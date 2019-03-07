Уличная мода для женщин за 50 в 2019 году на весну-лето

В каждом возрасте женщины есть особая гармония и красота, которую стараются подчеркнуть знаменитые кутюрье в своих коллекциях. В 2019 году дизайнеры удивили разнообразием и аристократичностью моделей для женщин за 50. Мода сезона весна-лето имеет несколько ярких тенденций, которые были положены в основу гардероба, а важные штрихи сделали его подходящим для элегантного возраста.

Модные тенденции весна-лето 2019 года "за 50 лет"

Одежда для дам старше пятидесяти должно соответствовать нескольким важным критериям, которые дизайнеры постарались учесть при разработке коллекций. Модели должны быть сдержанными и аристократичными, добавлять образу шарма, и полностью соответствовать фигуре.

Для теплой весны и жаркого лета, основные рекомендации от модных кутюрье заключаются в следующем:

Для базового гардероба дизайнеры определили несколько актуальных вещей, которые позволят ежедневно создавать стильные образы. Итак, среди обязательных покупок должны быть брюки прямого кроя, которые подходят к любому верху. Также следует приобрести классическую юбку-карандаш и платье-футляр. Цветовая палитра ограничивается нейтральными оттенками для основного гардероба и гаммой сдержанных цветов для комбинаций. В моде для женщин за 50 в 2019 году будет фисташковый, бежевый и выбеленный серый. Можно отдать предпочтение светло-розовому, персиковому и мятному. Главным трендом сезона весна-лето станет свободный крой, который не сковывает движения. Одежда не должна стягивать или причинять дискомфорт, а натуральные ткани, А-силуэты и удачно подобранная асимметрия будут на пике популярности. Яркие цветовые акценты также возможны при создании образа. Дизайнеры рекомендуют для женщин за 50 в 2019 году выбирать благородные оттенки, к гуру моды присоединяется и Эвелина Хромченко.

Для весенне-летнего сезона отлично подойдет насыщенный синий или благородный бордовый, можно добавить немного изумрудной зелени и золотистых оттенков.



Верхняя одежда

Для того чтобы согреться прохладными весенними деньками есть множество модных вариантов. Оригинальные пончо, нарядные куртки, стильные тренчи и классические пальто не теряют своей актуальности. Однако в рамках уличной моды для женщин за 50 лет, дизайнеры приготовили изюминку сезона, фото которой уже украшают модные журналы.

Отступив от правила сдержанных тонов, модные кутюрье предложили женщинам пополнить гардероб плащом красного цвета.

Красный плащ позволит выделиться из толпы, отлично дополнит любой наряд и сделает женщину яркой и эффектной. При этом можно использовать разные оттенки огненной палитры. Плащ может быть красного цвета, иметь коралловый или бордовый оттенок.

Требования к цвету не столь значительные, а вот для кроя дизайнеры установили некоторые ограничения:

плащ должен быть средней длины или доходить до пят;

приветствуется А-силуэт или прямой крой;

допускается наличие эффектных карманов и бортов;

пояс должен полностью гармонировать с плащом по цвету и фактуре.

Классический крой плаща и нестандартный цвет дополняет широкий спектр материалов и фактур. Привычные легкие ткани, утепленные варианты и даже эффектные лаковые модели предложены практически во всех модных коллекциях.

Куртки не всегда актуально вписываются в гардероб женщин за 50 лет. Глянцевые фото демонстрируют расслабленный и немного небрежный образ в уличной моде, однако куртки больше подходит для спортивного стиля.

Поэтому при выборе куртки откажитесь от ярких принтов и вульгарного декора, не следует также выбирать стиль милитари и куртки-сафари. Отдавайте предпочтение близким к классике, слегка приталенным моделям.

Советы для женщин с пышными формами

В этом сезоне дизайнеры призывают крупных дам отдавать предпочтение невесомым текстурам, нейтральным оттенкам и свободному крою. Зауженные силуэты, светлые юбки и брюки должны быть исключены из гардероба. В качестве базы могут выступать:

рубашки;

черные брюки;

прямые джинсы;

юбки-миди;

блузки с запахом.

Одним из лучших сочетаний будет комбинация черных классических брюк и актуальной блузки. В тренде легкие блузки из качественных материалов асимметричного кроя. Этот универсальный предмет гардероба позволяет зрительно подтянуть фигуру и скрыть все лишнее, а также придает образу шарм.

Защититься от весенней непогоды помогут пальто и плащи прямого кроя, популярные в 2019 году. При этом, следуя уличной моде для женщин за 50 лет, выбирайте модели длиной до колена. Помните, что объемные пальто могут сделать силуэт бесформенным, а плащи длиной до пят делают фигуру более массивной.

Повседневный стиль

Следуя советам известных кутюрье и модным фото сезона весна-лето 2019 года, женщины за 50 могут эффектно разнообразить ежедневные образы, сохраняя при этом стиль и элегантность. Популярная в последнее время многослойность остается в тренде, поэтому не бойтесь комбинировать несколько элементов образа.

Блузы, пиджаки и кардиганы могут гармонично сочетаться, формируя индивидуальный стиль. Главное, выбирать натуральные материалы и придерживаться нейтральной гаммы оттенков.

Большинство предлагаемых дизайнерами образов подчеркивают особый шарм возраста с помощью классических моделей. Строгие юбки, блузки и брюки могут быть разбавлены эффектными аксессуарами, а также моделями оверсайз. Среди главных трендов сезона выделяются цветные моно-луки и клетчатый принт.

