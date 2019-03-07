Категорически не хочу иметь детей

Анна, зачем что-то объяснять? Тебе 17 лет, ты сама – ребенок. Мягко говоря, твой парень еще по закону ни выходить, ни входить в тебя не может. Ты несовершеннолетняя, и то, что он делает – это секс с несовершеннолетней. Поэтому разговоры о детях – это вообще за гранью добра и зла.

Обсуждать с 17-летней девочкой размер будущего потомства, конечно, законом не запрещается. Но нужно быть дураком, чтобы это делать. Какие могут быть планы на детей у девочки, у которой еще школа не закончена и профессия не освоена? А уж решать за нее – беременеть ей или нет, – это на самом деле уже называется насилием.

Я понимаю, что тебе, в самом деле, еще просто очень мало лет, и ты вправе не любить детей и не хотеть их. Но подумай о том, кто с тобой рядом. Мужчина, который воспринимает тебя как инкубатор для реализации его личной программы по размножению. Разговоры в подобном ключе со взрослой самодостаточной женщиной закончились бы расставанием. Потому что мужчина, который говорит о женщине как об инкубаторе для своей спермы, – сексист, который уверен, что он вправе решать за женщину любые вопросы, включая и те, что касаются ее организма. И фразы «не вовремя выйду» – за гранью нормы поведения в паре. Беременность – то, о чем надо договариваться. Беременность, достигнутая обманным путем – подлость по отношению к партнеру. Если бы он не хотел детей, а ты бы, например, проколола бы презерватив или обманула, что пьешь противозачаточные, а на самом деле – нет, и забеременела, он бы простил и остался? Подумай, кто с тобой рядом. От таких мужчин немудрено не хотеть детей.