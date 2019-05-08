Муж 7 лет тайно общается с бывшей девушкой
Мой теперь уже муж, как оказалось, общается с бывшей девушкой, и я не могу понять причины. Когда мы познакомились 7 лет назад, у него была девушка в другом городе. С этой девушкой он встречался полгода, потом она его бросила, так как хотела, чтобы он остался с ней в их родном городе, а у него в Москве учеба и начало перспективной карьеры, так что он отказался, к нему она ехать не захотела. Практически сразу после их расставания мы начали с ним встречаться. Первый год он с ней активно переписывался и пару раз встречался (насколько я знаю, просто случайно пересекался, когда ездил к родителям). Я говорила, что мне это неприятно, но без скандалов, так как немного времени прошло. В итоге, как мне казалось, их общение прекратилось.
И вот прошло 7 лет, жили душа в душу, поженились недавно (столько лет понадобилось, чтобы нам как семье иметь стабильный доход и полную независимость от родителей), и оказалось, что все 7 лет он общался с бывшей девушкой, скрывая это от меня. И я, честно, не вижу никаких объективных причин для общения – у него хорошая карьера, куча интересов, путешествия, а девушка за это время не сильно изменилась, круг интересов так и остался, как в 18 лет, пьет с панками, толком не работает, мотается по лесам и кладбищам. Можно подумать, что мужу не хватает таких развлечений, но он их не поддерживал и когда встречался с бывшей, они ссорились постоянно из-за ее образа жизни. Муж толком не объясняет свое поведение, но говорит, что любит только меня, а я сомневаюсь, так как не понятно, зачем тогда продолжать общение с человеком, с которым так мало общего.
Мнения наших экспертов
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Алена
Вероятнее всего, твой муж подсознательно самоутверждается в общении с бывшей девушкой. Она задела его за живое, когда отказалась приехать с ним в Москву и, фактически, отказалась от него в пользу жизни в своей «провинции». Он был уязвлен, это очевидно. И поддерживает он общение с нею, как мне думается, только для того, чтобы показать ей, какой она оказалась дурой, что отвергла такого успешного и перспективного мужчину. Но никаких чувств к ней, которых тебе стоило бы бояться, у него нет. Он просто чешет свое самолюбие контрастом между собой и ею. Между тем, как далеко «ушел» по жизни он, и как «отстала» она.
В то же время, я бы не советовала закрывать на это общение глаза. И ты правильно сделала, что высказала мужу свое неудовольствие этой тайной «связью». Дело в том, что мужчина, которому важно доказать бывшей, что она дура, которая не поняла своего счастья, может оказаться уязвимым. Если, к примеру, бывшая девушка твоего мужа проявит инициативу, то далеко не факт, что муж твой устоит перед ее обаянием и не окажется у нее в постели. Это вопрос не стойкости и верности твоего супруга, а желания той девушки. Полагаю, пока она него просто не заявила.
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Сергей
Елизавета, честно говоря, мне тоже непонятно зачем общаться с бывшей пассией на протяжении многих лет, если нет ничего общего, да и живешь с ней в разных городах. Однако все люди разные и у каждого имеются свои «тараканы». Может быть, он таким способом поднимает самооценку? Возможно, есть какие-то другие причины. Однако важнее, на мой взгляд, другое. Вы живете вместе уже довольно давно, и даже поженились, однако до сих пор не научились договариваться и верить друг другу. Полагаю, стоит разобраться именно с этим. Как? Наверное, лучше начать с откровенных разговоров. Ведь если у тебя возникли подозрения, появилось недовольство, то просто сделать вид, что ничего не происходит – не вариант. Напряжение в этом случае будет копиться, твоя «зона фантазии» начнет подкидывать все более интересные варианты, и, в результате, однажды будет достигнута точка кипения, после чего произойдет скандал. Уж не знаю, как ты, а я их терпеть не могу. Поэтому считаю, что доводить дело до крайностей не стоит. И лучший способ избавиться от страхов – проговорить их. Проговорить с тем, от кого они зависят. То есть с мужем. Так что собирайся с мыслями, формулируй вопросы, и иди объясняться с благоверным. Кроме него все равно никто не объяснит происходящее.
