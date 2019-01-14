Мой парень против моей работы
В отношениях с парнем не так уж и давно, всего три месяца. Но у нас большая проблема- моя работа. Работаю в клубе. Нет, у нас всё красиво, и мы не спим ни с кем, не в купальниках танцуем и не стриптиз… Короче говоря, я работала ещё до него, но в ходе отношений выяснилось, что он противник, и как только это не называл... Но я-то работала до него, и он знал, с кем отношения строил! Теперь я виновата!!! На мне всё спускает, не знаю как быть. А мне это нравится, хоть и платят немного, но я получаю от этого большое удовольствие. Он меня не понимает... Что посоветуете?
Мнения наших экспертов
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Алена
Посоветую сменить парня. По крайней мере, с этим точно нужно завязывать. Даже если кому-то кажется, что твоя работа «не правильная», только ты решаешь, делать тебе ее, или нет. И уж тем более тебе ничего не может навязывать парень, с которым ты встречаешься всего 3 месяца. Он пока никто тебе. И навряд ли будет кем-то. Он выбрал не тебя, он выбрал некий образ и теперь старается обтесать тебя под то, что ему хочется. Не получится – найдет другую. Но если получится – будешь ли ты счастлива с человеком, который не хочет принимать тебя такой, какая ты есть? Поверь, что претензии к твоей профессии станут только началом. Фактически, это начало закручивания гаек и контроля над твоей жизнью. Уступишь – потом сама же будешь жалеть.
Что касается профессии – в 18 лет можно и танцевать в клубе. Но на долгосрочную перспективу, конечно, это не то, чем можно будет зарабатывать до самой пенсии. Полагаю, ты и сама это понимаешь, и где-то учишься, или планируешь начать учебу, дабы получить профессию.
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Сергей
Слава, я не думаю, что буду оригинальным, если предложу поступить самым простым и, по-моему, правильным способом, то есть пожелать парню всего хорошего и предложить расстаться. Видишь ли, жизнь вообще штука непростая, а налаживание отношений с партером – один из наиболее проблематичных и трудоемких этапов. Ведь все мы люди, все разные, у каждого из нас свои взгляды, мнение, жизненная позиция, предпочтения. А еще никто из нас не хочет их менять. Но именно это и приходится делать, когда пытаешься научиться жить рядом с другим человеком. Требуется искать компромиссы, в чем-то уступать, от чего-то отказываться ради партнера. А это очень непросто.
Однако для нормального развития пары, необходимо, чтобы процесс еще и был обоюдным. То есть не только ты должна налагать на себя какие-то ограничения, но и тот, кто пытается быть рядом обязан входить в положение, где-то осаживать свои эмоции. Если же он не готов принять какие-то моменты. которые очень важны для тебя, если при этом он еще и ругается, оскорбляет, то не стоит выдавать желаемой за действительное. Увы, но это просто не твой человек, и с таким лучше не затягивать общение, чтобы не тратить время и не усложнять себе жизнь. Так что еще раз повторюсь – желай парню всего хорошего и посылай в пешее путешествие куда подальше.
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Ваше мнение 35
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Прелесть / 14.01.19 12:07Если Вам реально нравится работа , значит парень Вас не слышит не чувствует. Любящий парень любит то что любит его девушка. Итого три месяца ещё не срок понять человека. Но вы очень скоро поймете что он не птица Вашего полета и захотите прекратить это знакомство.
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Элфи Крекс / 14.01.19 11:41Работа в клубе не исключает, что девушка днем учится. В 18 лет люди обычно либо учатся и подрабатывают, либо ищут себя, пробуя разные варианты, либо начинают с низов, а там растут. А охотников охаять чужую работу, как и чужой образ жизни, кулинарные пристрастия и манеру одеваться всегда найдётся. И эти критики ни разу не профессора консерватоии, а в основном продавцы, величающие себя менеджерами, или вахтеры, гордо называющие себя охранниками.
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[email protected] / 14.01.19 11:51Страшно тут не протесты бойфренда. Странная фраза: он знал, с кем отношения строил. Неужели эта работа - предел ее личности? Ничего лучше не будет? Есть планы, не связанные с работой в клубе? Не до пенсии же в баре сидеть. Как подработка для судентки - ок. Ну а дальше?
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Koshka / 14.01.19 11:54Ну мы-то взрослые женщины. А для девушки такого возраста работа в клубе, наверное, лучшее из того, что было. Что еще можно делать в 18 лет? Полы мыть, в Маке подметать.
