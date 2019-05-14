Мы любовники, но только на работе
У меня есть женатый любовник. Ну это даже любовником сложно назвать. Мы работаем вместе, знакомы в общем лет 10. Я пошла на эти отношения после неудачных предыдущих. Нужно было переключиться, сходила с ума. Сейчас мы вместе почти 3 года. Отношения вот такие: секс только на работе, никаких совместных походов и никаких подарков. Даже на мое 30-летия он меня поздравил только смской в вайбере. Мне ничего не нужно от него, но факт того, что я даже цветка недостойна, очень не радует. При этом постоянно рассказывает, какой он при деньгах и какие дорогие подарки дарит жене. Я и сама могу позволить себе много, но хочется внимания. Не могу никому об этой связи рассказать, поэтому нужен ваш совет. Спасибо.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Татьяна, тебя просто используют, причем, с твоего полного согласия. С какой стати он будет на тебя тратиться? Ты ведь не только цветка не достойна, но и нормальных отношений. Секс прямо на работе – это очень бюджетный вариант. Не надо выгуливать любовницу в кафе или ресторане, не надо вести в кино на места для поцелуев. Не надо снимать номер в гостинице или квартирку на час. Подумай, насколько дешево ты обходишься своему любовнику. И ужаснись, как дешево ты себя ценишь.
Твои «отношения» - болото, в котором ты увязла. Ты стала удобной подстилкой для мужика, у которого в принципе все есть – семья, стабильные отношения. А что у тебя? Ничего. И не будет ничего, пока ты продолжаешь поддерживать эту связь.
Безусловно, тебе тоже нужна эта связь – ты в ней получаешь секс и иллюзию того, что ты кому-то нужна и интересна как женщина. Но этому мужчине ты нужна только до тех пор, пока тебя можно трахать прямо на работе и не вкладываться вообще в эти отношения. Однако это совсем не значит, что так к тебе будут относиться все остальные. Просто пока место рядом с тобой занято этим негодяем, для хорошего, правильного парня места нет. Заполняя пустоту абы кем, ты не даешь себе шанса на нормальные отношения, в которых ты – не живая кукла для секса в подсобке или на офисном диване, а любимая и желанная женщина, ради которой будут готовы горы свернуть.
-
Сергей
Татьяна, на мой взгляд, тебе для начала нужно всё-таки определиться, нужно тебе что-то от приятеля или нет. Если, как ты пишешь, «Мне ничего не нужно от него», то к чему тогда все эти вопросы? Ну, а коли, всё-таки, «хочется внимания», то прекращай заниматься ерундой и ищи себе нормального партнера. Ведь кроме того, что с нынешним «другом по интересам», ты просто совершенно напрасно теряешь время, так еще и секс на рабочем месте однажды может не очень хорошо отразиться на этом самом месте в смысле неприятностей по службе. Зачем тебе всё это?
Или у тебя есть планы увести данного представителя сильной половины человечества у жены? Но если так, то действовать нужно активнее, и брать инициативу в собственные руки. Хотя, я бы посоветовал десять раз подумать, прежде чем начинать этим заниматься. Ведь даже если получится отбить мужика, где гарантия, что через некоторое время он не найдет себе следующую пассию, и не станет гулять уже от тебя?
В общем, на мой взгляд, единственный разумный вариант – послать дяденьку куда подальше, и искать по-настоящему своего мужчину. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь как заблагорассудится. И если почему-то нет желания расставаться, то хотя бы научись разговаривать с партнером. Я имею в виду то, что все вопросы, которые ты тут написала, нужно задавать не незнакомым людям, а тому, с кем вступаешь в интимную связь. Глядишь, через некоторое время познакомитесь, и цветы появятся.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 48
Лучшие комментарии
-
Zavoronok 14.05.19 02:19А жена, быть может, в курсе. Но закрывает на это глаза из-за дорогих подарков, которыми откупается кобелящийся муж. Но положение у неё намного выгодней, чем у Татьяны с чисто практической точки зрения. Она законная жена, ей дорогие подарки и рестораны, а Татьяне только секс и только на работе. Вот блин, хорошо мужик устроился, бесплатный секс на стороне и никаких затрат.
-
Персикова 14.05.19 11:15"Рассказать об этом никому не могу"- да все у вас на работе и так знают , рассказывать никому и не надо , не слепые. Увязли вы в г...неце , на мой взгляд. Надо вытаскивать оттуда себя за волосы. Мой совет - сменить полностью обстановку. Мужика в сад , работу поменять. И впредь зарубить себе на носу - я не вещь !
