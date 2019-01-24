Кажется, я напрасно жду его из армии
У меня такая ситуация... Мне 20, а мой парень в армии. Расскажу предысторию. Мы вместе уже 4 года. До его ухода я узнала, что он гулял за моей спиной (год назад гулял и не раз). Мы расстались, не общались 3 месяца, но я очень скучала, и он тоже говорит, что скучал... Мы помирились, первый раз за 4 года решили вместе жить (ну времени у нас оставалось 2 месяца). Жили не совсем дружно, ругались часто... Проблема моя в том, что, видимо, я не могу простить его, а он уже в армии, и я проводила и обещала ждать. Ждать – это не проблема, просто я чувствую себя какой-то лохушкой что ли, обида внутри какая-то... Я боюсь, что это повторится, и не знаю, как снова доверять человеку, а вдруг это зря все.
Мнения наших экспертов
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Алена
Екатерина, просто живи. Не надо «ждать» или «не ждать». Если это твой человек – ты его и без принуждения дождешься. Если у тебя к нему никаких особых чувств нет – то бесполезно сажать себя на цепь. Жизнь – длинная (ну, в норме, конечно), и в 20 лет заставлять себя и «обещаться» человеку, на счет которого есть сильные сомнения, человеку, который, на самом-то деле, максимум, что сделал после многократных измен – это позволил тебе с ним пожить пару месяцев и подтвердил, что «скучал»… Это глупо.
Просто поверь, что люди в главных моментах не меняются. И если он гулял за твоей спиной и обманывал тебя, то он и дальше будет делать это. Есть такой тип мужчин. Они уверены, что им можно, потому что они – самцы. Даже если ты его дождешься – это не будет подвигом в его глазах. Это будет подтверждением его исключительности и вседозволенности. И если тебя угораздит выйти замуж за него, то потом ты, как и многие тут, будешь писать письма про то, что вот-де, парень до свадьбы изменял, я простила, мы поженились, я забеременела, он начал изменять.
Поступай, как чувствуешь. А ты чувствуешь, что это – не твой мужчина, ты его не выбрала, да и он тебя тоже. Будет обидно красть друг друга у своих настоящих половинок.
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Сергей
Екатерина, на мой взгляд, если нет доверия, значит нет не только его. Видишь ли, тот факт, что данный молодой человек стал твоим первым мужчиной, и даже то, что вы с ним «дружите» уже четыре года, совершенно не значит, что именно он и есть «тот самый». Более того, согласно неумолимой статистике, отношения, начавшиеся в подростковом возрасте, очень редко перерастают во что-то большее. Все дело в том, что со временем люди меняются. А в вашем возрасте, меняются особенно быстро. В результате то, что было привлекательно еще пару лет назад, вдруг становится малоинтересным или даже неприемлемым. Поэтому вполне возможно, что твое недоверие парню, основано на потихоньку исчезающей влюбленности. И чем дальше, тем активнее будет идти данный процесс. Это я к тому, что замуж пока лучше не собираться.
Полагаю, через некоторое время ты вдруг найдешь новые не особо привлекательные черты у своего «возлюбленного», а когда он вернется из армии, и вы встретитесь, заметишь, что не очень-то и скучала, да и вообще, он стал «другим». И после некоторого времени метаний и «мучений», окончательно остынешь, и вы расстанетесь окончательно. И в этом нет ничего необычного или странного. Увы, неизбежные приметы взросления организма и личности.
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Ваше мнение 38
Лучшие комментарии
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50/50 24.01.19 03:45Вы и есть лохушка. ему надо было, чтобы кто-то ждал. придет, утолит голод и побежит опять по девочкам, что в его возрасте в общем-то нормально
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Никольски 24.01.19 00:39Да не надо никогда торопиться. Зачем надо было жить вместе 2 месяца перед армией?? Что бы что?? Расстраиваться надо, что поторопилась принять решение. Пришлось его сляпать по обстоятельствам, которые сами себе на вязали. Как бы пришлось обещать, раз сходилась на 2 месяца. А решение то, не подходит. Я не знаю, что Вы вкладывает в понимание "ждать из армии". По моим наблюдениям у каждой по разному. Но, я думаю, надо понимать, что не искреннее ожидание у Вас. Зачем в не искренность играть? Я бы все попыталась расставить по местам с мч. Тем более ваши думы из глубины, а не "встретила другого". Пока другой не появился, разберитесь с мч. А то задавитесь в собственных претензиях к себе.