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[email protected] / 14.01.19 12:11Я думаю, что в 18 лет можно как минимум иметь цель и план. И не отождествлять себя с работой в клубе. Знак с кем строил отношения. Работа в клубе - это не она. Это лишь работа. Надеясь, временная. В клубе есть разная работа. Не только уборка и носить подносы, за стойкой, а также административная работа.
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Koshka / 14.01.19 13:23А чем работа официанткой или барменшей лучше? Так, как она описывает, она либо выступает в программе, либо типа гоу-гоу. Если в программе, предположу, что она знает какой-то вид танца очень хорошо. Это шаг к профессиональному танцевальному коллективу или к преподаванию. К нам, к примеру, с опозданием, но ворвался тверк, а заодно дансхолл. Народ, выпучив глаза ищет классы. Но и на другие танцы всегда есть желающие. Будет вести студию клубных танцев, к примеру.
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Лада / 14.01.19 12:58Конечно, перед мужиками в ночном клубе попой крутить гораздо легче, чем за кассой в Маке стоять.
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Koshka / 14.01.19 13:25А прикиньте, в балете вообще ноги задирают, и все видно! Особенно сидящим в первом ряду партера.
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Лада / 14.01.19 14:21Мне почти 50 и я вам говорю - крутите, чем хотите, в чём проблема?) И её я не отговариваю, не правда ли? Это её личное дело. Просто не всем парням захочется серьёзных отношений с танцовщицей из ночного клуба. Ей как раз такой попался. У вас другое мнение? Ну хорошо, люди разные, с разным опытом.
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Лада / 14.01.19 14:33Ну вы еще гимнасток вспомните. Или фигуристок.
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Элфи Крекс / 14.01.19 14:27Вот это " легче"- наше всё. " Докторша небось тяжельше карандаша в руках ничего не держала, попробовала бы с моё тряпкой помахать". "Палкой- то перед людьми трясти - это не кайлом"( это про дирижёра). Я делаю неприятную работу ( кто-нибудь мечтает в Маке за классов стоять?), и другие пусть. Я не знаю, кем эта девочка в клубе работает, но сегодня ей эта работа нравится. Баста. А попой перед мужиками и бухгалтерша не откажется покрутить, если ей попа позволяет.
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Элфи Крекс / 14.01.19 11:59Дальше пойдёт дальше. Или станет владелицей клуба. А работ не до пенсии полно. Балерины, калечатся ноги и сидящие на строгой диете, тоже до старости не танцуют ( Мы - одна). Называемые пацанами, ребятами и мальчиками Мамаев и Кокорин через пять лет пойдут по своей работе на пенсию. Сломался на Олимпиаде позвоночник Комиссарова, как и все остальные олимпийцев, тоже не до пенсии бы с гор каталась.
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Элфи Крекс / 14.01.19 12:21Он знал, с кем отношения строил и означает: он знал, с кем отношения строил. Если начинаешь встречаться с гинекологом, не говоришь: ты что, так до пенсии и будешь в чужую заглядывать? Стоматолога не спрашиваешь: не надоело вонь из чужих ртом нюхать? Балерине не заявляешь: что, так до старости ногами и продрыгаешь? И далее по списку. Вот про любую, исключительно про любую профессию можно сказать что - то унизительное и отвратительно словами. И дело здесь не в профессии, а в говорящем.
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Koshka / 14.01.19 11:51Можно всю жизнь танцевать, совсем необязательно в клубе. Я знаю людей, которым за 60, а они преподают танец.
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Koshka / 14.01.19 11:39Славочка, сегодня он запрещает танцы в клубе, а завтра будет Вас избивать за случайный взгляд на мужчину.
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[email protected] / 14.01.19 11:08В принципе, если М предьявляет такие желания, у него должно быть желание и возможность взять на себя обязательства по содержанию, при чём на уровне не хуже, чем было. Имеет значение статус мужчины. Сколько стоят и весят желания мужа, а сколько 20 летнего мальчишки. Но беря во внимание твою работу… Не работа мечты. Он не отговаривает тебя ехать на учёбу или сниматься в кино. Так что, сама оцени свои амбиции и планы. И насколько важны его желания для тебя. Это только твоё решение.
