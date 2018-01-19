Ожидание его измены губят нашу жизнь

Спустя два месяца нашего знакомства, когда мы начали практиковать «секс по дружбе» (тогда мы не хотели отношений), я узнала, что у него есть девушка (назовем ее «Алена»). Я заставила его признаться, буквально, прижав к углу. Он отрицал все до тех пор, пока я не назвала ее имя и не сказала, что читала их переписку. Признавшись, он сказал: «Наверное, ты сейчас очень плохо обо мне думаешь». Я ответила: «Мне все равно, главное не ври мне». Тогда я его не любила, хотя и ревновала его слегка и взывала к его совести. Наши недоотношения продолжились еще 3 месяца, за которые он успел бросить свою девушку и начать ревновать меня. Начались истерики и обиды, если я общалась с лицами противоположного пола. Он не предлагал встречаться, лишь при очередной ссоре из-за его обид и истерик он говорил что-то типа «ты мне не нужна», «я бы тебе ни за что не предложил встречаться». Позже, он признался, что не предлагал мне встречаться только потому что, боялся, что я пошлю его на фиг. Честно, я бы так и сделала, поскольку доверия к нему у меня не было, но он был слишком привлекателен и харизматичен, поэтому я не находила в себе силы бросить все. Мы ссорились и мирились, я так же считала его мудаком, а он так же не предлагал встречаться. Все изменилось, когда я узнала о ней – о его бывшей-бывшей девушке – Соне. Он встречался с ней до Алены, и перестал встречаться с ней за четыре месяца до нашего с ним знакомства. То есть, с Аленой он встречался пару недель до нашего знакомства и два месяца во время него. Так вот, оказалось, что Соню он очень сильно любил, и у них были совместные планы на будущее, но все изменилось, когда Соню увезли с инсультом. Девушка кое-как выжила, они вместе прожили четыре месяца ее реабилитации, он познакомился с ее матерью, они вместе ухаживали за ней. Он гулял с ней, кормил, одевал и мыл. Все вроде бы начало налаживаться, но период интенсивной терапии кончился, и ее мама увезла ее для дальнейшей реабилитации в другой город. Они поначалу поддерживали связь, но в один момент она удалила аккаунты со всех соцсетей и связь с ней оборвалась. Спустя несколько месяцев, когда она снова появилась ВК, он написал ей, а она ответила, что у нее новая жизнь, и что его она не должна волновать. Вот так кончились их отношения. Я узнала все это из их переписки, которую прочла до дыр. Он сам не любит говорить о ней, сразу начинает злиться. Как-то я у него спросила, хотел бы он быть с ней сейчас, он ответил «да». Когда я прочла их историю, я будто увидела другого человека, я начала замечать его положительные качества и влюбилась в него. В один момент, он сказал, что я ему нравлюсь, и он хочет попробовать со мной встречаться. Естественно, я согласилась. Я говорила, что увела его у Алены и всего один раз сказала, что увела бы у кого угодно, а он ответил, что у Сони его бы никто не увел, и добавил, что у меня его тоже никто не сможет увести. Именно с этой минуты, грустная и милая история его любви с Соней превратилась в мое проклятие. Я начала сравнивать ее с собой, нашла ее фотографии, по их переписке узнала какая она добрая и милая, я узнала о ней и об их отношениях все. Узнала и поняла, что я ей во всем уступаю. Уступаю по красоте и личным качествам. Я перестала рисовать, поскольку знаю, что она рисует лучше, перестала учить французский, поскольку знаю, что им она владела чуть ли не в совершенстве, я перестала предлагать смотреть фильмы, потому что почти всегда оказывается, что он смотрел их, и я понимаю с кем. Она не умела готовить, и он готовил для нее, а мне приготовил всего лишь три раза и по моей просьбе. Он снимал отель на ее день рождения, а мне в первый раз подарил подарок спустя пару дне после моего дня рождения. Он не гулял со мной так часто, как с ней. Он не приносил для меня воду на ночь. Он любил ее фотографировать, он был инициатором их совместных фотографий... Он, наверное, не сделал, для меня и 10% от того, что сделал для нее... Я чувствую, что на самом деле меня не любят, хотя он и говорит, что любит... Чувство ревности и ожидания измены с его стороны губят нашу жизнь. Я его люблю и хочу быть с ним, но то, что Соня лучше меня, не дает мне покоя. Не знаю, что мне делать.

Алана,

Москва, 23 года

19.01.18

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