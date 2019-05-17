Убедили не делать аборт и бросили меня
Мне 21год, срок 24 недели. Когда узнала о своей беременности, были мысли об аборте, т.к. имею незаконченное образование и не имею фактически собственного жилья, проживая либо у родственников, либо снимая совместное жилье с парнем. Задержка, 2 полоски... Рассказала парню, добавив, что не имею как такового четкого желания сохранить беременность. Он же начал просить оставить ребенка, обещал помогать, обеспечивать и т.п. Далее мать... моя мама религиозная, к тому же жесткая сторонница пролайфа, после уговоров «сохранить жизнь» она вообще добавила, что если я «убью ребенка», то я ей больше не дочь. Участвовала в этом же процессе и моя бабушка, говоря, чтобы я полагалась только на себя, не слушая ни мать, ни парня, и сама принимала решение, говоря, что желательно бы мне сделать все же аборт, закончить образование, найти работу и встать на ноги... Я, дура, повелась на все эти уговоры... И, что я имею по итогу: парень меня бросил на моих 22 неделях, просто свалив и написав сообщение «мы вместе не будем, я расстаюсь с тобой, прости», а через неделю после этого мать на волне своего плохого настроения после неудавшейся денежной сделки, в ходе упреков по поводу того что я ем купленные ей продукты, сказала: «Знаешь я не обязана тебе помогать ни в чем, тебе 21 год, обеспечивать себя будешь сама, у меня тоже маленький ребенок, которому 8 лет, ты что думаешь, я должна тебе все время с твоими ребенком помогать?» А после же того, как я напомнила ей о том, что какого фига она меня умоляла не делать аборт и обещала сама помогать деньгами и физически во всем с ребенком, посыпался очередной пролайферский бред «да как ты поможешь продолжать думать об убийстве! Да ты не человек! Ты тварь». В общем к чему я это все... Что мне теперь делать?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Кристина, опустив все комментарии на тему «чем раньше думала», могу посоветовать налаживать отношения с мамой, поскольку, что бы там ни было, она – единственный человек, который может оказать тебе реальную помощь в твоей ситуации. Только не надо идти с нею на откровенный конфликт. Поверь, все мы не ангелы, и в быту бываем не самыми приятными людьми. Ты, собственно, тоже далека от идеала. Поэтому прекрати относиться к маме как к слабоумной истеричке. Каких бы взглядов она ни была, она – твой союзник, а не враг. Родителям свойственно быть более жесткими и требовательными к собственным детям, критикуя их сильнее, чем всех остальных. Но это не из-за черствости характера и не из-за отсутствия любви, а потому, что они лично переживают за промахи и ошибки своих детей.
Мирись с мамой. Начинай ей помогать по хозяйству, предлагай ей свой труд. Стань полезной для дома. Тогда вопрос о том, чей хлеб ты ешь, отпадет сам собой. А учитывая срок беременности, других вариантов, кроме как родить, у тебя нет.
Что касается парня, то ты напрасно проглотила его бегство. Иди в юридическую консультацию, выясняй тонкости установления отцовства. В беременности женщины всегда двое «виноватых», так что, твой бывший бойфренд пусть начинает тренироваться жить с ежемесячными вычетами из зарплаты в пользу ребенка, от которого он открестился еще в утробе.
-
Сергей
Кристина, ты уж извини, Бога ради, но вот жалеть тебя совершенно не собираюсь. О том, что бывает, если занимаешься сексом без защиты, ты прекрасно знала. А раз так, значит, также прекрасно понимала, что может произойти в итоге. И при этом продолжала в том же духе. Зачем? Для чего ты сознательно шла на беременность? Надоело учиться? Или очень хотелось парня к себе привязать? Ну, вот, теперь ты беременна, с незаконченным образованием и без парня. Причем исключительно по собственной вине. И дура ты не потому, что повелась на уговоры мамы, а потому, что думать надо было значительно раньше. Что ж, теперь придется очень быстро взрослеть. Что дальше делать? Ну, для начала я бы предложил посетить юриста. Твой приятель может говорить что угодно, и отношений у вас вполне может не быть, однако от алиментов он никуда не денется. Так что иди в юридическую консультацию и выясняй, как и что можно в данном случае сделать. Миллионы тебе, конечно, вряд ли достанутся, но хоть что-то парень будет обязан выплачивать. Жить в ближайшее время придется с мамой. И, кстати, будет лучше, если хватит ума постараться с ней каким-то образом поладить. Предложи, например, взять на себя заботы по дому, приготовление еды или еще что-то. Пожалуйся, повинись, попроси помощи. Должно сработать, особенно если она человек религиозный. Ну, а дальше начинай думать, причем очень активно. В том числе и о том, где заработать денег на собственную жизнь.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 1
-
Рина / 17.05.19 02:29Мать может сорваться из-за плохого настроения, и наговорить глупостей, но пока что она тебя не выставила на улицу и без копейки денег. Дай Бог и не выставит. Особенно если ты будешь полезна ей в быту, присматривая и занимаясь младшим братом, и добившись хоть каких-нибудь алиментов от отца ребенка. Не помешает тебе и подработка или возможность работать из дому. Ты уже поняла, что о финансовой независимости надо было думать раньше, чем о парнях. И больше. Так и постарайся теперь встать на ноги по мере возможности, даже если медленно. Да, без мужа и с недружелюбно настроеной мамой не самый лучший старт для материнства, но бывает и хуже. Постарайся извлечь максимум пользы и позитива из того, что есть. К тому времени как ребенок подрастет, с умом и трудом успеешь разбогатеть и не зависеть ни от каких парней и мам. Только своего сына воспитай мужчиной, ответсвенным за свое потомство, а если дочь -- то чтобы спала с мужем, готовым заботиться о ней и возможных детях, а не парнем.