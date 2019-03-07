Категорически не хочу иметь детей
Мой парень (ему 19 лет) в будущем хочет ребёнка и не одного... А я не хочу, я ненавижу детей, меня от них колотит. Много раз ему об этом говорила, а он «дети это счастье и они у нас будут!» Какое нафиг счастье? Дети это ужас. Говорит: «Один раз не вовремя выйду из тебя, и ничего ты не сделаешь». Я сделаю аборт! Как ему объяснить, ну не хочу я этих крысят?!
Мнения наших экспертов
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Алена
Анна, зачем что-то объяснять? Тебе 17 лет, ты сама – ребенок. Мягко говоря, твой парень еще по закону ни выходить, ни входить в тебя не может. Ты несовершеннолетняя, и то, что он делает – это секс с несовершеннолетней. Поэтому разговоры о детях – это вообще за гранью добра и зла.
Обсуждать с 17-летней девочкой размер будущего потомства, конечно, законом не запрещается. Но нужно быть дураком, чтобы это делать. Какие могут быть планы на детей у девочки, у которой еще школа не закончена и профессия не освоена? А уж решать за нее – беременеть ей или нет, – это на самом деле уже называется насилием.
Я понимаю, что тебе, в самом деле, еще просто очень мало лет, и ты вправе не любить детей и не хотеть их. Но подумай о том, кто с тобой рядом. Мужчина, который воспринимает тебя как инкубатор для реализации его личной программы по размножению. Разговоры в подобном ключе со взрослой самодостаточной женщиной закончились бы расставанием. Потому что мужчина, который говорит о женщине как об инкубаторе для своей спермы, – сексист, который уверен, что он вправе решать за женщину любые вопросы, включая и те, что касаются ее организма. И фразы «не вовремя выйду» – за гранью нормы поведения в паре. Беременность – то, о чем надо договариваться. Беременность, достигнутая обманным путем – подлость по отношению к партнеру. Если бы он не хотел детей, а ты бы, например, проколола бы презерватив или обманула, что пьешь противозачаточные, а на самом деле – нет, и забеременела, он бы простил и остался? Подумай, кто с тобой рядом. От таких мужчин немудрено не хотеть детей.
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Сергей
Анна, единственное, что я могу тебе посоветовать – это перестать играть в Русскую рулетку, занимаясь незащищенным сексом. Возможно ты не в курсе, но еще до эякуляции, у твоего парня уже выделяется небольшое количество семенной жидкости. Поэтому прерванный половой акт – это самый ненадежный способ контрацепции из всех возможных. Так что если на самом деле не хочешь в самом ближайшем времени забеременеть, то бегом в аптеку за презервативами. Кстати, они и в плане защиты от разных веселых заболеваний необходимы. Что же касается детей, то не торопись с громкими заявлениями. Нет, я понимаю, что ты сама себе сейчас кажешься очень взрослой, и искренне считаешь, что нынешние убежденности и жизненная позиция останутся таковыми на веки вечные, однако, просто поверь на слово, ты ошибаешься. Дело в том, что именно в твоем возрасте, и в ближайшие три-пять лет, будет происходить процесс взросления, причем не только морального, но и физического. Ты будешь очень сильно меняться и внешне, и внутренне. Соответственно мысли, чувства, даже привязанности, тоже станут другими. И уже годам к двадцати – двадцати-пяти, от нынешней девушки с пока еще совершенно подростковыми взглядами и максимализмом ничего не останется. Кстати, вполне возможно, что и парень твой нынешний также уйдет в прошлое. Увы, но школьная любовь практически никогда не вырастает во что-то серьезное. Такова жизнь. В общем, не делай пока громких заявлений, и очень настоятельно рекомендую – предохраняйся. Иначе всё очень резко усложнится.
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Лучшие комментарии
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Никольски 07.03.19 01:55Ну вот! Это нормально в 17 лет не хотеть иметь детей. Странно в 19 о них мечтать не женившись и без хорошего заработка. Девочка, а не рано ли вы кинулись в половую жизнь с безответственным человеком, Который так тупо щекочет нервы? Что это ещё за шутки? Мне кажется, что Вам больше чем противозачаточные нужны- время и другой парень. Серьёзный. А то связалась в 17 лет с глупым подростком! Ребёнок - это человек, которого нельзя так лепить под угрозой сопливой девченке. А уж если все таки ахаешься с глупцом, то противозачаточные!!!
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krazy 07.03.19 01:19Вы б не экономили на презервативах. Дети да, понятно. А есть еще ВИЧ, гепатит, гонорея, сифилис и прочая пакость, которой пофик во время вытащили из вас мпх или нет. Я своим малым первым делом начала внушать, чтоб без резинки к девушкам даже подходили (надеюсь еще далеко до этого, но кто знает, подростковый период уже пошел)
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Zavoronok 07.03.19 00:59Аня, согласно статистике, более половины незапланированных беременностей приходится именно на этот способ предохранения, так что используй презервативы, чтобы потом не травмировать душу и тело абортами.
