Дневник невесты: Как выйти замуж и не сойти с ума

Вот уже месяц я в статусе «мужней» жены. О нашем празднике мы с Антоном вспоминаем с трепетом и любовью, хотя, как выяснилось, это действительно очень сложное предприятие и с точки зрения организации, и с точки зрения эмоций. Бывают пары, которые за месяцы подготовки к свадьбе успевают поссориться и расстаться, потому что не выдерживают накала страстей.

К счастью, это не наш случай, все этапы подготовки мы выдержали стойко. И специально для девочек, которые только собираются готовиться к свадьбе, хочу поделиться лайфхаками, как получать удовольствие от этого процесса, а не нервный срыв.

Почти сразу, как только начали планировать свадьбу, мы пришли к выводу, что нужно делать не одну церемонию, а две — в Москве и Санкт-Петербурге.

Казалось бы, в два раза больше хлопот по организации. Но Санкт-Петербург — мой родной город и город, в котором начались наши отношения. Я всегда мечтала выйти замуж именно здесь, и даже когда была маленькой, проходя мимо главного загса на Английской набережной, еще не зная, что происходит за этими стенами, но предполагая, что что-то очень важное, я мечтала, что и у меня с этим зданием что-то будет связано. При этом практически все наши гости были из Москвы, и пригласить всех в другой город было крайне сложно. Отсюда мой первый совет — откажитесь от заведомых сложностей, они ни к чему. Выбирайте легкий и удобный вам путь.

В нашей паре так сложилось, что мы оба очень расслабленные. И я, и Антон уверены, что от всего нужно получать удовольствие. В том числе и от процесса подготовки к свадьбе.

Как только я села и прикинула, сколько всего нужно и как можно все это организовать, я поняла, что без помощника не обойтись. Так в нашей жизни появилась Даша — Дарья Коро — наш свадебный организатор и главный помощник. Если бы не профессионализм, рабочие и дружеские связи Даши, ее креатив и готовность включиться в любой момент, подсказать и посоветовать в любой мелочи, наш праздник не был бы таким идеальным! И наша концепция — получать от всего удовольствие — была бы не реализована.

Сейчас невесты очень самостоятельные, каждая хочет уникальный праздник и хочет сделать его сама. Но, девочки, это правда: если у вас нет организатора, то все просто валится из рук. Правило номер два — обязательно возьмите себе помощника.

В результате у нас было два праздника — официальную церемонию мы решили провести в Санкт-Петербурге, в том самом загсе на Английской набережной, рядом были только самые близкие.

Это был самый волнительный и даже немного нервный момент. Регистрацию нам поставили на 17.30, но в отель мы могли заехать только в 15.00 и только тогда могли приступить к сборам.

Дорогие девушки, никогда не повторяйте моей ошибки! Создать идеальный образ невесты за два часа, сколько бы ни было у вас до этого репетиций, НЕВОЗМОЖНО. Хотя мы и доказали обратное))))

Мы приехали ровно к 15.00 в отель, готовые оперативно приступить к сборам, а нам говорят: «Мы решили предоставить вам номер более высокого уровня в качестве комплимента, но вы сможете заехать в него только в 16.00».

Весь этот час я пребывала в легком стрессе, а когда к 16.00 мы вернулись на ресепшен, оказалось, что номер передадут нам еще через 15 минут. В общем, как вы догадались, рекорд — сборы невесты за 40 минут — нами был успешно поставлен. Но это очень нервный и никому не нужный рекорд.

В Москве мы такой ошибки не повторяли, заехали в отель за 8 часов до приезда гостей, успели позаниматься спортом, спокойно собраться, сделать красивую фотосессию и вовремя спуститься к праздничному ужину. Правило номер три — четко рассчитывайте время и оставляйте запас на непредвиденные форс-мажоры. Они, уверяю, будут — они случаются на каждой свадьбе.

Наверно, самый волнительный момент для каждой невесты — это выбор платья. Нам повезло, мы с Антоном не верим ни в какие свадебные приметы, и, если честно, это делает жизнь гораздо проще. Например, Антон задолго до свадьбы видел оба моих образа, более того, помогал с ними определяться. Мы не сыпали рис и горох, не делили каравай, не гадали на мальчика и девочку, и от этого наш праздник, на мой взгляд, только выиграл!

К выбору свадебного платья я подошла с особым трепетом и так и не смогла остановиться на одном варианте. В результате для официальной регистрации в Санкт-Петербурге я выбрала роскошное кружевное, расшитое вышивкой платье от свадебного дома Svetlana Lyalina. Образ получился действительно очень торжественным, официальным, женственным, и он идеально сочетался с образом Антона, который в этот день был в классическом костюме итальянского бренда Andrea Padovan.

На нашем московском празднике мне захотелось быть нежной, милой, немного кокетливой, и Антон в этом со мной согласился. Поэтому я выбрала платье американского бренда Helen Miller от свадебного дома «Ваниль», и это был уже совсем другой образ — более девичий, более свободный и более романтичный.



















Дорогие девушки (и их будущие мужья), имейте в виду, что платье для невесты очень важно! Это не каприз и не блажь, это настроение невесты, ее уверенность в себе в самый главный день в ее жизни, уверенность в своей красоте, это энергетика. Поэтому правило номер четыре — сделайте все, чтобы в день свадьбы невеста была довольна своим образом. От этого во многом зависит успех всего торжества.

Мое главное и любимое правило — номер пять. Ни при каких обстоятельствах не допускайте ссоры с любимым человеком.

Если оглянуться назад, я понимаю, что у нас все действительно прошло легко и спокойно. Мы не спорили, не доказывали друг другу свою правоту, не убеждали друг друга выбрать это, а не другое — если одному в нашей паре что-то не нравится, значит, это просто нам не подходит. Значит, мы найдем другое, что будет устраивать нас обоих. Это крайне просто, но почему-то не все этому следуют.

Я всегда удивляюсь, когда слышу истории о том, что пары ссорятся во время подготовки к свадьбе. Зачем? Ведь это самый главный и самый красивый день для вашей семьи! Все недопонимания и разногласия уйдут, а впечатления от этого дня останутся с вами на всю жизнь. Поэтому постарайтесь, чтобы они были приятными. Этот праздник только для вас двоих!

А теперь самое интересное! Меня часто спрашивают, изменилось ли что-нибудь после свадьбы? И честно говоря, это тот вопрос, который я и сама себе задаю, но пока не знаю на него ответа. Наверное, ответ придет со временем, а пока чувствую, что мы с Антоном просто стали друг другу еще ближе.