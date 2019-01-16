Самое модное в 2019 году для женщин

Модные тенденции 2019 года осенне-зимнего и весенне-летнего сезона представляют собой яркие новинки всевозможных фасонов, которые меняются в зависимости от дизайнерских предпочтений. Вот почему стильные любительницы лоска стремятся быть в тренде и знать, что будет модно в 2019 году для женщин. Пытаясь разобраться в ключевых направлениях, девушки разглядывают фото в журналах и на популярных сайтах.

Краткий обзор модных тенденций 2019

В 2019 году на пике популярности по-прежнему пребывает естественность: сдержанный легкий, будто невидимый макияж; классические прически – убранные в тугой хвост или пучок волосы, струящиеся локоны.

Касаемо одежды – то здесь не все так просто, ведь в моде сложные, многогранные образы: в одном комплекте могут сочетаться вещи различных стилевых направленностей, которые раскрывают даже неприглядные стороны их обладательниц.

В качестве весомого видимого примера выступают велосипедки в сочетании с вечерним шикарным платьем или шелковым длинным сарафаном. Удивительный микс спортивности, утонченности, уверенности в себе и движения. Наиболее запоминающиеся идеи того, что модно в 2019 году для женщин, можно увидеть на фото, сделанных на показах последних коллекций знаменитых домов моды и известных кутюрье.

Для того чтобы придать неповторимости образам, дизайнеры остановили свой выбор не только на уникальных инновациях модных изделий, но и предоставили выбор девушкам выбирать между такими стилистическими направленностями, как бохо шик, гранж, ретро стиль, модерн, романтизм. Ключевые акценты сезона 2019:

применение геометрии, графических узоров, абстракционизма, кружева, бахромы, всевозможных вышивок, меха, прозрачных материалов;

асимметричные детали, бесформенность;

воплощение уникального стиля для женщин любого возраста, с любым типом фигуры;

этнические образы разных народов мира (французов, англичан, итальянцев, американцев), выходцев из разных социальных слоев;

сочетание разнофактурных материалов;

изобилие аксессуаров: сумок, шапок, шарфов.

Деним

Тренды уличной моды холодного сезона 2019 полюбятся поклонницам стиля casual. «Повседневный лоск» не только не утратит своей популярности, но и будет ультра-модным. Шикарные платья от знаменитых дизайнеров стоит оставить для выходов в свет, происходящих несколько раз в год. В остальное время можно отдать предпочтение удобным джинсам, летящей блузе или рубашке-поло, а также обуви на плоском ходу. Несмотря на такой выбор, можно остаться утонченной и стильной.

В сезоне 2019 королевой уличного стиля станет джинсовая куртка, выполненная в стиле оверсайз. Джинса в принципе станет очень актуальна, а также каждый элемент женского гардероба, выполненный из этого материала, будь то сарафан, рубашка, юбка, комбинезон или шорты.

Обратите внимание! Стиль оверсайз по-прежнему остается на пике популярности, и речь здесь идет о женском гардеробе в целом. Чему бы вы ни отдали свое предпочтение: куртке в стиле деним или юбке из джинсы, пусть они будут выполнены в oversize. Цветовая гамма должна быть темно-синей, черной, серой или бледно-голубой.

Кожаное великолепие

Кожаные изделия по своей популярности не уступают дениму. Натуральные и искусственные, классические и повседневные, дорогие и бюджетные варианты на сегодняшний день можно обнаружить практически в любом магазине.

Совет! Помните, что кожаные изделия, вопреки большому количеству преимуществ, обладают существенным недостатком – они довольно жаркие. Вот почему эффектные кожаные платья и юбки, брюки, лучше всего отложить до глубокой осени или даже зимы.

На примере изделий из кожи отчетливо видно, какими переменчивыми являются веяния моды. В 90-е – это был признак принадлежности к опасным людям, в 2000-е символизировал отсутствие вкуса, сейчас же кожа как минимум моветон. Начинающим модницам обязательно стоит обзавестись юбкой из подобного материала, ведь ее можно сделать ключевым элементом, как повседневного, так и вечернего, и даже офисного образа.

Если вы приверженец экстравагантности и эпатажа, приобретите кожаный длинный плащ. Дополнить такой элемент гардероба можно яркой обувью или аксессуаром в виде сумки. Результат получится невероятно стильным.

Платье - рубашка

Рубашка, будто взятая с мужского плеча, отлично выглядит на изящном женском силуэте. Подобно наблюдение смогло спровоцировать новый ультра-модный тренд, названный платьем-рубашкой. Эта модель содержит в себе одновременно и строгость и нежность. Вы можете отдать предпочтение изделиями в большую клетку, однотонным, темным, светлым или, наоборот, очень ярким.