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лаки 07.03.19 12:19сдурела свосем без резинки трахаться? вот же дурочка, прости господи...какие вам обоим дети вообще? сами вырастите сначала, заведите мозг в голове хоть какой, а потом уже про детей говорите!
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Элфи Крекс 07.03.19 01:23Те, кто действительно не хочет детей, предохраняются. Презервативами. Оральными контрацептивами. А на форум писать - детей не хочу, нет, это не предохраняет.
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Элфи Крекс / 07.03.19 15:02Есть женщины, которые не любят секс и занимаются им только с целью детопроизводства. Есть женщины, которые занимаются сексом ради мужа. Что-то ещё "для здоровья" слышала. Но большинство всё-таки ради удовольствия. Зачем гг факается, непонятно. Детей не надо, мужа нет, а при таком отношении партнёра - ни здоровья, ни радости. Это в каком же напряжении все происходит, если её в интиммомент партнёр дразнит: а вот и не выну, и не выну! Загадка. Или он ей покушать покупает?
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лаки / 07.03.19 12:19сдурела свосем без резинки трахаться? вот же дурочка, прости господи...какие вам обоим дети вообще? сами вырастите сначала, заведите мозг в голове хоть какой, а потом уже про детей говорите!
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Солярская / 07.03.19 13:30Во-во.
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Солярская / 07.03.19 13:36А потом такие... простигосподи, выкидывают "крысят" в буквальном смысле слова. В коробках и пакетах в помойку на мороз. И благополучно переселяются в женскую колонию, потому что эти идиотке даже не представляют, что их вычислить, как два пальцаобасфальт. Крысам крысиная жизнь...
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Никольски / 07.03.19 14:35Ну....Солярская, пожалуйста. Она еще ничего не сделала. Видимо, ей советовать некому. Родителям наплевать...Всего то 17 лет..Пожалуйста!
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. / 07.03.19 14:41Что ей советовать? Перестать сортирно-топорно кокетничать и строить из себя «офигенную крутую стерву»? Посоветовать перестать быть тупой овцой? Да уж поздно, что выросло - то выросло. Единственный совет - да, не размножаться, ни в коем случае, сделать стерилизацию, чтобы не дай бог идиотине не пришло в голову других способов «избавления от крысят»
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Никольски / 07.03.19 15:47Не надо , Точка с палочкой! Тут с детства одинокая маленькая девочка. И за " крысенка" ее уже больно..Ей 17 лет, а мы взрослые тетки и так лупить. Что больно за нее со вчерашнего вечера...Столько таких несчастных одиноких девочек и так их беспощадно рвут старшие.. Вы прямо, как эхо фильма " Нелюбовь". Еще не родился никто у нее , а уже крысеныш. У нас , Видите ли дети, а у нее крысеныш, потому что ее недолюбили, не объяснили. И ей всего 17 лет. И такие цацы, как мы ее будут хлестать просто по по происхождению.. Ужас,крысенком назвать неродившегося ребенка. Прочла эти мессажи про крысят и унижениями и расплакалась. Мне к 60 уже. И мне больно. А Вы помоложе и Вам еще нет.
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. / 07.03.19 16:02Вы письмо-то до конца дочитали, мадам Николаева? Или сразу флагом из белого пальто махать? Про крысят и т.д?
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Никольски / 07.03.19 16:31Знаете, Вам тоже бы неплохо белое пальто попробовать носить. Не все тельняшки по жизни. И я Вам не Мадам Николаева. Пожалуйста, не надо фамильярности! Хотя о чем я?? Давайте, некоторым по кайфу пинать маленьких и тем кому не повезло. Я Вам больше не отвечаю. Хамить можете вашей маме! Вы ж не в белом пальто. У Вас не застопориться.Нам не по пути.
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Солярская / 07.03.19 15:44Да я понимаю, меня "крысята" просто убили.
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. / 07.03.19 14:36Я 100% поддерживаю ваш комментарий и по сути, и по форме.
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[email protected] / 07.03.19 12:10Вам нужен мужчина, у которого будет такие же планы в этом вопросе. Тут или дети есть, или их нет. Компромисса быть не может. Угрозы "невовремя выйти из.." - это ужас, после такого я бы уже к себе не подпустила. Не надо никому насильно делать детей. Если ему так нужно ребёнка, есть много девушек, которые мечтают о детях, вот пусть с ними и размножается )) Вам не по пути.
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ЯздесЯ / 07.03.19 12:08Круть!
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Солярская / 07.03.19 11:18Девушка. В общем, прочтите в интернете на тему "средства предохранения от беременности", раз мама не рассказала. Их бывает несколько видов. Пользуйтесь сразу тремя, например спринцевание презерватив и таблетки. Более того, есть средства пожарной контрацепции,, например постинор. Таблетки менее опасны, чем трепятся подруги, и тем более чем тот же самый аборт. Об остальном что-то не хочется пока...
