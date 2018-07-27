Как расстаться безболезненно?
Встречалась с парнем 7 месяцев, до этого полгода общались, пока он был в армии. Влюбился сразу же, посыпались дорогие подарки, обещания, знакомства со всеми членами семьи, совместные планы. Я понимала, что не любила его. Думала, со временем это чувство появится, так как я уважала этого человека и ценила его поддержку, заботу и любовь... Я понимала, что мы разные, я веду активный образ жизни, он нет. Хобби у него нет. Ревновал. Часто хамил, я научилась быть такой же. Я часто не брала трубки, отвечала, что в голову придёт первое. Разговаривали, в основном, о быте, семье. Занимались сексом. Но с февраля начались мои «косяки», сейчас я анализирую и понимаю – это потому, что я не любила. Я начала активно общаться с мальчиками, делала всё ему на зло. Он тоже не отставал. Много ругались и прощались. Скажу сразу, измен не было ни с чьей стороны. Подруга и мама говорили в один голос: «Бросай!» А все тянула...
Сейчас ситуация такая, что не можем завершить наши отношения уже месяц!!! Тянем и тянем... Самое удивительное, я сама не готова его отпускать. Мне больно, что вчера этот человек может сказать «я тебя люблю», а на утро «ты – сука». Вот хоть убей. С ним плохо, без него ещё хуже, ей Богу. Звонит, нужно не отвечать, а я беру и соглашаюсь на встречу. Просто тягомотина, делаю ему больно, за это он меня оскорбляет. Вчера я сожгла все мосты, везде он в черных списках и сменила номер. Но так хочется, чтобы позвонил... Виню во всем себя и своё отношение, но мозгом понимаю, что в отношениях виноваты двое. Неужели это такая жестокая привязанность? Или непонятная любовь? Как отвязаться безболезненно? Заранее спасибо за ответы!
Мнения наших экспертов
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Алена
Татьяна, возможно, 7 месяцев могут показаться очень большим сроком отношений, когда тебе всего 19 лет, но в масштабах взрослой жизни 7 месяцев – это ни о чем. Причем, ты сама уже через 2 или 3 месяца поняла, что отношения тебя не устраивают, но не решилась их порвать прямо, предпочтя окольный путь – раздражая и дразня своего парня, чтобы он, возможно, первым проявил инициативу и поставил точку в отношениях.
Я уверена, что ты до сих пор не разорвала эти токсичные отношения только потому, что на горизонте не замаячил пока еще новый потенциальный жених. И держишься ты за эти отношения именно потому, что боишься упустить вариант, который кажется почти железным.
Но давай посмотрим правде в глаза: твой нынешний парень с легкостью называет тебя «сукой», снабжает тебя прочими грубыми эпитетами, ревнует, ограничивает в свободе, и это еще он не муж, а всего лишь без году неделя. А что будет дальше?
Как отвязаться от него безболезненно? Найти интересное дело для себя. Желательно такое, чтобы оно требовало компанию, связанную общими интересами. Что касается этого авторитарного парня, то просто представь себе во всех красках, что будет, если он получит все права на тебя? И пойми, что это совсем не то, что тебе нужно.
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Сергей
Татьяна, на мой взгляд, в данный момент нужно просто перестать общаться. Если между вами есть что-то настоящее, то ничего непоправимого не случится. Побегаете друг от друга некоторое время, и снова сойдетесь. Однако, судя по тому, что ты пишешь, вряд ли вам светит что-то большое и светлое. Видишь ли, когда между людьми присутствуют действительно высокие чувства, никаких оскорблений быть не может. Дело в том, что любящие друг друга партнеры, всегда уважают один другого. За что, почему – это вопрос отдельный. Но взаимоуважение присутствует обязательно. А где есть уважение, там унижений быть не может в принципе. И если твой приятель позволяет себе высказывать оскорбления в твой адрес, значит, никаких серьезных чувств он не испытывает. Ну, и для чего в таком случае, тратить время на то, что в любом случае не приведет ни к чему хорошему?
В общем, я считаю, что вам, для начала, нужно завершить то, что уже не приносит удовлетворения ни одному из партнеров. Возможно, вы просто переросли имеющиеся, честно сказать, довольно детские взаимоотношения. А раз так, то их нужно закончить. Будет ли что-то потом? Возможно. Однако сначала вам обоим придется повзрослеть, и начать относиться друг к другу немного иначе. Так что прекрати сомневаться, и прекращай общение. Ну, а дальше посмотрите на происходящее. Возможно, через какое-то время, вы изменитесь, поймете, что тянет друг к другу, и начнете все заново, но уже совершенно иначе. Если же нет, если появятся рядом другие близкие люди, стало быть, так тому и быть. Увы, но далеко не всегда получается сразу встретить по-настоящему своего человека. Порой для этого требуется пройти через несколько весьма болезненных, бесполезных связей. И в этом нет ничего плохого или неправильного. Вы взрослеете, и пока только учитесь жить и строить отношения.
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Лучшие комментарии
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Элфи Крекс 27.07.18 00:40Да скучно вам, ребята, вот и развлекаетесь. Поссорились - помирились, есть чем заняться, есть о чем подумать.
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Берта 27.07.18 01:54Татьяна, Вы как мышь, которая кололась, плакала, но продолжала грызть кактус (Ваш парень, в принципе, находится в такой же ситуации). Так не будьте мышкой - прекращайте давиться колючим и горьким кактусом, отойдите от него подальше и ищите что-то более подходящее для себя. В принципе, первый шаг уже сделан - парень везде заблокирован. Чтобы не думать и не скучать о нем, займитесь чем-то интересным и увлекательным, и времени на грустные мысли не останется. Отношения длились не так уж долго, а значит, недели через 2-3 Вас начнет попускать.
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Склифософский 27.07.18 10:37Ну а что тут сказать? Одно дело быть на коне, постоянно выкрутасничать и понимать, что тебе за это ничего не будет. А другое дело начать жить реальной жизнью, искать другого, более подходящего, быть одинокой. И тут, на мой взгляд, дело не в любви или ее отсутствии, а в том, что у героини вообще нет воспитания, уважения к людям. Это более глобальная проблема, чем отношения с конкретным МЧ, ведь в них она проявляет то, какова она есть. Героиня пишет: "часто хамил, я научилась быть такой же", но мне кажется, это она себе очень льстит. Тут как минимум 2 сапога пара. "Я часто не брала трубки, отвечала, что в голову придёт первое." Ну вот нормальному человеку такое поведение в голову не придёт. Это неестесственно для "хорошей девочки". Поэтому сама быдлячая, и поведение соответственное. Более того, героиня не умеет входить в контакт со своими собственными чувствами, т.к. явно дорожит отношениями по той или иной причине, но отказывается себе в этом признаваться. Как безболезненно разорвать отношения, которые разрывать не хочется? Ответ простой: никак.
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Прелесть 27.07.18 10:55Респект!
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Прелесть 27.07.18 10:08Рано начали встречаться. Ничего не понимая в отношениях. А Вы не пробовали проявлять к нему уважение любовь а не дразнить и выкрутасничать. Ведь Вы же не хотите его терять. Зачем это тупое притворство? Начните давать свое благорасположение и прекратите играть дурочку.
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krazy / 28.07.18 22:49Завести новые знакомства. Идете на какой-нибудь тиндер или еще куда (где сейчас знакомятся?) и делаете море свиданий (кофе и поболтать, а не пиво и постель - надеюсь понятно, да?) Через неделю забудете нынешнего.
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Солярская / 27.07.18 22:51Это не привязанность и уж тем более не любовь. Это вы свои комплексы лечите. Видно больше никто пока вами сильно не увлечен. Вот и дергаете парня за ниточки.
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Лада / 27.07.18 21:37То есть хорошим мальчик вам не нужен. Вам нужно, чтобы посылал вас, скандалы-примирения Вы его провоцируете на такое поведение, дабы нескучно было. Он понял ваше желание, он втянулся тоже в эту игру и он вас больше не уважает. Научитесь уважать себя вы сами. Хватит играть в Дом-2.
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Птица / 27.07.18 11:14Абьюзивные отношения. Вы не виноваты в том, что он вас оскорбляет. Вы не виноваты, что не любите и решили попробовать. В том, что он вас унижает, ответственность полностью его, он хищник, заманивает подарками и "любовью", потом убивает вашу гордость и психику. Процесс уже запущен, вы попались на гормональные качели, вы зависите от них (реакция организма как на наркотики, это нормально), вы изменились внутренне и уже играете с ним в эту мерзкую игру. Бегите. Вот это ваша ответственность. Поймите, вас притягивают назад не чувства, а сформированная им привычка к гормональным скачкам. Бегите, не возвращайтесь назад во время ломки, просите поддержки мамы и подруги. Сами вы разумно реагировать сейчас не можете во время отказа от "наркотика".
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Склифософский / 27.07.18 10:37Ну а что тут сказать? Одно дело быть на коне, постоянно выкрутасничать и понимать, что тебе за это ничего не будет. А другое дело начать жить реальной жизнью, искать другого, более подходящего, быть одинокой. И тут, на мой взгляд, дело не в любви или ее отсутствии, а в том, что у героини вообще нет воспитания, уважения к людям. Это более глобальная проблема, чем отношения с конкретным МЧ, ведь в них она проявляет то, какова она есть. Героиня пишет: "часто хамил, я научилась быть такой же", но мне кажется, это она себе очень льстит. Тут как минимум 2 сапога пара. "Я часто не брала трубки, отвечала, что в голову придёт первое." Ну вот нормальному человеку такое поведение в голову не придёт. Это неестесственно для "хорошей девочки". Поэтому сама быдлячая, и поведение соответственное. Более того, героиня не умеет входить в контакт со своими собственными чувствами, т.к. явно дорожит отношениями по той или иной причине, но отказывается себе в этом признаваться. Как безболезненно разорвать отношения, которые разрывать не хочется? Ответ простой: никак.
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Никольски / 27.07.18 10:22Вот зачем девчушке в 19 лет нужна такая драма?" Я понимала, что не любила его. Думала, со временем это чувство появится, так как я уважала этого человека и ценила его поддержку, заботу и любовь." Прямо отрывок из судьбы женщины 19 века из семьи разорившихся баронов. Отец спился и расхаживает в потертом бархатном халате по неотапливаемом заброшенном именье, а мать за копейки штопает горожанам простыни. И вот наконец , богатый , добрый, любящий , но совершенно нелюбимый человек скромного благородства попросил руки молоденькой девушки. Зачем Вам надо было входить в такие странные отношения? Судя по дальнейшего , Вы к " благородным девицам " отношения вообще не имеете. На минутку почитайте что нибудь из классики, что такое " благородная девица"Все так кончилось как должно было кончится. Безобразными сорами. По хабалкиному. Потому что здесь только " драма" . А уважения нет вообще.Только слава личному тщеславию. Если Вы уж такая барышня , вся такая футы нуты, почему не хватило элементарное вежливое расставание с человеком , который в вас был влюблен. Понимаете, он был влюблен! Он был в восторге от Вас. Почему Вы так небрежно и по скотски ?Так раздавить восторг к себе в другом человеке! А знаете почему? Потому что не знаете что такое любовь вообще и никто Вам не обьяснил. что с ней надо быть очень бережно. Даже если не Вы влюбились. Просто к ее существованию. Видимо и мать такая же. " Бросай", . Вообще то он не выкуренная сигарета. Да не " Бросай" , а "Извинись"" Он же с открытым сердцем к Вам был. Семье предствалять начал.. Девонька! Вот бы извиниться и правду рассказали , как по правде ( без самолюбования), а не оскорблять и в черные списки добавлять. И написать просто правду человеку. Как то достойнее будет. А то как то по свински все у вас, по хабальски , "прекрасная леди"! ( не Леди, а леди. )
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Прелесть / 27.07.18 10:08Рано начали встречаться. Ничего не понимая в отношениях. А Вы не пробовали проявлять к нему уважение любовь а не дразнить и выкрутасничать. Ведь Вы же не хотите его терять. Зачем это тупое притворство? Начните давать свое благорасположение и прекратите играть дурочку.
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Вера / 27.07.18 08:36Татьяна, вечером "люблю", утром 'с-ка", ну понятно дело, ваша точка соприкосновения это секс, вы физиологически подошли друг другу, что ж бывает. Ничего плохо в этом нет, на этом и нужно строить отношения с ним. К тому же вы в том возрасте, когда кажется без "переспать" нет жизни. А коли так то все, как ненужную шелуху, откиньте и встречайтесь с ним сугубо для этого, пока не встретите человека, подходящим вам и по другим вопросам.
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звездочка ) / 27.07.18 08:15Просто "Бойцовский клуб", режиссер Девид Финчер. Наверное, нет никакого смысла говорить о чем-то светлом, если в слушателе сильно развита именно темная сторона. Я думаю, что такие отношения, к которым здесь обычно все призывают своими отзывами, автору не подойдут. Каждому свое. Но этот конкретный парень мелковат и мало интересен даже для отношений в стиле американских горок. Как расстаться? Найти занятия в рамках уголовного кодекса, которые будут в тебе вырабатывать эти же гормоны стресса. Не будет жесткого эффекта отмены на уровне химии человеческого организма. Прыжки с парашютом, например. Или водный туризм, сплавы.
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Берта / 27.07.18 01:54Татьяна, Вы как мышь, которая кололась, плакала, но продолжала грызть кактус (Ваш парень, в принципе, находится в такой же ситуации). Так не будьте мышкой - прекращайте давиться колючим и горьким кактусом, отойдите от него подальше и ищите что-то более подходящее для себя. В принципе, первый шаг уже сделан - парень везде заблокирован. Чтобы не думать и не скучать о нем, займитесь чем-то интересным и увлекательным, и времени на грустные мысли не останется. Отношения длились не так уж долго, а значит, недели через 2-3 Вас начнет попускать.
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Элфи Крекс / 27.07.18 00:40Да скучно вам, ребята, вот и развлекаетесь. Поссорились - помирились, есть чем заняться, есть о чем подумать.