 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Категорически не хочу иметь детей


Мой парень (ему 19 лет) в будущем хочет ребёнка и не одного... А я не хочу, я ненавижу детей, меня от них колотит. Много раз ему об этом говорила, а он «дети это счастье и они у нас будут!» Какое нафиг счастье? Дети это ужас. Говорит: «Один раз не вовремя выйду из тебя, и ничего ты не сделаешь». Я сделаю аборт! Как ему объяснить, ну не хочу я этих крысят?!

Анна, Ханты-Мансийск, 17 лет / 07.03.19
Категорически не хочу иметь детей

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 3.00 из 5. 2

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, зачем что-то объяснять? Тебе 17 лет, ты сама – ребенок. Мягко говоря, твой парень еще по закону ни выходить, ни входить в тебя не может. Ты несовершеннолетняя, и то, что он делает – это секс с несовершеннолетней. Поэтому разговоры о детях – это вообще за гранью добра и зла.

    Обсуждать с 17-летней девочкой размер будущего потомства, конечно, законом не запрещается. Но нужно быть дураком, чтобы это делать. Какие могут быть планы на детей у девочки, у которой еще школа не закончена и профессия не освоена? А уж решать за нее – беременеть ей или нет, – это на самом деле уже называется насилием.

    Я понимаю, что тебе, в самом деле, еще просто очень мало лет, и ты вправе не любить детей и не хотеть их. Но подумай о том, кто с тобой рядом. Мужчина, который воспринимает тебя как инкубатор для реализации его личной программы по размножению. Разговоры в подобном ключе со взрослой самодостаточной женщиной закончились бы расставанием. Потому что мужчина, который говорит о женщине как об инкубаторе для своей спермы, – сексист, который уверен, что он вправе решать за женщину любые вопросы, включая и те, что касаются ее организма. И фразы «не вовремя выйду» – за гранью нормы поведения в паре. Беременность – то, о чем надо договариваться. Беременность, достигнутая обманным путем – подлость по отношению к партнеру. Если бы он не хотел детей, а ты бы, например, проколола бы презерватив или обманула, что пьешь противозачаточные, а на самом деле – нет, и забеременела, он бы простил и остался? Подумай, кто с тобой рядом. От таких мужчин немудрено не хотеть детей.

  • Сергей

    Анна, единственное, что я могу тебе посоветовать – это перестать играть в Русскую рулетку, занимаясь незащищенным сексом. Возможно ты не в курсе, но еще до эякуляции, у твоего парня уже выделяется небольшое количество семенной жидкости. Поэтому прерванный половой акт – это самый ненадежный способ контрацепции из всех возможных. Так что если на самом деле не хочешь в самом ближайшем времени забеременеть, то бегом в аптеку за презервативами. Кстати, они и в плане защиты от разных веселых заболеваний необходимы. Что же касается детей, то не торопись с громкими заявлениями. Нет, я понимаю, что ты сама себе сейчас кажешься очень взрослой, и искренне считаешь, что нынешние убежденности и жизненная позиция останутся таковыми на веки вечные, однако, просто поверь на слово, ты ошибаешься. Дело в том, что именно в твоем возрасте, и в ближайшие три-пять лет, будет происходить процесс взросления, причем не только морального, но и физического. Ты будешь очень сильно меняться и внешне, и внутренне. Соответственно мысли, чувства, даже привязанности, тоже станут другими. И уже годам к двадцати – двадцати-пяти, от нынешней девушки с пока еще совершенно подростковыми взглядами и максимализмом ничего не останется. Кстати, вполне возможно, что и парень твой нынешний также уйдет в прошлое. Увы, но школьная любовь практически никогда не вырастает во что-то серьезное. Такова жизнь. В общем, не делай пока громких заявлений, и очень настоятельно рекомендую – предохраняйся. Иначе всё очень резко усложнится.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
5
5


