Градуированное каре на средние волосы с челкой

Градуированное каре с челкой на средние волосы является в настоящее время уже довольно распространенным видом стрижки, но при этом все равно хранит в себе «изюминку».

Какова техника градуированного каре

Чтобы выполнить градуированное каре, необходимо запомнить всего несколько простых шагов:

Выполнять данную стрижку необходимо на тщательно вымытые и сухие волосы, однако в процессе работы можно слегка смачивать волосы водой, чтобы точно отмерить длину. Отмерьте расстояние 2,5 см от кончиков ушей. Это будет максимальная длина волос в этой стрижке. Все волосы необходимо разделить в горизонтальном направлении на пять уровней, поскольку каре с градуировкой подразумевает неоднородность длины волос. Верхние уровни следует закрепить по бокам, чтобы не мешались, когда вы только приступаете к работе. Лучше всего начинать состригать волосы с затылочной части. Руководствуйтесь принципом: чем ближе волосы к лицевой части, тем короче они будут сзади. Волосы необходимо стричь под острым углом, но можно слегка сгладить переход от лица к затылку, однако он все равно должен быть визуально обозначен. Как только вы закончили стричь волосы, их необходимо аккуратно уложить, так как в результате вы должны получить гладкую структуру. Визуально должен быть обозначен переход от более коротких локонов к длинным. В конечном итоге можно будет слегка подровнять волосы, чтобы переходы смотрелись максимально гармонично. Особенностью данной стрижки является то, что она поделена на несколько уровней, где один слой волос накладывается на другой. В основу стрижки с градуированием положено классическое каре, но оно смотрится слишком лаконично и минималистически. Градуированное каре подойдет не только молодым девушкам, но и уже взрослым женщинам, так как такая стрижка расценивается парикмахерами как универсальная.

Тем не менее, градуированное каре с челкой на средние волосы смотрится более эффектно у обладательниц густых волос. Так как происходит наслаивание одного уровня на другой, создается эффект пышности, поэтому густые волосы смогут отлично держать прическу даже если голова будет слегка загрязнена.

Градуированное каре отлично подойдет девушкам, у которых от природы прямые волосы, не склонные к самостоятельному завиванию (например, как это бывает, если девушка попадает под дождь). К тому же вы можете немного поэкспериментировать и сделать мелирование, тогда стрижка будет иметь не только многоуровневую структуру, но и интересные цветовые переливы.

Тем не менее, стоит выделить несколько недостатков такой стрижки:

вам необходимо будет постоянно поддерживать форму и после каждого мытья головы обязательно тщательно укладывать волосы;

в том случае, если ваши волосы периодически секутся, то градуированное каре будет только подчеркивать эту особенность.

Особенности удлиненного градуированного каре

Градуированное каре с челкой на средние волосы отлично подойдет тем девушкам, которые не очень хотят расставаться с большей частью своих волос, но желают сделать эффектную прическу.

Среди выделяющихся особенностей такой стрижки следует назвать несколько моментов:

Именно удлиненные по бокам пряди являются самым популярным элементом в градуированном каре. Такая форма зачастую подходит практически всем представительницам прекрасного пола, тем более что смотрится визуально удлинение очень эффектно. Для женщин с прямыми, а также слегка вьющимися волосами такой тип стрижки подойдет практически идеально. А вот дамам с курчавыми кудрями лучше ее не делать, так как будет очень сложно поддерживать форму стрижки. Длинные пряди у лица будут смотреться сногсшибательно, если их перекрасить в какой-нибудь яркий цвет. Поскольку волосы наименьшей длины находятся на затылке, их легче будет начесывать. При этом сами волосы отлично будут держать объем.

Удлиненное градуированное каре с челкой на средние волосы может иметь резкий или плавный переход. Вы можете слегка завивать волосы спереди, если планируете пойти на какое-то мероприятие.

Такая манипуляция не занимает много времени, а стрижка при этом может выглядеть как вечерняя. Выпрямление передних волос поможет сделать прическу более повседневной, однако если за окном непогода, то есть смысл использовать закрепляющий лак.

Экстравагантная форма градуированного каре – на ножке

Существует и более причудливая форма градуированного каре с челкой на средние волосы. Это так называемое каре на ножке, где отличительным элементом будет являться длинная прядь на затылочной части.

Стоит отметить, что у этой стрижки также имеются свои особенности, к которым следует причислить:

Такой элегантный вариант каре способен не только подчеркнуть ваши утонченные черты лица, но и красивую тонкую шею. Визуально такая прическа может облагородить вашу голову в целом. У данной стрижки передние локоны также делаются длинными спереди. Но при этом на затылочной части виден небольшой «хвостик» на месте, где зачастую в классическом каре волосы выбривают. Однако если у девушки шея немного широковата или имеет специфическую форму, то, скорее всего, такая стрижка ей не подойдет, так как в данном случае только подчеркнет недостатки.

Укладывать градуированное каре с челкой на средние волосы можно самыми разными способами, но все же стоит в процессе экспериментов не изменять ее форму, а наоборот, подчеркивать особенности стрижки. Ножку можно выкрасить в насыщенные цвета или тона, которые будут слегка отливать каким-нибудь ярким оттенком.