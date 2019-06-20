Самые модные куртки осень-зима 2019-2020 года

Ежегодно меняется мода на женские куртки на каждый сезон. Какие же будут самые модные куртки на осень-зиму 2019-2020 года? Выберем для себя стильную новинку по фото.

Модные модели курток



Дизайнеры раскрыли главный секрет какие модели курток будут модными в новом сезоне 2019-2020 года. Обратите внимание на то, что эта часть женской одежды представлена во множестве стилей и подойдет не только любительницам джинсов, но и для деловых костюмов и женственных юбок и платьев.

Благодаря модным женским курткам вы можете в 2019-2020 году комбинировать и придумывать различные стилевые образы как спортивные, так и романтически-воздушные.

Пуховики

В зимнее время мало кто может обойтись без теплого и достаточно легкого пуховика. Этим чудом дизайнерской одежды может похвастаться каждая женщина любой возрастной категории. Плюсом пуховиков является то, что они идут абсолютно всем и выбор только за вами.

Вы сможете присмотреть себе как короткий, так и удлиненный пуховик, как в пастельных нежных тонах, так и яркий, блестящий, с различным принтом пуховик на свой вкус.

Модными пуховиками осенью-зимой 2019-2020 года будут довольно объемные, без лишней отделки из меха, а также схожие с платьями короткие пуховички.

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Парки

По сей день не теряют своей популярности легкие, удобные, а также практичные парки. Они прочно вошли в моду и до сих пор не оставляют своих позиций в не только у модниц, но и и у звезд кино и эстрады.

Куртки парки не только согреют от вас в зимнее время, но и и являются достаточно легкими, практически невесомыми и абсолютно не сковывающие движения.

В тренде в 2019- 2020 году будут такие оттенки как хаки, синие, черные, а также серые, в стиле милитари. Также модниц порадует парка, с утеплителем из великолепного меха, которым также отделан и капюшон.

Бомберы

Одним из модных решений женской куртки на осень-зиму 2019-20 гг. будут бомберы, особенно бомберы в виде пуховика.

В тренде в осенне-зимний период будут считаться женские куртки-бомберы неоновых оттенков, также не оставят равнодушными куртки с блеском металла, а также яркие золотые и сдержанные серебряные цвета, особенно, в сочетании с ярким и броским принтом.

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Стеганые куртки

Стеганые, а также текстурированные куртки стоит носить осенью 2019 года, в особенности, если цветовой окрас вашей вещи является белым,а также если верхняя одежда слегка прикрывает верхнюю часть бедра. Но, как ни странно, но в 2019-2020 гг. трендовыми являются практически все цвета, а также оттенки.

Кожаные куртки

Кожаные куртки всегда в тренде. Одной из самых излюбленных является куртка-косуха. Цвет косухи зачастую стандартный - черный с элементами из металла. Стиль этакой дерзкой, но очень женственной девчонки не оставит равнодушным ни один мужской взгляд. Как ни странно, но косуха вполне может сочетаться с длинной в пол юбкой.

Кстати, дизайнеры утверждают, что модные женские кожаные куртки будут в тренде с такими декорами как бахрома, красивой вышивкой, а также с застежками.

Да, кстати, обратите внимание на то, что куртки из кожи вы сможете купить не только чёрные или же коричневые, но осень-зима 2019-2020 года подарит пастельные тона и расцветки такие как нежно-розовый, голубой, а также персиковый. Достаточно стильно и современно будут смотреться куртки такого цвета, как кремовые, а еще бежевые.

Конечно же, для осенне-зимнего периода 2019-2020, но лучше всего будут смотреться сдержанные и довольно спокойные тона, такие как стандартно черный и коричневый, а еще зеленый и синий.

Также модными тенденциями кожаных курток является укороченные виды.

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Куртки осень-зима: 8 модных трендов

Давайте рассмотрим несколько модных трендов курток на осень-зиму 2019-2020 года. За модой необходимо следить, чтобы не упустить именно свой стиль.

