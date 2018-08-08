Неожиданные подробности о муже после свадьбы
Месяц назад вышла замуж. Была уверенна, что буду с ним как за каменной стеной. И внешне, и по характеру – настоящий мужчина. Родители у него замечательные. Работа хорошая, зарплата приличная, кроме того, подработки разные, а уж заботлив. Квартиру снял, уют навели, я тут рассчиталась, переехала, там устроилась, ещё лучше работа. Свадьбу сами сделали. Всему радовались, всем мелочам, которые приобрели. Все он устраивал ловко и легко. Красиво сватал, родители понравились, дружные веселые, все в семье любят друг друга, меня с любовью приняли. Стали жить вместе за месяц до свадьбы. Счастлива была, купалась в любви и заботе. Поженились. Дарил цветы постоянно, помогал во всем. Случайно увидела, что все подаренные на свадьбу деньги он потратил за три недели, молча сам, а сумма такая, что мне больше года работать надо. Все бы понятно было, если бы сказал.
Теперь обижается, что я вообще эту тему подняла. Но просит прощения, обещает восстановить всю сумму. На свадьбу потратили все мои сбережения, потому что у него задерживали зарплату. А теперь он мне карточку дал на хозяйство, а она на лимите оказалась, с выдачей определенной суммы и без просмотра остатков, суммы наличности я не вижу, неужели не нужно ему сумму наличности знать? Спросила его, что это значит, он мне: «Это я себе ограничения делал». Обещает снять ограничения, но пока не доберется до банка. На что потратил деньги – ответа четкого нет, а ведь хотели в ипотеку вложить. Уже доверие к нему потеряла.
До свадьбы сказал, что у него кредиты есть на небольшую сумму. Думала, что вместе все преодолеем, что эти ошибки он совершал от бесхозяйственности своей, да и не жалел денег для близких своих, то за учебу брату, то подарки для близких. Обещал, что всю зарплату будет отдавать в семью, а она у него хорошая, а подработки уже пускать на погашение долгов. Но как можно было потратить совместные деньги? Спрашиваю его: «Ты игрок?» Говорит, что сейчас нет. Значит, был. Все поступки его не так давно только гордость вызывали, его отношение к семье, ко мне, к людям. Я его солнцем называла, таким теплым и добрым он был. Спрашиваю его о проблемах, он – «сам разберусь». Есть надежда, что это разовый случай. Не знаю, как тут быть. Настолько он к сердцу пришелся, что очень хочется поверить, что это его ошибка, привык деньгами ссорить, а советоваться не всегда считает нужным. Я всегда бы поняла и простила, если бы он не юлил, а просто сказал о своих проблемах. Боюсь теперь, что он все время будет врать, скрывать и не советоваться. Обещает больше так не поступать. Как вы видите эту ситуацию?
Мнения наших экспертов
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Алена
Месяц назад вышла замуж. Была уверенна, что буду с ним как за каменной стеной. И внешне, и по характеру – настоящий мужчина. Родители у него замечательные. Работа хорошая, зарплата приличная, кроме того, подработки разные, а уж заботлив. Квартиру снял, уют навели, я тут рассчиталась, переехала, там устроилась, ещё лучше работа. Свадьбу сами сделали. Всему радовались, всем мелочам, которые приобрели. Все он устраивал ловко и легко. Красиво сватал, родители понравились, дружные веселые, все в семье любят друг друга, меня с любовью приняли. Стали жить вместе за месяц до свадьбы. Счастлива была, купалась в любви и заботе. Поженились. Дарил цветы постоянно, помогал во всем. Случайно увидела, что все подаренные на свадьбу деньги он потратил за три недели, молча сам, а сумма такая, что мне больше года работать надо. Все бы понятно было, если бы сказал.
Теперь обижается, что я вообще эту тему подняла. Но просит прощения, обещает восстановить всю сумму. На свадьбу потратили все мои сбережения, потому что у него задерживали зарплату. А теперь он мне карточку дал на хозяйство, а она на лимите оказалась, с выдачей определенной суммы и без просмотра остатков, суммы наличности я не вижу, неужели не нужно ему сумму наличности знать? Спросила его, что это значит, он мне: «Это я себе ограничения делал». Обещает снять ограничения, но пока не доберется до банка. На что потратил деньги – ответа четкого нет, а ведь хотели в ипотеку вложить. Уже доверие к нему потеряла.