Оба варианты великолепно подходят солидным дамам. Благородная клетка придаст образу аристократичности, а комбинированный наряд в одном цвете добавит стиля.

Деловой стиль

Это наиболее предпочтительное направление в моде для женщин за 50 в 2019 году. Деловой стиль подчеркивает опыт, придает солидности, но не лишает женственности. Этому направлению в моде дизайнеры уделяют особое внимание, ежегодно экспериментируя и подбирая новые комбинации. В этом сезоне ультрамодным решением для солидных дам будут классические комбинезоны, кожаные пиджаки и брючные костюмы.

Модные кутюрье используют огромное количество расцветок и фактур, поэтому каждая женщина сможет найти подходящую обновку.

Классические брючные костюмы из дорогих тканей остаются актуальными всегда, сезон 2019 не является исключением. Внести разнообразие в строгий образ можно с помощью модных блузок, объемных шарфов из летящей ткани, и даже эффектных шляп. Сдержанные аксессуары, модная обувь и сумка придадут образу требуемый шик, а также позволят использовать цветовые акценты. Подобный образ часто выбирает Эвелина Хромченко, которая является признанным эталоном элегантности и стиля.

Основные элементы гардероба

С наступлением долгожданного тепла, каждой женщине хочется пополнить гардероб актуальной новинкой. Надоевшие зимние вещи отправляются в дальний угол полок, а в магазинах уже появляются свежие коллекции. Для женщин за 50 лет важно сохранять активность и чувствовать комфорт, поэтому незаменимым элементом в уличной моде 2019 года являются брюки.

В этом сезоне модные гуру предлагают сразу несколько актуальных трендов:

классические со стрелками - являются базовым элементом гардероба и отлично вписываются в любой образ. В этом сезоне выбирайте модели с завышенной талией, которые в комплекте с модной блузкой, позволят создать стильный образ;

- являются базовым элементом гардероба и отлично вписываются в любой образ. В этом сезоне выбирайте модели с завышенной талией, которые в комплекте с модной блузкой, позволят создать стильный образ; зауженные к низу - отлично подчеркнут фигуру и подойдут обладательницам стройных ножек. Подобные брюки незаменимы при создании делового образа, главное, чтобы они были выполнены из плотной ткани;

- отлично подчеркнут фигуру и подойдут обладательницам стройных ножек. Подобные брюки незаменимы при создании делового образа, главное, чтобы они были выполнены из плотной ткани; карроты - очень интересная модель со свободными бедрами и зауженным низом. Подходят для делового и повседневного стиля, отлично сидят и эффектно смотрятся благодаря ассиметричному поясу;

- очень интересная модель со свободными бедрами и зауженным низом. Подходят для делового и повседневного стиля, отлично сидят и эффектно смотрятся благодаря ассиметричному поясу; клеш - по-прежнему актуален и незаменим, в сочетании с каблуками делает образ элегантным, а фигуру подтянутой и стройной. В этом сезоне можно выбирать широкий клеш от колена, или строгие модели, немного расклешенные от бедра.

Наиболее универсальным вариантом являются классические прямые брюки или модели клеш. При выборе обновки следует отказаться от кожаных брюк, которые делают образ вызывающим. Под запретом для дам в возрасте находятся также слишком яркие принты, кричащие рисунки больше подойдут молодежи. Лучше выбрать мелкую клетку, которая в этом сезоне будет очень популярна. Джеггинсы, и обтягивающие модели из тонких тканей, приобретать не рекомендуется.

Откажитесь также от слишком массивных украшений, в качестве декора можно использовать только кожаный ремень.

Брюки сегодня присутствуют в гардеробе каждой женщины, однако не стоит забывать и о женственных юбках. Оптимальной длиной для солидных дам является миди. Опасные мини лучше оставить для молодежи, а юбки в пол, при неправильно подобранном фасоне и цветовой гамме, могут добавить лет. Для женщин в возрасте не подойдут баллоны, юбка-солнце и изделия с ярким декором. Из моделей наиболее предпочтительными будут:

юбка-годе;

юбка-карандаш;

А-образный силуэт.

Эти модели отлично подчеркнут достоинства, и скроют недостатки. Можно также поэкспериментировать с плиссированной тканью. Большой популярностью будут пользоваться модели с запахом. Кроме классических цветов, можно выбрать синие, зеленые и красные тона, а также насыщенные шоколадные оттенки.

При выборе платья отдавайте предпочтение моделям из дорогих, качественных тканей. Это может быть жаккард или костюмная ткань, роскошный бархат, плотное кружево или шерсть. Длина может быть до колена, немного выше или ниже. Лучше всего выбирать приталенный или немного расклешенный силуэт, также подойдут прямые модели.



Модные дизайнеры рекомендуют дамам в возрасте обратить внимание на платья-футляры и платья-халаты, именно эти модели будут самыми актуальными. Великолепно будут смотреться платья-тренчи, дизайн которых привлекает внимание, и скрывает недостатки фигуры. Среди актуальных расцветок сезона выделяются клетка, полоска, а также геометрический принт.

Учитывая рекомендации модных кутюрье, формируйте модный гардероб и приобретайте актуальные новинки на весну-лето 2019 года для женщин за 50 лет. Однако не забывайте о личных предпочтениях, особенностях фигуры и индивидуальном стиле. Добавляйте яркие акценты, экспериментируйте и создавайте уникальные комбинации.