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Лучшие комментарии
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krazy 08.05.19 00:44Как вариант мадам не создана для семейной жизни. Тусоваться с ней, общаться, влюбляться и гулять - прикольно. Жить вместе, строить будущее, заводить детей - нет. (Кстати по-хорошему в первый год стоило именно скандал закатить и хлопнуть дверью. Новые отношения начал, старые заканчивай. Чай не трех детей с ней оставил, просто бывашая девушка)
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жужа@ 08.05.19 00:39Старая любовь не ржавеет! Это факт!
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Апельсиновая 08.05.19 07:53Чего-то в этой истории не хватает, чего-то ключевого. Такое чувство, что делать карьеру в Москву он поехал не сам, а под действием чей-то воли. Сам же он с удовольствием продолжил бы жить в провинции. Еще более странно (хотя тут может быть расчёт с ее стороны) что дева дала отставку парню, но 7 (семь, Карл, семь) лет продолжает подогревать интерес. Очень подозреваю, что 7 лет назад был кто-то ещё, кто их развёл, но муж об этой истории молчит.
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Koshka 08.05.19 07:24Давайте уточним, как именно общается. Если это формальное поздравление друг друга с праздниками, как бывает, то, Имхо, это вполне нормально. А вот если там глубокое включение в свою жизнь постороннего человека, особенно обсуждение с ней семейных отношений, то это очень плохо. Вы очень удивитесь, но и на таких мадам, которые в 28 лет без зубов, опухшие от пьянки, есть любители. Уровень потребностей, так сказать. Тогда бесполезно доказывать, что Вы- лучше, такие мужчины Вас просто не поймут.
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Прелесть 08.05.19 09:07Нашла кому и чему придавать глобальное значение. Любой человек свободен и в душу вы ни к кому до конца не залезете. И не пытайтесь даже. Вы лишь жена. Не бог. Не следователь. Живите и радуйтесь тому что день сегодняшний несёт. Во первых ничего вечного нет под луной. Завтра с виду верный сосед уйдёт к неожиданной другой. Послезавтра вы сама захотите жить одна и тд. Не драматизируйте. Не нагнетайте разборок. Будет день и будет пища. Интересно любите ли Вы его или просто хотите иметь образцового мужа. Вот это важнее.
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Вера / 08.05.19 14:52Не думаю, что любовь там. Подруга молодости она, возможно, ассоциируется с привольной молодой жизнью. У меня такие друзья со временем сами рассосались, времени нет, да и говорить особо не о чем. Уж очень далеко все, что у нас с ними совместного было. Вы все-таки добейтесь (без наездов, спокойно, говорите о своих чувствах, что вас обижает это и не укрепляет в итоге ваши отношения) от него, что же ему дает это общение. Автор, а, может, она для него ментальная любовница?
