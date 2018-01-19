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Ожидание его измены губят нашу жизнь


Спустя два месяца нашего знакомства, когда мы начали практиковать «секс по дружбе» (тогда мы не хотели отношений), я узнала, что у него есть девушка (назовем ее «Алена»). Я заставила его признаться, буквально, прижав к углу. Он отрицал все до тех пор, пока я не назвала ее имя и не сказала, что читала их переписку. Признавшись, он сказал: «Наверное, ты сейчас очень плохо обо мне думаешь». Я ответила: «Мне все равно, главное не ври мне». Тогда я его не любила, хотя и ревновала его слегка и взывала к его совести. Наши недоотношения продолжились еще 3 месяца, за которые он успел бросить свою девушку и начать ревновать меня. Начались истерики и обиды, если я общалась с лицами противоположного пола. Он не предлагал встречаться, лишь при очередной ссоре из-за его обид и истерик он говорил что-то типа «ты мне не нужна», «я бы тебе ни за что не предложил встречаться». Позже, он признался, что не предлагал мне встречаться только потому что, боялся, что я пошлю его на фиг. Честно, я бы так и сделала, поскольку доверия к нему у меня не было, но он был слишком привлекателен и харизматичен, поэтому я не находила в себе силы бросить все. Мы ссорились и мирились, я так же считала его мудаком, а он так же не предлагал встречаться. Все изменилось, когда я узнала о ней – о его бывшей-бывшей девушке – Соне. Он встречался с ней до Алены, и перестал встречаться с ней за четыре месяца до нашего с ним знакомства. То есть, с Аленой он встречался пару недель до нашего знакомства и два месяца во время него. Так вот, оказалось, что Соню он очень сильно любил, и у них были совместные планы на будущее, но все изменилось, когда Соню увезли с инсультом. Девушка кое-как выжила, они вместе прожили четыре месяца ее реабилитации, он познакомился с ее матерью, они вместе ухаживали за ней. Он гулял с ней, кормил, одевал и мыл. Все вроде бы начало налаживаться, но период интенсивной терапии кончился, и ее мама увезла ее для дальнейшей реабилитации в другой город. Они поначалу поддерживали связь, но в один момент она удалила аккаунты со всех соцсетей и связь с ней оборвалась. Спустя несколько месяцев, когда она снова появилась ВК, он написал ей, а она ответила, что у нее новая жизнь, и что его она не должна волновать. Вот так кончились их отношения. Я узнала все это из их переписки, которую прочла до дыр. Он сам не любит говорить о ней, сразу начинает злиться. Как-то я у него спросила, хотел бы он быть с ней сейчас, он ответил «да». Когда я прочла их историю, я будто увидела другого человека, я начала замечать его положительные качества и влюбилась в него. В один момент, он сказал, что я ему нравлюсь, и он хочет попробовать со мной встречаться. Естественно, я согласилась. Я говорила, что увела его у Алены и всего один раз сказала, что увела бы у кого угодно, а он ответил, что у Сони его бы никто не увел, и добавил, что у меня его тоже никто не сможет увести. Именно с этой минуты, грустная и милая история его любви с Соней превратилась в мое проклятие. Я начала сравнивать ее с собой, нашла ее фотографии, по их переписке узнала какая она добрая и милая, я узнала о ней и об их отношениях все. Узнала и поняла, что я ей во всем уступаю. Уступаю по красоте и личным качествам. Я перестала рисовать, поскольку знаю, что она рисует лучше, перестала учить французский, поскольку знаю, что им она владела чуть ли не в совершенстве, я перестала предлагать смотреть фильмы, потому что почти всегда оказывается, что он смотрел их, и я понимаю с кем. Она не умела готовить, и он готовил для нее, а мне приготовил всего лишь три раза и по моей просьбе. Он снимал отель на ее день рождения, а мне в первый раз подарил подарок спустя пару дне после моего дня рождения. Он не гулял со мной так часто, как с ней. Он не приносил для меня воду на ночь. Он любил ее фотографировать, он был инициатором их совместных фотографий... Он, наверное, не сделал, для меня и 10% от того, что сделал для нее... Я чувствую, что на самом деле меня не любят, хотя он и говорит, что любит... Чувство ревности и ожидания измены с его стороны губят нашу жизнь. Я его люблю и хочу быть с ним, но то, что Соня лучше меня, не дает мне покоя. Не знаю, что мне делать.
Алана,
Москва, 23 года
19.01.18
Ожидание его измены губят нашу жизнь

