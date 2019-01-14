Мой парень против моей работы

Посоветую сменить парня. По крайней мере, с этим точно нужно завязывать. Даже если кому-то кажется, что твоя работа «не правильная», только ты решаешь, делать тебе ее, или нет. И уж тем более тебе ничего не может навязывать парень, с которым ты встречаешься всего 3 месяца. Он пока никто тебе. И навряд ли будет кем-то. Он выбрал не тебя, он выбрал некий образ и теперь старается обтесать тебя под то, что ему хочется. Не получится – найдет другую. Но если получится – будешь ли ты счастлива с человеком, который не хочет принимать тебя такой, какая ты есть? Поверь, что претензии к твоей профессии станут только началом. Фактически, это начало закручивания гаек и контроля над твоей жизнью. Уступишь – потом сама же будешь жалеть.

Что касается профессии – в 18 лет можно и танцевать в клубе. Но на долгосрочную перспективу, конечно, это не то, чем можно будет зарабатывать до самой пенсии. Полагаю, ты и сама это понимаешь, и где-то учишься, или планируешь начать учебу, дабы получить профессию.