, а обычные кроссовки можно заменить более интересными гладкими челси.

Очень важно уметь носить и сочетать классику с разными предметами гардероба. Конечно, можно все подобрать в классическом стиле. Но также очень красиво и интересно будет смотреться классический костюм с утяжеленными и очень устойчивыми кроссовками, а джинсы — с оксфордами.

Главные тренды 2023 года

В 2023 году следует обратить внимание на такие модные модели мужской обуви:

сандалии;

сникерсы;

кеды;

высокие кеды;

лоферы;

кроссовки;

трекинговые ботинки.

Зимой актуальны сапоги с широким голенищем, летом — мягкие однотонные замшевые лоферы, сандалии, кроссовки или кеды, шлепанцы или слипоны, а весной и осенью уместными и модными станут массивные кроссовки, тяжелые ботинки или удобные челси.

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В модной мужской обуви 2023 года не будет кардинальных перемен и революций, но эффект произвести можно с помощью цветовой гаммы и архитектурных дизайнов.

Также важный момент следующего года — стремление к устойчивости и уверенности, уравновешенности и спокойствию. Это будет год сдержанности форм и разноцветных принтов, пластичности и динамики, удобства и свободы.

В то же время, заметно стремление к интересному декору, креативным деталям, чтобы разнообразить даже самые простые и скучные модели. Важно подобрать свою модель, которая будет отвечать вашему внутреннему состоянию и стилю.