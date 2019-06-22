Мужская мода на осень-зиму 2019-2020 годов

Для современных представителей сильного пола мужская мода не менее важна, чем для девушек. Быть стильным и эффектно выглядеть желает каждый. Основные тенденции сезона осень-зима 2019-2020 годов предлагают разнообразные тренды, новые идеи, которые смогут оценить по достоинству лишь смелые личности.

Актуальные тренды грядущей осени

Ведущие модные кутюрье призывают делать акцент в сезоне осень-зима 2019-2020 годов на лаконичность, строгость, классику и удобство. Основные тенденции мужской моды вращаются вокруг футуристических и даже эпатажных веяний, которые можно лицезреть на многих фото, представленных популярными блоггерами с подиумов.

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Однако не менее актуальны стандартные, привычные тренды:

Классический стиль. Строгие деловые луки – нерушимая база мужского гардероба. Современные дизайнеры предоставляют шанс выбрать как изделия черной, синей, серой цветовой палитры, так и нестандартно насыщенной и яркой, с глянцевой фактурой.

Клетка. Этот тренд пребывает на пике популярности далеко не первый год и только укрепляет свои позиции. Помимо классических костюмов и брюк дизайнеры рекомендуют уделить внимание верхней одежде, свитерам и даже обуви, исполненным в столь актуальном принте.

«Животные» мотивы. Элементы верхнего гардероба, которые украшает леопардовый, тигровый, зебровый или змеиный рисунки – находка для личностей, предпочитающих нестандартный стиль одежды. Посредством различных материалов и фактур, а также цветовых решений можно создать яркий, индивидуальный стиль.

Кожа. Этот материал – показатель мужественности и брутальности. Куртки, косухи, плащи, тренчи из натуральной кожаной ткани позволят воплотить в жизнь образ не только уверенного в себе мужчины, но и защитить от осеннего ненастья. При этом такую вещь могут носить представители сильной половины человества любого возраста: и молодые, и кому за 50.

Мех. Дубленки и куртки с натуральным мехом – возможность подчеркнуть солидный статус своего обладателя, а также тонкой вкус и чувство стиля. Помимо обычной палитры красок, применяемых для подобных изделий, дизайнеры представили, в соответствии с основными тенденциями, в коллекциях мужской моды на сезон осень-зима 2019-2020 гг., эффектные модели ярких колеров с комбинированием разных оттенков и типов меха.

Ретро стиль. Один из известных дизайнеров представил в своей новой коллекции изделия с винтажными веяниями – укороченные брюки, пиджаки с подвернутыми рукавами, массивные пальто. Эти элементы гардероба стали взрывными трендами осени 2019 года.

Спортивный стиль. В настоящее время спорт-шик очень популярен. Все вещи, которые так или иначе касаются спорта, актуальны – будь то кроссовки или сумка. Стилисты настоятельно рекомендуют комбинировать классику и спорт, воплощая в жизнь ультрамодный фьюжн лук.

Многослойность. Куртка поверх тренча, поло – на свитер, шорты – на лосины и еще множество нестандартных композиций стали неотъемлемой модной тенденцией современности.

Белоснежный total look. Вопреки своей непрактичности, преимущественно в осеннее ненастье, дизайнеры бесперебойно предлагают применять этот образ в предстоящем холодном сезоне и разбавлять его разноцветными аксессуарами.

Обязательные составляющие мужского осенне-зимнего гардероба

Вопреки тому, что мужская мода весьма переменчива и колоритна в предстоящем сезоне, в гардеробе остались базовые элементы, без которых совсем нельзя обойтись.

Среди них можно выделить следующие:

Жилет. Это изделие поможет сохранить тепло в холод и воплотить в жизнь стильный и элегантный лук. На сегодняшний день актуальна классика из костюмного материала, а также вязаные вещи с узорами, рисунками, принтами, изображающими фото кино и мульти-героев, а также известных людей. Бомбер. Этот тренд, покоривший немало мужских сердец, можно назвать классикой жанра. Модные кутюрье в качестве фасона предложили как классические изделия, так и оригинальные разноцветные модели с большим количеством вышивок, принтов и прочих декоративных элементов. Плащ. Основные тенденции мужской моды сезона осень-зима 2019-2020 гг., представленные на модных показах в Лондоне, сконцентрировались на изделиях из кожи. Другие столицы моды выделили элегантные демисезонные модели классических оттенков. Сторонники более легкого стиля могут выбрать нестандартный фасон или изделия с принтами. Во всех коллекциях без исключения плащи великолепно смотрятся с любой мужской одеждой: джинсами и брюками, классическими костюмами и даже спортивными изделиями. Трендом моды 2019-2020 стали полупрозрачные плащи, плавно перебравшиеся в мужской гардероб из женского. Пальто. Двубортное пальто вернулось в моду и стало хитом грядущего сезона и для молодых мужчин, и для тех, кому за 50 лет. В холодный период наибольшей популярностью будет пользоваться изделие длины миди с маленьким воротником. Материал изделия обязательно должен быть качественным и дорогим: твид, шерсть, кашемир. Представителям сильного пола, которые стремятся оказаться в центре внимания, стоит обратить внимание на основные тенденции ярких оттенков, а также на модели в клетку или с цветочным принтом. Мужская мода сезона осень-зима 2019-2020 для полных, стремящихся замаскировать недостатки фигуры, призывает приобрести модель, наделенную застежкой и с целым скоплением пуговиц. Такой фасон способен визуально вытянуть силуэт. Дубленка. В сезоне 2018-2019 акцент делается преимущественно на материалах натурального происхождения. Необычайную популярность приобретут дубленки, украшаемые стильным декором в виде высокого воротника, металлизированного пояса, пуговиц и молний, и наделенные подкладкой из отбеленной овчины. Хитом мужской моды сезона осень-зима, согласно основным тенденциям, станут дубленки естественных оттенков: коричневого, бежевого, рыжего, кофейного. Длина может варьировать от короткой до длинной. Брюки. Must-have мужской моды сезона осень-зима – кожаные брюки. Основные тенденции отражают комплекты одежды, включающие в себя изделия прямого кроя и рубашка в классическом стиле. Подобный лук одновременно и элегантен, и сексуален. Куртка-одеяло. Это предмет гардероба занял полноценное место и у мужчин, и у женщин. Монохромные и разноцветные красочные полотна предоставляют шанс отправиться на прогулку или встречу, просто накинув его сверху. Дождевик. Помимо того, что эта куртка сможет защитить от дождя в непогоду, она еще и признана стать уникальным дизайнерским решением. Нестандартный крой, красочный Свитер и пуловер. В 2020 году необычайную популярность приобретут вязаные яркие изделия с длинным ворсом, модели с геометрией, асимметрией и абстракциями, классические вещи с V-образным вырезом. Все так же будет востребован стиль оверсайз – свободные пуловеры с длинными рукавами.

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Обувь

Уделяя внимание мужской моде сезона осень-зима 2019-2020 и выделяя основные тенденции, нельзя не остановиться на обуви. Предстоящим хитом выступят элегантные модели, выполненные из натуральной замши, которые будут отлично смотреться с любой одеждой.

Замшевый материал уместен для изготовления всевозможной мужской обуви:

туфель;

мокасин;

лоферов;

кроссовок.

В 2020 году колоссальную популярность приобретут дезерты – особенный тип мужских ботинок, которые обладают подошвой из кожи или резины и парой отверстий для шнуровки.

Необычайно стильная, но в то же время практичная обувь, к тому же еще и комфортна, подходящая и молодым мужчинам, и тем, кому за 50 лет. Самыми актуальными будут натуральные оттенки: коричневый, темно-рыжий, бежевый.

Наиболее модными среди спортивной обуви грядущего сезона будут:

мокасины в классическом исполнении;

слипоны на толстой подошве;

массивные кроссовки.

Востребованы будут и ботинки челси, которые производятся из натуральной замши или кожи. Эта модель удобна при надевании, так как вместо привычной застежки они наделены резинками, вшитыми по бокам, при этом ботинки великолепно сидят на ногах и гармонируют с любыми брюками (даже классическими) и джинсами.

Мужская мода актуального сезона весьма многогранна. Дизайнеры предложили множество стильных луков и для молодых мужчин, и для тех, кому за 50, которые позволят сохранить индивидуальность и подчеркнуть мужское начало одновременно.