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ну, что тут сказать, кроме «всяк сам себе кузнец своих несчастий»? Ты сама создаешь проблемы, от которых сама же и страдаешь. Парень готовил Соне? Ну так это очевидно: иначе бы он с голоду возле нее помер, или ел бы какую-нибудь отвратительную мерзость из полуфабрикатов и получил бы к 30 годам гастрит и язву. Жить захочешь – еще не так раскорячишься. Снимал отель на ее день рождения? Так она с мамой жила, надо ж было где-то сексом заниматься. Ты явно взрослее и самостоятельнее, чем эта Соня. Она, судя по твоим же рассказам, только для заботы и сдувания с нее пылинок во время просмотра интеллектуального кино, ни на что не годилась. А ты просто не вызываешь чувства беспокойства, нет в тебе этой щенячей побитости, не видно по твоему лицу, что о тебе надо заботиться, как о хворой. Вот и все. А ты уже распереживалась. Спускайся с мрачных небес на бренную землю: у этой Сони тоже есть недостатки, они просто другие. И у тебя тоже есть достоинства. Поэтому тебя выбрали. А не готовят, потому что сама умеешь. Зачем баловать? Вон, меня муж разбаловал на заре отношений, теперь, может, и жалеет, что отвадил от плиты, но поздно, я уже и разучилась это делать почти. Мне, честно говоря, даже не хочется много говорить на твою тему, ибо это реально надуманная проблема, живущая в твоей голове только. Если ты любишь человека, если он говорит тебе, что любит, если у вас в отношениях все хорошо, - наслаждайся моментом. Завтра может быть, что угодно, даже война.

  • Сергей

    Алана, ты знаешь выражение «любовь зла» и его продолжение? Как думаешь, почему оно появилось, причем очень давно, и присутствует в той или иной трактовке у всех без исключения народов нашей планеты? Нет, конечно, не в таких кратких, но точных эпитетах, безусловно, но у всех. Если пока не задумывалась, то смею тебя уверить, что, по моим наблюдениям, люди влюбляются в кого-то не потому, что он рисует как Айвазовский или декламирует наизусть весь сборник «Цветы зла» с акцентом и проносом автора, а потому, что этот кто-то именно такой, какой есть. Со всеми его достоинствами и недостатками. Более того, история знает просто неприличное количество примеров, когда даже самые прекрасные и выдающиеся личности оказываются брошены своими партнерами ради тех, о ком можно сказать «без слез не взглянешь». Это я к тому, что какой бы замечательной ни была прежняя подруга твоего приятеля, ты нисколько не хуже. Ты просто другая. У тебя свои «фишки», своя манера поведения, собственные взгляды, умения и образ жизни. И если все же начать вас сравнивать, то плюсов и минусов в каждой окажется примерно одинаково. Только зависеть они будут исключительно от взгляда сравнивающего. Собственно, подтверждением этому вполне может быть и ваша история. Ведь еще некоторое время назад, причем весьма непродолжительное, ты считала своего нынешнего возлюбленного не особо интересным, поскольку на тот момент у тебя был совершенно другой идеал мужчины. И даже сейчас, если задумаешься и сравнишь парня с «прежними», то найдешь очень много качеств, по которым он им проигрывает. Вот и у него в отношении тебя могут быть точно те же чувства. А раз так, то единственным, что тебе нужно делать – это быть самой собой. Рисуй, учи французский, смотри фильмы, делай то, что хочется тебе, поскольку именно это и привлекает окружающих. И если не нравится отношение со стороны молодого человека, то не сравнивай себя с его прежними пассиями, не ищи поводы понизить собственную самооценку, а просто скажи, чего тебе хочется. Не сможет этого дать? Не чувствуешь от него того, чего хочется? Отношения начинают приносить страдания? В таком случае просто прекрати их. Объяснись с парнем и отойди на какое-то время в сторону. Посмотри со стороны на происходящее. Иногда это просто необходимо, чтобы оба партнера могли понять, что же им на самом деле нужно. И если парень примет расставание как должное, не станет делать попыток тебя вернуть, значит, это просто совершенно не твой человек. А раз так, то лучше переболеть сейчас, чем мучить и себя и его совершенно бесперспективными отношениями, потерять время, нервы и силы, и все равно прийти к тому же результату.

