Мне 19, а я до сих пор не целованная
У меня есть кое-какая проблема: я ни с кем ни разу не встречалась, несмотря на свои 19, когда у других уже море романов было, хотя многим нравилась, но они мне говорили, что я еще такой ребенок, чтобы с кем-то встречаться, как 12-летняя, и им со мной даже стыдно будет на людях показаться, поэтому я так и осталась не целованной и одинокой. Не знаю, правда, как так вышло, я ведь всегда была ответственной самостоятельной девушкой… Что во мне такое есть, что я, как ребенок? Может, я слишком наивная, но как тогда мне избавиться от этой наивности? Я ведь и учусь, и работаю, и два иностранных сама выучила, читаю классику, пишу стихи, умею располагать к себе людей, в моем обществе всегда уютно, поэтому у меня есть друзья, много знакомых, а вот с любовью не получается, в личной жизни глухо, как в танке. Помогите мне, прошу!
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, ты не нуждаешься в помощи. Все с тобой совершенно нормально. Тебе всего 19 лет, и то, что ты выглядишь моложе своего возраста – тоже нормально. Потому что сделать себя старше визуально, при желании, очень легко. А вот наоборот – далеко не всегда. И, знаешь, если с тобой не хотят встречаться, мотивируя это тем, что с тобой будет «стыдно на людях показаться», то к чему вообще о таких парнях страдать? Подумай сама, что у них в голове, если первое, о чем они думают, - это о том, чтобы тебя было не стыдно людям показать. Словно девушка – это пиджак или ботинки. Для чего тебе вступать в отношения с такими парнями? Это же очевидно, что им от тебя ничего большого и светлого не нужно, и как личность, как человек, ты им не интересна. Такие мужчины привыкли оценивать девушек по принципу «я бы вдул». А у тебя вид несовершеннолетней наивной девочки, о которой надо заботиться, и которую нельзя обижать, потому что с такой должно быть все серьезно, или карма будет попорчена навек.
Словом, не липнут к тебе – и это прекрасно. В 19 лет пользуйся возможностью жить для себя, не подчиняя свой график и свои желания кому-то еще. В сложный лабиринт отношений, когда уже придется многим жертвовать и многое выбирать, ты успеешь попасть, поверь. Ранние отношения чаще всего заканчиваются ничем. К чему тебе сейчас бойфренд? Для престижа? Или ты старомодна и считаешь, что замуж надо выйти по любви и не позже 21, иначе все, клеймо старой девы и одинокая бездетная старость? Надеюсь, что этой дури в твоей голове нет.
Расти, взрослей, учи то, что тебе интересно, путешествуй по миру, пока ничего не держит (к тому же это дешевле, чем с бойфрендом), развивайся, знакомься с разными людьми. Все в свое время к тебе придет. А смазливое детское личико будет серьезным конкурентным преимуществом в будущем.
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Сергей
Анастасия, честно говоря, в том, что ты написала, я не наблюдаю никакой проблемы. Видишь ли, как бы Мир не стремился к глобализации, автоматизации и единообразию всего и вся, но до сих пор все люди все-таки разные, растут, воспитываются в различных условиях, имеют специфический опыт, и у каждого, в связи с вышесказанным, образуется исключительно свой собственный рисунок взросления и жизни в целом, в том числе и срок «созревания». Так было, есть, и вряд ли данная ситуация когда-нибудь изменится.
Это я к тому, что хотя все мы похожи и живем по одним законам, но все же имеются и серьезные различия. Именно поэтому кто-то может выучить два языка, а кому-то этого не дано. Некоторые с раннего детства отличаются целеустремленностью и серьезностью, другие до пенсии не в состоянии относиться к жизни по-взрослому. И в этом нет ничего плохого или неправильного. Именно так всё и должно быть, чтобы обеспечивать общий рост и прогресс. Так что не расстраивайся и не паникуй по поводу своей некоторой инфантильности. Просто ты взрослеешь чуть медленнее. Кстати, такие люди есть почти в любой более менее значительной группе, а потому считать себя какой-то выдающейся и особенной – не стоит.
