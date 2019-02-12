Мода для полных женщин за 40 лет в 2019 году

Однозначно, жизнь не заканчивается после сорока лет, а только начинается. В таком возрасте остается еще много неизведанного, того, что можно попробовать. Безусловно, каждой женщине, вне зависимости от количества прожитых лет, хочется выглядеть фешенебельно и привлекательно. Весной и летом мода для полных женщин за 40 в 2019 году ошеломляет всесторонним усовершенствованием и эволюционирующими тенденциями.

Тренды сезона весна-лето

Все чаще дизайнеры современности применяют в своих коллекциях уличный стиль моды, включающий модели одежды не только для юных девушек, но и для женщин после 40 и даже после 50 лет. Мода для полных женщин за 40 в 2019 году сезона весна-лето пестрит разнообразными стилями и образами, представленными на фото в журналах, стремящихся превратить обыденную одежду в оригинальные стильные наряды.

Модные тенденции сезона весна-лето говорят о том, что ваш гардероб непременно должен содержать немалое количество свободных нарядов. При этом следует воплощать в жизнь такие комбинации, которые с легкостью могли бы указать на компетентность в сфере моды.

В наступившем году знаменитые кутюрье предоставляют на выбор множество моделей для полных дам, наталкивающих на мысли о недалеком прошлом:

Брюки-карго: немного забытые, но при этом весьма доступные и комфортные. Куртки, пальто, плащи и жилеты, произведенные из замши, кожи и уплотненного денима. Однотонные классические костюмы нюдовых оттенков из легких струящихся материалов в сочетании с юбкой или брюками. Изделия, созданные с применением ажурного трикотажа.

Ни кем не забытые классические модели также не сдают своих позиций. В базовом гардеробе современной сорокалетней женщины по-прежнему должны оставаться: платье-футляр, водолазки, кашемировые пуловеры, длинные кардиганы, стильные джинсы и строгие блейзеры.

Мода для полных женщин за 40 в 2019 году сезона весна-лето требует больше легкости, нежности, свободы, раскрепощения, меньше мрачности и закрытых чопорных нарядов.

Верхняя одежда для полных женщин за 40 лет

Наступивший сезон 2019 доставит немало новых сюрпризов любительницам моды. В этом году можно будет выбрать для себя невероятное количество плащей, пальто и стильных тренчей.

Материал, который пребывает на пике популярности и в преимущественной степени используется для изготовления изделий, схож с полиэтиленовой пленкой или пластиком.

Осуществляя свой выбор в пользу плаща или пальто, остановите свой выбор на светлых постельных тонах. Советы стилистов говорят о том, что в сезоне весна-лето 2019 нужно стараться избегать в верхней одежде алого, черного и розового оттенка. Не менее актуальным будет считаться пальто в красную или зеленую крупную клетку.

Платья

Мода для полных женщин за 40 в 2019 году призывает иметь в своем гардеробе как можно больше платьев:

Платье-рубашка, выполненное из денима, крепа, джерси, которое может иметь как полуприлегающий, так и свободный крой. Платье-футляр с четко выделенной линией плеч и удлиненными рукавами может стать превосходным офисным вариантом. Полотняное легкое платье-макси, имеющее А-образный силуэт, отлично подойдет для романтических свиданий.

Весьма приветствуется простой лаконичный крой с отсутствием сложных деталей и пышных оборок.

Модные блузки, свитера

В наступившем сезоне весьма актуальны блузы из шелка мужского кроя, длинные легкие жакеты из льна с воротом-стойкой или открытой шеей, а также свободные мягкие пуловеры в стиле oversize.

В моде сезона 2019 для женщин за 40 лет окажутся летящие свободные блузы с редким принтом. Как правило, подобные вещи наделены рядом преимуществ:

легкая блуза продуваема: даже в прохладное весеннее время она отлично будет гармонировать с курткой из кожи, ветровкой или модным тренчем;

изделие обладает несколькими модификациями: к примеру, рукава одной и той еж модели могут в корне отличаться друг от друга: быть короткими, длинными или три четверти, а также свободными или прилегающими к коже.

Размышляя над тем, что модно в нынешнем сезоне, не стоит забывать о стильных свитерах. Ни в коем случае не стоит думать, что на полной женщине за сорок, пуловер будет смотреться как нечто бесформенное, прибавляющее дополнительные объемы и возраст, – все в точности наоборот. Отдайте предпочтение утонченным моделям, выполненным из мягкой и пушистой шерсти альпака или мериноса. Эти виды являются одними из самых дорогостоящих, однако и наиболее качественными – они приятны к телу и превосходно сохраняют тепло.

Однотонные свитера – модный тренд на долгие годы вперед. Выбирая подобный вариант, сорокалетней женщине стоит сохранить умеренность в цвете, а какой будет фасон модели (длинный, короткий, облегающий, свободный), абсолютно не важно.