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[email protected] / 08.05.19 13:28А известно, о чём они там болтают то? Можно о жизни, о работе и озвучивать желания на день насущный. А можно вспоминать всякое, н.п., а помнишь, как я тебя (пи-пи-пи-пи), и ты была сверху, а ночь была темна, и ох и ах как мне понравилось и вот бы повторить. И на этой волне, с соответствующим умонастроением и эротическим флёром, направленным не по адресу, ложиться спать под бочок жены. И действительно, вопрос - какие причины на такие ностальгии. Одно могу сказать точно. Это сближает. регулярные контакты сближают. Как-то я по работе общалась с одним мч, которого только в скайпе и по телефону у слышала. Он видел моё фото в скайпе, я его мелкое размытое фото в скайпе. И он сначала по работе, потом что-то про дочку написал, я что-то ответила, потом он начал просить то совета, то просто без поводов поздоровается и вышлет смайлик. И потом, в каком-то особенном настрое, написал, что его ко мне тянет, что он стал зависимым от нашего общения и если бы я только не была замужем... Вы понимаете, да? Человек меня ни разу не видел в жизни. Одноклассник мой один до сих пор вспоминает, как мы целовались, и иногда пишет. Не часто, но иногда бывает, как заяц из шляпы. Здрассьти. Я так понимаю, это что-то вроде желания вернуть/ вспомнить на чуток какую-то яркую эмоцию. Пусть из прошлого. И, что забавно, он меня идеализирует, точно вижу. Не настолько я прекрасна, чтобы от меня так балдеть, но так как он помнит то, как его колбасило, когда он меня поцеловал в 1 и последний раз ( а в этом возрасте всё ярче и вкуснее ), то его и глючит периодически. И ведь всё прекрасно в личной жизни. А на самом деле я так же устаю, как его жена - мама 2 детей, и у меня тоже свои какие-то дела, проблемы. Если бы разговор перешел за черту приличия, надо бы было нейтрализовать эту активность))
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Киви / 08.05.19 13:22Я общаюсь с бывшим, просто по дружески. Никому из нас ничего большего не нужно, не подходим мы друг другу. Но он хороший и близкий мне человек.
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Элфи Крекс / 08.05.19 12:42Ваша ошибка была в том, что вы стали с ним встречаться" практически сразу после их расставания". Видимо, для него это было " клин клином вышибают", после того, как та девушка его бросила. Вы подходите ему для того образа, что он считает правильным, больше, чем та девушка. Но любит он, интересна ему она. Знаете, как люди сознательно едят по утром овсянку, а хотели бы кофе с круассаном. И конечно же, он не случайно встретился с ней в своём городе, раз они до этого активно переписывались. Решайте из того, что вам важнее: быть женой, которая не особо интересна, или быть единственной любимой.
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Прелесть / 08.05.19 12:16Не надо ничего спрашивать. Это противно. Надо собой больше заниматься. Думать о себе. Вы довольны мужем в сексе в быту. Как он как добытчик. Как он с вами обращается. А все остальное это уже ваш наезд. Он ничья не собственность, чтобы выворачиваться наизнанку. Поймите вы главное. А не главное ладе не думайте.
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лаки / 08.05.19 11:58смотря как общается...я меня есть человек, с которым я лет 15 переписываюсь, сейчас уже гораздо реже, а раньше каждую неделю-две писать, иногда пару фраз, иногда больше...это общение нам не мешало жить ствоей реальной жизнью, создавать семьи, рожать детей и тыды. конечно вначале была симпатия, а потом скорее привычка поддерживать такое вот редкое общение, и понемногу оно сходит на нет. так и в вашем случае, думаю очень кажно качетсво этого их обдщения и частота. если он ей раз в месяц пишет как у него все зашибись, то да, это скорее похвастаться, что она потеряла. а если он интерсуется ее жизнью, сам пишет первым и все такое, то это повод разбираться в ситуации, имхо.
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[email protected] / 08.05.19 13:43смотря как общается.. - Лаки, вот-вот, смотря как.
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*** / 08.05.19 11:19такое виртуальное общение опасно идеализацией виртуального партнера, виртуальный партнер не ошибается, в отличие от реального.
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Прелесть / 08.05.19 09:58Я лично знаю много случаев когда живёт с одной а любят другую. И никто даже не догадывается. И очень многие даже такой мысли не допускают. Потому не советую героине мечтать о девственно чистом мужчине. Таких сегодня просто нет. У каждого своя история. И не наше это дело. Живите здесь и сейчас. Один лишь случай. Один мужчина генерал прожил с женой 35 лет. Родил с ней дочь. Вышел на пенсию. Получил квартиру в Харькове, перевёз туда жену и вернулся к другой женщине с которой у него было 3 несовершеннолетних детей. Внимание :семья генерала абсолютно всеми была признана идеальной. Всегда нарядная весёлая жена и они всегда рука в руке. Итого - не усложняйте свою жизнь ненужными мыслями. Живите с мужем весело и радостно. Здесь и сейчас.