В моей студенческой молодости тоже были подобные ребята и девушки. Все вокруг уже вроде по парам разбились, партнеров несколько раз поменяли, кто-то даже родить успел, а эти как не от Мира сего. И вроде не идиоты, по успеваемости – почти лучшие на курсе, а в личной жизни какие-то заторможенные, как дети малые. Тогда это казалось несколько странным и даже жалость возникала. Однако сейчас, по прошествии почти 25 лет после окончания учебы, могу сказать, что всё устаканилось само собой. Люди повзрослели, изменились и на сегодняшний день живут обычной жизнью с женами, мужьями и детьми. Только парой обзавелись не в 20 лет, а чуть позже. В общем, не горюй. С тобой всё нормально. Подожди немного, и всё само собой образуется. А пока учись, ищи хорошую работу, чтобы, когда в жизни появится еще и возлюбленный, уже имелась какая-то материальная база.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 22.10.18 08:58Извините, как в 30 можно выглядеть на 16? На 25 - вполне возможно, но не на 16. Вы лично с такими знакомы? И их действительно много?
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Koshka 22.10.18 07:26Если проблема в том, как начать целоваться, то зарегистрируйтесь в тиндере или где там сейчас все знакомятся. А если хотите встретить действительно близкого человека, тут рецептов не может быть. Не надо слушать парней, которые Вас оскорбляют открытым текстом, зачем. Лучше попросите совета у мужчины - родственника, брата, например. Что на его мужской взгляд стоит исправить. Почитайте книги про имидж, про общение мужчины и женщины, про физиологию, наконец. Развивайте те стороны, где у Вас пробелы.
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Лада 22.10.18 06:46Меня парни начали замечать, когда я постригла "мышиный хвостик" и начала пользоваться косметикой. Пркрасный внутренний мир - это хорошо, но прежде чем заглянуть за обложку книги - обложка должна привлечь.
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Krazy 22.10.18 04:10А вам кто-нибудь нравится? Или встречаться - самоцель? И совет - не развешивайте особо уши. Если вы парню понравитесь реально, он начнёт ухаживать, заботиться и пытаться начать встречаться. А отговорки ( ну как вы написали про 12 лет и прочее) - это тупо отговорки, чтобы не обидеть.
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Krazy 22.10.18 07:10Встречаются с девушками любой внешности. Тут скорее странное поведение. Ну не ведут себя в 19 как в 12. Потому и показаться стыдно.
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Прелесть / 22.10.18 13:51Я вообще считаю большой удачей когда у девушек женщин есть чутье на любовь. А то те у кого нет чутья слишком зацелованы и засекстены абсолютно неподходящими людьми. Это так вредно и опасно для психики а значит для здоровья. Берегите себя!
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Уж да / 22.10.18 13:56Прелесть, бывшая шесть раз замужем, и в промежутках имевшая регулярный секс, даёт советы не быть засекстенной.
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Прелесть / 22.10.18 14:51О да.! Только по любви. Вы правы. Ни одного желающего позабавиться.
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Персикова / 22.10.18 15:34Ну совет-то был не " засекстенной не быть " , а а не быть засекстенной неподходящими людьми. Большая разница всё же.
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Солярская / 22.10.18 13:27Девы, ау! Девушка пишет: "Хочу отношений и целоваться". Вы пишете: сиди, учись, счастье тебя на печке найдет". А вдруг не найдет?:) Она спрашивает: дайте совет, хочу нравиться, не хочу, чтоб от меня отмахивались. Вы пишете - ничего страшного. Это вам в ваши 50-60 ничего страшного. В прошлом письме девушка упала в отчаяние через полтора месяца отсутствия к ней внимания. Эта же героиня, Анастасия, никогда внимания к себе не чувствовала. Я прям не знаю. Я не входила в число самых популярных девочек, но лет после 14 всегда было несколько ребят, которые меня выделяли, и всегда был кто-то в меня влюбленный. Девушка хочет встречаться. Она не хочет замуж. Пока. Она просто хочет нравиться, ощущать себя объектом внимания.
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Солярская / 22.10.18 13:49Что в вас может быть детского? Этого по письму не определишь. Из внешних причин: Возможно, маленький рост (корректируется каблуками и правильными пропорциями одежды), возможно вы очень худенькая, без груди, тоже корректируется. Пушап, крой одежды. Возможно, вы одеваетесь, как подросток. Возможно, ваши эксперименты над прической и макияжем смешны, как у малолетних бунтарей или наоборот, ботаников. Найдите в Ютубе ролики: как наносить макияж с вашим типом внешности. Чтобы определить типаж, найдите в Гугле теорию типажей внешности Дэвида Кибби. Это внешнее. А внутреннее: наивность и житейская бесхитростность быстро проходят, когда начинаешь жить сам, а не под родительским крылом. А еще я бы порекомендовала вам книги серии "Школа стервы" Евгении Шацкой, или что-то в этом роде, но боюсь, сейчас помидорами закидают. Хотя там всего лишь об искусстве соответствующей самопрезентации.