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Ольга 24.01.19 06:46Я просто на 100% уверенна в том, что ваше обещание ждать только лишь и нужно ему для галочки, чтобы тешить свое самолюбие, раз он в армии. Я давно по молодости была в такой же ситуации, мое ожидание нужно было моему парню ровно столько, сколько он служил. А потом были разные предлоги, чтобы расстаться, недоверие якобы с его стороны и метания его ср стороны в сторону, пока я сама не завершила эти отношения. Солдату просто лестно, что его ждут, чего-то там себя лишают и ограничивают, потому-что если бы вы ему нужны были, то он вел бы себя совсем по другому до армии.
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Ольга 24.01.19 06:50Он значит может все что угодно, а вас при этом на коротком поводке держать....Так, при себе, на всякий случай.
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*** 24.01.19 09:25Ваш школьный романчик закончился, ФФФСЕ. Пора взрослеть и знакомится с приличными парнями, коих по ВУЗам и технарям толпы. В впредь - никогда никогда никогда не нужно работать запасным аэродромом или честной давалкой-прощавалкой, а ждать можно только приличного парня.
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[email protected] / 24.01.19 13:17Можно ждать, кого есть кого и есть что ждать. Но это не тот случай. Вспомнился старый фильм "Молодая жена". Я, если честно, не очень понимаю это - ждать из армии. Вы больше порознь, чем вместе. В то время, когда были вместе, ругались. Тебе 20 лет, ещё не успели попробовать "взрослую жизнь", но он уже гульнул. Так чего тут ждать? И кого тут ждать? При таких делах он может расчитывать разве что на статус потенциального кандидата в женихи на расстоянии. А если чувства завянут, спокойно сказать, как он спокойно изменял, что чувства не прошли проверку временем и разлукой, и что ты раздумала. Ты свободная девушка и ты вибираешь.
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YAR / 24.01.19 12:19вы лукавите даже сама себе, уверен, более чем, что вы его и не ждали бы вовсе будь кто (замена), а на горизонте не видно никого.... не стройте жертву, дело вовсе не в обещании.... и любовью тут и не пахнет, ни с одной, ни с другой стороны
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Джей / 24.01.19 11:3918 лет! Вот на фихуа жить с мч, который уже тебя обманул???!!! И ваще зачем в 18 лет жить с кем - то??? Тем более с тем, кто те ниче не обещает и не предлагает!! Вам больше заняцо нечем?? Вам реально надо моск на место поставить, а потом уже с парнями встречацо)) иначе так и будете ждать и догонять по жизни ))) и да, этому парню вы уже показали, что с Вами так можно, можно налево от вас ходить, можно жить с вами если захочецо, ничего не обещая взамен, можно использовать как "ожидалку", все можно, можно брать и ничего не давать взамен. Потому что вы уже ему показали, что вы не самостоятельная личность, а половинка к нему. так ап чем вопрос?? Предкам двойка!
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Персикова / 24.01.19 11:04Катя , что вы подразумеваете под "ждать" ? Не встречаться с другими ? так оно вам и не полезно сейчас , встречаться с другими. Такой же нарисуется . Вы это год , а скорее всего , уже гораздо меньше , просто живите и попробуйте разобраться в себе. Почему прощали то , что прощать не нужно ? Почему в вас живет это чувство , что вас используют , а вы всё равно продолжаете эти отношения ? и так далее. Всё же не просто так. Вам ваш разум неистово стучит : не такой нужен , не такой ! Вот и разберитесь в себе пока , живите , дружите , радуйтесь жизни , занимайтесь чем-то интересным для вас. 20 лет тааааакой прекрасный возраст ! А , к моменту его возвращения и вы станете другой и он тоже. В общем , советую вам это время прожить с пользой для себя . Ну не обязательно все сто тыщ месяцев своей жизни быть в паре , иногда полезно и хорошо побыть наедине с собой.