До свадьбы сказал, что у него кредиты есть на небольшую сумму. Думала, что вместе все преодолеем, что эти ошибки он совершал от бесхозяйственности своей, да и не жалел денег для близких своих, то за учебу брату, то подарки для близких. Обещал, что всю зарплату будет отдавать в семью, а она у него хорошая, а подработки уже пускать на погашение долгов. Но как можно было потратить совместные деньги? Спрашиваю его: «Ты игрок?» Говорит, что сейчас нет. Значит, был. Все поступки его не так давно только гордость вызывали, его отношение к семье, ко мне, к людям. Я его солнцем называла, таким теплым и добрым он был. Спрашиваю его о проблемах, он – «сам разберусь». Есть надежда, что это разовый случай. Не знаю, как тут быть. Настолько он к сердцу пришелся, что очень хочется поверить, что это его ошибка, привык деньгами ссорить, а советоваться не всегда считает нужным. Я всегда бы поняла и простила, если бы он не юлил, а просто сказал о своих проблемах. Боюсь теперь, что он все время будет врать, скрывать и не советоваться. Обещает больше так не поступать. Как вы видите эту ситуацию?
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Сергей
Анна, честно говоря, у меня тоже закрались бы сомнения, если бы мой партнер вдруг тайком потратил большую сумму из общего бюджета, и при этом так и не сказал на что и зачем. А при наличии хорошо развитой «зоны фантазии» можно вообще додуматься до чего угодно. Тем более, что знаете вы друг друга, как я понял, не очень давно, и не особо хорошо. Кроме того, несколько напрягает тот факт, что сначала ты пишешь о том, что у парня хороший доход, плюс подработки, но, в то же время, на свадьбу потратили твои деньги, ибо молодому человеку, видишь ли, зарплату задерживали. Как-то не вяжется одно с другим. Лично для меня это очень странно и говорит о том, что ты о своем супруге не знаешь вообще ничего кроме того, что он хороший и умеет ухаживать. А уж если ты еще и из состоятельной семьи, то вполне можно предположить, что тебя просто соблазнили для того, чтобы рассчитаться с долгами. Правда, тогда не совсем понятно, зачем нужно было жениться.
В то же время, если исключить «теорию заговора», то вполне может оказаться и так, что парень просто не умеет соотносить свои желания и возможности, и живет только собственным «хорошо», не учитывая мнение и планы окружающих. В этом случае, вам придется учиться жить вместе, притираться, в чем-то меняться, учиться слушать и слышать, доверять, причем обоим. Увы, но данный процесс никогда не бывает простым и приятным. Наука жить в паре – это очень непростая штука. Пока же, как мне думается, стоит как можно больше общаться друг с другом, объяснять, что волнует, предлагать варианты выхода из ситуаций, ну и настаивать на своей точке зрения, если уверена, что права именно ты. В то же время, не стоит терять бдительность. И если молодой человек продолжит вести себя странно, если начнут пропадать деньги или вещи, то лучше бежать от такого «пассажира» побыстрее и подальше. Главное, чтобы он не успел до этого времени «повесить» на тебя какие-нибудь кредиты, или втянуть в какую-нибудь авантюру.
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Лучшие комментарии
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ethernity 08.08.18 05:02Прикольный отзыв у Алёны. Троллинг просто :-)
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INNA-65 Черкассы 08.08.18 08:45Есть такие люди, которые умеют с первого взгляда или слова стать своими, запросто располагают к себе и кажутся пределом мечтаний...Женщины ведь любят ушами и способны нафантазировать себе все, что угодно. Опуская лирику, проанализируй только отдельные факты. 1. Каждый день приезжал к тебе за 100км, дарил цветы, подарки, снимал квартиру и т.п... Возможно, в долги он влез еще тогда, так как не умел правильно распоряжаться деньгами. 2. До свадьбы занял у тебя крупную сумму денег. Хотя еще тогда "работал, подрабатывал". Не настораживает? Вывод: или серьезные долги, или продолжение неумения рассчитывать на чисто свои возможности. 3. Свадьбу сыграли на твои сбережения... Де жа вю? Вторая часть марлезонского балета? И тогда ничего не екнуло? Принц все так же на коне, а ты смиренно семенишь сзади с лапшой на ушах. 4. После свадьбы умудрился потратить почти все подаренные деньги... Честно, -я не знаю, что тебе еще нужно. Я понимаю, любовь, гормоны- великая штука, здесь доводы разума бессильны, они просто не работают... Просто совет тебе: если не хочешь всю жизнь перебиваться на копейки и посыпать голову пеплом через несколько лет, когда нечем будет кормить ваших детей, поговори со своим "прынцем" серьезно, не принимая никаких"я сам разберусь". и если не услышишь вразумительных объяснений, то беги от него подальше. Потому что при таких обстоятельствах влюбленность скоро пройдет, а любовь прийти не успеет. И останешься у разбитого корыта.
