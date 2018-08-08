Неожиданные подробности о муже после свадьбы

Месяц назад вышла замуж. Была уверенна, что буду с ним как за каменной стеной. И внешне, и по характеру – настоящий мужчина. Родители у него замечательные. Работа хорошая, зарплата приличная, кроме того, подработки разные, а уж заботлив. Квартиру снял, уют навели, я тут рассчиталась, переехала, там устроилась, ещё лучше работа. Свадьбу сами сделали. Всему радовались, всем мелочам, которые приобрели. Все он устраивал ловко и легко. Красиво сватал, родители понравились, дружные веселые, все в семье любят друг друга, меня с любовью приняли. Стали жить вместе за месяц до свадьбы. Счастлива была, купалась в любви и заботе. Поженились. Дарил цветы постоянно, помогал во всем. Случайно увидела, что все подаренные на свадьбу деньги он потратил за три недели, молча сам, а сумма такая, что мне больше года работать надо. Все бы понятно было, если бы сказал.

Теперь обижается, что я вообще эту тему подняла. Но просит прощения, обещает восстановить всю сумму. На свадьбу потратили все мои сбережения, потому что у него задерживали зарплату. А теперь он мне карточку дал на хозяйство, а она на лимите оказалась, с выдачей определенной суммы и без просмотра остатков, суммы наличности я не вижу, неужели не нужно ему сумму наличности знать? Спросила его, что это значит, он мне: «Это я себе ограничения делал». Обещает снять ограничения, но пока не доберется до банка. На что потратил деньги – ответа четкого нет, а ведь хотели в ипотеку вложить. Уже доверие к нему потеряла.

До свадьбы сказал, что у него кредиты есть на небольшую сумму. Думала, что вместе все преодолеем, что эти ошибки он совершал от бесхозяйственности своей, да и не жалел денег для близких своих, то за учебу брату, то подарки для близких. Обещал, что всю зарплату будет отдавать в семью, а она у него хорошая, а подработки уже пускать на погашение долгов. Но как можно было потратить совместные деньги? Спрашиваю его: «Ты игрок?» Говорит, что сейчас нет. Значит, был. Все поступки его не так давно только гордость вызывали, его отношение к семье, ко мне, к людям. Я его солнцем называла, таким теплым и добрым он был. Спрашиваю его о проблемах, он – «сам разберусь». Есть надежда, что это разовый случай. Не знаю, как тут быть. Настолько он к сердцу пришелся, что очень хочется поверить, что это его ошибка, привык деньгами ссорить, а советоваться не всегда считает нужным. Я всегда бы поняла и простила, если бы он не юлил, а просто сказал о своих проблемах. Боюсь теперь, что он все время будет врать, скрывать и не советоваться. Обещает больше так не поступать. Как вы видите эту ситуацию?