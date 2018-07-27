Как расстаться безболезненно?

Встречалась с парнем 7 месяцев, до этого полгода общались, пока он был в армии. Влюбился сразу же, посыпались дорогие подарки, обещания, знакомства со всеми членами семьи, совместные планы. Я понимала, что не любила его. Думала, со временем это чувство появится, так как я уважала этого человека и ценила его поддержку, заботу и любовь... Я понимала, что мы разные, я веду активный образ жизни, он нет. Хобби у него нет. Ревновал. Часто хамил, я научилась быть такой же. Я часто не брала трубки, отвечала, что в голову придёт первое. Разговаривали, в основном, о быте, семье. Занимались сексом. Но с февраля начались мои «косяки», сейчас я анализирую и понимаю – это потому, что я не любила. Я начала активно общаться с мальчиками, делала всё ему на зло. Он тоже не отставал. Много ругались и прощались. Скажу сразу, измен не было ни с чьей стороны. Подруга и мама говорили в один голос: «Бросай!» А все тянула...

Сейчас ситуация такая, что не можем завершить наши отношения уже месяц!!! Тянем и тянем... Самое удивительное, я сама не готова его отпускать. Мне больно, что вчера этот человек может сказать «я тебя люблю», а на утро «ты – сука». Вот хоть убей. С ним плохо, без него ещё хуже, ей Богу. Звонит, нужно не отвечать, а я беру и соглашаюсь на встречу. Просто тягомотина, делаю ему больно, за это он меня оскорбляет. Вчера я сожгла все мосты, везде он в черных списках и сменила номер. Но так хочется, чтобы позвонил... Виню во всем себя и своё отношение, но мозгом понимаю, что в отношениях виноваты двое. Неужели это такая жестокая привязанность? Или непонятная любовь? Как отвязаться безболезненно? Заранее спасибо за ответы!