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Никольски 08.08.18 11:40Эх, сколько женщин с такими "орлами-бедунами" по миру пошло.. Нескольких знаю которые на Рублёвке начинали как Богини, а теперь с миллионными мужниными долгами никак выкарабкаться не могут. Что то Вы поздновато в набат забили, скажу я Вам. Аж в брак влезли. Тут "орело-казел". И все эти" волшебства" он для себя делает, а не для Вас. Любит он соблазнять мир на "пшик". Смотрите, уже на вопросы точно не отвечает. "Шла бы ты Пенелопа". Ни про себя, ни про деньги. Дама, Вы в опасности. Как только прижмет, человек Солнца превратится в человека Демона. Берегитесь!
-
Джей 08.08.18 11:51И еще один момент: А теперь он мне карточку дал на хозяйство, а она на лимите оказалась, с выдачей определенной суммы и без просмотра остатков, суммы наличности я не вижу, неужели не нужно ему сумму наличности знать?//// Анна, ну нельзя быть настолько темной! Он видит свой остаток, Вы не видите! А не видите, потому что он скрывает, а скрывает, потому что там ЕСТЬ деньги, и на то, чтобы долг отдать, и на то, чтобы залог внести. Просто ЕМУ это не надо. Потому что у вас в семье, Ваши деньги — это общие деньги, а его деньги — это ЕГО дегьги. А все эти бла бла про проблемы для того, чтобы не допустить Вас к инфе. По-моему все прозрачно.
-
Nardel 08.08.18 14:03Поведение такое - пустить пыль в глаза, потому что цветы, улыбки, обустройство съемной, а не своей квартиры. Создание впечатления успешной дружной родительской семьи. В обычных семьях невестку оценивают, присматриваются, расспрашивают. И так нормально, люди первый раз вас видят, пытаются понять о чем вы. А сразу в рот заглядывают и сю-сю-му-сю если парень предварительно провел `подготовку`, например баблишко чтобы выжать. Теперь существенные вещи - жилья своего нет, деньгами вашими спокойно воспользовался на свадьбу и общие деньги потратил не известно, на что и на кого. К его счету я так понимаю доступа нет? Неплохо было бы увидеть баланс и особенно есть ли доход и откуда. А то может оказаться, что поступлений то и нет, зато есть долги и кредиты. Я бы на вашем месте пошла к юристам и тихонько собрала по его мат состоянию инфу, сейчас есть такая услуга - где работал, сколько получал, кредиты и т.д. А потом невзначай поспрашивала по некоторым моментам. Сам он вам ничего не скажет, уже понятно.
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krazy / 08.08.18 20:34Уж лучше развестись через месяц. Вы сначала до свадьбы занимаете крупную сумму. Потом свадьбу оплачиваете своими сбережениями. Потом остаетесь без дохода (зарплаты еще не было, а будет? или там тоже лохотрон). Вы говорите привыкли к разумным тратам, но где тут разум? Вам нужен кто-то менее мутный и более надежный.
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Zavoronok / 08.08.18 18:44Любовь любовью, а деньги врозь. Взял в долг - пусть отдаёт, до или после свадьбы, неважно, но пусть отдаёт. Не надо прощать долги только по причине женитьбы. Раздельные бюджеты, а общие расходы поровну.
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Маша / 08.08.18 15:56Проблема в том, что мадам и минуты не любила своего парня, а любила то, что он для нее делал, т.е. меркантильная изначально! Иначе бы не было таких "сюрпризов" якобы после свадьбы, было бы доверие ДО, и вся эта информация тоже. Чего мадам боится? - потерять "кошелек" на свои хотелки, ведь она за ДЕНЬГИ замуж выходила, а не за человека!
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Элфи Крекс / 08.08.18 14:30А не собрать ли вам семейный совет? Тогда и выяснится, где все подаренные деньги на свадьбу, почему вы на свои свадьбу устраивали, кем на самом деле работает ваш муж и прочее. Может, он всем разное врёт.