Наиболее популярными трендами в холодное время года будут такие фасоны и стили женской верхней одежды как:

достаточно объемная, но тем не менее красивая одежда, состоящая из нескольких слоев ярких и красочных тонов;

в моде будут удлиненные куртки;

ярким моментом осени-зимы 2019-2020 гг. будут вещи в клетку, твидовые, самым основным направлением в стиле в холодный период - уличный, а также городской;

актуальна асимметрия и бесформенность, то есть оверсайз.

Куртки с широкими плечами

В тренде осень-зима 2019-2020 куртки с широкими плечами парки, а также бомберы в стиле оверсайз еще и с достаточно объемными рукавами, ну или же, с очень большими отложными воротниками.

Конечно же, если идёт акцент непосредственно на плечи, то таким образом женская фигура немного искажается и становится более мужской и грубоватой.

Такой стилевой фасон, как перевернутый треугольник, скажем так, косая сажень в плечах, в модных женских куртках довольно актуален. Широкие огромные плечи, большой воротник и огромнейшие пелерины - это первый тренд осени-зимы 2019-2020 гг.. Как ни странно, но этот стилевой оборот смотрится достаточно интересно, а плюсом является то, что широкая плечевая зона делает практически осиной любую талию.

Накидки

Дизайнеры рассказали о том, что коллекция осень-зима 2019-2020 гг. пополнилась накидкой - кейпом, которая представляет собой плащ длинный и без рукавов. Он достаточно схож по фасону с понятно, но отличительной чертой кейпа является плечевой крой. Он довольно четко и естественно сидит на ваших плечах, а затем свободно спадает абсолютно не мешая и не делая движения скованными.

Наиболее трендовыми являются удлиненные накидки, которые похожи своим внешним видом на романтически-средневековые и от плеч расклешенные. Также актуальна средняя длина кейпов.

Существует ряд моделей, которые застегиваются в районе воротника или же сделанные в виде двубортного пальто.

Модные цвета накидки являются спокойными и пастельными. Зачастую, кейпы изготовлены из мягкого качественного и довольно дорогого материала.

Еще один вариант накидки - пончо. Это не только модно, но и достаточно удобно. Примечательно то, что пончо не теряют своей актуальности. А стилевые образы выглядят довольно эффектно, а также придают особый шарм.

Металлик

Свою нишу в модной индустрии женского гардероба цвет металлик занял достаточно давно и, что немаловажно, прочно. Космическая тематика всегда привлекала как дизайнеров, так и модниц, а блеск серебра, мерцание золота, а также медь и бронза являются ностальгией по непередаваемому стилю 80-х - диско.

Цвет металлик актуален не только в платьях, юбках, но и в женских куртках осень-зима 2019-2020 годов. Наиболее трендовым является серебро, оно мягко и ненавязчиво подчеркнет ваш непревзойденный стиль. А если "космические" верхние вещи дополнить стилем casual, то это придаст образу шик и всю красоту космоса.

Цветовая палитра, подходящая к металлику, достаточно строга и не переносит таких оттенков как оранжевый, а также красный. Но вот в сочетании с белым, черным, а еще темно-синим - смотрится эффектно и стильно.

Опущенные плечи

Фасон женских курток осень-зима 2019-2020 годов имеет довольно оригинальную форму - опущенные плечи. Дизайнеры придумали данный ход для того, чтобы немного округлить и сделать образ более женственным и мягким. Зачастую данную модель используют в трендовом стиле оверсайз, добавляя к образу бесформенность и легкую объемность.

Представлены данные стилевые образы в пастельной палитре, а также ярких и броских цветах. Это придает законченность и некую нежность.

Леопардовый принт

Леопардовый принт имеет двоякое отношение в мире моды. Одни считают его несколько вульгарным, а другие, наоборот, восторгаются ярким и броским окрасом.

Если тщательно присмотреться к оттенку, то обнаружите, что далеко не все дизайнеры предлагают окрас непосредственно леопардовый. Некоторые вещи имеют нежный окрас быстрого гепарда, некоторые модные женские куртки являют собой смешанный цвет леопарда с ягуаром.