Спортивный шик

Интерес дизайнеров к спортивной тематике возрастает из года в год. Различная спортивная атрибутика плавно перебирается из сезона в сезон. Начиная с уже полюбившихся лампасов, которые фигурируют и на кофтах, пиджаках, обуви, и даже на классических брюках.

В качестве элементов декора дизайнеры выбрали в 2019 году карабины, шнуровки и молнии, люверсы (подобные украшения могут присутствовать и на вечерних нарядах).

Весьма популярны в нынешнем сезоне очки спортивной формы, которые визуально могут походить на горнолыжную маску или же неширокие, подобные велосипедным или плавательным. Спортивный стиль медленно перебрался и в классический гардероб: на данный момент все чаще встречаются композиции, состоящие из брюк со стрелами и кроссовок.

Пластик, нейлон, винил

В уходящем сезоне на пике популярности располагались прозрачные аксессуары, обувь, тренчи – что было свежим и весьма интересным. Безусловно, данный тренд не смогли пропустить ритейлеры – в скором времени на прилавках модных магазинов появились разноцветные плащи-дождевики, а как известно, практичное стильное изделие – залог успеха.

Не будет исключением и грядущий весенне-летний сезон 2019: тематика прозрачной одежды будет присутствовать повсюду, более того, в ней будет задействован винил. Прозрачный тренч, виниловая юбка, сумка, спрятанная в прозрачный чехол – идеальный образ 2019.

Обувь

Во все времена модная обувь отражала истинное чувство стиля, выступая неким индикатором настроения. Размышляя над тем, что модно в 2019 году для женщин, можно прийти к выводу о том, что ключевые тенденции в мире туфлей, ботильонов и сапог схожи с представленными на всевозможных фото 2018.

Стопроцентный тренд приближающейся осени – грубая обувь, усыпанная металлом, пряжками, шипами. Интересно то, что на подиумах подобная обувь великолепно гармонирует с нежными летящими платьями и даже вещами «пижамного» стиля.

Вторым актуальным трендом модной обуви, так же, как и в одежде, стали прозрачные вставки. При этом речь идет не только о туфлях и босоножках, но и о сапогах и даже спортивной обуви.

Разнофактурные материалы

О том, что на данный момент в моде эклетика, идут разговоры с десятых годов существующего столетия, вот только часто ли речь шла о смешении фактур, стилей, цветовых гамм? Комбинации несочетаемого достаточно давно перестало быть в новинку. Согласитесь с тем, что сейчас даже на свадьбе будет уместной белая футболка-поло.

Смешение фактур изделий, тканей и материалов – ключевой тренд 2019. Кожа отлично сочетается с бархатом, трикотажные изделия с твидовыми. Помимо всего прочего, тенденции читаются и в аксессуарах: осенью в особенном почете будут сумки из различных видов тканей: к примеру, кожи и меха.

Неунывающая классика

Пытаясь охватить все новые веяния и понять, что же будет модно в 2019 году для женщин, нельзя забывать о так полюбившейся классике. Любительницы строгости не должны унывать, ведь все классические вещи по-прежнему остаются актуальными (в подтверждение тому фото из журналов и показов мод).

Однако стоит знать, что и этот стиль претерпел незначительные изменения:

маленькое черное платье станет экстремально короткой длины (вот почему стоит дополнить его колготками из плотного материала, длинным пальто или пуховиком оверсайз);

классические лодочки на высокой шпильке украсят украшения в виде крупных разноцветных камней (главное – выбирать качественные, дорогостоящие модели, в противном случае вы рискуете прослыть не иконой стиля, а ее противоположностью);

белоснежный, черный, серый, коричневый – по-прежнему популярны, но их можно дополнить яркими насыщенными вкраплениями.

Цветовая гамма

В сезоне 2019 винный колор начинает уступать алому. Глубокие, немного «тяжелые» тона плавно переходят к более ярким или наоборот светлым «легкомысленным», которые будут характерны для осени и зимы. Темно-зеленую цветовую гамму вытесняет изумрудный. Оттенки природных материалов вообще пребывают на пике популярности.

В том случае, если вам трудно понять, что будет модно в 2019 году для женщин, взгляните на модные луки, изображенные на фото в журналах. Попробуйте разбавить свой образ ярким аксессуаром – изумрудным шарфом или клатчем, которые смогут с легкостью привлечь внимание проходящих мимо людей.

Еще один хит сезона 2019 – это золотой цвет (причем в абсолютно любым вариантах: от нежного до темно-горчичного). Золотистые брюки, туфли, пальто – все эти изделия станут друзьями грядущей осени для тех, кто стремится следить за модным миром.

Остается только гадать, какие еще новые тренды преподнесет незаметно подкравшийся, но такой ожидаемый сезон 2019 года. Почаще листайте модные журналы, пристально всматриваясь в новые коллекции и фото с модных показов.