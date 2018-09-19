Как отпустить бывшего раз и навсегда?
Мне 25 лет, я красивая и была уверенной в себе девушкой, пока в моей жизни не появился бывший. Он настойчиво добивался моего вниманиях, когда у нас начались отношения, своим друзьям рассказывал, как жить без меня не может, но хватило его на полгода. Видимо, я изрядно ему вынесла мозг (я так думаю). В результате мы расстались по его инициативе, сказал, что устал. Это был первый опыт, когда меня бросили, боль была сумасшедшая, но я и слезинки ему не показала, не отвечала на его сообщения, звонки. Прошло полгода, и у меня появились новые отношения. Парень очень любит, ухаживает, балует, но он сильно уступает бывшему (в развитии). И меня это гложет. Я постоянно думаю о бывшем, сравниваю их. Очень пострадала самооценка. Как отпустить бывшего раз и навсегда?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Оксана, проблема не в бывшем, и не в твоей влюбленности в него. Проблема в отсутствии чувств к нынешнему парню. Ты находишься в поиске, и тот, с кем ты встречаешься сейчас, - не герой твоего романа. Ты его уже не выбрала, он для тебя проходной вариант. А то, что ты сравниваешь его с бывшим, и это сравнение не в пользу того, с кем ты имеешь отношения сейчас, говорит лишь о том, что ты сама для себя уже решила, что останавливаться в выборе тебе пока не нужно
На вопрос «как забыть бывшего раз и навсегда?» отвечу просто: влюбиться. Когда ты встретишь по-настоящему интересного тебе человека, мысли о бывшем быстро будут вытеснены, и сам факт того, что ты некогда «страдала» по тому первому парню покажется тебе смехотворным.
-
Сергей
Оксана, к сожалению, пока никто не придумал какой-то однозначный и быстрый способ избавиться от испытываемых чувств. Поэтому всем нам, в тот или иной период, приходилось, приходится и, увы, будет приходиться переживать не самые лучшие моменты в жизни. Однако, как бы ни было тяжело, какие бы душевные мучения человек не испытывал, поверь, они не вечны. Более того, весьма полезны. Дело в том, что, только попадая в сложные, ранящие условия, человек начинает развиваться. Причем это применительно как к физическим, так и духовным составляющим. Конечно, очень неприятно и даже больно, когда тебя предают или бросают. Но это опыт, пусть и негативный. Опыт, который позволяет взглянуть на происходящее под другим углом, задуматься, сделать выводы, лучше узнать самого себя. То есть вырасти, стать более мудрой, и подняться еще на ступеньку в понимании того, что же все-таки тебе нужно.
Что же касается самих душевных терзаний, то они неизбежно пройдут. Главное, не замыкаться в себе, как можно больше общаться и искать что-то новое. Новая прическа, одежда, стиль жизни, активное хобби, ну и спорт. А вот пытаться строить отношения с тем, кто тебе изначально не подходит, как раз не нужно. Это лишь усугубит и без того не самую простую жизненную ситуацию, и понизит самооценку. Поэтому, на мой взгляд, с молодым человеком, которого ты не уважаешь, лучше расстаться, чтобы не тратить зря ни свое, ни его время.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 40
Лучшие комментарии
-
Джей 19.09.18 09:18Обилие поклонников не означает, что все они претендуют на руку и сердце, как и небольшое количество не означает, что не из кого выбирать :-) количество в данном случае не означает качество. Иначе все красивые и ухоженные были бы замужем, а все некрасивые сидели бы девках :-) :-) мозги, вот что является залогом успеха в данном случае :-)
-
Солярская 19.09.18 08:00Одно дело, когда сворачиваешь отношения по собственной инициативе, а другое - когда ушли от тебя. Естественно, самооценка страдает, и прокручивать эту историю ещё можно долго, и сравнивать со всеми последующими, и хотеть вернуться в прежние. Люди могут расстаться не потому, что кто-то в паре недостаточно хорош для другого, а потому, что вместе не комфортно. Как квадрат и круг - не совпадают,или слишком мало точек совпадения, чтобы катиться вместе гладко, без спотыканий и подскоков. Не квадрат плохой, и не круг плохой, а просто не совпали, так часто бывает.