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Никольски / 08.05.19 10:31Да тут уже догадались. Муж балбес. Уж если хочешь сохранять семью и девушка с кладбищ в сердце- сделай так, что бы никто не догадался . В особенности жена. А так все разрушил. И еще что то лопочет про " люблю", Даже и не знаю, что бы меня разочаровало больше. Тайное желание быть с девушкой или неумение себя вести в семье. Не заботливое отношение ко мне. Наверное, мой разговор с таким мужем начался бы со слов " Как ты позволил мне об этом узнать, если ты хочешь сохранить семью.! Где твои мозги! " Это так же как мужчины по году работающие в отрыве от дома и не пользуются презервативами со случайными женщинами в командировке. А потом радостно лезут на любимых жен.. Фу!
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Лада / 08.05.19 09:15Вы не единственная в его сердце. Ну... многие так живут. Бережно лелеют в сердце образ одной прекрасной девы, а живут с другой девой. Так и всю жизнь могут прожить. Но не все при этом с той первой встречаются. Если просто сентиментальные воспоминания - это одно. Регулярные встречи "вживую" - другое. Это очень неприятно для жены, факт.
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Прелесть / 08.05.19 09:07Нашла кому и чему придавать глобальное значение. Любой человек свободен и в душу вы ни к кому до конца не залезете. И не пытайтесь даже. Вы лишь жена. Не бог. Не следователь. Живите и радуйтесь тому что день сегодняшний несёт. Во первых ничего вечного нет под луной. Завтра с виду верный сосед уйдёт к неожиданной другой. Послезавтра вы сама захотите жить одна и тд. Не драматизируйте. Не нагнетайте разборок. Будет день и будет пища. Интересно любите ли Вы его или просто хотите иметь образцового мужа. Вот это важнее.
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[email protected] / 08.05.19 13:42Прелесть, согласна: "любой человек свободен и в душу вы ни к кому до конца не залезете". В Польше есть одна пословица очень старая. Не проси кого-то показать тебе всю попу сразу. И свою не показывай. При всём уважении к сакральным союзам и так далее, будь то союз М и Ж или дружба, есть темы, которые кто-то глубоко держит при себе и выворачивание наизнанку не несёт никакой пользы отношениям, а также не влияет на качество жизни. Иногда даже, в общении с близки человеком, хорошо включить "я ничего не знаю", чтобы его не ранить.
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krazy / 08.05.19 14:45В данном случае ранили ее. Никому не хочется быть Флер-де-Лис, пока муж фапает на Эсмеральду.
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El / 08.05.19 14:54Крэйзи, да может он и не любит ту. Ведь не факт. Может быть так, что, мозг помнит какие-то бури эмоций и подсознательно хочет периодической встряски. В молодости мы все переживаем интенсивней, гормоны, первые чувства. И он лезет туда зачем-то, сам не понимая, чегой ему от нее надо. Спокойная, стабильная жизнь - мало. Кто-то смотрит ужастики, кто-то ищет экстрима в любых других местах. Ты бы что сделала на месте автора?
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krazy / 08.05.19 14:59На ее месте, без детей? Послала б нафик. Семь лет двойная жизнь, нужнО такое счастье мне?
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krazy / 08.05.19 15:02Тут вопрос не в экстримe. Автор дала понять, что ей общение с бывшей неприятно. Что делает любящий человек? Перестает общаться. Мне вот в голову не придет по старой памяти на мотоцикле погонять с бывшим. Даже в тихую. Зачем мужа расстраивать?