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Прелесть / 08.08.18 14:09Вот так вот взяла и из за денег разлюбила такого парня. Таких больше не будет :-D
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Nardel / 08.08.18 14:03Поведение такое - пустить пыль в глаза, потому что цветы, улыбки, обустройство съемной, а не своей квартиры. Создание впечатления успешной дружной родительской семьи. В обычных семьях невестку оценивают, присматриваются, расспрашивают. И так нормально, люди первый раз вас видят, пытаются понять о чем вы. А сразу в рот заглядывают и сю-сю-му-сю если парень предварительно провел `подготовку`, например баблишко чтобы выжать. Теперь существенные вещи - жилья своего нет, деньгами вашими спокойно воспользовался на свадьбу и общие деньги потратил не известно, на что и на кого. К его счету я так понимаю доступа нет? Неплохо было бы увидеть баланс и особенно есть ли доход и откуда. А то может оказаться, что поступлений то и нет, зато есть долги и кредиты. Я бы на вашем месте пошла к юристам и тихонько собрала по его мат состоянию инфу, сейчас есть такая услуга - где работал, сколько получал, кредиты и т.д. А потом невзначай поспрашивала по некоторым моментам. Сам он вам ничего не скажет, уже понятно.
-
Вера / 08.08.18 15:00Очень верно, Нардел, там, куда невесткой попала дочь моих знакомых, два сына, старший порядочный, потому к его жене придирались, присматривались, как вы написали, а этой второй (нашей) в рот заглядывали, сюси-пуси, лучше нет никого и не надо. Просто потому что они знали характер своего второго сына. На ушлого нашелся ушлее, его-таки призвал к ответу один из кредиторов, отсидел, но горбатого исправит....
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Вера / 08.08.18 13:08Анна, похожая ситуация произошла у моих хороших знакомых, зять всех обаял, девочку в первую очередь. Изначально чувствовалась его нечистоплотность в деньгах, но списывалось на молодость, на 'кажется, он не такой', в итоге из мелкого мошенника перерос в среднего, кредиторы долбали жену, тестя, долги повсюду.. кошмар да и только. 8 лет дочь знакомых продержалась, из-за ребенка не держалась за семью, но дальше - больше, развелись. Плюс вам вы быстро забили тревогу, вы умница. Имейте свои деньги, кассу, в той семье так и было, она сообразила, машину взяли на имя отца, сам отец и купил ей. В общем, Анечка, будьте на чеку, плохо пахнет...
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Вера / 08.08.18 13:10А чойто второго мнения нету))) Алена наша эксперт не приболела ли? Здоровья! Всем
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Вера / 08.08.18 13:14"не держалась за семью" ... ошибочка, наоборот, держалась, не хотела ребенка без отца оставить...
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Анна / 08.08.18 13:31вы правы и все правы .У меня просто ужас в голове от всех этих мыслей,догадок.Развестись через месяц,это как страшный сон для меня.Я уже сказала ему о том,что теперь побоюсь родить ребенка.Мне нужно время,что-бы все решить для себя,понять этого человека,ему дам время.Это время может принести новые разочарования и проблемы,но пока я не могу по другому.Я уже не буду слепо доверять мужу, тем более каким-то образом давать ему деньги.Они мне тяжело достаются.Спасибо вам.
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ethernity / 08.08.18 13:51По моему скромному мнению раздельный бюджет спасёт ситуацию. По крайней мере, можно тенденции выявить.
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Вера / 08.08.18 15:15Верно. Дочь моих знакомых даже выписалась из их общей квартиры (свадебный подарок его родителей) еще в браке, до развода,чтобы не нести ответ за него за все его долги. Зарплату свою при себе держала))) но нужно дать ему должное он не зарился на ее деньги, но прошелся по знакомым и родственникам ее, 'кинул' так сказать ни одного)))
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Лада / 08.08.18 12:14Брачные аферисты это очень обаятельные люди. И даже после их разоблачения часть многочисленных "жен" готовы их простить. А часть так и вовсе содержать с открытыми глазами, лишь бы "солнышко" было рядом. Второй возможный вариант не много лучше - игрок или человек с большими долгами. Важно то, что свои проблемы он решает за ваш счет и держит вас за дуру, которую можно заморочить красивыми словами и жестами. Заключайте брачный контракт с пунктом о раздельности ваших долгов, не давайте ему денег на "срочную операцию другу" и держите ушки на макушке. Доверия вашему мужу нет.
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омг(( / 08.08.18 12:11Алену раньше можно сказать уважала. Сейчас вижу что и ей глубоко плевать и на клео и на читательниц
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Лада / 08.08.18 12:15Может быть, сбой в системе. Не хочется плохо думать о ней.
