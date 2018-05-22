Самая модная невеста! Новинки свадебных платьев в 2018 году

Свадебная мода тяготеет к классике — белоснежный цвет, женственные силуэты, кружево. Тем не менее дизайнеры стараются привнести в нее долю экстравагантности. В 2018 году наметились новые модные тенденции, свадебные платья стали еще более роскошными.

Модные Тренды свадебных платьев



В 2018 году именитые кутюрье добавили в образ невесты яркие акценты. В тренде:

Акцент на шее (чокеры, воротники). Цветочный декор. Накидки. Крупные банты. Декорирование перьями и мехом. Перчатки. Детали черного цвета. Обилие бисера, страз, жемчуга. Корсеты-бюстье. Комбинезоны и брючные костюмы.

Вместо классических колье, в этом сезоне внимание к шее привлекают с помощью ажурных, шелковых или бархатных чокеров. Некоторые дизайнеры представили модели с воротниками (Naeem Khan), высокой горловиной (Zuhair Murad) или завязками в области шеи (Temperley London).

Флористическая тематика хорошо сочетается с романтичным и женственным образом невесты. Актуальными остаются аппликация, вышивка, кружева в виде цветов. Они могут быть в тон платью (Oscar de la Renta, Viktor & Rolf, Mira Zwillinger) или контрастного цвета (Naeem Khan, Oleg Cassini).

Классическую фату в 2018 году заменили накидки-кейпы - такая модная тенденция стала весьма популярной. Они крепятся с помощью завязок или застежки в области шеи и плавно ниспадают до пола или бедер. Подобная деталь придает образу утонченность, загадочность и нотку фантазийности. Много моделей с накидками можно найти в коллекциях Oscar de la Renta, Elie Saab, Monique Lhuillier, Inbal Dror и Berta.

Крупные банты делают look невесты еще более праздничным и роскошным. В новых коллекциях модных свадебных платьев 2018 (см. фото) представлены варианты с россыпью небольших бантиков и с огромными бантами (как у Oscar de la Renta, Carolina Herrera и Marchesa).

Использование меха или перьев для декора свадебных платьев, придает им экстравагантность и шик. В коллекции Naeem Khan есть модели простого кроя, декорированные в области манжет и воротника мехом. Модницам, любящим эпатировать публику, дизайнеры предлагают платья с юбками, полностью выполненными из перьев. Модные тенденции включают в себя тренды на цветные перья.

В холодную пору года меховое болеро или полушубок помогут невестам выглядеть роскошно, празднично и не замерзнуть. Интересные варианты из стриженого меха есть в коллекции Elie Saab.

В течение нескольких сезонов перчатки практически не встречались в свадебных образах. В 2018 дизайнеры решили снова обогатить образ невесты этим аксессуаром. Модницам есть из чего выбрать: Monique Lhuillier предлагает ажурные перчатки до запястья в тон платью, а Reem Acra и Oleg Cassini предпочитают длинный белоснежный вариант.

Некоторые кутюрье предпочитают играть на контрасте и добавляют в воздушный белоснежный свадебный look элементы контрастного черного цвета. Подобные модели выглядят необычно. Это доказывают показы Carolina Herrera, Reem Acra и Vera Wang. Модницы могут выбрать варианты с черным поясом, перчатками или бантами.

Тяга к роскоши привела к созданию модных свадебных платьев 2018, обильно декорированных стразами, бисером и жемчугом. У Naeem Khan есть модели, у которых горловина декорирована кристаллами, имитируя колье. Monique Lhuillier и Jenny Packham предпочитают россыпь жемчуга и бисера по всей длине наряда. Такие модные тенденции свадебной моды 2018 понравятся всем и каждому!

В коллекциях Viktor & Rolf и Elie Saab представлены наряды с 3D эффектом. Вышивка и кружево выглядят более выразительными, объемными, многослойными.

Корсеты-бюстье подчеркивают женственность и делают образ невесты более соблазнительным. Лучшее доказательство — коллекции Oscar de la Renta. В сочетании с пышной юбкой, корсет-бюстье подчеркивает хрупкость фигуры, делает акцент на линии декольте.

Неординарным решением для невест стали свадебные брючные костюмы и комбинезоны - такая модная тенденция пршла к нам из зарубежа. Белоснежные модели, расшитые кружевом и жемчугом выглядят шикарно. При этом девушка не будет в течение дня испытывать неудобства, связанные с длинным подолом или тугим корсетом. Christian Siriano, Jenny Packham, Lela Rose и Randi Raham доказывают, что в более удобном и практичном наряде невеста может по-прежнему выглядеть роскошно.