Ваше мнение 34  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • Никольски 07.03.19 01:55
    -
    12
    +
    Ну вот! Это нормально в 17 лет не хотеть иметь детей. Странно в 19 о них мечтать не женившись и без хорошего заработка. Девочка, а не рано ли вы кинулись в половую жизнь с безответственным человеком, Который так тупо щекочет нервы? Что это ещё за шутки? Мне кажется, что Вам больше чем противозачаточные нужны- время и другой парень. Серьёзный. А то связалась в 17 лет с глупым подростком! Ребёнок - это человек, которого нельзя так лепить под угрозой сопливой девченке. А уж если все таки ахаешься с глупцом, то противозачаточные!!!
    Контекст комментария ответить ссылка
  • krazy 07.03.19 01:19
    -
    9
    +
    Вы б не экономили на презервативах. Дети да, понятно. А есть еще ВИЧ, гепатит, гонорея, сифилис и прочая пакость, которой пофик во время вытащили из вас мпх или нет. Я своим малым первым делом начала внушать, чтоб без резинки к девушкам даже подходили (надеюсь еще далеко до этого, но кто знает, подростковый период уже пошел)
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Zavoronok 07.03.19 00:59
    -
    8
    +
    Аня, согласно статистике, более половины незапланированных беременностей приходится именно на этот способ предохранения, так что используй презервативы, чтобы потом не травмировать душу и тело абортами.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • лаки 07.03.19 12:19
    -
    7
    +
    сдурела свосем без резинки трахаться? вот же дурочка, прости господи...какие вам обоим дети вообще? сами вырастите сначала, заведите мозг в голове хоть какой, а потом уже про детей говорите!
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Элфи Крекс 07.03.19 01:23
    -
    6
    +
    Те, кто действительно не хочет детей, предохраняются. Презервативами. Оральными контрацептивами. А на форум писать - детей не хочу, нет, это не предохраняет.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Элфи Крекс / 07.03.19 15:02
    -
    0
    +
    Есть женщины, которые не любят секс и занимаются им только с целью детопроизводства. Есть женщины, которые занимаются сексом ради мужа. Что-то ещё "для здоровья" слышала. Но большинство всё-таки ради удовольствия. Зачем гг факается, непонятно. Детей не надо, мужа нет, а при таком отношении партнёра - ни здоровья, ни радости. Это в каком же напряжении все происходит, если её в интиммомент партнёр дразнит: а вот и не выну, и не выну! Загадка. Или он ей покушать покупает?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки / 07.03.19 12:19
    -
    7
    +
    сдурела свосем без резинки трахаться? вот же дурочка, прости господи...какие вам обоим дети вообще? сами вырастите сначала, заведите мозг в голове хоть какой, а потом уже про детей говорите!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Солярская / 07.03.19 13:30
      -
      1
      +
      Во-во.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Солярская / 07.03.19 13:36
      -
      3
      +
      А потом такие... простигосподи, выкидывают "крысят" в буквальном смысле слова. В коробках и пакетах в помойку на мороз. И благополучно переселяются в женскую колонию, потому что эти идиотке даже не представляют, что их вычислить, как два пальцаобасфальт. Крысам крысиная жизнь...
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Никольски / 07.03.19 14:35
        -
        1
        +
        Ну....Солярская, пожалуйста. Она еще ничего не сделала. Видимо, ей советовать некому. Родителям наплевать...Всего то 17 лет..Пожалуйста!
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • . / 07.03.19 14:41
          -
          1
          +
          Что ей советовать? Перестать сортирно-топорно кокетничать и строить из себя «офигенную крутую стерву»? Посоветовать перестать быть тупой овцой? Да уж поздно, что выросло - то выросло. Единственный совет - да, не размножаться, ни в коем случае, сделать стерилизацию, чтобы не дай бог идиотине не пришло в голову других способов «избавления от крысят»
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Никольски / 07.03.19 15:47
