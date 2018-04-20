На фото в модных журналах можно увидеть модные тенденции женских джинсовых курток в 2018 году, это значит, что деним снова вернулся на пик популярности, и девушки смогут разнообразить свой гардероб новинками сезона. Если в прошлом году дизайнеры отдавали предпочтение джинсовым платьям и джинсам, то сегодня в моде куртки различных фасонов и расцветок, выполненные из денима.

Этим летом у каждой модницы должна быть хотя бы одна куртка из джинсовой ткани. Дизайнеры же поработали над изделиями, и предлагают джинсовые куртки не только на летнее время, но и на осенне-весенний период. Пока солнце не начало пригревать, девушкам стоит обратить внимание на модели, украшенные меховыми воротниками.

Такие изделия не только стильные, но еще и довольно теплые. Ниже будут описаны интересные модели женских курток из денима, которые будут на пике популярности в весеннее и летнее время года.

Выбеленный деним

Такие женские джинсовые куртки будут популярны в 2018 году, кроме того, изделия в этом оформлении находятся на пике популярности уже не один год. Особенно привлекательно и стильно выглядят именно выбеленные модели, создается визуальное ощущение, что куртка была постирана с отбеливателем.

В моде сегодня укороченные и удлиненные изделия из денима, длинные модели при этом больше похожи на плащ, чем на повседневную куртку. Удлиненные изделия прекрасно вписываются в гардероб деловой женщины, так как внешне напоминают тренч. Не менее актуальным остается классической крой и обычный фасон.

Обратите внимание на модели в стиле кэжуал, такой дизайн уже оценили многие дизайнеры модных домов. На страницах модных журналов можно увидеть выбеленные куртки, которые имеют приталенный и свободный силуэт.

Если необходимо скрыть недостатки, стоит обратиться к свободному крою модной джинсовой куртки 2018, для подчеркивания фигуры, подбирают приталенные варианты.

Шнуровка

Такой вариант оформления моделей относят к стилю кэжуал, он подходит стильным и смелым девушкам. Куртки из денима со шнуровкой крайне популярны среди юных модниц, изделие подойдет под любой выбранный образ. Можно сочетать джинсовую куртку такого оформления с романтичным или дерзким образом.

В качестве дополнения используют такие виды обуви, как:

кроссовки;

кеды;

слипоны.

Лучше всего сочетать такую обувь с легким летним платьем, кроме того, стоит обратить внимание на цвет обуви, в идеале куртку из джинсовой ткани следует сочетать со слипонами или кроссовками белого цвета.

Яркость и стиль

Женские джинсовые куртки в ярких расцветках подходят для 2018 года, но их лучше подбирать на теплое время весны или лето. Это идеальный вариант, чтобы выделить свою индивидуальность.

Такая куртка прекрасно сочетается с мягкими и спокойными оттенками, такими как:

белый;

черный;

бежевый;

серый.

Ну а расцветка куртки может подбираться в зависимости от предпочтений девушки. В моде остаются такие яркие краски, как розовый, голубой, желтый, красный и зеленый. Весной можно экспериментировать с оттенками, ограничений в цвете не существует.

Двухцветные куртки

Эффект двух оттенков создается благодаря плавному переходу одного оттенка в другой, а также с помощью потертостей на ткани. Наиболее удачным вариантом оформления изделия, можно считать переход из темного оттенка в более светлый.

Именно такая джинсовая куртка в 2018 году помогает скрыть небольшие недостатки фигуры, а также моделирует нестандартные пропорции. Посмотрите на стильные изделия от Stradivarius, эти модели сделают каждую девушку стильной и модной, а также подчеркнут индивидуальность.

На модном Олимпе разместились стильные куртки из денима, окрашенные в два цвета, при этом дизайнеры рекомендуют обратить внимание на двухцветные модели. А чтобы сделать образ еще более ярким, стоит использовать стильные аксессуары.

Кожаная бахрома

Интересно смотрятся модели, украшенные с помощью кожаной бахромы. Как говорят, дизайнеры на пике популярности остается бахрома, выполненная в цвете металлик. Такая куртка сделает образ не только ярким и стильным, но еще и запоминающимся.

Модели с декором

Изделия, украшенные яркой вышивкой, остаются популярными и в этом году. Куртка из денима поможет создать романтичный образ, или подчеркнуть уличный стиль. Для романтичных модниц дизайнеры предлагают модели с цветочным оформлением.

Эти джинсовые куртки непременно привлекут к себе внимание, вышивка может присутствовать не только по всему изделию, но и на карманах или на воротничке.

Дополнительно модели украшают с помощью металлических заклепок, молний и других аксессуаров. некоторые модели украшены нежным и легким кружевом.

Рассмотрев большое количество трендов текущего года, можно с легкостью подобрать именно ту модель джинсовой куртки, которая придется по вкусу именно вам.