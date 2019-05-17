Убедили не делать аборт и бросили меня

Кристина, опустив все комментарии на тему «чем раньше думала», могу посоветовать налаживать отношения с мамой, поскольку, что бы там ни было, она – единственный человек, который может оказать тебе реальную помощь в твоей ситуации. Только не надо идти с нею на откровенный конфликт. Поверь, все мы не ангелы, и в быту бываем не самыми приятными людьми. Ты, собственно, тоже далека от идеала. Поэтому прекрати относиться к маме как к слабоумной истеричке. Каких бы взглядов она ни была, она – твой союзник, а не враг. Родителям свойственно быть более жесткими и требовательными к собственным детям, критикуя их сильнее, чем всех остальных. Но это не из-за черствости характера и не из-за отсутствия любви, а потому, что они лично переживают за промахи и ошибки своих детей.

Мирись с мамой. Начинай ей помогать по хозяйству, предлагай ей свой труд. Стань полезной для дома. Тогда вопрос о том, чей хлеб ты ешь, отпадет сам собой. А учитывая срок беременности, других вариантов, кроме как родить, у тебя нет.

Что касается парня, то ты напрасно проглотила его бегство. Иди в юридическую консультацию, выясняй тонкости установления отцовства. В беременности женщины всегда двое «виноватых», так что, твой бывший бойфренд пусть начинает тренироваться жить с ежемесячными вычетами из зарплаты в пользу ребенка, от которого он открестился еще в утробе.