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[email protected] / 08.08.18 14:13Я предполагаю, это какая-то ошибка. Не то вклеилось)) Не будем судить об Алёне плохо. Вот как оно, репутация, заработанная непосильным трудом, может быть испорчена за 5 секунд)) Шутю. П.С. Будем проще.
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Джей / 08.08.18 11:51И еще один момент: А теперь он мне карточку дал на хозяйство, а она на лимите оказалась, с выдачей определенной суммы и без просмотра остатков, суммы наличности я не вижу, неужели не нужно ему сумму наличности знать?//// Анна, ну нельзя быть настолько темной! Он видит свой остаток, Вы не видите! А не видите, потому что он скрывает, а скрывает, потому что там ЕСТЬ деньги, и на то, чтобы долг отдать, и на то, чтобы залог внести. Просто ЕМУ это не надо. Потому что у вас в семье, Ваши деньги — это общие деньги, а его деньги — это ЕГО дегьги. А все эти бла бла про проблемы для того, чтобы не допустить Вас к инфе. По-моему все прозрачно.
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Склифософский / 08.08.18 13:53Вовсе необязательно. Вполне возможно, что денег как раз нет, а карта кредитная.
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Никольски / 08.08.18 11:40Эх, сколько женщин с такими "орлами-бедунами" по миру пошло.. Нескольких знаю которые на Рублёвке начинали как Богини, а теперь с миллионными мужниными долгами никак выкарабкаться не могут. Что то Вы поздновато в набат забили, скажу я Вам. Аж в брак влезли. Тут "орело-казел". И все эти" волшебства" он для себя делает, а не для Вас. Любит он соблазнять мир на "пшик". Смотрите, уже на вопросы точно не отвечает. "Шла бы ты Пенелопа". Ни про себя, ни про деньги. Дама, Вы в опасности. Как только прижмет, человек Солнца превратится в человека Демона. Берегитесь!
-
[email protected] / 08.08.18 11:24Если у хорошо зарабатывающего парня нет никкаих сбережений, да еще и долги есть, и на свадьбу с твоей карточки.. Это такое "осторожно!", что ойй.. На сегодняшний день, если уж такая ситуация, нужна честность. Пусть честно скажет что и куда дел. И почему. Такое было бы мое условие, наверное, потомучто иначе не знаю как жить можно. А то, знаешь, тратить деньги лего. Можно и подарки делать, и ездить за 100 км, и розами обсыпать. Чужие деньги если легко тратит, а тратит больше, чем зарабатывает - с таким бюджет общий иметь страшно. Короче, карты на стол. Пора.
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Лада / 08.08.18 12:19Соврёт - недорого возьмёт. Как проверишь? Доверия таким нет.
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[email protected] / 08.08.18 13:48А никак не проверишь. Да и кредит доверия лопнул вдрызг. Я считаю , что в ж-м темах проверки вообще не должны иметь места, тут или начисто и сразу честно, или ничего не выйдет. Я вижу только один выход. Откровенный разговор. И после разговора - соблёдение опр. договорённостей. Если нет - сорри. Потомучто романтика это прекрасно, но есть ещё много чего, что в семейной жизни имеет значение.
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хахаха / 08.08.18 14:34//Пусть честно скажет что и куда дел. И почему.// Ага, и пусть и давайте, и пусть посмеет не ответить!!! А он сразу правду, и каяться, каяться! Ха ха ха .
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Склифософский / 08.08.18 10:46Мне кажется, что героине просто трудно противостоять "теплым" людям. Вот мужчина наговорил ласковых слов, надарил шоколадных мишек, наобещал любви до гроба, родители его приехали и сходу "доченька, иди обниму" - не хватает обычного человеческого тепла человеку, чтобы она могла отделить теплое, ласковое, но пустое от серьёзного, ответственного. Она купается в этой ласке, внимании, но не обращает внимание на очевидные, ничем не прикрытые проблемы. Снял мне квартиру, но занял денег и не отдал = я сама себе сняла квартиру, а он об этом просто договорился с арендодателем. Свадьбу сыграли на мои деньги, потому что у него пока нет - а какая была спешка со свадьбой? Почему нельзя было дождаться, пока он заработает на собственную свадьбу, раз он "прилично зарабатывает"? Это же тогда вопрос нескольких месяцев. Также вот дал он кредитку с лимитом. Просто скажите, что мне нужен лимит не 1000 рублей в день, а 2000 рублей в месяц, и всё. За руку его и в банк. Но я не уверена, не в кредит ли эти деньги Вы берете. Хорошо, что кредитка на его имя)), но плохо, что обязательства по долгам, возникшим в период брака, Вы несете совместно. Поэтому читаю ниже советы бежать от этого человека и понимаю, что Вы не можете просто по своему складу никуда от него убежать, но вот заключить брачный договор, в котором четко оговорить, что каждый несет свои обязательства независимо и распоряжается своими доходами независимо, стоит!