-
50/50 19.09.18 08:54к слову, если Вы мозг выносили первому высокоразвитому, то отношения-то не очень были. о чем жалеть? распался союз, который не приносил удовольствия
-
звездочка ) 19.09.18 09:31Не надо идти с собой на компромисс, на длинной дистанции семейной жизни это не работает. Это дорога в измены, в алкоголь, в компьютерные игры, в любой способ отключиться от неудовлетворительных отношений. Лучше включить осознанность и не садиться не в свои сани.
-
Персикова 19.09.18 11:55"Развитие" не важно , когда не замечаешь его отсутствие в своём партнёре. А , если она это прям ощущает , значит , её это напрягает и дальше будет напрягать ещё больше. Появится чувство стыда за него и так далее. Я не говорю , что все должны быть прям "развитыми" , но партнёры должны быть на одной волне что ли...
-
Проходя мимо / 20.09.18 09:49Не надо любые отношения рассматривать как последний судьбоносный выбор. Разве новый МЧ требует у Вас признания в любви и клятвы верности? Вы просто встречаетесь, что бы понять: то - не то.
-
Zavoronok / 20.09.18 08:55Предлагаю редакции нанять ещё одного составителя писем. Раньше новые письма были каждый рабочий день, а теперь 3 раза в неделю ( по понедельникам, средам и пятницам ) и скучные какие-то.
-
krazy / 19.09.18 16:07Эт все гордыня. Ну как же - "такую красивую меня кинули". Как отпустить? Ну поймите, что вы тоже человек и вас можно кинуть, перестать с вами общаться, невзлюбить и прочее прочее. Это нормально, со всеми бывает и кругом море рыбы. (У вас видать очень очень мало опыта отношений. Когда с десятым парнем начнешь встречаться и разбегаешься становится пофик кто кого послал.)
-
[email protected] / 19.09.18 11:35Ваше письмо полно противоречий. Разве может уверенной в себе женщине сломать стержень неудачное знакомство? И что же там был за такой прям развитый, что ему надо было мозг выносить? По какому поводу мозг выносили? Для меня, если женщина выносит мозг, значит ей с этим мужчиной некомфортно. Какая бы ни была причина. Будь то ревность или какие-то раздражающие факторы в быту. Если есть повод для ругачек - значит не есть хорошо. А если так, о ком плакать. Сейчас вроде появился клин-клином, но от него башку не срывает, я так понимаю. Если отвечать на вопрос - как отпустить бывшего, при ваших заморочках, даже затрудняюсь ответить. У всех методы разные. Кому поможет время, кому новые яркие чувства, кому-то ещё - даже работа с психологом. Но тут опять же, в вашем конкретном случае, бывший лишь лакмусовая бумажка. Он показал, что что-то с вами происходит. Мы же не знаем, почему вы там мозг выносили. Думаю, тут ещё задетое самолюбие. Синдром брошенной зайки.
-
Элфи Крекс / 19.09.18 11:22Да всё очень просто. Хотела девушка бывшему показать " а я назло на твой обман найду ещё кудрявее", а не вышло. Теперь ещё замуж за кого- то попрется с той же целью, а потом будет мужу, пользуясь её выражением, мозг выносить, что "умный бросил, а дурак подобрал".
-
Склифософский / 19.09.18 11:19Из моего опыта могу сказать, что "развитие" - это не столь важно для жизни. Важные качества в партнёре - внимание, заботливость, умение найти выход из любого положения, лёгкий характер, уживчивость, сотрудничество, ответственность, надёжность, доброта. А вот образование, профессия и прочие внешние атрибуты практически проигрывают вот этим бытовым качествам. Поэтому могу прокомментировать, что неважно, проигрывает МЧ бывшему или нет. Это не тот критерий, который стоит оценивать. Кроме того, абсолюбно бессмысленно сравнивать то, что есть, с тем, чего нет. Возможно, у героини такой склад характера, что ей нужно только то, что недоступно, и конкретные качества конкретных людей тут не играют никакой роли. Я бы посоветовала поработать с психологом, проработать свои внутренние комплексы.
-
звездочка ) / 19.09.18 11:45Это не тот критерий, который стоит оценивать.../// конечно, если ориентироваться только на один такой критерий, то большой риск по остальным пунктам стать главой семьи и тянуть все вопросы на себе. И надорваться в итоге.
-
Кто / 19.09.18 11:51Еще не понятно, про какое такое "развитие" говорит героиня. Это может быть физическое развитие: бывший - высокий качок, а нынешний - низкорослый замухрыжка. Или: бывший - аспирант, а нынешний - никуда не смог поступить и устроился автослесарем. Или: бывший знает как торговать наркотиками и оружием так, чтобы ничего за это не было, а нынешний даже матернуться не может без того, чтобы ему потом не накостыляли... Или просто нынешний тупой. В общем, никто ей еще не понравился толком.