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лаки / 22.10.18 14:40соглашусь. книги не читала эти, но очень может быть что Гг вся такая мягкая и уютная, как плюшевый мишка, это мило, но не сексуально, а в таком возрасте это не особо ценится))
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Персикова / 22.10.18 15:32Да , пожалуй, ты права ! Надо бы действительно понять , что именно с тобой не так в понимании молодых людей. Может быть всё не так и печально ))).
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! / 22.10.18 15:53Солярская зрит в корень))))
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Александра / 22.10.18 13:27Слушай Настя! Может в тебя сейчас ктото влюблен и ты просто не знаешь про него и он тоже может быть стесняется тебе сказать или подойти. Если честно тебе ещё только 19 лет и всё у тебя ещё впереди. Ну а если ты хочешь поцеловаться с кем-то просто подойди и засоси парня любого в губы а потом он сам продолжит. Еще посмотри видео ролики в ютубе Дима и Алина школа поцелуем там ты уж точно научишься целоваться и узнаешь как понравиться парню. Ну УДАЧИ ТЕБЕ АНАСТАСИЯ.
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Wema / 22.10.18 13:13Госпдиии, трагедия! Я с детства была красивой девушкой, но свободного времени было мало, так что на свидания я впервые пошла в 19 лет, а поцеловалась и занялась любовью в 23. Ну так сложились обстоятельства) Ниче, все норм. С годами понимаешь, что даже поцелуев и встреч стоит далеко не каждый,с кем у тебя был роман.
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Александра / 22.10.18 13:09Оллл
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Никольски / 22.10.18 13:09Вообще не о чем. Ваша " нецелованность" говорит только о вашей избирательности. Ну, это же прекрасно, когда входишь в любовные отношения только тогда когда испытываешь чувство любви к человеку. Не всегда настоящая любовь является с 14, 15 лет. И даже иногда странно видеть как вдруг все подростки разбрелись по "влюбленным " парам. Скорее гормоны и семьи , где дети недополучают материнской любви. К любви между мужчиной и женщиной не имеет отношения никакого. У каждого свое время. И вопрос о личных отношениях не выставляется на обсуждение с подружками. Научитесь этому. Ваши отношения с мужчинами и любовью -это только ваши. Жизнь - это не шаблон. Не надо страдать, что ни как у всех. У всех все очень поразному. И когда я вижу девочек в 16 лет с ребенком! Я понимаю, что тут какая то неблагополучная семья у девочки. И эти молоденькие женшины убеждают общество, что у них все как надо, а проблема у благополучных. Так что все у Вас хорошо. Не держитесь за навязанные клише и шаблоны. Они созданные.
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Солярская / 22.10.18 13:17Стать матерью в 16 лет, неблагополучные семьи, что-то крайности какие-то. У нашей гг ни того, ни другого. И да, влюбляться в подростковом возрасте - это нормально, и целоваться - тоже нормально. При чем тут недополучение материнской любви и нормальная, первая влюбленность с поцелуями?
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Никольски / 22.10.18 13:25Да. С точки зрения гормональных всплесков - " влюбленность " в подростковом возрасте закономерна. Очень редко, когда она переостает в любовь. Особо активны дети с недостатком любви в семье. Первая влюбленность с поцелуями не обязательна в подрастковом возрасте. Нет каких то законов. Да, она нормальна для определенных категорий подростков и странна для других. Как все в жизни связанное с любовью и половой зрелостья и сексуальных потребностей.
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Вера / 22.10.18 12:38Настя, не смотря на ваше 'прошу помогите', не совсем серьезно воспринимается ваша проблема. Причем при том, что вам всего-то ничего лет. Но это может быть серьезно. На такую тему два примера, встретившихся мне по жизни, приведу вам. Девочке, нецелованной, было 21, когда кто-то подтрунил над ней, она, на эмоции, чтобы доказать непонятно что и кому, переспала с мч, хотя нужно сказать, он ей не был противен. Родила. Теперь ребенку 12, ей 34, сожительствует (не с отцом ребенка), замуж желает, но уверена, что не состоится, как жена, поскольку с ребенком. Второй пример: в середине 90-х на похоронах моей соседки т.Розы, ей было под семьдесят, шептались, что вот дескать, девочкой (девственницей) умерла, напрасно. Я была молодая, почему-то на меня подействовали, поэтому запомнились слова эти. То ли гордость, то ли высокомерие. Красивая была. Здорово пекла, вообще добрая, мы - соседи, уважали.Совет какой вам дать не знаю. Сильно не зацикливаться. Серединку найти между этими двумя историями.
