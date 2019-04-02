Купальники 2019 года - модные тренды

Купальники 2019 года должны не только подчеркивать достоинства и скрывать недостатки, но и отвечать всем модным тенденциям. Какие новинки купальников нас ожидают?

Модные тенденции слитных купальников

Каждое лето дизайнеры предлагают новые модные тенденции, касающиеся закрытых купальников. И 2019 год - не исключение. Мы снова может увидеть модели, умело скрывающие незначительные изъяны в фигуре и подчеркивающие изгибы тела.

В этом сезоне можно увидеть купальники с глубоким вырезом, открытым животиком и плечам, рюшами, кисточками, воланами и сеткой. Выбирая модели закрытого типа лучше всего придерживаться консервативных взглядов в расцветке и отдавать предпочтение белому и черному цвету. Яркие принты и цветочные мотивы также актуальны в 2019 году, поэтому не стоит ограничиваться лишь однотонными вариантами.

Глубокое декольте. Для многих вырез является необходимым атрибутом закрытого купальника в 2019 году. Чаще всего это модели с формой планджа, где декольте достигает талии. Наиболее часто встречаются купальники в виде широких бретелей, едва закрывающих грудь и перетекающих в плавки с рискованно высокой талией.

Модные тенденции раздельных купальников

Разъединенные купальники в 2019 году показаны широкой линейкой моделей. Фото полностью отражают модные тенденции и предлагают дамам порой очень неожиданные варианты:

Оборки и воланы. Отголоски моделей верхней одежды дают о себе знать и в пляжной моде. Актуальны рюши на бретелях, баска по верху трусиков или объемные оборки по лифу. Они создают утонченный и романтичный образ.

Закрытый лиф. Если это слитный купальник, то верхняя его половина представляет собой облегающий комбидресс. В случае с разъединенными моделями лиф чаще всего является коротким топом, украшенным вышивкой.

Белый цвет. Модные тенденции на купальники в 2019 году диктуют девушкам свои устои и предлагают носить белоснежные бикини или монокини, украшенные золотыми вкраплениями, как на фото или совсем без декора.

Спортивный стиль. Всеобщее увлечение ЗОЖ отразилось и на моде. В этом сезоне можно увидеть купальники, повторяющие специальные костюмы пловцов и дайверов, простого кроя с узнаваемым принтом в виде полос или логотипов.

Купальные комбинации. Некоторые модницы считают, что для полноценного отдыха простого купальника недостаточно. К нему обязательно должны прилагаться рубашки, халат и пляжная юбка. Они дополняют друг друга и по стилю, и по крою. Объединять их может цвет, принт или фактура ткани.

Асимметрия. Это может быть топ с одной бретелью или открытое бикини с консервативным купальником классического кроя. Более скромным девушкам модельеры предлагают лаконичные купальники с лямкой на одно плечо.

Пайетки. Какой женский образ может обойтись без блеска, который так полюбился дизайнерам? Некоторые купальные костюмы по количеству подобного декора могут посоревноваться даже с роскошным коктейльными платьям. В этом сезоне актуальна морская тема, поэтому встретить купальник, обильно украшенный пайетками в виде рыбьей чешуи – обычное дело.

Платочный стиль. Хит этого сезона – узоры, позаимствованные у шалей и накидок. Такие узоры на купальниках нужно дополнять юбками, пляжными легкими халатиками и накидками, повторяющими выбранный рисунок.

Прозрачные накидки. Купальники, представленные в вечерней коллекции, выглядят дорого и раскрепощенно, благодаря замене лифа на невидимую накидку. Возможны также более скромные варианты, подразумевающие невесомые, длинные халатики с цветами, морским или хищным принтом.

Ремни. В моде 2019 года нашлось место и рискованным экспериментам. Ремешки, опоясывающие обе части разъединенного купальника, или сковывающие талию в закрытом варианте – это то, что сегодня предлагают носить модные дизайнеры.

Ретро-посадка. Согласно модным тенденциям 2019 года, стиль 80-х – самый востребованный и в индустрии купальников, фото которых украшают страницы модных журналов. Открытые модели с высокой талией и посадкой бедер – настоящий хит этого сезона.