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Koshka / 24.01.19 10:31Я не понимаю, зачем нужно было давать обещание в такой ситуации. Да и жить вместе начинать. Своим близким я бы точно посоветовала дождаться, а потом расстаться. По многим причинам. Во-первых, обещание. Это только Ваше желание было - пообещать ждать. Во-вторых, как отреагирует солдат на известие, что его бросают, никто не знает. Я знаю немало случаев с печальным концом. Самострелы, побеги, месть и прочее. Оно Вам надо?
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Прелесть / 24.01.19 09:31Право ни к чему обещать ждать того кто вам не верен. Ещё и ругаетесь много. Сообщите что Вы не хотите ждать изменщика и попробуйте уже общаться с приличными парнями. Парни прекрасно понимают за что Вы не хотите ждать.
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*** / 24.01.19 09:25Ваш школьный романчик закончился, ФФФСЕ. Пора взрослеть и знакомится с приличными парнями, коих по ВУЗам и технарям толпы. В впредь - никогда никогда никогда не нужно работать запасным аэродромом или честной давалкой-прощавалкой, а ждать можно только приличного парня.
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50/50 / 24.01.19 10:35соглашусь. вот щас он придет и возьмется за старую песню, и она опять рогатая, но дождавшаяся. медаль ей точно не дадут
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Солярская / 24.01.19 07:54Ждать из армии, это просто значит - не встречаться, как пара, с другим парнем, пока тот, официальный, служит. Не вижу ничего неприемлемого для тебя. Это всего лишь год, который ты спокойно можешь посвятить учебе, общению с друзьями, и пониманию того, что для тебя хорошо,а что не очень. При чем не считая себя "какой-то лохушкой", у которой парня нет. Понимаешь? Ты ж все равно страдала бы: у всех есть, а у тебя нет, как же так? А так он вроде как есть,в армии служит. Но вот пока он служит, ты спокойно для себя два плюс два сложишь и поймёшь, что он таки не ваш вариант. И когда вернётся, тогда и будете разговор о расставании проводить. // Да, действительно, ты сделала верные выводы, вы друг другу не подходите, просто объявлять об этом сейчас неразумно, вот и всё. Пообещала же? Ну, пусть все будет красиво. Никакого другого принца ты за это время не упустишь, обещаю.
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Koshka / 24.01.19 10:15Я поддержу Ваш совет, Солярская. Как говорили в старину, "не давши слова, крепись, а давши - держись."
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Персикова / 24.01.19 11:05Да , я того же мнения.
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Ольга / 24.01.19 06:46Я просто на 100% уверенна в том, что ваше обещание ждать только лишь и нужно ему для галочки, чтобы тешить свое самолюбие, раз он в армии. Я давно по молодости была в такой же ситуации, мое ожидание нужно было моему парню ровно столько, сколько он служил. А потом были разные предлоги, чтобы расстаться, недоверие якобы с его стороны и метания его ср стороны в сторону, пока я сама не завершила эти отношения. Солдату просто лестно, что его ждут, чего-то там себя лишают и ограничивают, потому-что если бы вы ему нужны были, то он вел бы себя совсем по другому до армии.
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50/50 / 24.01.19 03:45Вы и есть лохушка. ему надо было, чтобы кто-то ждал. придет, утолит голод и побежит опять по девочкам, что в его возрасте в общем-то нормально
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Тыковка / 24.01.19 01:35Автор - ты лохушка, из тебя делают лохушку! Покажи уже своему парню кто из вас здесь лох, обломи его и облоши!! и найди уже наконец того, кто не будет делать тебе плохую погоду (настроение) в доме))
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Zavoronok / 24.01.19 01:58Тыква, как всегда, добра.
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Тыковка / 24.01.19 04:12Та злости не хватает на этих тупорылых молодых девушек! Дают какому-то самцу вытирать о себя ноги, беспредел) я вот одному такому самцу сильно понизила самооценочку, теперь он ненавидит весь женский род - горжусь собой! И никаких соплей:) а здесь очередная нюня! Zavoronok, у вас есть другие идеи как сбить спесь с молодого самца, здесь ваши дипломатичные методы ни в какие ворота
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Zavoronok / 24.01.19 09:09Вот и поделитесь с ГГ опытом, как именно это сделать. Не то у вас только советы обломать, а как, не говорите.