-
Лада 14.05.19 07:58Тань, ну и нафига вам сей цветочек? Чтобы вы на радостях еще 3 года на ерунду потратили? Не там ищете. И вместе вы только в то время, пока он в вас.
-
ЯздесЯ 14.05.19 08:45Автор, а совет о чем нужен? У вас трах по обоюдному согласию. Цветочки - это из сферы ухаживаний, порадовать эмоционально партнера, у вас другое с мч. Поэтому вы лукавите, говоря, что ничего не надо, возможно, сами себя обманываете. Никаких отношений у вас нет, только трах. Хороший или нет, вам видней, иногда действительно нужен такой формат, но как долго нужно, только вам решать. Возможно, захотелось цветочка, значит, что вы излечились от старых болезненных отношений и готовы к новым полноценным, вязаться ли с этим товарищем дальше, смотрите сами по потребности. Но не стоит путать и пытаться перевести одно в другое.
-
Солярская 14.05.19 00:24Смешно и нелепо. А главное - уволят, если застукают. "Между принтером и факсом, притулившись в уголке, не мечтаешь ты о ЗАГСе. Ты у всех на языке'.
-
Проходя мимо / 14.05.19 15:07Вибратор лучше - он молчит и не дразнит
-
Ольга / 14.05.19 13:27Новый вид отношений рабоче-половой! Он вам хоть кофе приносит утром в пластиковом стакане, шоб вас взбодрить или ему хватает сзади пристроиться, пока вы отчет на компе набиваете?
-
[email protected] / 14.05.19 11:44Какая глупая страсть. Как же надо себя не любить и не уважать. Вы питаете его энергией, а он мамонта приносит не вам, а своей жене. Еще и унижает, рассказывая вам о подарках ЕЙ. Это противно. Еще и на работе. И как женщина - трундец, и как спец - трындец. Вот эти все "сходила с ума" женщины сами себе накручивают, подкармливая в себе фантом экса. И автоматом клеятся к тем, кто не займет его место. В голове экс, в постели -женатый сотрудник. Что можно посоветовать? Прекратить отношения с женатым сотрудником. Без розовых соплей, без умалишения. И на вопрос почему, ответить: я тебя уже не хочу. На очередной вопрос почему: надоел. И всё.
-
Караул / 14.05.19 11:33Ох, сколько таких бл-нов на свете, а жёны ждут их с работы, ни о чем не догадываясь........
-
Элфи Крекс / 14.05.19 11:24А интересно, зачем он вам рассказывает, какие подарки он жене делает? Чтобы вам обидно стало? Эмоции вызвать, разборки?
-
Лада / 14.05.19 11:51На выбор - Показывает ей ее место. Самоутверждается. Гамно человек. Или все вместе.
-
ЯздесЯ / 14.05.19 12:33А я бы не стала сразу его г..ом определять. Из письма неясно, как он к ней относится. Мне видится, что это что-то вроде секса по дружбе, а у них - по службе. Т.е. они общаются как коллеги со всякой болтовней, в т.ч. и о подарках близким, финансах, как обычно, но у них еще и интим сложился, и ничего больше. Важно, как она сама себя позиционировала с ним, если сразу "мне ниче не надо", то смысл сейчас чего-то ждать, каких-то церемоний, все честно и открыто, секс к удовольствию обоих, она-то тоже его тело пользует. Я так вижу. Вообще я думаю, что этот человек сыграл свою роль в ее жизни. Может, она состояла в том, чтобы дать ей вихрь сексуальных впечатлений, когда она была "убита" прошлыми отношениями, а, может, как раз таки - чтобы она, наконец, осознала, что она человек, женщина с душой и ей нужно большее. Надо поблагодарить, вспомнить все хорошее и идти дальше, к настоящим отношениям с другим.
-
Лада / 14.05.19 12:42Ну что, других тем для разговоров нет? У сослуживцев. Да непаханое поле сплетничать о работе и других сослуживцах, о начальстве и т.д. И кроме работы много что. Я вот работаю в чисто мужском коллективе, разброс тем поболтать богатый, но какие подарки кто дарит своим женам - понятия не имею)
-
Лада / 14.05.19 12:58Далее. Когда люди встречаются для потрахаццо - это не значит, что можно говорить, что угодно, и другому все равно. Это значит, что они не говорят о совместном будущем, развитии отношений и своих семьях. Только секс - но и без излишней личной информации. Ибо тогда придецца на нее другому как-то реагировать... а реакции бывают разные. И зачем все усложнять? Он знает, что она как- то реагирует на его признания. Он знает, что они ей неприятны. Люди не машины, даже ели онли секс.
-
ЯздесЯ / 14.05.19 14:26В том то и дело, что мы не знаем, как он реагирует, знает он там что-то или нет. Поэтому я и писала, что важно, как она себя изначально поставила, как минимум, она знала, что шла на связь с женатым, и он это знает. А так, конечно, там может быть все, что угодно, но вот у меня сложилось такое впечатление - секс по службе без церемоний. А с коллегами я говорила не то что о подарках, а даже об интимных вещах, в т.ч. и с мч, кто насколько открыт, как говорится, коллективы разные. Был бы у нее партнер по жизни, так и она могла ему рассказывать, как подружке, что он ей подарил или она ему и т.п. В любом общении такого рода правила устанавливают двое, поэтому я б не судила, о чем правильно между ними, о чем нет, и общаются они вообще словами.
-
-
-
Киви / 14.05.19 14:40Как привлекательная девушка может использовать мужчину для секса? Почему тогда практически каждый свободный (и некоторые женатые) мужчина мечтает, чтобы привлекательная девушка использовала его для секса? Привлекательной девушке получить секс проще, чем мужчине, и не нужно для этого никого использовать.
-
Элфи Крекс / 14.05.19 14:57Использовать кого-то (мужчину/ женщину) для секса значит: не хотеть от этих отношений ничего, кроме секса. Не хотеть вступать в брак, съезжаться и жить вместе, готовить обед/ пробивать полочку, знакомиться с его/ её родителями, обсуждать совместное будущее, ходить вместе в кино, театр, в гости. То есть, все отношения сводятся лишь к сексу.
-
-
-
-
Елена / 14.05.19 11:23Ну получите Вы цветок..реально легче станет? Боль уменьшится? А если в ресторан сводит думаете станет легче? Запомните раз и навсегда, чем БОЛЬШЕ мужчина вкладывает в женщину денег/времени/усилий СВОИХ - тем больше ее ценит. Причем такой уровень нужно задавать изначально, на стадии 1 знакомства. А играть в гордую и при этом бесплатно "давать" - не видите здесь противоречия? Если уж пошли на грязь - так и взять надо было по полной. Если гордая, то не наступайте в лужу.
-
Персикова / 14.05.19 11:15"Рассказать об этом никому не могу"- да все у вас на работе и так знают , рассказывать никому и не надо , не слепые. Увязли вы в г...неце , на мой взгляд. Надо вытаскивать оттуда себя за волосы. Мой совет - сменить полностью обстановку. Мужика в сад , работу поменять. И впредь зарубить себе на носу - я не вещь !
-
ingenue / 14.05.19 11:11Есть такой женский комплекс... Разубеди меня, завоюй меня, называется. женщина сразу говорит мужчине: это просто секс. мне ничего от тебя не нужно. я такая крутая и независимая. она так говорит, а сама ждет, что он будет ее добиваться и говорить, что у нас же не просто секс, а отношения... но это классический капкан. мужчина не будет добиваться женщины которая все ему дала даром без усилий и нервов. она уже не имеет ценности для него. мужчина наоборот чувствует себя обманутым: сначала она говорит, что хочет только секс, а потом оказывается и брак ей нужен и дети и прописка... WTF?
-
Персикова / 14.05.19 11:18Всяко бывает. Бывает и из изначально просто секса отношения вырастают. И мужчины после "просто секса" начинают добиваться и ухаживать . Просто не тот случай. И наша героиня сама себя не считает достойной чего-то большего, так с чего мужик будет считать иначе ?
-
ingenue / 14.05.19 11:30Отношения бывают разные. Но в основе своей- это всегда рынок. Если упростить- все - Рыночные отношения. Платят столько за товар - сколько ты просишь. Или торгуются... Но если дают бесплатно, как героиня, то как потом через три года требовать что-то? Ваша положительная история/пример Работает только если на рынке была промо-секс-акция) Например был секс, лето, вино, флирт и пр... мужчина хочет продолжения, а тут женщина уже и начинает перед ним хвостом крутить. Говорит: Пошли в кино, давай цветочек и шоколадку, прибей полочку в квартире, подкинь утром до работы, маме завези лекарства)) это совсем другое))) так начинаются отношения после промо-акций. а чего может просить женщина которая 3 года заваливает нашару свои товаром/ спит на работе? чтобы за него платили? да устал уже клиент этот продукт каждый день кушать. а теперь еще и платить за него нужно? а героиню жаль... прямо кукла-какая-то для нужды...
-
Н / 14.05.19 13:18Вы здорово описали культуру отношений между мужчиной и женщиной, традиционную для русскоязычного пространства. Сейчас, к счастью, всё чаще встречаются варианты не рыночных отношений, а партнерских, при которых одна не считает себя товаром, а другой не ведет себя как покупатель. Это, скорее всего, не относится у сегодняшнему письму. Но я вот читаю некоторые комментарии и немножко в ужасе. Рынок, "бесплатно дала", клиент-товар как единственно возможный вариант. В современном мире он не единственный, когда партнеры ценят себя и у них есть силы и внутренний стержень на уважительные отношения взрослых людей.
-
ЯздесЯ / 14.05.19 14:33Жаль, но это такая редкость,т.к. мало в сущности самодостаточных и личностно гармоничных людей. Пишут ведь психологи, что 90% союзов это пары невротиков.
-
ingenue / 14.05.19 14:34Это очень упрощеная схема. Для понимания. Конечно в жизни все сложнее. Просто, даже если люди как в вашем врианте-хорошие и проверенные партнеры и у них все в отношениях хорошо- это значит, что у них налажен взаимообмен) у них симбиоз- взаимовыгодное сосуществование. по другому в отношениях невозможно. вот и главной героине сегодня их сегодняшнее сосуществование невыгодно. в этом вся проблема.
-
ЯздесЯ / 14.05.19 14:39А еще ведь сидит паттерн, что товар обязательно женщина и секс с ней. И соответственно, многие точки зрения строятся на этом. По мне, так уже давно и мч могут жаловаться, что их поимели, использовали и бросили. Роль союза м и ж стремительно меняется, как и модели взаимоотношений.
-
Элфи Крекс / 14.05.19 14:47Думаю, причина такого- мнение о том, что секс женщине вообще не нужен, и терпит она эту мерзость исключительно за что-то: за брак,за деньги, за подарки, за цветочки или возможность в кафе поесть на чужой счёт.
-
ingenue / 14.05.19 15:29секс женщине нужен. но он нужен 99% большинству женщин с приятным мужчиной, с отношениями, с любовью, заботой. есть диагнозы когда нужен тоько секс. но это очень сложные случаи. я не медик... мне рассказывали медики на скорой, что когда едут на вызов к таким женщинам- готовят сильные транквилизаторы. и без вмешательсва специалистов такие женщиы очень плохо кончают.
-
-
ingenue / 14.05.19 15:24Конечно мч можно поиметь. таких историй масса, но все они не о сексе, а о деньгах) он потратил на нее время, деньги, нервы, а она использовала и бросила и ушла) может даже и без секса! у главной героини проблема в том, что на нее ничего не потратили. скажите еще, что это ей не нужно))) самообман чистой воды
-
-
-
-
Элфи Крекс / 14.05.19 11:33Да здесь, скорее, в мужике дело.Она переключиться хотела и про цветочки и про покушать за чей-то счёт не думала. А потом дядя стал её провоцировать своими разговорами: у меня денег много, я жене дорогие подарки дарю. Интересно, зачем?
-
-
-
Элфи Крекс / 14.05.19 10:59Иногда отношения начинаются как просто секс и перерастают во что-то большее. Иногда не перерастают. У вас второй вариант. Раз такое вас не устраивает -прекращайте, зачем множит отрицательные эмоции.
-
Прелесть / 14.05.19 10:54Господи какой бред. Сама согласилась на такую стыдобу а теперь нуждается в поднятии своей ценности в его глазах. Дура.
-
Никольски / 14.05.19 10:43Это так всегда бывает, когда идёшь на отношения только потому,что предыдущие неудачные. Логика! Создам себе проблему, потому что только из неё вышла. Нет, для него вы не стоите цветов. Вы для него вообще ничего не стоите. Так же как и он изначально для вас. И вообще, на работе надо работать. Если хотели забить боль, надо было больше работать, а не устраивать на работе постыдную работу. Секс не волшебная палочка для решения всех проблем. Если вас имеет просто так мужчина это не значит, что проблемы решаться сами по себе. Их может и прибавить я.