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Персикова / 22.10.18 12:41"но уверена, что не состоится, как жена, поскольку с ребенком. " - Вера, вы серьёзно???? Вы никогда не встречали женщин , выходивших замуж с ребёнком ? У меня есть знакомая , вышедшая замуж с 3-мя детьми , и вашими словами - состоялась как жена ))
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Вера / 22.10.18 12:43Это не я, она так считает
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Персикова / 22.10.18 12:45Они в лесу что ли живут ? Людей вокруг нет ? Откуда такие допотопные мысли ?
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Элфи Крекс / 22.10.18 15:18Оба примера какие- то, мягко говоря, странные. Девушка 22 лет, живущая не в глухом лесу, 12 лет назад, в 2006 году, вступив в сексуальные отношения, не знала про предохранение? На похоронах женщины под 70, т.е., ещё не старой, чтобы умирать, люди не горюют, не выражают сочувствие родственникам, а сплетничают про наличие девственности у покойницы? Где вы таких людей находите?
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Прелесть / 22.10.18 12:15Вы не производите впечатление легкооатупной. Иначе бы отбоя не было. Мой первый роман сразу был очень серьезный. И моя дочь начала романтические отношения в 19. Это ужасно быть целованной не теми. Слава богу иначе печаль зарождается навсегда.
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Персикова / 22.10.18 12:06Была у меня такая подружка в институте. Внешне очень похожа на мою маму (я тут как-то рассказывала историю про то , как у мамы на работе , когда мы к ней забежали вдвоём , одна коллега воскликнула - как же ваша дочь на вас похожа и лицом и ростом такая же маленькая , а мама ей в ответ - моя дочь та, что за спиной стоит , и на 20 см выше )))) Так вот , подруга моя тоже была к 19 годам без романов ( ну правда целовалась когда-то в школе) и внешне выглядела совсем ребёнком и характером была такая вся тургеневская барышня . Потом в троллейбусе встретила пана спортсмена (так мы его называли потом) , он её увидел и сразу там же в троллейбусе решил , что вот такая его жена и должна быть. Через пару месяцев поженились. Не могу сказать , что жизнь сложилась очень счастливой , хотя несколько прекрасных лет и дочь в её жизни случились , а потом 90-е годы и много всего с ними связанного....не о том речь . Речь о том, что настигнет и тебя и любовь и поцелуи и всё, что к этому прилагается. Но , пытаться стать не собой не советую , это не поможет. Хотя подумать о внешности и поведении однозначно стоит. Душа это прекрасно , но женщина и внешне должна привлечь , только прошу без крайностей ))).
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Вера / 22.10.18 12:42Без крайностей, верно
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Персикова / 22.10.18 12:44Добавлю - второй брак у моей подруги был ( и есть до сих пор) счастливый ) И в дополнение для Веры - замуж она вышла имея дочь , причём не очень здоровую ...
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Вера / 22.10.18 12:50Понятно. Уверенности не хватает иным. Мой родной человек под 60 замуж вышла с большим количеством детей)))
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Крексу / 22.10.18 15:47можно подумать у крексов окружение идеальное, наряду с сожаленияими и грустью, обо всем говорят, хотя не желательно, чо строить из себя правильную? И с девушками бывает частенько так, в начале половой жизни не думают о предохранениях; ; вообще где Вера там дискуссия )) даже интересно становится)))
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*** / 22.10.18 09:49Девушка-героиня купите себе туфли, зайдите в дорогой обувной и купите себе реально крутые кожаные туфли на каблуке чуть выше среднего (или выше ели привыкли ходить). Это поможет.
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Кто / 22.10.18 09:34Наговорили какие-то Чмудаки всякой фигни, которые, видимо хорошо намаслились, чтоб помощь в языках получить, а не потому что "многим нравилась". А ты и поверила... Лучше сама помощи проси и смотри, как реагируют, а не так, чтоб к тебе подмазались, а ты и распласталась для них, выспросила, почему с тобой не встречаются еще, фу - это ужасно отталкивает. Что это за ноющий хвостик? Как в номере у Е.Воробей "Ну, возьмите меня". Всё у тебя будет, и желательно чтобы не с теми "многими", которые уже раз отказались от тебя.
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лаки / 22.10.18 09:12ну я так поняла по описанию вы девушка романтичная, слегка старомодная, не секси ни разу. вами перед друзьями не похвастаешься. но вы девочка умная, вы подумайте хорошенько, чего вам хочется на самом деле и стоит лив ам в чужие сани садиться. мне кажется, у вас там не та целевая аудитория так сказать) вам бы свой круг таких же ботаников в хорошем смысле, там бы вас оценили по достоинству. ну и на внешность тоже свою посмотите критически: как одеваетесь, какая прическа, какой мейк, это тоже важно, точнее это само собой разумеющиеся, что все это должно быть наиболее комплиментарно для вашей индивидуальности. я не о том, что надо из себя инста-диву лепить, но попримерять что и как вам лучше всего - обязательно.