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Апельсиновая / 08.05.19 07:53Чего-то в этой истории не хватает, чего-то ключевого. Такое чувство, что делать карьеру в Москву он поехал не сам, а под действием чей-то воли. Сам же он с удовольствием продолжил бы жить в провинции. Еще более странно (хотя тут может быть расчёт с ее стороны) что дева дала отставку парню, но 7 (семь, Карл, семь) лет продолжает подогревать интерес. Очень подозреваю, что 7 лет назад был кто-то ещё, кто их развёл, но муж об этой истории молчит.
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Koshka / 08.05.19 07:24Давайте уточним, как именно общается. Если это формальное поздравление друг друга с праздниками, как бывает, то, Имхо, это вполне нормально. А вот если там глубокое включение в свою жизнь постороннего человека, особенно обсуждение с ней семейных отношений, то это очень плохо. Вы очень удивитесь, но и на таких мадам, которые в 28 лет без зубов, опухшие от пьянки, есть любители. Уровень потребностей, так сказать. Тогда бесполезно доказывать, что Вы- лучше, такие мужчины Вас просто не поймут.
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Koshka / 08.05.19 07:24Давайте уточним, как именно общается. Если это формальное поздравление друг друга с праздниками, как бывает, то, Имхо, это вполне нормально. А вот если там глубокое включение в свою жизнь постороннего человека, особенно обсуждение с ней семейных отношений, то это очень плохо. Вы очень удивитесь, но и на таких мадам, которые в 28 лет без зубов, опухшие от пьянки, есть любители. Уровень потребностей, так сказать. Тогда бесполезно доказывать, что Вы- лучше, такие мужчины Вас просто не поймут.
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ЯздесЯ / 08.05.19 05:27Я ничего такого в общении не вижу, но вот тот факт ,что скрывал - плохо.Значит, понимает, что вы не одобрите, но делает. Где ж тут "душа в душу"?И второе. Зачем общаться, значет, что-то он получает в этих "разговорах". Я бы на вашем месте не велась на "люблю одну тебя" (может же быть продолжение: а ее просто трахаю или просто по кладбищам хожу и т.п), а дообилась объяснений, может, даже в ультимативной форме,т.к не понимаю, что такое для взрослого "толком не объясняет" чего-то. Плохо семью с обмана начинать. Ставьте точки над и пока детей нет.
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Koshka / 08.05.19 11:53Она будет его допрашивать? Во-первых, она не следователь, а он - не подозреваемый. А во-вторых, не надо спрашивать, если не готов услышать любой ответ.
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ЯздесЯ / 08.05.19 14:19Я считаю - надо спрашивать, чтобы внести ясность. Сомнения сами не уйдут. Вон она 7 лет не сомневалась. А ответ может быть любым, это да. Ее все равно рано или поздно прорвет,т.к. это беспокоит и точит изнутри,зачем это? так не должно быть в здоровых отношениях, любые сомнения должны разрешаться как можно быстрее. Нужна ясность и честность.
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Никольски / 08.05.19 01:04Странное житье " душа в душу". Наверное, все таки не в душу, раз такие сюрпризы. Видимо , ему супер бегать с панками по лесам и полям, а вы его в театры, да кинозалы ведете. "Отпустите меня в Гималаи" какой то крик просто вашего мужа. Я бы отправила его к девице в ту жизнь "которую он не любит№. А может очень даже любит? Просто сам себе не говорит. У меня бы эта история все желание на дальнейшую счастливую жизнь отрубила навсегда....Если бы действительно любил, то девушки 7 лет не было. Просто не было бы..Ан нет. Болота и буераки зовут. Только как вам жить с этим то?
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krazy / 08.05.19 00:44Как вариант мадам не создана для семейной жизни. Тусоваться с ней, общаться, влюбляться и гулять - прикольно. Жить вместе, строить будущее, заводить детей - нет. (Кстати по-хорошему в первый год стоило именно скандал закатить и хлопнуть дверью. Новые отношения начал, старые заканчивай. Чай не трех детей с ней оставил, просто бывашая девушка)
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жужа@ / 08.05.19 00:39Старая любовь не ржавеет! Это факт!