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Склифософский / 08.08.18 10:48> 2000 рублей в месяц, 2000 рублей в день))))
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Джей / 08.08.18 11:04Склиф, противостоять может человек с внутренним стержнем и с четкими внутренними установками. И то, и другое приходит либо с опытом, либо закладывается с детства родителями.
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Анна / 08.08.18 11:59карточка была дана мне,на возмещение потраченных денег на свадьбу.Сумма ,которую он назвал выше расходов на свадьбу.не сняла с нее ни копейки.Увидела лимит,попросила его снять все ограничения,но он до сих пор этого не сделал.Вроде вот,возмещаю.Можно было бы снимать каждый день и увидеть сумму,но возможно страх обжечься еще больше останавливает.Все эти картины будущего прокручены в голове уже не раз.Но его просьбы,что все будет по другому,что он дорожит нашей семьей и сделает все,что-бы мы жили хорошо,чтобы поверила ему.Разойтись через месяц после свадьбы...Пока верю,что мы сможем стать нормальной семьей.Каждый день сейчас живу с одной мыслью,как и зачем все это произошло со мной.
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Джей / 08.08.18 12:16Так а почему он просто не перевелет Вам на счет сумму, возмещающую расходы?? Не поняоюла. Когда мне нужны деньги, я ариходу к мужу, озвучиваю сумму, озвучиваю, на что и получаю ее либо налом, либо на счет. Зачем эти игры с карточками?? Зачем ВАМ заботить об егоэтом карточке и лимитах на ней?? Его карточка — его проблемы. Вам должна быть интересна сумма, подлежащая возмещению лично Вам! Так Вам деньги нужны или контроль за его картой???
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Анна / 08.08.18 12:24да я понимаю,что там нет ничего,что это очередная игра,чтобы сказать что дал,возместил.
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Джей / 08.08.18 13:40Думаю, что как раз там ЕСТь, как минимум сумма равная долгу, который он впрлемкак уже может не возвращать поскольку вы уже женаты
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хахаха / 08.08.18 14:56Он вам может сказать что угодно. Из человека, которому есть что скрывать вряд ли можно добиться правды ( опытному следователю и то не всегда под силу такое))). Поэтому выход один - надеяться на саму себя, вы и так уже влипли. С кредитками кстати поосторожней, в браке все долги считаются совместными, а доказательства обратного-сложная штука.
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Склифософский / 08.08.18 13:56Ну а что мешает снимать каждый день? Лучше попробовать делать это, чем придумывать объяснения. Прям берите и снимайте, и на свою карту кладите. Если там вообще хоть что-то есть, что можно снять. Вполне вероятно, что карта пуста или на ней мизерное количество денег. А ограничение поставлено, чтобы было время "довнести" или чтобы не сразу открылась правда.
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Элфи Крекс / 08.08.18 10:30Ну что, Анечка, можно только по'..сочувствовать. Обаятельному мужчине понадобились деньги. Для этого он, заняв у вас же энную сумму денег( почему- то не у милых родителей, которые приняли вас как родную), а возможно, заняв и у ваших родственников, которых он тоже обаял, стал вас баловать: цветы, подарки...Меня бы, кстати, насторожило, что мужчина, работающий и подрабатывающий( если он не работает сутки/трое и не подрабатывает два раза в неделю ночным сторожем) ежедневно приезжает более чем за сто км. Вы сделали свадьбу на свои, съэкономленные за несколько лет деньги ( где были его чудесные родители?), поселились с ним на съемной квартире, а все деньги, подаренные вам на свадьбу, исчезли. Аня, с вас есть ещё что поиметь? Вот когда больше ничего не будет, он расскажет, что отношения стали не такими, он в вас разочаровался, полюбил другую, не мог забыть старую любовь, заболел раком и не хочет вас обременять...
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ethernity / 08.08.18 10:05Скажу честно, меня так бы тоже развели :-) Особенно, если родители тоже попали под обаяние.
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ethernity / 08.08.18 10:07Думаю, следующий этап - ипотека, оформленная на Вас. Или кредит на его, мужа, бизнес. Но тоже на Вас оформленный...
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звездочка ) / 08.08.18 09:06Аня, для семейной жизни недостаток очень жирный. Твой возраст позволяет не спешить с детьми, пока предохраняйся. За год станет ясно - обуздал твой муж свое слишком легкое отношение к деньгам или нет. Включилась в нем ответственность и надежность или нет. Да просто - мужик в нем включился или он все ещё инфантильный подросток на всю голову. Дай себе срок для окончательных выводов и сама за это время деньгами не балуй его.
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Джей / 08.08.18 08:57Анна, много полезного и умного можно было было бы Вам написать, и я уверена напишут. И про щамужество сммалознакомымм людьми, и прочто признаки брачного аферизма (Он обаял всю мою семью,друзей.Он из тех людей,которые только войдя в дом,сразу же становятся своими.), и про многое другое. Но я пожалуй начну с главного во всей этой некрасивой истории. С Вашего отношения к деньгам. Оно в корне неправильно. Было бы оно ппавильным, Вы бы не давали деньги в долг малознакомым людям, дв и хорошо згакомым без гарантий не давали бы, Вы бы не оплачивали полностью со своих денег свадьбу, у Вас в руках не оказалась бы чужая карточка, и Вам бы в голову не пришло удивляться, что Вы не можете видеть на ней конечный остаток. Простите, нг то, сколько денег на чужой карте, даже если это карта мужа — не Ваше дело. Если чел не хочет показывать сколько у него денег — это его личное дело, даже если это Ваш муж. И то же самое наоборот. Мужа не касается, сколько денег у Вас. Обмен финансовой информацией в нормальных партнерских отношениях происходит га взаимно доверительной основе. Это раз. Два. Что мешает объявить мужу суммусказала, которая Вам необходима, объяснить зачем и получить.эту сумму налом или на счет. Мешает то же самое, что помешало ему объяснить, на что он потратил общие деньги. Отсутствие взаимного доверия! Подчеркиваю — взаимного. И главное: деньги не могут быть не важным в этой жизни. Потому что деньги — это время и усилия, которые выя потратили, чтобы их добыть! Это независимость и комфорт, а также возможность выбора. Поэтом Вам надл поработать над этим моментом, тогда и отношение к чужим деньгам у Вас встанет на свое место и Вас уже сложнее будет обмануть. Выходить замкж за чела, который неудивил вернул Вам долг — верх легкомыслия, причина которого Ваше неправильно отношение к деньгам. И практический совет — разделите бюджеты - скидывайтесь на общие расходы, остальное тратьте навремя свое усмотренин. Плюс гачните откладывать свои деньги. Потому что с таким партнером вы сидите на бомбе. Для начала преддожите такую схему и если муж вмтретит идею в штыки, т начнет закатывать концерты — подавайте на развод. Значит вы столкнулись с брачным аферистом, который женился на вас, чтобы не отдавать долг.
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звездочка ) / 08.08.18 09:09как-то совсем грустно будет, если он аферист ((
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Джей / 08.08.18 09:16По большому счету это не грустнее, чем жить с человеком, которому не можешь доверять, какая разница по какой причине. Потому что вомпитывать в другом человеке понятия, изначально не входящие в базовую комплектацию, неблагодарное занятие. Если в семье различаются понятия о приоритетах в тратах — это не менее грустно.
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Koshka / 08.08.18 07:32Есть важные моменты, которые надо выяснять до брака (отношение к деньгам, детям, престарелым родителям и т.д.) От Вас скрыли необходимую информацию, которая могла бы повлиять на Ваше решение о браке. Если бы Вы машину покупали по цене новой, а потом бы выяснилось, что она битая. Но люди - не машины, все сложнее намного. Что еще выяснится в дальнейшем про мужа? Сможете Вы жить зная, что доверять мужу нельзя?
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Анна Россия / 08.08.18 07:28Знакомы мы с декабря.С первого дня знакомства мне было с ним просто и хорошо.Он сразу вошел в мою жизнь,так как-будто он был рядом всегда.У нас много общих интересов.Не смотря на расстояние(каждый день он проезжал больше 100 км.,чтобы увидеться со мной .Приезжал с радостью,светился просто.С ним мне было настолько интересно общаться,как никогда и ни с кем.Муж на характер очень веселый и общительный.Он обаял всю мою семью,друзей.Он из тех людей,которые только войдя в дом,сразу же становятся своими.Никогда ничего не жалел,цветы,подарки,рестораны,поездки.Работал,подрабатывал.Накануне свадьбы получил повышение ву своей фирме,стал зам.директора.Мы живем все-таки далеко друг от друга,поэтому отчасти из-за этого и решили быстро поженится,что-бы быть уже рядом.Родители его с первого нашего знакомства,мечтали о свадьбе.Заботу его чувствовала во всем.Приезжала на сессию,снимал для меня квартиру,хотя я привыкла все делать сама.Семья у меня обыкновенная,с очень небольшим доходом.Я жила с родителями и поэтому практически не снимала заработную плату,родители всегда говорили,что для будущей жизни всегда неплохо иметь какие-никакие средства.А мужа наоборот я всегда ругала за неразумные траты.Для меня никогда не важны были деньги,а важно отношение,внимание.В семейной жизни-главное совет и уважение.Ну не обращала я большого внимания на то,что у него есть,как он сказал небольшие долги. Обещал ,что их быстро погасит.И еще,он занял у меня большую сумму денег,за долго до свадьбы.Отдать не смог,а я сказала,ну все равно бюджет теперь общий,какой это теперь долг.Сейчас дает деньги от подработок,небольшие,но постоянно.Однако не обещанных двух месяцев зарплаты и отпускных я не увидела,и большей части подаренных на свадьбе денег нет.Я привыкла к самостоятельности и разумным тратам,но мои сбережения кончились,зарплаты на новом месте еще не получала.И теперь то начала сомневаться,не я ли содержала мужа и может ли он вообще содержать семью и где же его "высокая зарплата"
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INNA-65 Черкассы / 08.08.18 08:45Есть такие люди, которые умеют с первого взгляда или слова стать своими, запросто располагают к себе и кажутся пределом мечтаний...Женщины ведь любят ушами и способны нафантазировать себе все, что угодно. Опуская лирику, проанализируй только отдельные факты. 1. Каждый день приезжал к тебе за 100км, дарил цветы, подарки, снимал квартиру и т.п... Возможно, в долги он влез еще тогда, так как не умел правильно распоряжаться деньгами. 2. До свадьбы занял у тебя крупную сумму денег. Хотя еще тогда "работал, подрабатывал". Не настораживает? Вывод: или серьезные долги, или продолжение неумения рассчитывать на чисто свои возможности. 3. Свадьбу сыграли на твои сбережения... Де жа вю? Вторая часть марлезонского балета? И тогда ничего не екнуло? Принц все так же на коне, а ты смиренно семенишь сзади с лапшой на ушах. 4. После свадьбы умудрился потратить почти все подаренные деньги... Честно, -я не знаю, что тебе еще нужно. Я понимаю, любовь, гормоны- великая штука, здесь доводы разума бессильны, они просто не работают... Просто совет тебе: если не хочешь всю жизнь перебиваться на копейки и посыпать голову пеплом через несколько лет, когда нечем будет кормить ваших детей, поговори со своим "прынцем" серьезно, не принимая никаких"я сам разберусь". и если не услышишь вразумительных объяснений, то беги от него подальше. Потому что при таких обстоятельствах влюбленность скоро пройдет, а любовь прийти не успеет. И останешься у разбитого корыта.
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Джей / 08.08.18 09:25Знакомы с декабря и Вы уже дали большую сумму в долг???) Снимал квартиру грите и дарил подарки? Считайте, что Вы сама снимали квартиру для встреч с ним и сама же дарили себе подарки :-)
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Склифософский / 08.08.18 10:36"И теперь то начала сомневаться,не я ли содержала мужа и может ли он вообще содержать семью и где же его "высокая зарплата" - ну мне вот странно, что Вы этого не замечали раньше. Ведь когда он взял крупную сумму и не отдал - Вы же отдавали себе отчет, что он не состоятелен финансово? Причём тут общие деньги или не общие? Неважно, должен он лично Вам или в Вашу семью, но он брал деньги, которые "непонятно", куда потратил - но что тут непонятного? Ведь очевидно, что человек их проиграл (прогулял, пропил, потратил на любовниц и т.п. - непринципиально, смысл в том, что вывел из семьи насовсем). Что в этой ситуации показалось Вам вестником того, что человек сможет в семью деньги в дальнейшем приносить? Как-то прям "ах обмануть меня несложно, а сам обманываться рад". Вроде Вы взрослый человек, семью вон создали, а отличить бахвальство от планов не можете. Это как?
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