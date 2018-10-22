Мне 19, а я до сих пор не целованная

Анастасия, ты не нуждаешься в помощи. Все с тобой совершенно нормально. Тебе всего 19 лет, и то, что ты выглядишь моложе своего возраста – тоже нормально. Потому что сделать себя старше визуально, при желании, очень легко. А вот наоборот – далеко не всегда. И, знаешь, если с тобой не хотят встречаться, мотивируя это тем, что с тобой будет «стыдно на людях показаться», то к чему вообще о таких парнях страдать? Подумай сама, что у них в голове, если первое, о чем они думают, - это о том, чтобы тебя было не стыдно людям показать. Словно девушка – это пиджак или ботинки. Для чего тебе вступать в отношения с такими парнями? Это же очевидно, что им от тебя ничего большого и светлого не нужно, и как личность, как человек, ты им не интересна. Такие мужчины привыкли оценивать девушек по принципу «я бы вдул». А у тебя вид несовершеннолетней наивной девочки, о которой надо заботиться, и которую нельзя обижать, потому что с такой должно быть все серьезно, или карма будет попорчена навек.

Словом, не липнут к тебе – и это прекрасно. В 19 лет пользуйся возможностью жить для себя, не подчиняя свой график и свои желания кому-то еще. В сложный лабиринт отношений, когда уже придется многим жертвовать и многое выбирать, ты успеешь попасть, поверь. Ранние отношения чаще всего заканчиваются ничем. К чему тебе сейчас бойфренд? Для престижа? Или ты старомодна и считаешь, что замуж надо выйти по любви и не позже 21, иначе все, клеймо старой девы и одинокая бездетная старость? Надеюсь, что этой дури в твоей голове нет.

Расти, взрослей, учи то, что тебе интересно, путешествуй по миру, пока ничего не держит (к тому же это дешевле, чем с бойфрендом), развивайся, знакомься с разными людьми. Все в свое время к тебе придет. А смазливое детское личико будет серьезным конкурентным преимуществом в будущем.