-
лаки / 14.05.19 09:24вы серьезно больны душевно, психологически, если ТРИ года вы в таком состоянии пребываете и не врубаетесь даже наколько это дурное отношение к себе. возможно у вас сильная психологическая травма, или вообще какой-то эпизод насилия в детстве, словом вам бы к психологу разгребать душевные завалы, потому что пока вы бесчувственны к себе совершенно, душевно глухи. уверена, вы не поймете о чем я, именно из-за этого "оглушенного" состояния(
-
ЯздесЯ / 14.05.19 08:45Автор, а совет о чем нужен? У вас трах по обоюдному согласию. Цветочки - это из сферы ухаживаний, порадовать эмоционально партнера, у вас другое с мч. Поэтому вы лукавите, говоря, что ничего не надо, возможно, сами себя обманываете. Никаких отношений у вас нет, только трах. Хороший или нет, вам видней, иногда действительно нужен такой формат, но как долго нужно, только вам решать. Возможно, захотелось цветочка, значит, что вы излечились от старых болезненных отношений и готовы к новым полноценным, вязаться ли с этим товарищем дальше, смотрите сами по потребности. Но не стоит путать и пытаться перевести одно в другое.
-
Koshka / 14.05.19 08:29Вы изначально согласились на такой вариант. Да, вы недостойны даже паршивого цветуечка (в глазах вашего трахаля). Кого винить?
-
Апельсиновая / 14.05.19 08:22Ну я не знаю что сказать. А секс-то хоть на высоте? Или оргазмы только у мужика? А то если и секс не секс, то я вообще не вижу во всем этом логики, даже ущербной.
-
Элфи Крекс / 14.05.19 11:28Логика была: клин клином. А секс, думаю, нормальный, иначе с чего бы эта история так затянулась. А теперь дядя её провоцирует: во, жене-то я дарю, а тебе фигу. Интересно, зачем ему это?
-
Апельсиновая / 14.05.19 12:37Как зачем? Самоутверждается. Жена-то восхищенно не хлопает глазками (для неё это само собой разумеющееся положение дел), а эта аж замирает от восторга и зависти.
-
-
-
ИДИЛИЯ / 14.05.19 08:21Зачем вам автор все это? "Мне ничего не нужно от него, но факт того, что я даже цветка недостойна, очень не радует." - именно поэтому у вас и нет нормальных отношений. Вы изначально мужикам даете понять что о вас можно ноги вытирать, ущемляя себя даже в возможности сходить за чужой счет куда либо. Бросайте его, 3 года потеряли в пустую, уже бы нормального мужчину нашли.
-
Лада / 14.05.19 07:58Тань, ну и нафига вам сей цветочек? Чтобы вы на радостях еще 3 года на ерунду потратили? Не там ищете. И вместе вы только в то время, пока он в вас.
-
111111 / 14.05.19 00:50Как же себя вообще нужно Не уважать, чтобы "водиться" с женатыми? И еще совершенно плевать на их жен при этом. Стыд и срам! Когда-нибудь окажетесь на месте той самой жены, которую вы унижаете. Жизнь все возвращает бумерангом.
-
Zavoronok / 14.05.19 02:19А жена, быть может, в курсе. Но закрывает на это глаза из-за дорогих подарков, которыми откупается кобелящийся муж. Но положение у неё намного выгодней, чем у Татьяны с чисто практической точки зрения. Она законная жена, ей дорогие подарки и рестораны, а Татьяне только секс и только на работе. Вот блин, хорошо мужик устроился, бесплатный секс на стороне и никаких затрат.
-
Прелесть / 14.05.19 12:11Жена тоже без чувства собственного достоинства, мужик какой-то не счастливый. Так и мечется, в поисках любви. Не удовлетворён внутренне.
-
Прелесть / 14.05.19 14:10Он был востребован потому что она сходила с ума по другому. И он за это помимо члена должен ещё ей цветы дарить. Честное слово героиня не создана для серьёзных отношений. Она даже не соображает кто достоин и цветов и любви. Ведь только такой недоделанный так же никем на любимый мужик может клюнуть на доступную.... Ну ведь люди с понятиями ценят другое. Куда не входят бутафорные цветочки. А настоящие. От души. От сердца.
-
-
-
ЯздесЯ / 14.05.19 08:56Плохо ей было, она от него получила, что хотела на тот момент. Затянула только, нужно все-таки понимать, на что идешь, и прекращать своевременно, а она, похоже, начинает привязываться или уже опять хочет внимания, а объекта другого нет, вот и ждет от этого, хотя он ничего не обещал и не обещает. Подмена понятий, короче.
-
-
Солярская / 14.05.19 00:24Смешно и нелепо. А главное - уволят, если застукают. "Между принтером и факсом, притулившись в уголке, не мечтаешь ты о ЗАГСе. Ты у всех на языке'.