            -
            0
            +
            Не надо , Точка с палочкой! Тут с детства одинокая маленькая девочка. И за " крысенка" ее уже больно..Ей 17 лет, а мы взрослые тетки и так лупить. Что больно за нее со вчерашнего вечера...Столько таких несчастных одиноких девочек и так их беспощадно рвут старшие.. Вы прямо, как эхо фильма " Нелюбовь". Еще не родился никто у нее , а уже крысеныш. У нас , Видите ли дети, а у нее крысеныш, потому что ее недолюбили, не объяснили. И ей всего 17 лет. И такие цацы, как мы ее будут хлестать просто по по происхождению.. Ужас,крысенком назвать неродившегося ребенка. Прочла эти мессажи про крысят и унижениями и расплакалась. Мне к 60 уже. И мне больно. А Вы помоложе и Вам еще нет.
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
            • . / 07.03.19 16:02
              -
              1
              +
              Вы письмо-то до конца дочитали, мадам Николаева? Или сразу флагом из белого пальто махать? Про крысят и т.д?
              ответить цитировать ссылка пожаловаться
              • Никольски / 07.03.19 16:31
                -
                -1
                +
                Знаете, Вам тоже бы неплохо белое пальто попробовать носить. Не все тельняшки по жизни. И я Вам не Мадам Николаева. Пожалуйста, не надо фамильярности! Хотя о чем я?? Давайте, некоторым по кайфу пинать маленьких и тем кому не повезло. Я Вам больше не отвечаю. Хамить можете вашей маме! Вы ж не в белом пальто. У Вас не застопориться.Нам не по пути.
                ссылка пожаловаться
        • Солярская / 07.03.19 15:44
          -
          1
          +
          Да я понимаю, меня "крысята" просто убили.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • . / 07.03.19 14:36
      -
      1
      +
      Я 100% поддерживаю ваш комментарий и по сути, и по форме.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • [email protected] / 07.03.19 12:10
    -
    3
    +
    Вам нужен мужчина, у которого будет такие же планы в этом вопросе. Тут или дети есть, или их нет. Компромисса быть не может. Угрозы "невовремя выйти из.." - это ужас, после такого я бы уже к себе не подпустила. Не надо никому насильно делать детей. Если ему так нужно ребёнка, есть много девушек, которые мечтают о детях, вот пусть с ними и размножается )) Вам не по пути.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ЯздесЯ / 07.03.19 12:08
    -
    0
    +
    Круть!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 07.03.19 11:18
    -
    1
    +
    Девушка. В общем, прочтите в интернете на тему "средства предохранения от беременности", раз мама не рассказала. Их бывает несколько видов. Пользуйтесь сразу тремя, например спринцевание презерватив и таблетки. Более того, есть средства пожарной контрацепции,, например постинор. Таблетки менее опасны, чем трепятся подруги, и тем более чем тот же самый аборт. Об остальном что-то не хочется пока...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • miss Granger / 07.03.19 10:57
    -
    3
    +
    Конечно никаких детей у вас не будет))))) Вам 17 и 19, через два года вы расстанетесь, а через 5 уже с трудом будете помнить, что вообще были в жизни друг друга)))))))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Фу / 07.03.19 10:54
    -
    2
    +
    Кокекство неумной агрессивной дурочки «я бежала за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне не интересны» Фу. Маме двойка, да
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей / 07.03.19 10:05
    -
    4
    +
    Че т для трэша рано, четверг тока, или это подготовка к 8 марта???)) по теме: маме двойка, героине - придите в разум!!! Какой нах ребёнок и какой нах секс без предохранения!?? Мальчика такого топку сразу - если мальчик не предохраняется и ведёт себя настолько безответсвенно, то с ним не то что детей, с ним аще делов лучше не иметь. Вам мама не объясняла, как себя ведут мужчины с женщинами, которых любят, и как эта любовь выражается?? А про рождение детей мама что говорила?? Вас не любят и Вами пользуются для реализации собственных децких или недецких мечт и амбиций. Так понятно??? А с Вашим нежелание детей будете лет через десять разбирацо, если у Вас к тому времени ещё будет такое нежелание))) и на будущее будьте разборчивее в выборе сексуальных партнёров, потому что акромя как сексуальным партнерство такие отношения не назовёшь. Взрослейте, а то сексом занимаетесь а основ взаимодействия мужчины и женщины не знаете. Спасибо маме((
