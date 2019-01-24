Кажется, я напрасно жду его из армии

Екатерина, просто живи. Не надо «ждать» или «не ждать». Если это твой человек – ты его и без принуждения дождешься. Если у тебя к нему никаких особых чувств нет – то бесполезно сажать себя на цепь. Жизнь – длинная (ну, в норме, конечно), и в 20 лет заставлять себя и «обещаться» человеку, на счет которого есть сильные сомнения, человеку, который, на самом-то деле, максимум, что сделал после многократных измен – это позволил тебе с ним пожить пару месяцев и подтвердил, что «скучал»… Это глупо.

Просто поверь, что люди в главных моментах не меняются. И если он гулял за твоей спиной и обманывал тебя, то он и дальше будет делать это. Есть такой тип мужчин. Они уверены, что им можно, потому что они – самцы. Даже если ты его дождешься – это не будет подвигом в его глазах. Это будет подтверждением его исключительности и вседозволенности. И если тебя угораздит выйти замуж за него, то потом ты, как и многие тут, будешь писать письма про то, что вот-де, парень до свадьбы изменял, я простила, мы поженились, я забеременела, он начал изменять.

Поступай, как чувствуешь. А ты чувствуешь, что это – не твой мужчина, ты его не выбрала, да и он тебя тоже. Будет обидно красть друг друга у своих настоящих половинок.