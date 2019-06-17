Ботильоны – актуальный на сегодняшний день вид женской обуви. Модные ботильоны на осень 2019 года подчеркнут стройные женские ноги и элегантно завершат образ. Осенняя коллекция предоставила нам женские новинки.

Модные женственные модели

Из множества разновидностей моделей прошедших коллекций знаменитых дизайнеров можно выделить 10 топовых модных тенденций:

средней высоты платформа;

каблуки с геометрическими изгибами, которые украшены необычным декором;

носки с текстильными вставками;

анималистические принты;

имитация или настоящая шнуровка;

декор из мелкого металла: цепи, заклепки, булавки;

разной длины бахрома;

натуральный и искусственный мех;

металлические оттенки;

новинки sport-style.

Высокий подъем платформы

В осеннем сезоне 2019-2020 года на пике популярности женская обувь на высокой платформе. Необычные по внешнему виду модные ботильоны очень комфортны в носке, так как общий подъем колеблется от 3 до 5 см.

На фото предоставлены ​новинки, ознакомившись, можно выбрать модели на свой вкус.

Стильные ботильоны в сочетании с мехом

Выбирая обувь, следует учесть как эстетическую сторону, так и практическую. Ботильоны с меховыми вставками, безусловно, преобладают такими качествами и являются основной моделью сезона. Для теплой осенней погоды идеально подойдут ботинки с открытым носком.

Такие модели осенних ботильонов можно выбрать в коллекции Elie Saab 2019 года. Для прохладного времени года лучше определить свой выбор на моделях от Blumarine или Christopher Kane.

Ботильоны на шнуровке

Любительницы классики могут стать обладательницами стильных и изысканных ботильонов на шнурках. Осенне-зимние модели 2019 года отлично садятся на любой подъем и обхват ноги, благодаря функции шнуровки. К тому же, такая модная женская обувь имеет превосходный внешний вид.

Ниже можно ознакомиться с фото ​новинок и выбрать что-то для себя.

Женственная шпилька

Не останутся без внимания и любительницы высокой шпильки. Модели 2019-2020 года порадуют модниц своим разнообразием. Стильные женские ботильоны на шпильке изготовлены из разнообразных материалов и дополнены заклепками, пуговицами и застежками.

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Отделка из велюра

В осеннюю пору в 2019 году не стоит отказываться от комфортного велюра. Изготовлен целый модельный ряд уникальных ботильонов мировых дизайнеров, таких как Elie Saab, Emilia Wickstead, Manish Arora.

А экстравагантные модельеры Fay, Huishan Zhang, John Galliano дали жизнь замшевым моделям в самых неординарных вариантах.

Стильные туфли-ботильоны

Начиная с 2000 года, из моды практически не выходят туфельки-ботильоны. Набрав популярности в прошлые сезоны, эти модели остаются модными и настоящее время. Современные дизайнеры любят разнообразить свои коллекции гибридной обувью. В такие модели 2019 года включают некоторые элементы разнообразных украшений.

Дизайнерские эксперименты в большинстве случаев заканчиваются успешно – создается прекрасная во всех отношениях обувь, которая дополняет женственный образ.

Современные дизайнеры каждый сезон внедряют разнообразные модели, сюда входит и обувь без каблука. Такие модели актуальны для людей, которые любят легкость и комфорт. Обувь с отсутствием каблука уже неоднократно покоряла подиумы, однако каждый новый сезон она смотрится по-новому.

Новые модели зачастую разбавляют классические популярные ботильоны прошлых сезонов. Девушки, которые следуют модным тенденциям и аккуратно носят обувь, ежегодно остаются в тренде наступившего сезона.

Непревзойденные ботильоны челси

В прохладную пору актуальностью пользуется в женском гардеробе сдержанный мужской стиль. Прямым подтверждением являются изысканные ботильоны челси. В прохладное время года идеальны модели из натуральной кожи.

Ремни и молнии-змейки

Сезон осени-зимы насыщен разнообразными застежками на обуви. Молнии вставлены в зауженные остроносые ботильоны, в спортивные модели, а так же в мужские ботинки.

Помимо того, в тренде модели с ремешками, которые не навязчиво затягивают ножку в районе щиколотки. Не остается без внимания вариант из множества ремешков с застежками по всей длине ботинка. Черную кожу или текстиль эффектно подчеркивают пряжки и змейки из металла.

Ботильоны со свободным голенищем

Обувь с расширением у голенища – новинка наступающего сезона, которая также отмечена среди модных тенденций осеннего сезона.

Не облегающая ногу модель поможет сделать общий образ дерзким и непосредственным. Простая обувь с широким голенищем отлично гармонирует с разнообразными стилями, так же идеально дополнит любой образ.

Как создать благородный образ?

В торжественное вечернее мероприятие не обойтись без текстильной обуви. Для такого случая незаменимы ботильоны на устойчивых каблуках из насыщенных и ярких тканей. Здесь уместны атласные материалы, парча или гобелен.

По-особому выглядят ботильоны на шпильке белого цвета в меру украшенные вышивкой и небольшого размера стразами. Не перестают лидировать в 2019 году кожаные женские ботильоны из серебра и золота.

Венский каблук

Многие дамы отдают предпочтение обуви на низком ходу. Поэтому из сезона в сезон переходят классические ботинки в мужском стиле и ковбойские ботильоны.

Не перестают преобладать темные цветовые оттенки – черный, коричневый, синий. Эффектно выглядит и практически не покидает моду змеиный принт. Каждая модель в осенней коллекции 2019 года дополнена декором – цепочками, заклепками или бусинами.

Удобная танкетка и платформа

Не покидают мир обуви объемные и в то же время стильные ботильоны на танкетке и платформе. С одной стороны, такая обувь имеет грубоватый и брутальный характер. С другой, женские ботильоны на платформе смотрятся элегантно и женственно.

Обувь на тракторной подошве

Такая разновидность с легкостью заменит ботильоны на устойчивом каблуке. Универсальные ботинки осенью 2019 года идеально впишутся в любой стиль. Стоит заметить, что данная модель придаст стройности девушкам, имеющим лишний вес.

Девушкам, которые имеют худощавую структуру тела, лучше отказаться от подобных моделей. Следует так же учесть недостаток ботильонов на толстом каблуке – походка становится неуклюжей и разваленной.

Универсальные замшевые модели

Уверенные в себе женщины останавливают свой выбор на замшевых батильонах. Такой стиль выглядит довольно элегантно.

Классические модели на каблуках подойдут для вечерних мероприятий. Их можно сочетать с вечерними платьями, строгими костюмами-двойками, зауженными джинсами, классическими юбками, короткими пиджаками, стильными пальтишками.

Зная заранее, какие в моде будут ботильоны осенью 2019 года, можно подобрать для себя несколько вариантов понравившихся моделей, чтобы завершить женский образ. А предоставленные фото помогут определиться с выбором.