Кроше. Вязаные крючком купальники вошли в топ наиболее модных новинок летнего сезона. Сегодня актуально носить лифы в виде сеточки, либо кружевные топы с ажурной юбочкой.

Кармен. Топ с опущенными плечами и женственными воланами придает летнему образу пышности и невесомости.

Тропические мотивы. Крупные листья, экзотические цветы, птичье оперение - это естественные рисунки для пляжного отдыха, которые в этом сезоне украшают купальники. Такие бикини выглядят свежо и задают правильное летнее настроение.

Выбирая для себя купальник можно следовать уже устоявшимся модным трендам, или отдать предпочтение новинкам, еще никому не известным на песчаном пляже.

Новинки

Купальники в 2019 году представлены целой линейкой новинок, которые точно найдет своих поклонниц среди модниц. Выделяются они благодаря:

Хищному принту. Раскраска тигров, ягуаров, гепардов и других хищных кошек по-прежнему остаются в тренде. Особой любовью у дизайнеров пользуется характерная для леопардов пятнистость, которая идеально оттеняет бронзовый загар. Бандо, бикини или халтер – лучный выбор крой в этом сезоне. Дополнить образ можно однотонным парео или легким халатиком. Цветочным принтам. Модные тенденции на фото в полной мере прославляют женственность, поэтому большие цветы – основной тренд в этом сезоне. Объемные бутоны или мелкий мильфлер в любых интерпретациях обязательно должны присутствовать в пляжном гардеробе девушки. Шнуровке и многочисленным бретелям. Для однотонных моделей раздельных и слитных купальников 2019 года характерна такая стильная деталь, как шнуровка или многослойность. Зашнурованный верх привлекает к себе взгляды, а многослойные бретели делают акцент на изгибах женской фигуры. Ярким цветам. Коллекции стильных купальников для женщин пестрят яркими узорами и оттенками. Актуальны сейчас оранжевые, желтые, синие и розовые тона, без лишнего декора и украшений. Минимализму. Некоторые новинки выдержаны в строгом стиле минимализма. Он прослеживается в однотонных моделях пудровых, бежевых и молочных тонов. Такие купальники понравятся самым изысканным модницам. К тому же, помимо дизайнерского решения у них есть практическая сторона – сдержанные по стилю купальники можно надевать вместо нижнего белья под легкие сарафаны или прозрачные платья.

Выбор купальников для полных женщин

Каждая женщина прекрасна по своему, и пышные формы – не повод лишать себя красивого и модного купальника. Тем более что сегодня модная индустрия предлагает огромное количество вариантов размеров для полных, на большую грудь и животик.

В основном это разъединенные купальники с высокой талией и закрытыми трусиками, которые умело скрывают живот и корректируют фигуру. Главный акцент делается на сочетание верха и низа. Другими словами, лиф и трусики могут быть неодинаковыми, а комбинировать в себе разные стили и оттенки.

Актуальные в 2019 году купальники для полных женщин, согласно модным тенденциям и фото в глянцевых журналах, сшитые в стиле танкини, сочетают в себе все преимущества открытых и закрытых моделей. Изысканный и утонченный топ притягивает внимание к большой груди, а модные шортики визуально уменьшают бедра.

Для женщин 50 лет с формами характерен выбор слитных купальников. Здесь модные тенденции также предлагают выделять лиф классическими чашками. Красиво смотрятся купальники типа свим дресс, которые напоминают скорее платье, чем нижнее белье для пляжного отдыха.

Купальники для беременных

Будущим мамам необходимо выбирать специальные купальники, которые не только будут поддерживать округлившиеся формы, но и подчеркивать женственность и естественность положения.

Сегодня для женщин с животом дизайнеры предлагают слитные варианты с завышенной талией, а также купальники танкини. Обычно в таких моделях предусмотрены вытачки в районе животика.

Существуют и специальные бикини для беременных. Но вот врачи выступают против открытых купальников для будущих мам, так как загорать в таком положении очень рискованно, ведь необходимо защищать кожу от прямых солнечных лучей. Лучше выбрать модели из плотного, тонкого трикотажа, которые максимально закрывают живот и не пропускают ультрафиолет.

К выбору модного купальника в 2019 году необходимо подходить серьезно, ведь именно от него зависит не только общее впечатление от пляжного образа. Основные тенденции на стильные купальники подойдут для каждой.