-
Персикова / 19.09.18 11:55"Развитие" не важно , когда не замечаешь его отсутствие в своём партнёре. А , если она это прям ощущает , значит , её это напрягает и дальше будет напрягать ещё больше. Появится чувство стыда за него и так далее. Я не говорю , что все должны быть прям "развитыми" , но партнёры должны быть на одной волне что ли...
-
Склифософский / 19.09.18 17:49На самом деле надо уметь отделять своё от чужого и важное от неважного. Не факт, что героиня, написав о нехватке развития, описала именно свои внутренние душевные потребности. Вполне вероятно, что это взгляд/ожидания кого-то из окружения - мамы, подруг и т.п.
-
Персикова / 20.09.18 10:42Да, возможно не она, а кто-то его считает менее развитым , но если бы ей самой так не показалось или для неё это не имело значения , думаю , она бы не указала это. А жить , отделяя свои чувства и желания от чужих ожиданий и есть самодостаточность , чего ей как раз не хватает.
-
Склифософский / 20.09.18 10:51Ну я так в институте про своего МЧ думала. А сейчас в своём возрасте понимаю, что это поверхностный критерий, не имеющий к жизни с человеком никакого отношения.
-
Персикова / 20.09.18 13:28Свет , да мы принципе , вообще не знаем какой именно критерий она обозначила как "уступает в развитии ". Поэтому и рассуждать можем чисто гипотетически )
-
-
-
-
-
-
Кто / 19.09.18 11:16Вот я представила себя. Типа от меня "устали", а я прям грущу-не могу-"сравниваю". Фууу! Ассоциация только с небезызвестной всячески Бузовой - типа, хочу поплакать и ищу причину... Девушка, очнитесь! Вас уже давно "сравнили", и не в Вашу пользу. Вам комфортно должно быть с мужчиной, а не страшно, что он что-то в Вас не оценит. Высказали Вам недовольство, компромиссы искать не захотели - это уже априори враги или как минимум не друзья. Зачем так мечтать навязаться? Другие у него ценности, вкусы, взгляды - зачем его переделывать, Вам заняться больше нечем?
-
Никольски / 19.09.18 11:07Читаешь такие письми и думаешь Что у Вас там с самооценкой? ???? Что это такое для Вас? Вы выбрали парня , который недоразвит ( по вашим же словам) и ваша ЖЕ самооценка страдает. Может быть стоит раз и навсегда договориться с этой пресловутой штукой ? Все, девушка , зависит от Вас. Слово " САМООЦЕНКА" это оценка сама себя. При чем тут встречи с мч? Почему Вы им доверяете что то , что к ним ни как не относится? То есть , если Вы встречаетесь с богатым, красивым, умным и РАЗВИТЫМ - то прям самооценка растет, как градусник на солнце. А вот начала встречаться с недоразвитым ну самооценка и поползла вниз. То есть все завязано на "любовь морковь". А что ВЫ в жизни делаете, чем увлекаетесь, чем занимаетесь на вашу самооценку не влияет вообще? Ну решите вопрос. Найдите доразвитого. Который не превосходит и не уступает вашей точки отсчета вашей самооценки " Бывший" Просто который подходит Вам. А то прям пляски дикарей. Я и моя самооценка вокруг костра с бывшим.
-
Персикова / 19.09.18 10:29Оксана , никакой уверенной в себе девушкой вы и не были , ни до первого , ни после второго . У уверенной в себе девушки не убьёшь самооценку уходом или приходом . Такое ощущение, что ваша самооценка зависит от наличия мужчины ? Первые отношения держались видимо на том , что он был интересен и представлял предмет гордости перед подругами ?)) И так бывает. Второй вообще не интересен , но все равно вы с ним - лишь бы было ? И опять же , уверенная в себе девушка да ни за что не станет встречаться с неинтересным для себя человеком ( сама же написали ниже развитием (это ж ужас ) . В общем, на мой взгляд , дело в вас самой. Начните понимать , что вам нужно ? Какой нужен , нужен ли вообще и чего вы ждете от отношений ?
-
Элфи Крекс / 19.09.18 10:28Красивая, уверенная в себе девушка, которую один бросил, а через полгода подобрал недоразвитый. Ну-ну.