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Обсуждение 64  

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Лучшие комментарии

  • Элфи Крекс
    Мне может кто- нибудь прояснить, как этот пресловутый секс по дружбе происходит? Т.е. парень говорит: я с тобой встречаться не хочу, мне другая девушка нравится, но сейчас мне надо, не проститутке же платить, давай,а? Она: да и ты мне нафиг сдался, но надо так надо, сейчас обслужу?
    		19.01.18 12:45
         
    14
         
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  • Апельсиновая
    Я сделала вывод основываясь на тех жизненных историях что видела за 32 года жизни. Женятся на каких угодно женщинах и мам этих женщин не спрашивают. Ну не верю я что прям мама сказала "милок, не хочу тебя обрекать на мучения - свободен" и мужик отвалился. Никто бы не увёл от Сони, а мамочка прикрикнула и парень отвалился? Ну смешно же. Это не мама его прогнала, а он трудностей испугался. Имеет право, только зачем тогда врет ГГ что Соня "евонный ангел". А врет затем чтобы ГГ плясала и выворачивалась перед ним. Манипулятор.
    		 19.01.18 09:28
         
    11
         
    Контекст комментария
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  • Ellis_@
    Я когда слышу про "секс по дружбе", у меня волосы дыбом встают. Грош цена девушке, которая на это согласилась. Они сами соглашаются, потом чувствуют себя плохо, мучаются. Ты сама загнала себя в угол. Тебя как вещь юзают, как рубашку чистую он надел и выкинул в стирку. Любая Соня или Маруся будет лучше, даже если она не знает ни одного языка и не умеет готовить/шить/вязать и так далее. Достаточно, что она желанна и не сношается ни с кем "по дружбе". У меня есть один старый добрый знакомый. Друг детства, скажем так. Да простит он меня, что я приведу его пример, но тот же случай. Уже много лет он боготворит одну девушку, которая на самом деле, если разложить ее по качествам, ничего особенного. Она не училась и не любит работать. Она не убирает и не готовит, у нее в доме всегда бардак. У нее проблемы со здоровьем и она не может имет детей. Она уже 3 раза была замужем и все разы "фиктивно". Не дай Боже ему сказать: эй, ты что, дурак? Какие фиктивные браки, открой фб, она же живёт с ними реально. У нее нет своего дома, она продала единственную квартиру чтобы жить год на Бали. А он ее любит, ждёт, всех с ней сравнивает. Его мама уже отчаялась, что сын устроит личную жизнь. А он как персонаж фильма, который слепил себе статую, влюбился в неё и страдает. Она святая, ей нет равных, она смысл его жизни, муза, свет его очей и солнце в его небе. Его мама охает, что эта девушка уже давно чирь на жопе, который всё никак не лопнет и не заживёт, пардон. У меня всегда на таких "женихов" была аллергия. Я от них шарахалась, потомучто веет какими-то псих отклонениями. А как известно, неврозы заразительны. И мы становимся похожи на тех, с кем сливаемся. Короче, сама назвала себе цену, сама и мучаешься. А в принципе, тебе должно быть по фиК на какую-то Соню, которая уже прошлое и которая прекрасно без вас живёт. Это надо уже лечить, имхо. Тебе плохо не из-за Сони, а из-за ощущения своей незначимости. Незначимость твоя - цена, которую ты себе сама назначила в момент, когда согласилась на секс по дружбе. Всё.
    		19.01.18 14:16
         