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Ветер / 14.01.19 12:35А как можно восполнить ее потребность в этой работе, если она ей нравится? Содержание не заменит кайфа от работы.
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Никольски / 14.01.19 09:30Да пратив можно быть. Только тогда нужно предлагать альтернативу. так просто " Баба яга против" - очень самонадеянно и глупо. Новую , интересную вам работу или полное содержание пока ищите интереную и оплачивамую работу. Еще и не стесняется в выражениях. Я бы попретормозила отношения. Да и к работе пригляделась бы повнимательней. Не самое безопасное место. Может быть надо начать учится жизни на ошибках других?
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krazy / 14.01.19 01:37Ну в принципе работа у вас так себе. Вы то знаете, что не спите ни с кем. Но вот посетители разные бывают. Кто-то поймет если вы откажете. Кому-то секьюрити отобьет желание. А какой-нибудь псих вдолбит себе в голову, что вы просто выпендриваетесь и выследит. Или денежный кто заплатит кому надо и вас тупо привезут к нему. Опасная работа у вас.
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Элфи Крекс / 14.01.19 11:17Самолёты падают с пилотами, штурманами и стюардессами. Крушения поездов с машинистами, помощниками, проводниками и работниками ресторана. Учителей мочат направо и налево благодарные ученики, врачей - пациенты, про политиков, журналистов и дипломатов вообще молчу. Спортсмены калечатся так, что впору самим самоубиться. Рабочего затянуло в камнедробилку, доставать нечего. Моего знакомого ветеринара укусила лошадь. Как жить? Если только библиотекарем пойти. Так заклюют из-за низкой зарплаты так, что сам повесишься.
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Zavoronok / 14.01.19 01:30Нужно сесть и поговорить спокойно. Объяснить парню, что работу бросать не будешь и либо он принимает это и перестаёт срываться на тебе, либо пусть валит на все четыре стороны.
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Апельсиновая / 14.01.19 00:26Работка, конечно, сомнительна. Но что парень не имеет права тебе указывать это 100%. Да и какой это парень, знакомый 3 месяца человек. Считай, незнакомец. В сад такого. А профессию получай, это важно. Причём, если так нравится клубная тема, то иди по линии events и индустрии развлечений.
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Элфи Крекс / 14.01.19 00:14Что посоветую? Гнать. Это с какого перепуга какой-то совсем посторонний парень вам указывает, где и кем вам работать да ещё и оскорбляет( " как только это не называл"). И действительно знал, где вы работаете, когда знакомятся. Значит, просто очень глупый.
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Лада / 14.01.19 09:00Может наоборот, умный. Знает, чем дело может кончиться и беспокоится за нее. Но она не хочет уходить из клуба. Значит, пусть расстается.
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Нету ника / 14.01.19 10:28По памяти когда беспокоятся люди, они упрашивают, объясняют, помогают найти варианты и решить проблему, а не обзываются матами и упрекают. Очевидно, что парень с комплексами. В жизни он никто. Он это понимает. И чтобы не быть последним в списке, он нашел нашу героиню, которая позволяет себя тюкать и унижать. Вот и вся математика...
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Лада / 14.01.19 13:03Перечитала письмо. О матах ничего не нашла. И найдите нормального парня, которому бы понравилось, что его девушка попой в ночном клубе крутит. Он ошибся с выбором, да. Она тоже. Молодо-зелено. Разойдутся, впредь ему урок, человека не надо пытаться переделывать - не получится. Но в молодости кто этим не грешит?
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Koshka / 14.01.19 13:28А чем она должна заниматься в 18 лет? Мне почти 40, а я до сих пор попой кручу с завидной частотой. Мне уже надо в саваны завернуться и ползти в сторону кладбища?
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Элфи Крекс / 14.01.19 14:38Я тоже перечитала. " и как только это не называл". То есть, унизительно, оскорбительно отзывался о её работе.Он с ней познакомился, зная, где и кем она работает. Она его не обманывала. Кем она будет работать через пять лет - неизвестно. Кем он работает и кем станет - тоже неизвестно.
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Элфи Крекс / 14.01.19 11:20На любой работе дело может кончится плохо. Авиадиспетчер хорошая работа? Привет от Калоева.
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Koshka / 14.01.19 11:44Я сегодня с Вами. Какая вообще разница малознакомому собственно говоря человеку, где она работает? Ну пусть предложит другую. А он обижает и оскорбляет. А дальше что? Бить начнет, вот что.
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