Модные юбки для женщина за 40 лет

Выбирая юбку, остановитесь на длине макси и чуть ниже колена. Стоит брать во внимание, что многослойные и чересчур пышные юбки способны сделать облик массивнее, добавив формам объем. В выгодном свете округлость бедер подчеркнут модели «карандаш» и «тюльпан».

Модель узкой и в меру обтягивающей юбки до колена очень актуальна в 2019 году, вот почему женщины с фигурой «размер плюс» могут облачиться в подобные фасоны. Более того, – этот крой является одним из немногих, который способен «стройнить» и делать фигуру максимально привлекательной. К примеру, юбка-карандаш одного тона сможет великолепно дополнить блузку-рубашку в стенах офиса.

В сезоне 2019 небывалый накал враждебности вокруг пышнотелых дам в коротких юбках начинает ослабевать. Немаловажную роль в этой схватке сыграли модные кутюрье, и, естественно, женщины с дерзким характером.

Мини-юбка в гардеробе женщин «плюс-сайз» по-прежнему вызывают бурю эмоций, но при этом не намного больше, чем аналогичный фасон на женщинах с размерами S/M. Однако стоит отметить, что пышная фигуры вовсе не исключает активный образ жизни, прогулки и посещение спортивного зала, а также ухода за собой, чтобы ноги имели привлекательный внешний вид.

Женские брюки

Мода для полных женщин за 40 в 2019 году в сезоне весна-лето не может обойтись без женских брюк! Предельно вероятная длина брюк способна сделать фигуру гораздо стройнее, в особенности, если образ дополняет обувь на высоком каблуке. В 2019 году приветствуется строгость линий. Выбирая брюки, остановите свой выбор на классических вариантах. Данные модели всегда будут оставаться в моде.

Костюмы для полных женщин

В последнее время весьма модными стали деловые костюмы, выполненные в спортивном стиле. На брюки нашиваются вертикальные полосы и лампасы, которые визуально помогают подчеркнуть достоинства фигуры, скрыв недостатки. Также весьма модной новинкой сезона 2019 признаны пиджаки, схожие со спортивными кофтами.

Они будут превосходно сочетаться с белоснежными рубашками, однако подобное сочетание больше подойдет экспрессивным и ярким натурам.

Обувь 2019 весна-лето для женщин за 40

Обувь – это та сфера, в которой женщина вне зависимости от возраста может позволить себе немного пошалить. Даже выбирая классические лодочки, можно остановить взгляд на самых ярких цветовых гаммах: красных, изумрудных, золотых. Ни при каких обстоятельствах не стоит думать, что сорок лет – возраст, когда нужно покупать лишь закрытую обувь на плоском ходу. Отдавайте предпочтение туфлям и босоножкам на каблуках!

Советы стилистов

Стилисты утверждают, что сейчас с легкостью можно подобрать одежду для полных женщин за 40 лет. Грамотно выбранные модели в 2019 году предоставят шанс выигрышно выделить пышные формы. Женские коллекции весна-лето отличаются невероятной женственностью, оставляя в прошлом мешковидные и бесформенные фасоны.

Линия декольте слегка углубилась, образовалась четкая линия талии, а юбки стали пышнее.

Теплые и яркие цветовые гаммы заменили наскучившие серые и темные оттенки, а нежные и выразительные принты стали подчеркивать достоинства фигуры. В сезоне 2019 не стоит выбирать мрачные цветовые решения, а также изделия, изобилующие лишними деталями. Не стоит перегружать образ всевозможными бусами, колье, кольцами и браслетами.

Грамотный подбор наряда для полных женщин после 40 лет

Будучи сорокалетней обязательно следует помнить, что сорок – еще далеко не семьдесят, но уже и не двадцать, вот почему не стоит пытаться возвращать былые года посредством подростковых нарядов. Наиболее распространенные ошибки, которые совершают полные женщины, выбирая наряды:

приобретение чересчур обтягивающих нарядов;

укороченных платьев и юбок;

приобретение мешковатой, очень свободной одежды;

отказ от обуви на каблуках;

темные, максимально длинные и закрытые платья;

наоборот излишне яркие расцветки;

джинсовые наряды с бахромой и рваными частями.

На платьях сорокалетней женщины должны отсутствовать дополнительные декоративные элементы, утяжеляющие образ:

огромные банты;

вставки из кожи;

пайетки, блестки, стразы;

яркие принты.

Совет! Не выбирайте изделия с чрезмерно глубокой линией декольте, вырезом на спине или разрезом вдоль ноги.

Многогранная мода для полных женщин за 40 лет в 2019 году весенне-летнего сезона не оставит никого равнодушным!