    11
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Юля Баку
    Бедная Соня! Такая молодая и такая больная...Хорошо, что в ее жизни был такой молодой человек.... А Вам, девушка, не повторить бы ее несчастной судьбы от ярости. Лично у меня бы в таком случае была бы невозможность встречаться с таким молодым человеком... И я бы обязательно что нибудь сделала от себя для этой девушки. Хоть бы Златоуст заказывала регулярно на здоровье. Вы завистливая и жестокая. Вы влюбились не вмолодого человека. Вы влюбились в чужую любовь. Теперь плачите, что ее у Вас нет...Это нормально..Она Вам чужая.
    		 19.01.18 10:54
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • звездочка )
    Вы влюбились не в молодого человека. Вы влюбились в чужую любовь..../// Юль, как ты интересно сказала )
    		 19.01.18 13:19
         
    9
         
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  • Лаки
    О, я сегодня впервые видела что такое дом-2! Может наша героиня из этих? Кто смотрит эту муть и мозгами тронулся?? Я посмотрела минут 10 — это токсично! А еще почему они там все так странно говорят?? Произносят слова как-то придурошно? Может им че дают ширятся? Ну здоровую голову разве в этом можно участвовать?)
    		20.01.18 01:05
         
    1
         
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  • Лаки
    Боже, вы с ума сошли? Что вы ковыряетесь в бывших? Зачитываете до дыр переписку, сравниваете, пытаете мужика...на вопрос что вам делать, хочется грубо ответить, но скажу культурно — идите к психологу ну или на курсы какие личностного роста, повышайте самооценку, травите тараканов, потому что сейчас вас просто читать невыносимо, а как жить рядом вообще не представляю!
    		20.01.18 01:00
         
    1
         
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  • М51
    К сожалению думаю, что с этим парнем гармоничные и счастливые отношения для Вас невозможны. Даже если Соня в один день будет в прошлом, её след навсегда будет очень значимым и живым в его сердце. Я думаю что такая любовь бывает один раз. И не обязательно ей быть со счастливым финалом. Он может жениться, родить и воспитать детей, прожить жизни с неСоней. Для которой часть его сердца будет навсегда закрыта. Парню с такой Судьбой нужна более пофигистичная девушка, реалистка, которой нужны конкретные и весомые действия, а не вода на ночь. Которая не будет заморачиваться по поводу того, кого он фотографировал и кому готовил. Вы же другая. Вам нужно больше. Вы вынесли очень важные уроки из этих отношений. Открыли в себе много самых разных качеств, уверена. Думаю Вы заслуживаете большего, чем Вы можете получить в этих отношениях, в которых оба всегда будут недополучать и страдать по недополученному.
    		19.01.18 23:06
         
    0
         
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  • Клуша Новокузнецк
    Ничто так не украшает, как дружба с собственной головой...
    		 19.01.18 19:10
         
    4
         
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  • Вера
    Алана, а ожидать измены вряд ли стоит, ее просто не будет. Соня она в силу своей болезни отпустила свою любовь. Кажется, на самом деле чистый человечек.
    		 19.01.18 17:20
         
    0
         
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  • Вера
    Невероятно как тронуло меня ваше письмо. Такая находка для авторов литконкурса, если они читают ДМ.
    		 19.01.18 17:09
         