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Тыковка / 24.01.19 09:48Конечно не говорю как, ведь тогда я поделюсь своим опытом не только с гг, но и со всеми читателями клео! Это же не просто нужно в грубой форме поставить парня на место (сказать, что он кобель!!!), найти другого (обязательно лучше!) и забыть навсегда... Для всего этого нужны стальные яйца), а для неконфликтных граждан - этот вариант невозможен.
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Солярская / 24.01.19 09:41Т.е. Тыква считает, что весь женский род заслуживает ненависти из-за того, что сама Тыква вешалась на шею парню, который её не любил, а парень поматросил и бросил. Не оценил тыквиной невъебенности. Логика абсурда присутствует, чо.
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Тыковка / 24.01.19 09:50Соляркая, как всегда гениально!! Везде мимо
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Солярская / 24.01.19 09:59Ну ты ж сама выше это написала: добилась ненависти к женскому роду. Вопрос: нахуа тебе его ненависть к женскому роду? Ответ: чтоб не гулял. В контексте нынешнего письма и вывод. Только вместо того, чтобы просто пойти туда, где тебя любят, ты пошла "мстить". Ну, и что скажешь?
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Никольски / 24.01.19 10:03Тыковка, это конечно сильно сыграть такую судьбоносную роль в жизни мужчины с которым встретилась. Жаль, что она в сторону "минус". И Бог знает, как он в дальнейшем он развернет свой "минус". Когда ловят серийных убийц женщин, насильников и педофилов , как правило, это именно те кто ненавидит " женский род" и их однажды "проучили". Вы можете себя поздравить. К несчастью , есть с чем! Этот человек обязательно принесет непоправимый вред , какой нибудь неизвестной никому женщине. Так посылочка от одной женщине к другой. Убивают, насилуют и педофилируют, как правило " ученики" таких женщин. Вон они , эти "ученики" в криминальных сводках. Смотрите и гордитесь. Один " ваш" такой уже есть в мире.
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Солярская / 24.01.19 10:07Плюсую.
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50/50 / 24.01.19 10:28у серийных маньяков и прочих упырей, как правило, проблемы были с мамой. не туда камни кидаете. харе ответственность на девичьи плечи перекладывать, мамули
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Koshka / 24.01.19 10:32Так Тыква замужем. Или просто приврать любит.
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Никольски / 24.01.19 11:3750/50 Я Вам, уважаемая, не мамуля. У меня есть мои дети и Вы к ним не относитесь. Пожалуйста, без фамильярностей. Тыковка к "девичьим плечам" давно отношения не имеет. Уже , хотя бы по статусу. Я думаю и по возрасту. Тут уж с самого начала мама, да правда, а потом такие женщины маму и в расшатаной голове и поддерживают. Тыковка берет леко на "воспитание " потревоженного человека.
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Апельсиновая / 24.01.19 13:39Нашла чем гордиться, болезная.
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Koshka / 24.01.19 10:21Не боитесь, что такой "обломанный" вломит Вам когда-нибудь? Погуглите, к примеру, "Артем Исхаков и Таня Страхова".
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torling / 24.01.19 00:56Первые месяцы от совместного проживания должны быть в эйфории, что вы, наконец, можете засыпать и просыпаться вместе, не расставаться и максимум времени проводить друг с другом. А вы ругались. Ну и зачем козе баян? Если рядом плохо, зачем жить вместе. Когда вернется, не стоит торопиться съезжаться. Но и не надо сейчас пускаться во все тяжкие. От этого легче не станет. Время покажет, любите ли вы или уже нет
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Никольски / 24.01.19 00:39Да не надо никогда торопиться. Зачем надо было жить вместе 2 месяца перед армией?? Что бы что?? Расстраиваться надо, что поторопилась принять решение. Пришлось его сляпать по обстоятельствам, которые сами себе на вязали. Как бы пришлось обещать, раз сходилась на 2 месяца. А решение то, не подходит. Я не знаю, что Вы вкладывает в понимание "ждать из армии". По моим наблюдениям у каждой по разному. Но, я думаю, надо понимать, что не искреннее ожидание у Вас. Зачем в не искренность играть? Я бы все попыталась расставить по местам с мч. Тем более ваши думы из глубины, а не "встретила другого". Пока другой не появился, разберитесь с мч. А то задавитесь в собственных претензиях к себе.