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miss Granger / 07.03.19 10:57Конечно никаких детей у вас не будет))))) Вам 17 и 19, через два года вы расстанетесь, а через 5 уже с трудом будете помнить, что вообще были в жизни друг друга)))))))
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Фу / 07.03.19 10:54Кокекство неумной агрессивной дурочки «я бежала за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне не интересны» Фу. Маме двойка, да
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Джей / 07.03.19 10:05Че т для трэша рано, четверг тока, или это подготовка к 8 марта???)) по теме: маме двойка, героине - придите в разум!!! Какой нах ребёнок и какой нах секс без предохранения!?? Мальчика такого топку сразу - если мальчик не предохраняется и ведёт себя настолько безответсвенно, то с ним не то что детей, с ним аще делов лучше не иметь. Вам мама не объясняла, как себя ведут мужчины с женщинами, которых любят, и как эта любовь выражается?? А про рождение детей мама что говорила?? Вас не любят и Вами пользуются для реализации собственных децких или недецких мечт и амбиций. Так понятно??? А с Вашим нежелание детей будете лет через десять разбирацо, если у Вас к тому времени ещё будет такое нежелание))) и на будущее будьте разборчивее в выборе сексуальных партнёров, потому что акромя как сексуальным партнерство такие отношения не назовёшь. Взрослейте, а то сексом занимаетесь а основ взаимодействия мужчины и женщины не знаете. Спасибо маме((
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Солярская / 07.03.19 09:14— Как уберечься от беременности? — Пейте чай. — До или после? — Вместо.
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Апельсиновая / 07.03.19 08:16Давно ли ты сама была крысенком? Хотя, по закону ты ещё крысёнок:))) 17 лет, а уже такие проблемы. Секс на удачу, сомнительный партнёр.... учебой бы лучше озаботилась, а не удовлетворением мужских амбиций. Корчишь из себя чайлдфри, а сама стелишься. Логика близко не ночевала.
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Лада / 07.03.19 08:06Ну так пригрозите ему, что в случае, если он "не вынет" - отдадите ребёнка ему, раз он ему так нужен)) пусть кормит смесями, не спит ночами и берет декрет. Кстати, декрет можно и отцам брать, у нас в этом смысле законодательство продвинутое. А вообще, зачем вам такой мальчик, который с вами и вашими желаниями не считается - вопрос вам на подумать. Ну и да, прерванное - это рулетка, вам об этом уже написали, дак и я напишу.
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Лада / 07.03.19 08:18А вообще, если говорить серьёзно, бросайте его, у вас с ним разные цели в жизни, он вас не уважает, и зачем вам постоянно думать рядом с ним об абортах и жить под стрессом? Презервативом он пользоваться не будет... Тут даже непонятно будет, случайно он или намеренно, прерванное - это так ненадежно.
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Никольски / 07.03.19 01:55Ну вот! Это нормально в 17 лет не хотеть иметь детей. Странно в 19 о них мечтать не женившись и без хорошего заработка. Девочка, а не рано ли вы кинулись в половую жизнь с безответственным человеком, Который так тупо щекочет нервы? Что это ещё за шутки? Мне кажется, что Вам больше чем противозачаточные нужны- время и другой парень. Серьёзный. А то связалась в 17 лет с глупым подростком! Ребёнок - это человек, которого нельзя так лепить под угрозой сопливой девченке. А уж если все таки ахаешься с глупцом, то противозачаточные!!!
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Н / 07.03.19 01:46Треш какой. Вы не предохраняетесь, ваш парень угрожает вам насильственным залётом, вам 17 (11-й класс?), а тема письма "не хочу детей". Когда такая ситуация, отношение к детям как бы это сказать не главная проблема. PS/ Печально, что в российских школах нет уроков секспросвета. И не будет никогда, судя по всему.
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Zavoronok / 07.03.19 10:00У нас были. После уроков. 2 или 3 недели с понедельника по пятницу по часу.
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Джей / 07.03.19 10:07Такие вещи объясняют мама и папа, уроки в школе - это так, для общего развития.
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12 / 07.03.19 16:28Урожать насильственной беременность...Какое безобразие. Это форма домашнего насилия и девушке нужно срочно позаботиться о себе! Подальше от таких "милых парней". Дорогая. покупай спортивную обувь и беги, беги подальше, не оборачиваясь, пока он тебе нервы и жизнь не испортил.
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Элфи Крекс / 07.03.19 01:23Те, кто действительно не хочет детей, предохраняются. Презервативами. Оральными контрацептивами. А на форум писать - детей не хочу, нет, это не предохраняет.
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krazy / 07.03.19 01:19Вы б не экономили на презервативах. Дети да, понятно. А есть еще ВИЧ, гепатит, гонорея, сифилис и прочая пакость, которой пофик во время вытащили из вас мпх или нет. Я своим малым первым делом начала внушать, чтоб без резинки к девушкам даже подходили (надеюсь еще далеко до этого, но кто знает, подростковый период уже пошел)
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Без слов / 07.03.19 01:19Девушка, вам бы головушку полечить
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Zavoronok / 07.03.19 00:59Аня, согласно статистике, более половины незапланированных беременностей приходится именно на этот способ предохранения, так что используй презервативы, чтобы потом не травмировать душу и тело абортами.