    1
         
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  • Вера
    Алана! Кто не мечтает или не мечтал о большой любви? Любви о которой снимают фильмы, пишут романы? Любви, услышав о которой, сердце замирает, наворачиваются на глаза слёзы? Не от зависти, а от того, что начинаешь верить еще больше в это прекрасное чувство. понятно ваше мне, от которого защемило. Узнав, что ваш МЧ способен на такое чувство, что он их испытал, вы изменили свое мнение о нем, взглянув на него другими глазами. Однако такое сильное, искреннее чувство искусственно не создать. Ни вам, ни ему. К сожалению. И он ищет их в похожих на Соню, девочках. А вы возродить хотите их в нем к себе. Хотелось бы, чтобы у вас получилось, но,извините, вряд ли...
    		 19.01.18 17:01
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Я когда слышу про "секс по дружбе", у меня волосы дыбом встают. Грош цена девушке, которая на это согласилась. Они сами соглашаются, потом чувствуют себя плохо, мучаются. Ты сама загнала себя в угол. Тебя как вещь юзают, как рубашку чистую он надел и выкинул в стирку. Любая Соня или Маруся будет лучше, даже если она не знает ни одного языка и не умеет готовить/шить/вязать и так далее. Достаточно, что она желанна и не сношается ни с кем "по дружбе". У меня есть один старый добрый знакомый. Друг детства, скажем так. Да простит он меня, что я приведу его пример, но тот же случай. Уже много лет он боготворит одну девушку, которая на самом деле, если разложить ее по качествам, ничего особенного. Она не училась и не любит работать. Она не убирает и не готовит, у нее в доме всегда бардак. У нее проблемы со здоровьем и она не может имет детей. Она уже 3 раза была замужем и все разы "фиктивно". Не дай Боже ему сказать: эй, ты что, дурак? Какие фиктивные браки, открой фб, она же живёт с ними реально. У нее нет своего дома, она продала единственную квартиру чтобы жить год на Бали. А он ее любит, ждёт, всех с ней сравнивает. Его мама уже отчаялась, что сын устроит личную жизнь. А он как персонаж фильма, который слепил себе статую, влюбился в неё и страдает. Она святая, ей нет равных, она смысл его жизни, муза, свет его очей и солнце в его небе. Его мама охает, что эта девушка уже давно чирь на жопе, который всё никак не лопнет и не заживёт, пардон. У меня всегда на таких "женихов" была аллергия. Я от них шарахалась, потомучто веет какими-то псих отклонениями. А как известно, неврозы заразительны. И мы становимся похожи на тех, с кем сливаемся. Короче, сама назвала себе цену, сама и мучаешься. А в принципе, тебе должно быть по фиК на какую-то Соню, которая уже прошлое и которая прекрасно без вас живёт. Это надо уже лечить, имхо. Тебе плохо не из-за Сони, а из-за ощущения своей незначимости. Незначимость твоя - цена, которую ты себе сама назначила в момент, когда согласилась на секс по дружбе. Всё.
    		19.01.18 14:16
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Омг.... я его люблю и хочу быть с ним. Ещё одна бла бла блашка.. Будь,если так любишь. Что тут скажешь??? Я бы точно не была.
    		19.01.18 13:23
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Элфи Крекс
    Мне может кто- нибудь прояснить, как этот пресловутый секс по дружбе происходит? Т.е. парень говорит: я с тобой встречаться не хочу, мне другая девушка нравится, но сейчас мне надо, не проститутке же платить, давай,а? Она: да и ты мне нафиг сдался, но надо так надо, сейчас обслужу?
    		19.01.18 12:45
         
    14
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Алана, читать чужую переписку до дыр? ... Это омерзительно. Большинство людей лучше Вас однозначно.
    		19.01.18 11:47
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Это ж надо так себя не любить и не ценить. Девушка, живите так, будто никакой Сони в природе нет. Не надо ни с кем соревноваться. Будьте сама собой. Смотрите на отношение к себе. Что-то не нравится? Делайте выводы. В независимости от того, что там у кого было. Нужно будет - расставайтесь. Но не из-за Сони. Мой муж за бывшей своей так ухлестывал по молодости, как мне и не снилось. Ну и что? С ней развелся, со мной много лет уже живет и радуется. Вот ваш парень, зуб даю, не загоняется по поводу, что там у вас с кем и какая любовь была. Сейчас вы в роли загоняющегося, а он в роли ценного приза, у которого то Соня, то Алена, теперь вы... И начинайте вести себя так, как естественно для вас, а не "Соне готовил - значит, должен и мне готовить") Нету Сони, забудьте про нее. Если он вспоминает - пресекайте.
    		19.01.18 10:55
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юля Баку
    Бедная Соня! Такая молодая и такая больная...Хорошо, что в ее жизни был такой молодой человек.... А Вам, девушка, не повторить бы ее несчастной судьбы от ярости. Лично у меня бы в таком случае была бы невозможность встречаться с таким молодым человеком... И я бы обязательно что нибудь сделала от себя для этой девушки. Хоть бы Златоуст заказывала регулярно на здоровье. Вы завистливая и жестокая. Вы влюбились не вмолодого человека. Вы влюбились в чужую любовь. Теперь плачите, что ее у Вас нет...Это нормально..Она Вам чужая.
    		 19.01.18 10:54
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Секс по дружбе, не понимаю, зачем на это идти в 23 года, ну да ладно. Только зачем при этом позволять ещё и в уши гадить? Мутный тип, зачем он Вам?
    		 19.01.18 09:54
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Метрешка
    О! Еще одна цельная личность! ))))))))))))) Идем мы как-то с мужем по парку, а сзади за нами парень с девушкой ))) Она плачет и говорит ему: "Я ее ненавижу! За то, что ты встретил ее раньше, чем меня, а она тебе изменила и разбила тебе сердце и ты теперь мне не доверяешь!" Мы чуть не удавились от смеха. Но этой девушке было лет 17, а к 23 годам то нужно уже мозги иметь. А вы все "увела бы, не увела, бывшая такая, а я не такая..." Вы даже не представляете какая это глупость. Ну раз еще мозг не созрел, поделюсь своими соображениями: 1. никогда не сравнивай себя с другими, и особенно с бывшими своих парней и мужчин. ты должна быть собой и никем другим, и жить нужно не оглядываясь на окружающих, заниматься тем, что нравится тебе и ни в чем себя не ограничивать, потому что кто-то в чем-то лучше. 2. у всех есть недостатки, и у Сони тоже, и как написали эксперты, они другие, но ты о них не знаешь. и не должна знать... отсюда вытекает 3. бывшие на то и бывшие, что они в прошлом и их уже нет. они были практически у каждого и этого не изменить. и не стоит вообще ворошить прошлое. никогда. 4. если в отношениях нет доверия и вы опускаетесь до копания в прошлом и чтения его переписок, то это не ваши отношения. либо расставайтесь, либо повзрослейте.
    		19.01.18 09:51
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    А еще Соня писяла и какала... Аффтор, есть еще что себе запретить.
    		 19.01.18 09:36
         
    5
         
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  • Ираида
    По моему тут нет перспективы развития отношений.Для МЧ это скорее промежуточный удобный вариант, до появления очередной Сони-Алены -Мани-Тани. Да и самой девушке уже дискомфортно - только вопрос :"Зачем все это надо?" Если так она возвеличивает свои страдания и переживанияЮ ей это нравиться... то продолжай в том же духе.
    		 19.01.18 09:22
         
    2
         
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  • звездочка )
    Алана, но ведь и ты не сделала для него что-то значительное, как женщина, у вас с ним полный паритет )) История далека от любви и дружбы с самого начала и тебя это устраивало. У вас взаимное потребительское отношение, а теперь ты для себя сделала открытие, что по любви быть с мужчиной намного слаще даже в горе и болезни. Могу только поздравить с тем, что ты из механического человека начинаешь превращаться в живого ) Я думаю, что после Сони ему пока ещё сложно кого-то по-настоящему полюбить, мало времени прошло, он просто живет дальше и один быть не хочет. После большой любви, в которую вложился по полной, сердце уходит на каникулы.
    		19.01.18 09:09
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • ***
      а что конкретно она должна сделать для него как женщина? луну с неба достать?
      		 19.01.18 09:34
           
      1
           
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      • звездочка )
        а что Вы делаете когда мужчину любите?
        		 19.01.18 09:36
             
        1
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Джей
          Я лично ничего не делаю, когда люблю мужчину, я наслаждаюсь :-) :-)
          		 19.01.18 10:00
               
          3
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • звездочка )
            так не бывает ) просто все течет естественно, никто не подсчитывает и ходы не записывает ))
            		19.01.18 10:06
                 
            2
                 
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            • Джей
              О, Вы меня пдохо знаете :-) я как раз таки любитель подсчитать, но не то, что делаю я, а то, что делают для меня :-) :-) :-) причем вне зависимости от степени любви :-) :-)
              		 19.01.18 10:08
                   
              4
                   
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              • звездочка )
                у меня несколько дней назад был инциндент. Я "В контакте" попросила одну даму помочь найти на её сайте (!) один материал, которым я раньше пользовалась, но сайт вырос, пока меня там не было и я его потеряла. Я ожидала отсыл в техподдержку, обычно они занимаются такими рутинными обращениями. А она... Она мне выкатила, что я не ставлю лайки её материалам и не пишу отзывы в соцсетях, я не соблюдаю этим закон брать-отдавать, поэтому мне не поможет. И, разумеется, ссылку не дала. Джей, надеюсь, у вас не до такой степени? ))))
                		 19.01.18 15:11
                     
                2
                     
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            • Джей
              Рассмешили)))) нет, потому что лайк на хлеб не намажешь :-) но если я оказываю услугу, я как правило помечаю человека, которому я ее оказала как возможного кандидата, котоый в будушем окажет услугу мне, и как правило, если мне что-то нужно, я обращаюсь к тем, кому я оказывала услуги. Не считая друзей, вот им я оказываю услуги просто так, в благодарность судьбе за то, что они у меня есть. Но если скажем я оказала услугу кому -то, а этот кто-то не оказал услугу мне, то как правило этот чел вычеркивается из списка тех, кто в принципе может расчитывпть на последующие услуги с моей стороны. Что касается мужчин, то дляесть меня архиважно, чточто мужчина делает для меня. Если ничего, то как бе и на любовь он вряд ли сможет расчитывать на взаимность) И моя любовь меня ни к чему не обязывает) а уж чтобы я раскорячивалась и как то извращалась на кухне или еще как нить, чтобы меня полюбили, то я не знаю, че должно было бы произойти)) это не к моему окошку :-)
              		 19.01.18 16:28
                   
              2
                   
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        • ***
          когда я люблю мужчину, я выхожу за него замуж,т.е. ставлю подпись в ЗАГСовой амбарной книге. :-)
          		19.01.18 10:42
               
          3
               
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      • Лаки
        Она как женшина для него и не начиналась вообще, то бесплатный секс с доставкой на дом, то следователь, то шантажист, то еще кто...дура и зануда, проще говоря. Смешная, пытается любовь из мужика вытрясти силой))))
        		 20.01.18 01:16
             
        0
             
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    • Джей
      На Ваш пост ниже. Автора расстраивает не то, что он делает для нее меньше, чем теоретически мог бы для женщины вообще, а то, что для,конкретной женщины он делал в разы больше :-) это большая разница. И деланием для мужчины чего-то, она все равно не добьется, чтобы он для нее сделал стока же, скока делал.для той конкретной женщины. Это ложный путь, который ведет вникуда :-) :-)
      		 19.01.18 16:32
           
      1
           
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      • звездочка )
        И деланием для мужчины чего-то, она все равно не добьется, чтобы он для нее сделал стока же, скока делал.для той конкретной женщины..../// я с этим согласна полностью, я имела в виду, что из неё самой не фонтанировало "делание чего-либо", потому что она не была в него влюблена. А потом ей захотелось больше от него получать, но не захотелось самой больше ему отдавать.
        		19.01.18 21:39
             
