Муж 7 лет тайно общается с бывшей девушкой

Мой теперь уже муж, как оказалось, общается с бывшей девушкой, и я не могу понять причины. Когда мы познакомились 7 лет назад, у него была девушка в другом городе. С этой девушкой он встречался полгода, потом она его бросила, так как хотела, чтобы он остался с ней в их родном городе, а у него в Москве учеба и начало перспективной карьеры, так что он отказался, к нему она ехать не захотела. Практически сразу после их расставания мы начали с ним встречаться. Первый год он с ней активно переписывался и пару раз встречался (насколько я знаю, просто случайно пересекался, когда ездил к родителям). Я говорила, что мне это неприятно, но без скандалов, так как немного времени прошло. В итоге, как мне казалось, их общение прекратилось.

И вот прошло 7 лет, жили душа в душу, поженились недавно (столько лет понадобилось, чтобы нам как семье иметь стабильный доход и полную независимость от родителей), и оказалось, что все 7 лет он общался с бывшей девушкой, скрывая это от меня. И я, честно, не вижу никаких объективных причин для общения – у него хорошая карьера, куча интересов, путешествия, а девушка за это время не сильно изменилась, круг интересов так и остался, как в 18 лет, пьет с панками, толком не работает, мотается по лесам и кладбищам. Можно подумать, что мужу не хватает таких развлечений, но он их не поддерживал и когда встречался с бывшей, они ссорились постоянно из-за ее образа жизни. Муж толком не объясняет свое поведение, но говорит, что любит только меня, а я сомневаюсь, так как не понятно, зачем тогда продолжать общение с человеком, с которым так мало общего.