-
звездочка ) / 19.09.18 09:31Не надо идти с собой на компромисс, на длинной дистанции семейной жизни это не работает. Это дорога в измены, в алкоголь, в компьютерные игры, в любой способ отключиться от неудовлетворительных отношений. Лучше включить осознанность и не садиться не в свои сани.
-
Прелесть / 19.09.18 09:18Причём эти несовпадения понятны сразу с первого недовольства. Иначе с чего бы начать мозг выносить. Вывод :никогда не надо затягивать неприятные отношения. А выходить из них сразу. С первого недовольства. Имхо
-
Прелесть / 19.09.18 09:12Подкиньте льда в шляпе. То есть если Вы выносили мозг бывшему, это значит, что многое в нем Вас не устраивало. Это однозначно. Просто Вы ещё ни разу не были в отношениях с настоящим мужчиной. Так что забудьте бывшего легко. Не придумывайте небылицы. Забудете только тогда когда : полюбите себя всем сердцем и будете встречаться только с солидными достойными мужчинами.
-
Koshka / 19.09.18 09:01Каждая первая начинает письмо с рассказа о своей офигенности. В зеркало посмотрите, девушки. Если за полгода клюнул только мужик, который не устраивает, и появилось желание снова с бывшим замутить, то явно поклонники не лезут во все щели. Мой совет, начните над собой работу, развивайтесь, занимайтесь спортом, красотой, читайте. В свой имидж вкладывайтесь во всех смыслах.
-
Джей / 19.09.18 09:18Обилие поклонников не означает, что все они претендуют на руку и сердце, как и небольшое количество не означает, что не из кого выбирать :-) количество в данном случае не означает качество. Иначе все красивые и ухоженные были бы замужем, а все некрасивые сидели бы девках :-) :-) мозги, вот что является залогом успеха в данном случае :-)
-
Прелесть для Джей / 19.09.18 09:27Совершенно верно! Всё исходит из тебя. А не из твоей красоты.
-
звездочка ) / 19.09.18 09:43вот точно ) у моего приятеля бывшая жена красавица фитнес-бикини, на соревнованиях в первой тройке призеров. А он говорит - с этой красотой невозможно жить, у неё кроме внешности нет ничего для мужчины.
-
Koshka / 19.09.18 09:51Имидж, про который я толкую, это и мозги. (См выше) Вот именно, надо развиваться не только в плане приукрашивания физиономии.
-
-
Элфи Крекс / 19.09.18 10:23Угу, тоже вспомнила это чудо- кондитерские, с которой громко и чётко здороваться.
-
-
Zavoronok / 19.09.18 08:58Оксана, что значит "изрядно вынесла ему мозг"? Поподробней нельзя? Если не умеешь ладить с людьми, самое время научиться, иначе и другой убежать может.
-
50/50 / 19.09.18 08:52ну у Вас самооценка и была низкой. высокая не может пострадать, да еще так надолго. если бы Вы себе нравились, расставание не принесло таких последствий. тут дело не в МЧ (бывшем или настоящем). а представляете, если нынешний уйдёт, вот такой недоразвитый не оценит? это ж катастрофа будет лет на 5
-
50/50 / 19.09.18 08:54к слову, если Вы мозг выносили первому высокоразвитому, то отношения-то не очень были. о чем жалеть? распался союз, который не приносил удовольствия
-
Персикова / 19.09.18 10:33Точно-точно. А то , прям раздвоение личности. Первая - я такая офигенная и уверенная в себе , вторая - меня бросил мужик , теперь моя самооценка на нуле.
-
-
Джей / 19.09.18 08:37В данном случае проблема не в бывшем, а в настоящем. Толку стописят раз перематывать пленку назад, если вас нынешний мч Вас не устраивает? Научитесь считать больше, чем до двух :-)
-
Солярская / 19.09.18 08:00Одно дело, когда сворачиваешь отношения по собственной инициативе, а другое - когда ушли от тебя. Естественно, самооценка страдает, и прокручивать эту историю ещё можно долго, и сравнивать со всеми последующими, и хотеть вернуться в прежние. Люди могут расстаться не потому, что кто-то в паре недостаточно хорош для другого, а потому, что вместе не комфортно. Как квадрат и круг - не совпадают,или слишком мало точек совпадения, чтобы катиться вместе гладко, без спотыканий и подскоков. Не квадрат плохой, и не круг плохой, а просто не совпали, так часто бывает.