        0
             
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  • Апельсиновая
    Такая любовь, ну такая любовь! Ажно прям супчики наваривал да траходромы снимал. Под венец, правда не позвал. Мать Сонькина, прекрасно видела что за хлопец этот тип, потому и посоветовала связи всякие дочери с ним оборвать. Кто ему мешал, зная что девицу увозят на реабилитацию предложить оформить отношения? Никто. Мать видела что мутный он. Так что советую романчиков "по дружбе" не заводить впредь, а этого на все 4 стороны отправить.
    		19.01.18 08:26
         
    5
         
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    • звездочка )
      Апельсиновая, Вы это серьезно? ) мать видела, что парень хороший, а дочь её даже после реабилитации инвалид на всю жизнь. Я думаю, что мать решила, что её больная дочь это только её крест и никаким парням они жизнь портить не будут.
      		19.01.18 09:20
           
      1
           
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      • Апельсиновая
        Я сделала вывод основываясь на тех жизненных историях что видела за 32 года жизни. Женятся на каких угодно женщинах и мам этих женщин не спрашивают. Ну не верю я что прям мама сказала "милок, не хочу тебя обрекать на мучения - свободен" и мужик отвалился. Никто бы не увёл от Сони, а мамочка прикрикнула и парень отвалился? Ну смешно же. Это не мама его прогнала, а он трудностей испугался. Имеет право, только зачем тогда врет ГГ что Соня "евонный ангел". А врет затем чтобы ГГ плясала и выворачивалась перед ним. Манипулятор.
        		 19.01.18 09:28
             
        11
             
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      • krazy
        Звездочка, у него типо "любимую" в тяжелом состоянии увозят, а он спокойненько живет дальше. Любит? Реально? Любящий мужчина никогда не отпустит, затащит в норку и будет охранять (ну я фигурально). Мама тут права, увы. А так издалека очень легко присочинить "великую любOFF" и всяким девушкам морочить головы. Типичный нарцисс, автору к tanja-tank.
        		 19.01.18 18:18
             
        3
             
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        • Клуша Новокузнецк
          "теперь ты будешь думать обо мне плохо?", а теперь "хорошо". Парень "умничка" - тонкий психолог. Зацепил. На самом деле в наш век - не "быть" с человеком надо очень стараться. Не могу сказать, что с его стороны по отношению к нашей героине - потому как версию "прогнали" через больную голову, но девушка явно страдает не от "нелюбви".
          		 19.01.18 19:39
               
          0
               
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        • звездочка )
          Соню увезли на реабилитацию НЕ в тяжелом состоянии, её увезли в какой-нибудь санаторий или центр разрабатывать тело. Это начинается когда человек прошел курс лечения, стабилизирован. Пока она была в больнице, он был рядом, ухаживал. Но он же работающий человек, он не может за ней ездить по санаториям, поэтому с ней поехала мама. По большому счету, там его присутствие было бы лишним, там одной мамы было вполне достаточно. А если Соня не лежачая, то и без мамы можно заниматься и в столовую ходить, только в дороге с чемоданом нужен сопровождающий. А дальше Соня сама оборвала связь.
          		 19.01.18 20:55
               
          0
               
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          • krazy
            Да какая разница куда увезли и в каком состоянии? Увезли, а он остался. И замутил с другими тетками, даже года не прошло. Хотел бы, эта Соня никуда бы не делась. У меня когда проблемы серьезные были в прошлом и позапрошлом годах я б фиг от мужа смоталась бы. Вот просто взять и лишить себя мощной поддержки любящего мужчины? Я что, самоубийца? Неее, темная история с этой Соней.
            		 20.01.18 06:00
                 
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    • Джей
      Ну жениться не жениться, а общаться и поддерживать мог. Мать увезла дочку, потому что понимала, что той будет больно просто дружить, плюс конечно у Сони сейчас явно свой круг, который не знал ее здоровой и в нем ей общаться легче. Но то, что парень не рвался общаться показательно :-)
      		 19.01.18 10:03
           
      3
           
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