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лаки / 22.10.18 09:20у нас на курсе была девушка, сказать, что странная - ниче не сказать) она была из фанов толкиена, на плече носила какую-то зверушку вязанную, поглаживала ее и с ней разговаривала. одевалась ну оочень странно. словом, такое недоразумение. и что вы думаете? чрезе 2-3 года на наш филфак поступил парень - такой же, ну они реально как друг для друга придуманные были) и они таки поженились) и у них двое детей родилось. послелний раз недавно ее видела в городе - постревшая конечно, без зверька на плече, обычная такая тетка стала, не знаю как сложилась ее смейная жизнь, но она и обычных людей по-разному складывается)
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Солярская / 22.10.18 09:44Ася Казанцева сразу в голову приходит
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Вера / 22.10.18 12:47слегка старомодная.... именно так, сейчас редкость и ценится
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лаки / 22.10.18 13:43смотря кем ценится))) тетеньками за 50? да и то далеко не всеми. девчонку можно понять, но трудно посовпетовать, потому что мы объективно не видим какая она, так что все сегодняшнее обсуждение это только так, поговорить каждый о своем, а ГГ реально помочь могла бы толковая подруга, или тетя, или сестра какая-то я не знаю..вот как в фильме гурченко в "отпуск за свой счет", но не всем так везет с такой советчицей, увы)
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Солярская / 22.10.18 13:53Тоже самое хотела спросить: кем ценится? Ей хочется внимания и одобрения ровесников, а не маминых подруг.
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ИДИЛИЯ / 22.10.18 07:47Мне бы проблемы автора) Многие в 30 выглядят на 16) У кого то первый парень может появится только в 23 и это очень даже не плохо. Комплексы понятны, но смысла комплексовать нет, потому что когда тебе будет 30, мужики табелями побегут в твоем направлении потому что ты выглядишь на 16. И уж поверь, одна не останешься.
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Zavoronok / 22.10.18 08:58Извините, как в 30 можно выглядеть на 16? На 25 - вполне возможно, но не на 16. Вы лично с такими знакомы? И их действительно много?
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Koshka / 22.10.18 07:26Если проблема в том, как начать целоваться, то зарегистрируйтесь в тиндере или где там сейчас все знакомятся. А если хотите встретить действительно близкого человека, тут рецептов не может быть. Не надо слушать парней, которые Вас оскорбляют открытым текстом, зачем. Лучше попросите совета у мужчины - родственника, брата, например. Что на его мужской взгляд стоит исправить. Почитайте книги про имидж, про общение мужчины и женщины, про физиологию, наконец. Развивайте те стороны, где у Вас пробелы.
-
Лада / 22.10.18 06:46Меня парни начали замечать, когда я постригла "мышиный хвостик" и начала пользоваться косметикой. Пркрасный внутренний мир - это хорошо, но прежде чем заглянуть за обложку книги - обложка должна привлечь.
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Тыковка / 22.10.18 06:12Начинаются мифы.... девушка, вам прямым текстом говорят «стыдно с вами на людях показаться». Перевожу с мужского для чайников - «вы некрасивая!, не яркая, не интересная». Вам не хочется признаться в этом даже себе, т.к стараетесь найти в обычной фразе новый смысл! Почему вы не хотите признаться в этом даже себе? Все максимально просто: именно в тот момент, когда вы подойдёте к зеркалу и честно признаетесь себе, что не нравится отражение - вас сразу ждут грандиозные изменения. Что вы там любите? Книжки? Языки? Подружки? Все это резко изменится на спортзал, косметолог, и долгий путь поиска своего стиля в одежде....
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Krazy / 22.10.18 07:10Встречаются с девушками любой внешности. Тут скорее странное поведение. Ну не ведут себя в 19 как в 12. Потому и показаться стыдно.
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Koshka / 22.10.18 07:27Языки прекрасно уживаются со спортзалом.
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Вера / 22.10.18 12:57Тыковка, приятно вас видеть. Привет.
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Никольски / 22.10.18 13:14Ой , Тыковка, столько совершенно счастливых некрасивых женщин вокруг, которые совершенно без понятия , что нало долго идти к стилю! И толпы женщин прекрасных в стиле и нужном весе и совершенно несчастных. Если бы счастье было так просто!
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