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 07.03.19 09:14
    -
    2
    +
    — Как уберечься от беременности? — Пейте чай. — До или после? — Вместо.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Апельсиновая / 07.03.19 08:16
    -
    6
    +
    Давно ли ты сама была крысенком? Хотя, по закону ты ещё крысёнок:))) 17 лет, а уже такие проблемы. Секс на удачу, сомнительный партнёр.... учебой бы лучше озаботилась, а не удовлетворением мужских амбиций. Корчишь из себя чайлдфри, а сама стелишься. Логика близко не ночевала.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 07.03.19 08:06
    -
    4
    +
    Ну так пригрозите ему, что в случае, если он "не вынет" - отдадите ребёнка ему, раз он ему так нужен)) пусть кормит смесями, не спит ночами и берет декрет. Кстати, декрет можно и отцам брать, у нас в этом смысле законодательство продвинутое. А вообще, зачем вам такой мальчик, который с вами и вашими желаниями не считается - вопрос вам на подумать. Ну и да, прерванное - это рулетка, вам об этом уже написали, дак и я напишу.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Лада / 07.03.19 08:18
      -
      2
      +
      А вообще, если говорить серьёзно, бросайте его, у вас с ним разные цели в жизни, он вас не уважает, и зачем вам постоянно думать рядом с ним об абортах и жить под стрессом? Презервативом он пользоваться не будет... Тут даже непонятно будет, случайно он или намеренно, прерванное - это так ненадежно.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 07.03.19 01:55
    -
    12
    +
    Ну вот! Это нормально в 17 лет не хотеть иметь детей. Странно в 19 о них мечтать не женившись и без хорошего заработка. Девочка, а не рано ли вы кинулись в половую жизнь с безответственным человеком, Который так тупо щекочет нервы? Что это ещё за шутки? Мне кажется, что Вам больше чем противозачаточные нужны- время и другой парень. Серьёзный. А то связалась в 17 лет с глупым подростком! Ребёнок - это человек, которого нельзя так лепить под угрозой сопливой девченке. А уж если все таки ахаешься с глупцом, то противозачаточные!!!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Н / 07.03.19 01:46
    -
    4
    +
    Треш какой. Вы не предохраняетесь, ваш парень угрожает вам насильственным залётом, вам 17 (11-й класс?), а тема письма "не хочу детей". Когда такая ситуация, отношение к детям как бы это сказать не главная проблема. PS/ Печально, что в российских школах нет уроков секспросвета. И не будет никогда, судя по всему.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Элфи Крекс / 07.03.19 01:23
    -
    6
    +
    Те, кто действительно не хочет детей, предохраняются. Презервативами. Оральными контрацептивами. А на форум писать - детей не хочу, нет, это не предохраняет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • krazy / 07.03.19 01:19
    -
    9
    +
    Вы б не экономили на презервативах. Дети да, понятно. А есть еще ВИЧ, гепатит, гонорея, сифилис и прочая пакость, которой пофик во время вытащили из вас мпх или нет. Я своим малым первым делом начала внушать, чтоб без резинки к девушкам даже подходили (надеюсь еще далеко до этого, но кто знает, подростковый период уже пошел)
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Без слов / 07.03.19 01:19
    -
    -1
    +
    Девушка, вам бы головушку полечить
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 07.03.19 00:59
    -
    8
    +
    Аня, согласно статистике, более половины незапланированных беременностей приходится именно на этот способ предохранения, так что используй презервативы, чтобы потом не травмировать душу и тело абортами.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору