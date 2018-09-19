Как отпустить бывшего раз и навсегда?

Оксана, к сожалению, пока никто не придумал какой-то однозначный и быстрый способ избавиться от испытываемых чувств. Поэтому всем нам, в тот или иной период, приходилось, приходится и, увы, будет приходиться переживать не самые лучшие моменты в жизни. Однако, как бы ни было тяжело, какие бы душевные мучения человек не испытывал, поверь, они не вечны. Более того, весьма полезны. Дело в том, что, только попадая в сложные, ранящие условия, человек начинает развиваться. Причем это применительно как к физическим, так и духовным составляющим. Конечно, очень неприятно и даже больно, когда тебя предают или бросают. Но это опыт, пусть и негативный. Опыт, который позволяет взглянуть на происходящее под другим углом, задуматься, сделать выводы, лучше узнать самого себя. То есть вырасти, стать более мудрой, и подняться еще на ступеньку в понимании того, что же все-таки тебе нужно.

Что же касается самих душевных терзаний, то они неизбежно пройдут. Главное, не замыкаться в себе, как можно больше общаться и искать что-то новое. Новая прическа, одежда, стиль жизни, активное хобби, ну и спорт. А вот пытаться строить отношения с тем, кто тебе изначально не подходит, как раз не нужно. Это лишь усугубит и без того не самую простую жизненную ситуацию, и понизит самооценку. Поэтому, на мой взгляд, с молодым человеком, которого ты не уважаешь, лучше расстаться, чтобы не тратить зря ни свое, ни его время.