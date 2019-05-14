Мы любовники, но только на работе

Татьяна, тебя просто используют, причем, с твоего полного согласия. С какой стати он будет на тебя тратиться? Ты ведь не только цветка не достойна, но и нормальных отношений. Секс прямо на работе – это очень бюджетный вариант. Не надо выгуливать любовницу в кафе или ресторане, не надо вести в кино на места для поцелуев. Не надо снимать номер в гостинице или квартирку на час. Подумай, насколько дешево ты обходишься своему любовнику. И ужаснись, как дешево ты себя ценишь.

Твои «отношения» - болото, в котором ты увязла. Ты стала удобной подстилкой для мужика, у которого в принципе все есть – семья, стабильные отношения. А что у тебя? Ничего. И не будет ничего, пока ты продолжаешь поддерживать эту связь.

Безусловно, тебе тоже нужна эта связь – ты в ней получаешь секс и иллюзию того, что ты кому-то нужна и интересна как женщина. Но этому мужчине ты нужна только до тех пор, пока тебя можно трахать прямо на работе и не вкладываться вообще в эти отношения. Однако это совсем не значит, что так к тебе будут относиться все остальные. Просто пока место рядом с тобой занято этим негодяем, для хорошего, правильного парня места нет. Заполняя пустоту абы кем, ты не даешь себе шанса на нормальные отношения, в которых ты – не живая кукла для секса в подсобке или на офисном диване, а любимая и желанная женщина, ради которой будут готовы горы свернуть.