Модные Цвета

Белое платье — классический вариант, но некоторым невестам (со светлой кожей и волосами) он может быть не к лицу. Ранее модницы, желающие выделиться, выбирали наряды красного, розового, персикового цветов.

В 2018 году на подиумах свадебные наряды представлены в 3 основных цветах:

белоснежный;

айвори;

голубой.

Белый и айвори давно стали классикой, в отличие от голубого оттенка. Он добавляет образу свежести и нежности.

В коллекции Reem Acra есть роскошное светло-голубое платье с фатой в тон и золотым орнаментом. Randy Fenoli изумляют публику голубым нарядом с пышной юбкой и обильным цветочным декором в тон, а Oleg Cassini представил классическую сдержанную модель А-силуэта в пол с корсетной вставкой в области лифа.

Актуальные материалы

Стилисты советуют девушкам отказаться от синтетики и отдавать предпочтение нарядам из натуральных, качественных материалов.

В фаворе ткани:

атлас;

шелк;

шифон;

креп;

парча (матовая).

Парчу и креп используют для создания лаконичных моделей без обилия декора, делая акцент на текстуре ткани.

Фасоны свадебных платьев

Все свадебные наряды 2018 призваны сделать акцент на женственности невесты и торжественности мероприятия. Несколько сезонов подряд в моде платья:

А-силуэта. Русалка (корсет до середины бедер и расклешенная юбка). Прямые в пол. С пышной юбкой. Mullet (многослойная юбка со шлейфом, укороченная спереди).

А-силуэт — беспроигрышная классика. Особенность этого фасона в том, что он подходит девушкам любой комплекции, формирует женственные изгибы и создает изящный силуэт.

Фасон русалка подчеркивает соблазнительные изгибы фигуры, но эта модель довольно капризная. Подобные платья подойдут стройным девушкам с длинными ногами и пышным бюстом. Помимо этого, необходимо учитывать, что из-за жесткого корсета, который почти достигает колен, придется двигаться плавно, небольшими шажками.

Прямое платье в пол, сшитое из шелка, атласа или кружева выглядит особенно элегантно. В 2018 году кутюрье предлагают невестам модные свадебные платья в пол с открытой спиной (см. фото). Наряд будет выглядеть эффектно и произведет фурор только при условии наличия правильной осанки и гладкой ровной кожи спины.

Модели с пышной длинной юбкой и корсетом помогают девушкам выглядеть, как сказочные принцессы. Фасон подходит практически любой фигуре.

Модели с юбкой mullet подчеркнут красоту ног. Поэтому подходит исключительно невестам с длинными, стройными и, самое главное, ровными ногами.

Необходимо помнить, что главная задача свадебного платья — не соответствие последним модным тенденциям, а акцентирование внимания на достоинствах фигуры невесты, создание гармоничного роскошного образа. Последнее возможно только при условии, что невеста нравится сама себе.

Полезные советы по выбору свадебного платья

Учитывая обилие вариантов, многие невесты теряются и не знают, какую модель платья выбрать. Определиться с выбором помогут советы профессиональных стилистов:

Сделать талию более стройной и визуально увеличить бюст помогут наряды с корсетами. Уравновесить излишне скромный бюст и широкие бедра поможет объемный декор в области лифа. Слишком узкие бедра можно скрыть с помощью пышной, многослойной юбки или декора (крупные банты, драпировки, воланы). Девушкам в положении и обладательницам пышных форм хорошо подойдут платья фасона ампир (завышенная линия талии и прямая юбка в пол). Сделать более женственной фигуру типа «прямоугольник» помогают корсет и яркие акценты на талии (пояс, вышивка контрастного цвета). Особенно эффектно белоснежное платье выглядит в сочетании в загорелой кожей. Девушкам со светлой кожей, глазами и волосами желательно выбирать наряды персикового и сливочного оттенков. При наличии лишних килограммов необходимо с осторожностью выбирать наряды с корсетом. Если его слишком туго затянуть, будут видны выпирающие сверху неэстетичные складки кожи. Если платье обильно декорировано стразами, бусинами, пайетками и т. п., необходимо свести к минимуму количество бижутерии. Лаконичные платья, без россыпи страз и бисера, можно дополнить массивными или яркими украшениями (колье, крупные серьги, браслеты, диадема, тканевый пояс с полудрагоценными камнями).

Правильно подобранное модное свадебное платье в 2018 году поможет невесте выглядеть роскошно и чувствовать себя комфортно в течение всего торжества, насыщенного танцами, прогулками и фотосессиями.