Для любителей сдержанности в вещах дизайнеры придумали минимализм в леопардовом принте - данный окрас может присутствовать только лишь в отделке, к примеру, воротника, капюшона или отделка манжетой из меха.

Яркий пояс

Пояс давно перестал быть атрибутом сугубо мужской одежды, сейчас практически каждая женщина имеет в своем гардеробе такой аксессуар.

Трендом 2019-2020 годов является яркий пояс различной ширины, который, к примеру, в стиле оверсайз добавит женственности и лаконичности.

Широкие ремни, которые подчеркивают талию, сменились тонкими нежными поясами, подчеркивающими женские мягкие изгибы. На сегодняшний день пояс является не способом поддержать джинсы, но и сделать ваш образ более завершенным и стильным. Яркие пояса со стразами и различными принтами станут любимым аксессуаром женской одежды.

Оверсайз и небрежность

Оверсайз давно имеет пальму первенства в мире модной индустрии. Легкая небрежность и объемность стиля, подчеркнут вашу индивидуальность и помогут скрыть небольшие недостатки фигуры. Стиль оверсайз являет собой мешковатость и некую мужскую грубость.

К примеру, оверсайз куртка, сделанная в более мужском стиле сделает ваш образ более женственным и нежным.

Основные тенденции осень-зима 2019-2020 годов

Основными трендами модных курток осень-зима является несколько новых, а может и хорошо забытых старых стилей:

модными куртками в холодный период являются кожаные плащи;

цветочный и леопардовый принт;

особой популярностью пользуется клетка и полоска;

белый цвет, скорее всего никогда не выйдет из моды;

женские куртки в стиле милитари;

куртки декорированные заклепками, отделанные мехом и стилизованные под стиль рок-н-ролла;

стиль оверсайз и легкая небрежность;

широкие плечи, а также вид женской куртки "перевернутый" , то есть косой треугольник;

стеганые длины миди и макси куртки;

ну, конечно же, парки, пуховики, пуфферы.

Модные цвета и оттенки

Многообразие различных оттенков и цветов, а также всевозможные принтов поможет подобрать вам именно ту куртку и стилевое решение, которое будет по душе.

Если вы берете куртку для повседневной носки, то лучше всего подобрать оттенок более спокойных и приглушенных и теплых тонов. А вот на "выход" подойдут более яркие и бросающиеся в глаза оттенки. В сезоне осень-зима 2019-2020 годов особой популярностью будут пользоваться модные женские куртки с цветочными, анималистическими, а также абстрактными и леопардовыми принтами.

одним из модных цветов сезона является перец Чили яркий, волнующий и страстный;

особенно полюбился как дизайнерам, так и модницам цвет - персиковый крем. Он достаточно нежный и сдержанный;

розовый персик является последователем приевшегося розового цвета;

необычный землистый оттенок - каменистая дорога;

также одним из оттенков розового является цвет - фруктовый голубь;

дизайнеры подобрали нежный оттенок коричневого - сахарный миндаль;

темный чеддер смотрится ярко и вместе с тем достаточно богато;

синева бескрайнего неба проявилась в оттенке синяя галактика;

легким и свежим является медный купорос;

любительницам неординарных цветовых решений придется по вкусу оттенок - оранжевый тигр.

В модных тенденциях осень-зима 2019-2020 годов достаточно много выбора в оттенках и цветах. Вы сможете подобрать на любой вкус и вписаться в любой стиль.

Коллекции осенне-зимних курток от ведущих брендов

Свои модные коллекции осенне-зимних курток 2019\2020 гг представили такие ведущие бренды, как Versace, Roberto Cavalli, Nina Ricci и другие.

Коллекция Channel

Эта коллекция от Карла Лагерфельда была его последней и являлось самым первым дефиле в память о великом дизайнере.

Коллекция Zimmermann

ад данную коллекцию осень-зима 2019/2020 гг. Никки Циммерман вдохновила британская шпионка Нэнси Уэйк, она освободила множество людей от преследования во Франции во время ВОВ.

Таковы основные тренды на женские куртки, среди которых каждая может выбрать себе стильную модели и фасон.